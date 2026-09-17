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Първият дипломат на Киев: Володимир Зеленски и Доналд Тръмп може да се договорят за енергийно и морско примирие
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Киев: Володимир Зеленски и Доналд Тръмп може да се договорят за енергийно и морско примирие

17 Септември, 2026 19:23 574 16

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Според него това би могло да бъде едновременно примирие в енергийния сектор и в Черно море

Първият дипломат на Киев: Володимир Зеленски и Доналд Тръмп може да се договорят за енергийно и морско примирие - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви на съвместна пресконференция със словенския си колега Тоне Кайзер, че един от ключовите резултати от срещата между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк би могъл да бъде постигането на примирие в енергийната и морската сфера, предава Укринформ.

"Приветстваме усилията на нашите партньори - усилията на САЩ - насочени към постигането на това, и вярваме, че с активното участие на САЩ това е напълно постижимо. Подготвяме се за срещата между президента Зеленски и президента Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН и смятам, че постигането на примирие би могло да бъде един от основните резултати от тази среща", заяви първият дипломат на Киев.

Според него това би могло да бъде едновременно примирие в енергийния сектор и в Черно море.

Министърът подчерта, че Украйна иска да сложи край на тази война.

"Имаме предложения; имаме визия как да се придвижим към това. Нуждаем се от подкрепата на света и трябва да отхвърлим всякакви илюзии относно добрите намерения на Русия. Русия разбира само от натиск", заяви външният министър.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    16 24 Отговор
    Двамата еврейски клоуни могат да се договарят каквото си поискат, това по никакъв начин не интересува Русия.

    19:27 17.09.2026

  • 2 Леле, леле

    16 24 Отговор
    Първият дипломат на Киев: Володимир Зеленски и Доналд Тръмп може да се договорят за енергийно и морско примирие, чак сега разбрах, че фащ и осрайна са във война...

    Коментиран от #6

    19:31 17.09.2026

  • 3 000

    11 24 Отговор
    Пълна подкрепа за другаря зеленнски - лидера на евроатлантическата агония!

    19:33 17.09.2026

  • 4 Механик

    11 23 Отговор
    Аз не мога да разбера за какво морско примирие иде реч? Да не би Тръмп да е обявил морска блокада на Украина?
    Нищо не разбирам вече. Путин го дънди на бял бодил, той с Тръмп ще се договарял?!?! Шашава работа....

    19:34 17.09.2026

  • 5 А ДАНО

    12 23 Отговор
    Ама надали. Бандернацистите няма да изкарат зимата.

    Коментиран от #8

    19:35 17.09.2026

  • 6 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Леле, леле":

    Тръмп е заповядал на Зелю само в украйна да се избиват по море и енергийни сектори не ,до последният украинец.

    19:36 17.09.2026

  • 7 Аз ли не

    12 0 Отговор
    разбрах или САЩ и Украйна са във война!? Щели Зеленски и Тръмп да се договарят!?!? Русия да не млати по Украйна! Явно не само Зеленски е на Бело...

    19:37 17.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "А ДАНО":

    ти от коя година си драскаш простотиите?

    19:37 17.09.2026

  • 9 Сатана Z

    5 2 Отговор
    За какво примирие става дума,след като САЩ и Укрия не са във война помежду си?

    19:40 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Скъсан трол на Козяшка хранилка

    2 2 Отговор
    А какво мисли дядя Вова,а? Гърди гъди

    19:41 17.09.2026

  • 12 Тя работата

    0 1 Отговор
    е станала кисело зеле с мармалад бе ,украинците чете ли новини знаят ли какво става или са в девета глуха ?

    19:43 17.09.2026

  • 13 ОЧЕВИДНО Е

    2 1 Отговор
    Бандерите търсят начин да се спасят. Мисията невъзможна.

    19:45 17.09.2026

  • 14 БУХАХАХА

    1 0 Отговор
    А ПАРИЯТ ПyТЕН ЩЕ ГЛЕДА ОТСТРАНИ.

    19:46 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А50

    0 0 Отговор
    Ами да се договарят, Русия не я бърка. Биг Смешници, по-добре да кандисват на условията на Русия, ноо Зеленски не иска мир, войната му пази живота, след това не се знае и то от неговите

    19:51 17.09.2026

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