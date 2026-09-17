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Премиерът в ЕС: Цяла Канада приветства тази амбиция!
  Тема: Войната на митата

Премиерът в ЕС: Цяла Канада приветства тази амбиция!

17 Септември, 2026 16:53 1 062 44

  • канада-
  • европейски съюз-
  • марк карни-
  • урсула фон дер лaйен

Европа и Канада трябва да задълбочат връзките си, за да защитят просперитета на своите граждани, подчерта Карни

Премиерът в ЕС: Цяла Канада приветства тази амбиция! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Канадският премиер Марк Карни приветства идеята страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз, като заяви, че Канада и ЕС са "по-силни заедно", предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Канада приветства тази амбиция и мога да ви кажа, че проучванията показват, че огромно мнозинство канадци подкрепят много по-тесни връзки с Европа“, заяви той пред Европейския парламент в Страсбург, където получи дълги аплодисменти. "Европа и Канада са по-силни заедно", добави той, след като Тръмп осмя съюза с ЕС.

Европа и Канада трябва да задълбочат връзките си, за да защитят просперитета на своите граждани, подчерта Карни.

Няколко часа по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп осмя инициативата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, наричайки я "смехотворна", и заяви, че ще наложи допълнителни мита на Европа, ако прецени предложението като враждебно.

"Европа и Канада са силни поотделно. Европа и Канада са още по-силни заедно", каза Карни пред евродепутатите в Страсбург.

"Не предлагам трети блок, който да стане съперник на великите сили - само с по-добри маниери", продължи той. "Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, стремим се към устойчивост, така че никой да не може да контролира нашите отворени пазари, да накърнява нашия суверенитет, да заплашва нашата териториална цялост или да подкопава нашите свободи, нашите демокрации, нашето върховенство на закона".

"Ако го направят, ако преценя, че е враждебен акт, ще наложа много сериозни мита или ще спра търговията с Европа по много неща", каза Тръмп пред журналисти по пътя към събитие в Северна Каролина, наричайки предложението "смехотворно".

"Ако е добро намерение — добре. Ако е лошо намерение, ще наложим много тежки мита на Европа", добави той.

И ЕС, и Канада са изправени пред силно съперничество и натиск от администрацията на Тръмп по въпроси като търговията, както и от все по-настоятелния Китай, отбелязва Ройтерс.

Европейската комисия заяви, че предложението на фон дер Лайен, което тепърва предстои да бъде конкретизирано и да получи одобрение от държавите членки, не е враждебен акт.

"Както нашата председателка (Фон дер Лайен) ясно заяви вчера, предложеното засилване на нашето партньорство с Канада не е насочено срещу никого, а е за нашата обща сила", заяви говорител на Европейската комисия.

Говорейки в Европейския парламент, Карни ясно заяви, че и той, както и ЕС, желае по-дълбоки връзки.

"Ние не сме съюзници само, когато нещата са добре", каза той. "Вярваме, че нашият просперитет расте, когато е споделен."

"Целта не е самодостатъчност. Целта е колективна устойчивост", подчерта Карни.

Сред областите, в които Канада би искала по-тесни връзки с ЕС, той посочи стремежа към стратегическа автономия чрез дълбоко сътрудничество относно ключови минерали, отбранителен индустриален капацитет, ИИ и компютърни технологии, енергийна сигурност, космоса и платежните системи.

Той спомена също цифровата търговия и изграждането на по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия, възползвайки се от тяхната обща география.

Вчера, в годишната си реч за състоянието на ЕС, която произнесе на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, председателката на Европейската комисия предложи Канада да стане първият асоцииран член на съюза.

"Европа винаги ще бъде начело, когато става въпрос за защита на системата, основана на правила. Но вече не можем да разчитаме на нея като единствен начин да защитим интересите си. Нито да приемаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени", допълни тя.

С тези думи Фон дер Лайен подчерта колко е важно Европа да изгради глобални коалиции, обвързани с устойчивостта и демокрацията.

