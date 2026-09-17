Премиерът в ЕС: Цяла Канада приветства тази амбиция!

Канадският премиер Марк Карни приветства идеята страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз, като заяви, че Канада и ЕС са "по-силни заедно", предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
"Канада приветства тази амбиция и мога да ви кажа, че проучванията показват, че огромно мнозинство канадци подкрепят много по-тесни връзки с Европа“, заяви той пред Европейския парламент в Страсбург, където получи дълги аплодисменти. "Европа и Канада са по-силни заедно", добави той, след като Тръмп осмя съюза с ЕС.
Европа и Канада трябва да задълбочат връзките си, за да защитят просперитета на своите граждани, подчерта Карни.
Няколко часа по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп осмя инициативата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, наричайки я "смехотворна", и заяви, че ще наложи допълнителни мита на Европа, ако прецени предложението като враждебно.
"Европа и Канада са силни поотделно. Европа и Канада са още по-силни заедно", каза Карни пред евродепутатите в Страсбург.
"Не предлагам трети блок, който да стане съперник на великите сили - само с по-добри маниери", продължи той. "Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, стремим се към устойчивост, така че никой да не може да контролира нашите отворени пазари, да накърнява нашия суверенитет, да заплашва нашата териториална цялост или да подкопава нашите свободи, нашите демокрации, нашето върховенство на закона".
"Ако го направят, ако преценя, че е враждебен акт, ще наложа много сериозни мита или ще спра търговията с Европа по много неща", каза Тръмп пред журналисти по пътя към събитие в Северна Каролина, наричайки предложението "смехотворно".
"Ако е добро намерение — добре. Ако е лошо намерение, ще наложим много тежки мита на Европа", добави той.
И ЕС, и Канада са изправени пред силно съперничество и натиск от администрацията на Тръмп по въпроси като търговията, както и от все по-настоятелния Китай, отбелязва Ройтерс.
Европейската комисия заяви, че предложението на фон дер Лайен, което тепърва предстои да бъде конкретизирано и да получи одобрение от държавите членки, не е враждебен акт.
"Както нашата председателка (Фон дер Лайен) ясно заяви вчера, предложеното засилване на нашето партньорство с Канада не е насочено срещу никого, а е за нашата обща сила", заяви говорител на Европейската комисия.
Говорейки в Европейския парламент, Карни ясно заяви, че и той, както и ЕС, желае по-дълбоки връзки.
"Ние не сме съюзници само, когато нещата са добре", каза той. "Вярваме, че нашият просперитет расте, когато е споделен."
"Целта не е самодостатъчност. Целта е колективна устойчивост", подчерта Карни.
Сред областите, в които Канада би искала по-тесни връзки с ЕС, той посочи стремежа към стратегическа автономия чрез дълбоко сътрудничество относно ключови минерали, отбранителен индустриален капацитет, ИИ и компютърни технологии, енергийна сигурност, космоса и платежните системи.
Той спомена също цифровата търговия и изграждането на по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия, възползвайки се от тяхната обща география.
Вчера, в годишната си реч за състоянието на ЕС, която произнесе на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, председателката на Европейската комисия предложи Канада да стане първият асоцииран член на съюза.
"Европа винаги ще бъде начело, когато става въпрос за защита на системата, основана на правила. Но вече не можем да разчитаме на нея като единствен начин да защитим интересите си. Нито да приемаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени", допълни тя.
С тези думи Фон дер Лайен подчерта колко е важно Европа да изгради глобални коалиции, обвързани с устойчивостта и демокрацията.
"Европа винаги ще бъде начело, когато става въпрос за защита на системата, основана на правила. Но вече не можем да разчитаме на нея като единствен начин да защитим интересите си. Нито да приемаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени", допълни тя.
