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Проф. Румен Гечев: България трябва да поддържа икономически връзки със САЩ

Проф. Румен Гечев: България трябва да поддържа икономически връзки със САЩ

17 Септември, 2026 15:23 546 24

  • румен гечев-
  • сащ-
  • канада-
  • ес-
  • европа-
  • икономика-
  • война

Доналд Тръмп се изтегля по чорапи от войната в Украйна и хвърля чековете за разплащане на Европа

Проф. Румен Гечев: България трябва да поддържа икономически връзки със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз не приемам изострянето на отношенията на ЕС със САЩ. Аз самият критикувам политиката на Белия дом.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Румен Гечев.

Той посочи, че външната политика на САЩ е вредна за Европа и България, но това не означава, че ние не трябва да поддържаме икономически връзки с тази водеща икономика.

Проф. Румен Гечев предупреди, че развиването на отношенията с Канада не трябва да става за сметка и да дърпаме за опашката САЩ, Китай или Русия. Защото има вероятност отново да изядем шамарите, както е ставало в миналото.

Проф. Румен Гечев припомни, че Доналд Тръмп се изтегля по чорапи от войната в Украйна и хвърля чековете за разплащане на Европа.

Основните икономически сили в света са Китай и САЩ, а Европейският съюз в момента е скаран с тях.

Още от разговора вижте във Видеото


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    България изнася за САЩ лютеница и боза и внася употребявани автомобили.

    Коментиран от #12, #14

    15:26 17.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мъкаааа

    5 6 Отговор
    България трябва да поддържа икономически връзки със САЩ,за да може Белият дом да й осмуква парите и да я напълни с цветнокожи лица и бандити.

    Коментиран от #13

    15:31 17.09.2026

  • 5 Троян

    7 3 Отговор
    Тюмбела да ми обясни какви икономиччески връзки имаме със САЩ, че съм неграмотен, боже господи.......

    15:32 17.09.2026

  • 6 Троян

    6 3 Отговор
    Забравих, дадохме им милиарди за няколко хвърчила от седемдесете . Имаме икономическки връзки, извинявам се на тюмбела.

    15:39 17.09.2026

  • 7 в кратце

    2 1 Отговор
    Сингапур плаща на гражданите си, за да четат. А България не плаща на гражданите си да четат и пишат. Зато образованието ни започна да куца по много литературни пътеки.

    15:39 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какво Ще им Продаваш ?

    6 0 Отговор
    Български П !

    ръд !

    Дни !

    В Консервни Кутии ?

    15:43 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    3 3 Отговор
    Що бе, Румба? То трябва? какво внасяме от САЩ? М? Какво произвежда САЩ, та да имаме нужда от него?
    А какво изнасяме за САЩ? М? какво произвеждаме ние, че САЩ да имат нужда от него?
    Не, САЩ нен и трябват нито за врагове, нито за приятели. Ние не се нуждаем от тях. Нямат какво да ни дадат.

    15:46 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Само един виц е по-къс !

    Коментиран от #16

    15:53 17.09.2026

  • 15 12...34

    2 0 Отговор
    Ти да видиш,невероятно но факт,не е за вярване.

    15:58 17.09.2026

  • 16 Истината

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "🤣🤣🤣":

    Целия свят трябва да бойкотира САЩ.

    Да кажем "Не" на непрекъснатия терор и робовладелско поведение на тази псевдо-държава.

    16:00 17.09.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    НАЙ НАКРАЯ И ПИШМАН "ПРОФ"ито ГУМЕН РЕЧЕВ ....................., РАЗБРА ЧЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЩАТИТЕ И ЗАПАДА НЕ МОЖЕ ...................... САМО "РЕГРЕСИВНИЯ" ЧОРАП НЕ Е РАЗБРАЛ ....................... ФАКТ !

    16:01 17.09.2026

  • 18 Запознат

    5 1 Отговор
    Скрийте го този Гечев! Нима забравиха, че по неговото министерстване курса стигна 3500 лева за 1 долар, банки фалираха и станаха всякакви поразии....

    Коментиран от #20

    16:02 17.09.2026

  • 19 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Поддържайки икономически отношения със САЩ ще можем да произвеждаме и пием Кока кола и Пепси, да си купуваме американски дънки и маратонки произведени в Третия свят, както и да се наслаждаваме на китайските и индийски айфони и айпади. Също така да похапваме в Макдоналдс, Бъргър кинг и Кентъки фрайд чикън.

    16:03 17.09.2026

  • 20 В грешка си!

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    Стигна само 3300 лева за долар. Но пък всички станахме милионери,

    Коментиран от #23

    16:04 17.09.2026

  • 21 българина

    1 2 Отговор
    аз връзки с държава терорист виновна за Газа и Иран НЕ ИСКАМ! НИЩО ХУБАВО НЕ Е ДОШЛО И НЯМА И ДА ДОЙДЕ

    16:05 17.09.2026

  • 22 дядото

    1 0 Отговор
    бг трябва да поддържа икономически връзки с всички държави,от които има икономически и финансови изгоди

    16:08 17.09.2026

  • 23 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "В грешка си!":

    Имаше и 3500, макар и са съвсем малко....

    16:08 17.09.2026

  • 24 ДС Прогресивно Ново начало

    1 0 Отговор
    Агент Икономов много ги разбира нещата, също толкова колкото цялата агентурна nacмина, която ни постави това недоразумение мунчо кРадев за пРезидент, а сега и за Премиер.

    16:14 17.09.2026

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