"Европа винаги ще бъде начело, когато става въпрос за защита на системата, основана на правила. Но вече не можем да разчитаме на нея като единствен начин да защитим интересите си. Нито да приемаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени", допълни тя.

Приветствайки в залата Марк Карни, Фон дер Лайен насочи вниманието към трайното приятелство между ЕС и Канада.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    6 9 Отговор
    "Тишината в спалнята поражда безумия"

    Коментиран от #33

    16:55 17.09.2026

  • 2 честен ционист

    10 11 Отговор
    Догодина на Евровизията ги приемаме кленовите листа у Еврогубернията. Да почват да учат руски.

    Коментиран от #43

    16:57 17.09.2026

  • 3 Путин

    10 11 Отговор
    Канада, САЩ Англия, Израел и Австралия трябва да са на друга планета и ще настъпи мир и разбирателство!

    16:58 17.09.2026

  • 4 Вътю Т Панчев

    8 5 Отговор
    И после бай Дончо кааато вземе Канада ще сме асоциирани със САЩ

    16:59 17.09.2026

  • 5 КАКЪВ ПРОСПЕРИТЕТ

    11 9 Отговор
    В УЛТРА КОМУНИСТИЧЕСКА КАНАДА И ФАШИСТКА ЕВРОПА. БОЛНИ МОЗЪЦИ.

    Коментиран от #36

    16:59 17.09.2026

  • 6 Аман

    8 8 Отговор
    от тия Европростотии !

    17:01 17.09.2026

  • 7 Читател

    10 1 Отговор
    Очакваме реакция от тромпета сигурно е полудял съвсем

    Коментиран от #15

    17:02 17.09.2026

  • 8 хехе

    6 2 Отговор
    Какво е асоцииран член какви ще са му правата и задълженията.

    17:03 17.09.2026

  • 9 Каквото

    5 2 Отговор
    и да подчертавате сте васали и ще слушате за да няма сълзи...

    17:04 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Читател

    5 9 Отговор
    Ако махнат визите за Канада би било супер,ако ли не само си приказват

    Коментиран от #18

    17:06 17.09.2026

  • 13 Пух

    11 9 Отговор
    Колкото повече толкова повече. Добре дошли на канадците в ЕС! Но не асоцииран член, но пълноправен член би трябвало да бъдете в най-скоро време. И последващо влизане и в еврозоната. Заедно по-силни пред бурите на света. Силна Европа и силна България!

    Коментиран от #27

    17:06 17.09.2026

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 12 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #22, #38

    17:07 17.09.2026

  • 15 Тръмп е минало

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Вероятно троши моливи и къса листове от вълнение 😁

    17:07 17.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Глупости

    10 6 Отговор
    Канада не може да е евро страна. Урсулите правят мръсно на Тръмп. За това се опитват да притеглят Канада към Европа.

    Коментиран от #40

    17:09 17.09.2026

  • 18 Абе овчо

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Читател":

    Визи за Канада няма от 5 години.Дрънкаш наизуст

    Коментиран от #21

    17:09 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Читател

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Абе овчо":

    Вярно ли няма визи това го научавам сега, благодаря

    17:11 17.09.2026

  • 22 10 г работих

    12 7 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В Русия, преди войната. Даже много ми харесва там! Не са темерути и лицемери, като тъпите западно европейци. По-естествени хора са.

    Коментиран от #25

    17:11 17.09.2026

  • 23 Механик

    8 11 Отговор
    Всички искат да са е в ЕС?Никой не иска с Русийка?Що тъй?

    17:12 17.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "10 г работих":

    Що се върна и бега от убавото,а?

    Коментиран от #39

    17:13 17.09.2026

  • 26 Само че

    5 4 Отговор
    Смехотворен е Тръмп. Некомпетентен и злобен човек.

    17:14 17.09.2026

  • 27 Соваж бейби

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пух":

    Не искат мигранти и да ги издържат може би това е причината .Иначе си е хубава идея ,и с други европейски лидери.

