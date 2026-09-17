Марк Карни към Доналд Тръмп: Никой не може да нарежда на канадците!

Задълбочаващите се отношения между Канада и ЕС са позитивен процес. Отава няма да се поддаде на натиск да се откаже от тях, заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от "Политико".
Коментарът му идва заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи "сериозни мита" върху ЕС, ако Канада стане асоцииран член на блока, идея, лансирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на ЕС.
"Този съюз е позитивен процес. Това е отговорът ми към американския президент", посочи Карни. Според него една по-силна и по-устойчива Канада би била по-ефективен партньор за Съединените щати.
"Канадците са единни в това, че никой няма да ни казва на какъв език да говорим", подчерта той. По думите му никой няма да диктува на страната с кого може да сключва споразумения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Колко е реторично неграмотен бай Дончо !?
Нарежда, че никой не може да нарежда...!!!
18:26 17.09.2026
2 Ддд
Коментиран от #4, #14
18:28 17.09.2026
3 Соваж бейби
18:29 17.09.2026
4 Соваж бейби
До коментар #2 от "Ддд":Да не са луди по прости от Европа няма ,с Русия никога няма да са приятели още не са забравили Аляска, китайците ги е страх също забрави ли китайския вирус на Тръмп в първият мандат беше ги започнал ама деменцията дойде на власт и запали война с Украйна.
18:33 17.09.2026
5 горски
18:36 17.09.2026
6 Атина Паднала
Коментиран от #7, #8
18:36 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
че на банкнотите им още е лика на кралицата на Великобритания :)
19:17 17.09.2026
10 И вие ще го хапнете
19:23 17.09.2026
11 Мишел
19:24 17.09.2026
12 Българин
Коментиран от #15
19:24 17.09.2026
13 Герги
19:26 17.09.2026
14 Здравейте
До коментар #2 от "Ддд":Вие се мислите за по-умен от политика бизнесмен Тръмп. И си мислите че Китай и Русия са по-слаби от Европейския съюз и Канада.
Има една фраза че... аз нищо не знам но вие даже и това не знаете.
19:26 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мишел
19:37 17.09.2026