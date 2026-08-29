Руските власти не планират да провеждат нова мобилизация, а слуховете за обратното се произвеждат от Киев. Това заяви заместник-председателят на Съвета за безопасност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от Газета Ру. Той допълни, че ВСУ изпитва недостиг на хора и сами провеждат насилствена мобилизация, а украинските власти се опитват да изкарат това проблем за Русия. "В нашата страна няма мобилизационни планове. Имаме много наши момчета, които се бият по договор. Те го правят доброволно, въз основа на патриотичните си убеждения. Те се бият като герои, но го правят съзнателно“, заяви Медведев, цитиран от "Фокус".

За липсата на планове за мобилизация обясни и депутатът от Държавната Дума и член на Комисията по отбрана Андрей Колесник. "Не се говори за нова вълна на мобилизация; никога не съм чувал за нея. Особено след като редиците на войниците по договор се увеличават. Както войниците по договор, така и доброволците ще защитават родината си“, каза депутатът. Той обясни също, че приемането от Държавната дума на закон, разширяващ списъка с членове от Наказателния кодекс, по които осъдените лица имат право да подписват договори с Министерството на отбраната, няма нищо общо с мобилизацията.

Чуждестранни издания преди това цитираха този документ като доказателство за предполагаема подготовка за наборна военна служба.

Според експерти евентуална нова вълна на мобилизация ще означава големи разходи за държавата. "От военна гледна точка, мобилизацията изисква много големи разходи: новите военнослужещи трябва да бъдат облечени, да им се осигури жилище, да се организира обучението им, да бъдат въоръжени, а също така трябва да се обмислят и някои допълнителни специалности, които военнослужещите могат да придобият.“ Това заяви специалистът по военно дело Юрий Кнутов, според когото към момента няма остра необходимост да се провежда мобилизация в Русия.