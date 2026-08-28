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Доналд Тръмп пред Axios: Нямам притеснения, че Русия ще провокира НАТО

Доналд Тръмп пред Axios: Нямам притеснения, че Русия ще провокира НАТО

28 Август, 2026 06:38 662 18

  • доналд тръмп-
  • тръмп-
  • русия-
  • нападение-
  • нато-
  • сащ

Ратклиф вижда руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те имат много добри отношения. Нямаше съобщения и нямаше нищо необичайно, разкри американският президент

Доналд Тръмп пред Axios: Нямам притеснения, че Русия ще провокира НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред изданието Axios, че няма притеснения относно това дали Русия може да провокира страна-членка на НАТО.

Изданието е потърсило Тръмп по телефона, след като редица медии излязоха със статии, че Русия се подготвя да извърши акт на ограничена агресия срещу държави от Алианса. Споменаваха се предимно прибалтийските държави Литва, Латвия и Естония, изброи "Фокус".

Спекулациите се засилиха и след секретното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва и разговорите му с неговия руски колега Сергей Наришкин, пише Axios. Медии твърдяха също, че Ратклиф е предупредил Кремъл да не се извършват подобни провокации. Тръмп, обаче, опроверга тези спекулации и отрече подобно съобщение да е било представено от шефа на ЦРУ.

"Не се притеснявам...изобщо. Няма проблем. Те няма да атакуват НАТО.“ Така Тръмп е отговорил на въпрос на Axios дали са възможни руски провокации срещу членки на Алианса. Президентът е определил посещението на Ратклиф като "стандартна работа“ и е изразил недоумението си относно медийните публикации по темата, допълва Axios.

"Ратклиф вижда руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те имат много добри отношения. Нямаше съобщения и нямаше нищо необичайно“, е казал още Тръмп.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Почва се

    4 0 Отговор
    Те няма да ви провокират
    а ще ви опаткат направо
    ти си лежи спокойно до мелания и преименувай езера и приобщавай и другата половина от света или поне си мисли че ти се радват

    06:43 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добро утро България!

    8 0 Отговор
    Събуждаме се или в Украйна или в САЩ, но не и в България!

    06:45 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп

    6 0 Отговор
    се притеснява само за банковите си сметки и петрола на Венецуела! Другото за него са само подробности...

    06:46 28.08.2026

  • 8 Буахахахха

    1 8 Отговор
    Няма.такъв срам да издирват президента на ядрена "сила" в повечето страни по света, а он да мънка воновно.

    06:46 28.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе евнух

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Имаш една клетка в кратуната и тя ти е дадена на заем!

    Коментиран от #13, #14

    06:47 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шекелдари от НПОтата

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "КАК":

    ще има ли дребни шекели за тролене и през 27-ма или ще ги пренасочат за Зеленото, че оня вече няма за бело?

    06:48 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цветанов

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абе евнух":

    П р д ляк, гледай си кофата и лопатата

    06:49 28.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Войната

    2 2 Отговор
    ескалира и Русия има четири опции: 1/ да продължи по същия начин, като приема ударите с дронове по своята територия; 2/ да сключи мир, но без победа; 3/ ядрена опция и 4/ удари с дронове по военни логистични бази на съюзниците на Украйна в Европа. Според мен вторият и третият вариант засега отпадат, първият вариант може да продължи още известно време, след което остава четвъртата възможност.

    06:57 28.08.2026

  • 17 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Е да ама ,полските румънските германските и най вече английските магарета не мислят така ,и постоянно си търсят белята ,за да се докопат до кацата с меда

    07:03 28.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.