Приветствайки в залата Марк Карни, Фон дер Лайен насочи вниманието към трайното приятелство между ЕС и Канада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Коментиран от #33
16:55 17.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #43
16:57 17.09.2026
3 Путин
16:58 17.09.2026
4 Вътю Т Панчев
16:59 17.09.2026
5 КАКЪВ ПРОСПЕРИТЕТ
Коментиран от #36
16:59 17.09.2026
6 Аман
17:01 17.09.2026
7 Читател
Коментиран от #15
17:02 17.09.2026
8 хехе
17:03 17.09.2026
9 Каквото
17:04 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Читател
Коментиран от #18
17:06 17.09.2026
13 Пух
Коментиран от #27
17:06 17.09.2026
14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #22, #38
17:07 17.09.2026
15 Тръмп е минало
До коментар #7 от "Читател":Вероятно троши моливи и къса листове от вълнение 😁
17:07 17.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Глупости
Коментиран от #40
17:09 17.09.2026
18 Абе овчо
До коментар #12 от "Читател":Визи за Канада няма от 5 години.Дрънкаш наизуст
Коментиран от #21
17:09 17.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Читател
До коментар #18 от "Абе овчо":Вярно ли няма визи това го научавам сега, благодаря
17:11 17.09.2026
22 10 г работих
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В Русия, преди войната. Даже много ми харесва там! Не са темерути и лицемери, като тъпите западно европейци. По-естествени хора са.
Коментиран от #25
17:11 17.09.2026
23 Механик
17:12 17.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #22 от "10 г работих":Що се върна и бега от убавото,а?
Коментиран от #39
17:13 17.09.2026
26 Само че
17:14 17.09.2026
27 Соваж бейби
До коментар #13 от "Пух":Не искат мигранти и да ги издържат може би това е причината .Иначе си е хубава идея ,и с други европейски лидери.
17:14 17.09.2026
28 Явно
Коментиран от #32
17:16 17.09.2026
29 Атина Палада
17:20 17.09.2026
30 чалготека
17:21 17.09.2026
31 Пиночет
17:21 17.09.2026
32 колчо
До коментар #28 от "Явно":например русия,китай,северна корея,иран!
17:23 17.09.2026
33 Ква тишина?
До коментар #1 от "........–":Леля Урсула има 7 деца. Тишината е в спалните на бедняците, на които изнемогват от труд и стрес, за да отгледат поне едно дете, което да им бъде, буквално отнето, и след това покварено..с демократични "ценности".
17:25 17.09.2026
34 Супер
Дончо лудия Путлер психо нациста, аятоласите ,дебелия Ким по далече от тях .
В САЩ като дойдат Демократите да заповядат пак при нас.Така и ще стане.
17:26 17.09.2026
35 факуса
17:29 17.09.2026
36 Ха ха копейка
До коментар #5 от "КАКЪВ ПРОСПЕРИТЕТ":Ходи в Проссия, С.Корея и дивите аятоласи да видиш на живо "просперитет" ха ха.
Ама всеки се натиска да ходи на Запад и децата на горепосочените диктаторски държави.
Как пък и една ганьовска копейка не замина в крепостния рай.Нито,една!!!
17:32 17.09.2026
37 ШЕКСПИР
17:33 17.09.2026
38 си пън
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ами тука сме си в русия,що да се морим до там
17:42 17.09.2026
39 факуса
До коментар #25 от "Ами":щот тъй рече заратустра
17:44 17.09.2026
40 Европеец
До коментар #17 от "Глупости":Прав си.... а стия глупости на урсулата продължава да закопава колониални тоталитарен съюз.... Сигурно пак ще се моли на среща с Дончо, но си мисля, че тоя път срещата няма да бъде на рецепцията на голф клуба му,а урсулата ще бъде поставена на мястото на топката....
17:44 17.09.2026
41 хаха
Сега е ред на Австралия и Нова Зеландия.
17:55 17.09.2026
42 След Канада
Оформя се икономически блок , който следва естествените връзки на Европа с останалия свят. Към него принадлежи и Британската общност.
То и сега е така, но това ще бъде официализирано и подписано.
За ужас на мераклиите за диктаторчета Тръмп, Путин, Си и други!
Копеите естествено газ пикаят!😀
17:56 17.09.2026
43 Търновец
До коментар #2 от "честен ционист":Мандарин за Руси
17:56 17.09.2026
44 Дориана
ЩЕ ИМА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ама не както Путята си го представяше!😀
17:59 17.09.2026