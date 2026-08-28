Доналд Тръмп пред Axios: Нямам притеснения, че Русия ще провокира НАТО

Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред изданието Axios, че няма притеснения относно това дали Русия може да провокира страна-членка на НАТО.

Изданието е потърсило Тръмп по телефона, след като редица медии излязоха със статии, че Русия се подготвя да извърши акт на ограничена агресия срещу държави от Алианса. Споменаваха се предимно прибалтийските държави Литва, Латвия и Естония, изброи "Фокус".

Спекулациите се засилиха и след секретното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва и разговорите му с неговия руски колега Сергей Наришкин, пише Axios. Медии твърдяха също, че Ратклиф е предупредил Кремъл да не се извършват подобни провокации. Тръмп, обаче, опроверга тези спекулации и отрече подобно съобщение да е било представено от шефа на ЦРУ.

"Не се притеснявам...изобщо. Няма проблем. Те няма да атакуват НАТО.“ Така Тръмп е отговорил на въпрос на Axios дали са възможни руски провокации срещу членки на Алианса. Президентът е определил посещението на Ратклиф като "стандартна работа“ и е изразил недоумението си относно медийните публикации по темата, допълва Axios.

"Ратклиф вижда руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те имат много добри отношения. Нямаше съобщения и нямаше нищо необичайно“, е казал още Тръмп.