    17:14 17.09.2026

  • 28 Явно

    9 2 Отговор
    На който не му понася нито ЕС нито Канада има голям избор за заминаване в други държави.

    Коментиран от #32

    17:16 17.09.2026

  • 29 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    17:20 17.09.2026

  • 30 чалготека

    5 3 Отговор
    Когато гражданите избират иинтелигентни политици държавите вървят напред. Иначе като нас копат дъното и се чудят защо наоколо като руски коптор, дупки и прахоляк, а хора с ограничени интелектуални и морални качества заобиколени от охранители изглеждащи по-интелигентни от тях ни обещават че ще ни оправят и го правят. След всеки оправяч по-оправени ставаме.

    17:21 17.09.2026

  • 31 Пиночет

    4 3 Отговор
    ЕС ще смачка всички палячовци

    17:21 17.09.2026

  • 32 колчо

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Явно":

    например русия,китай,северна корея,иран!

    17:23 17.09.2026

  • 33 Ква тишина?

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Леля Урсула има 7 деца. Тишината е в спалните на бедняците, на които изнемогват от труд и стрес, за да отгледат поне едно дете, което да им бъде, буквално отнето, и след това покварено..с демократични "ценности".

    17:25 17.09.2026

  • 34 Супер

    3 4 Отговор
    Канада, Австралия, Н.Зеландия, Япония, Ю.Корея в,ЕС
    Дончо лудия Путлер психо нациста, аятоласите ,дебелия Ким по далече от тях .
    В САЩ като дойдат Демократите да заповядат пак при нас.Така и ще стане.

    17:26 17.09.2026

  • 35 факуса

    3 1 Отговор
    странно но що в толкоз демокрации приоритетите на власта се разминават с тез на гражданите им

    17:29 17.09.2026

  • 36 Ха ха копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "КАКЪВ ПРОСПЕРИТЕТ":

    Ходи в Проссия, С.Корея и дивите аятоласи да видиш на живо "просперитет" ха ха.
    Ама всеки се натиска да ходи на Запад и децата на горепосочените диктаторски държави.
    Как пък и една ганьовска копейка не замина в крепостния рай.Нито,една!!!

    17:32 17.09.2026

  • 37 ШЕКСПИР

    4 5 Отговор
    Парадокс ,как европейските народи търпят да ги управляват тези карикатури Мурсула, Кая Нищото и други розави гащи ????

    17:33 17.09.2026

  • 38 си пън

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ами тука сме си в русия,що да се морим до там

    17:42 17.09.2026

  • 39 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    щот тъй рече заратустра

    17:44 17.09.2026

  • 40 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Глупости":

    Прав си.... а стия глупости на урсулата продължава да закопава колониални тоталитарен съюз.... Сигурно пак ще се моли на среща с Дончо, но си мисля, че тоя път срещата няма да бъде на рецепцията на голф клуба му,а урсулата ще бъде поставена на мястото на топката....

    17:44 17.09.2026

  • 41 хаха

    3 1 Отговор
    Московитските орки пак са се разврещяли нещо. ХАХАХА!

    Сега е ред на Австралия и Нова Зеландия.

    17:55 17.09.2026

  • 42 След Канада

    4 2 Отговор
    следват Австралия и Нова Зеландия.

    Оформя се икономически блок , който следва естествените връзки на Европа с останалия свят. Към него принадлежи и Британската общност.

    То и сега е така, но това ще бъде официализирано и подписано.

    За ужас на мераклиите за диктаторчета Тръмп, Путин, Си и други!
    Копеите естествено газ пикаят!😀

    17:56 17.09.2026

  • 43 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Мандарин за Руси

    17:56 17.09.2026

  • 44 Дориана

    1 1 Отговор
    Тия ако се обединят, вадят по голям БВП от САЩ?!

    ЩЕ ИМА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ама не както Путята си го представяше!😀

    17:59 17.09.2026

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