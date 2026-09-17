Проф. Румен Гечев: България трябва да поддържа икономически връзки със САЩ

Аз не приемам изострянето на отношенията на ЕС със САЩ. Аз самият критикувам политиката на Белия дом.
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Румен Гечев.
Той посочи, че външната политика на САЩ е вредна за Европа и България, но това не означава, че ние не трябва да поддържаме икономически връзки с тази водеща икономика.
Проф. Румен Гечев предупреди, че развиването на отношенията с Канада не трябва да става за сметка и да дърпаме за опашката САЩ, Китай или Русия. Защото има вероятност отново да изядем шамарите, както е ставало в миналото.
Проф. Румен Гечев припомни, че Доналд Тръмп се изтегля по чорапи от войната в Украйна и хвърля чековете за разплащане на Европа.
Основните икономически сили в света са Китай и САЩ, а Европейският съюз в момента е скаран с тях.
Още от разговора вижте във Видеото
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #12, #14
15:26 17.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мъкаааа
Коментиран от #13
15:31 17.09.2026
5 Троян
15:32 17.09.2026
6 Троян
15:39 17.09.2026
7 в кратце
15:39 17.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Какво Ще им Продаваш ?
ръд !
Дни !
В Консервни Кутии ?
15:43 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
А какво изнасяме за САЩ? М? какво произвеждаме ние, че САЩ да имат нужда от него?
Не, САЩ нен и трябват нито за врагове, нито за приятели. Ние не се нуждаем от тях. Нямат какво да ни дадат.
15:46 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🤣🤣🤣
До коментар #1 от "честен ционист":Само един виц е по-къс !
Коментиран от #16
15:53 17.09.2026
15 12...34
15:58 17.09.2026
16 Истината
До коментар #14 от "🤣🤣🤣":Целия свят трябва да бойкотира САЩ.
Да кажем "Не" на непрекъснатия терор и робовладелско поведение на тази псевдо-държава.
16:00 17.09.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
16:01 17.09.2026
18 Запознат
Коментиран от #20
16:02 17.09.2026
19 Наблюдател
16:03 17.09.2026
20 В грешка си!
До коментар #18 от "Запознат":Стигна само 3300 лева за долар. Но пък всички станахме милионери,
Коментиран от #23
16:04 17.09.2026
21 българина
16:05 17.09.2026
22 дядото
16:08 17.09.2026
23 Запознат
До коментар #20 от "В грешка си!":Имаше и 3500, макар и са съвсем малко....
16:08 17.09.2026
24 ДС Прогресивно Ново начало
16:14 17.09.2026