Проф. Румен Гечев: България трябва да поддържа икономически връзки със САЩ

Аз не приемам изострянето на отношенията на ЕС със САЩ. Аз самият критикувам политиката на Белия дом.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Румен Гечев.

Той посочи, че външната политика на САЩ е вредна за Европа и България, но това не означава, че ние не трябва да поддържаме икономически връзки с тази водеща икономика.

Проф. Румен Гечев предупреди, че развиването на отношенията с Канада не трябва да става за сметка и да дърпаме за опашката САЩ, Китай или Русия. Защото има вероятност отново да изядем шамарите, както е ставало в миналото.

Проф. Румен Гечев припомни, че Доналд Тръмп се изтегля по чорапи от войната в Украйна и хвърля чековете за разплащане на Европа.

Основните икономически сили в света са Китай и САЩ, а Европейският съюз в момента е скаран с тях.

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