Първият дипломат на Киев: Володимир Зеленски и Доналд Тръмп може да се договорят за енергийно и морско примирие

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви на съвместна пресконференция със словенския си колега Тоне Кайзер, че един от ключовите резултати от срещата между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк би могъл да бъде постигането на примирие в енергийната и морската сфера, предава Укринформ.
"Приветстваме усилията на нашите партньори - усилията на САЩ - насочени към постигането на това, и вярваме, че с активното участие на САЩ това е напълно постижимо. Подготвяме се за срещата между президента Зеленски и президента Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН и смятам, че постигането на примирие би могло да бъде един от основните резултати от тази среща", заяви първият дипломат на Киев.
Според него това би могло да бъде едновременно примирие в енергийния сектор и в Черно море.
Министърът подчерта, че Украйна иска да сложи край на тази война.
"Имаме предложения; имаме визия как да се придвижим към това. Нуждаем се от подкрепата на света и трябва да отхвърлим всякакви илюзии относно добрите намерения на Русия. Русия разбира само от натиск", заяви външният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
19:27 17.09.2026
2 Леле, леле
Коментиран от #6
19:31 17.09.2026
3 000
19:33 17.09.2026
4 Механик
Нищо не разбирам вече. Путин го дънди на бял бодил, той с Тръмп ще се договарял?!?! Шашава работа....
19:34 17.09.2026
5 А ДАНО
Коментиран от #8
19:35 17.09.2026
6 Ами
До коментар #2 от "Леле, леле":Тръмп е заповядал на Зелю само в украйна да се избиват по море и енергийни сектори не ,до последният украинец.
19:36 17.09.2026
7 Аз ли не
19:37 17.09.2026
8 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #5 от "А ДАНО":ти от коя година си драскаш простотиите?
19:37 17.09.2026
9 Сатана Z
19:40 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Скъсан трол на Козяшка хранилка
19:41 17.09.2026
12 Тя работата
19:43 17.09.2026
13 ОЧЕВИДНО Е
19:45 17.09.2026
14 БУХАХАХА
19:46 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А50
19:51 17.09.2026