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Марк Карни към Доналд Тръмп: Никой не може да нарежда на канадците!
  Тема: Войната на митата

Марк Карни към Доналд Тръмп: Никой не може да нарежда на канадците!

17 Септември, 2026 18:23 1 302 17

  • марк карни-
  • доналд тръмп-
  • канада-
  • европейски съюз

По думите му никой няма да диктува на страната с кого може да сключва споразумения

Марк Карни към Доналд Тръмп: Никой не може да нарежда на канадците! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Задълбочаващите се отношения между Канада и ЕС са позитивен процес. Отава няма да се поддаде на натиск да се откаже от тях, заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от "Политико".

Коментарът му идва заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи "сериозни мита" върху ЕС, ако Канада стане асоцииран член на блока, идея, лансирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на ЕС.

"Този ​​съюз е позитивен процес. Това е отговорът ми към американския президент", посочи Карни. Според него една по-силна и по-устойчива Канада би била по-ефективен партньор за Съединените щати.

"Канадците са единни в това, че никой няма да ни казва на какъв език да говорим", подчерта той. По думите му никой няма да диктува на страната с кого може да сключва споразумения.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 2 Отговор
    Хахаха......
    Колко е реторично неграмотен бай Дончо !?

    Нарежда, че никой не може да нарежда...!!!

    18:26 17.09.2026

  • 2 Ддд

    19 8 Отговор
    Тръмпи прави всичко възможно да си развали отношенията с приятелите си от старите държави, и да се сприятели с диктатори като Си Дзинпин, Ким Чен Ун или Путин.

    Коментиран от #4, #14

    18:28 17.09.2026

  • 3 Соваж бейби

    16 1 Отговор
    Дони сигурно не е спал цяла вечер докато измисли как да ги накаже мита ,отвличане като Мадуро, а вайна не може нямат пари и бомби с иранци видяха зор.

    18:29 17.09.2026

  • 4 Соваж бейби

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ддд":

    Да не са луди по прости от Европа няма ,с Русия никога няма да са приятели още не са забравили Аляска, китайците ги е страх също забрави ли китайския вирус на Тръмп в първият мандат беше ги започнал ама деменцията дойде на власт и запали война с Украйна.

    18:33 17.09.2026

  • 5 горски

    10 8 Отговор
    И как ще стане този съюз който ще донесе благоденствие на европейците и канадците.....при това управление което не знае мяра и не е дипломатично с останалата част от света....Или пък ще донесе благоденствие на шепа хора ,понеже сега ще отделим едни милиарди за свързаност и прочие глупости....и ще откраднем половината/ пфайзер и сие/

    18:36 17.09.2026

  • 6 Атина Паднала

    10 11 Отговор
    ЦРУ да не прати Карни при Кенеди?

    Коментиран от #7, #8

    18:36 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    2 5 Отговор
    Твърде силни думи от страна на канадския премиер на фона на това
    че на банкнотите им още е лика на кралицата на Великобритания :)

    19:17 17.09.2026

  • 10 И вие ще го хапнете

    1 2 Отговор
    като европейският съюз . Поне при вас има нефт газ петрол и полезни изкопаеми но на квадратен километър ще почти 0 като население. Не се надувайте като Урсула и европейската комисия. Ние вече го гризнахме

    19:23 17.09.2026

  • 11 Мишел

    4 1 Отговор
    Празноглавият самохвалко направи така, че Канада да стане член на Европейския съюз.

    19:24 17.09.2026

  • 12 Българин

    2 2 Отговор
    Канада е една провалена провинция, без никакво бъдеще! И тоз Карно го знае, и всички го знаят!

    Коментиран от #15

    19:24 17.09.2026

  • 13 Герги

    5 0 Отговор
    Всички ли в САЩ са слепоци,че не виждат на какъв хал е Президента им...Този живее в някакъв си негов Свят,отвсякъде се вижда че този го боли главата ама много...Още две години колко поразия ще направи,само Господ Бог знае...в 250 год.история на САЩ е нямало такъв изкукуригал Президент.

    19:26 17.09.2026

  • 14 Здравейте

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ддд":

    Вие се мислите за по-умен от политика бизнесмен Тръмп. И си мислите че Китай и Русия са по-слаби от Европейския съюз и Канада.
    Има една фраза че... аз нищо не знам но вие даже и това не знаете.

    19:26 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    1 0 Отговор
    От днес САЩ започнаха да изтеглят в Северна Америка бойната си авиация от войната с Иран и безславно приключват обявената война.

    19:37 17.09.2026

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