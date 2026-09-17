Марк Карни към Доналд Тръмп: Никой не може да нарежда на канадците!

Задълбочаващите се отношения между Канада и ЕС са позитивен процес. Отава няма да се поддаде на натиск да се откаже от тях, заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от "Политико".

Коментарът му идва заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи "сериозни мита" върху ЕС, ако Канада стане асоцииран член на блока, идея, лансирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на ЕС.

"Този ​​съюз е позитивен процес. Това е отговорът ми към американския президент", посочи Карни. Според него една по-силна и по-устойчива Канада би била по-ефективен партньор за Съединените щати.

"Канадците са единни в това, че никой няма да ни казва на какъв език да говорим", подчерта той. По думите му никой няма да диктува на страната с кого може да сключва споразумения.