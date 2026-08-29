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Медведев: Няма да правим нова мобилизация

Медведев: Няма да правим нова мобилизация

29 Август, 2026 04:29 419 10

  • русия-
  • мобилизация-
  • дмитрий медведев-
  • война-
  • агресия

Имаме си достатъчно герои, каза бившият президент на Русия

Медведев: Няма да правим нова мобилизация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските власти не планират да провеждат нова мобилизация, а слуховете за обратното се произвеждат от Киев. Това заяви заместник-председателят на Съвета за безопасност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от Газета Ру. Той допълни, че ВСУ изпитва недостиг на хора и сами провеждат насилствена мобилизация, а украинските власти се опитват да изкарат това проблем за Русия. "В нашата страна няма мобилизационни планове. Имаме много наши момчета, които се бият по договор. Те го правят доброволно, въз основа на патриотичните си убеждения. Те се бият като герои, но го правят съзнателно“, заяви Медведев, цитиран от "Фокус".

За липсата на планове за мобилизация обясни и депутатът от Държавната Дума и член на Комисията по отбрана Андрей Колесник. "Не се говори за нова вълна на мобилизация; никога не съм чувал за нея. Особено след като редиците на войниците по договор се увеличават. Както войниците по договор, така и доброволците ще защитават родината си“, каза депутатът. Той обясни също, че приемането от Държавната дума на закон, разширяващ списъка с членове от Наказателния кодекс, по които осъдените лица имат право да подписват договори с Министерството на отбраната, няма нищо общо с мобилизацията.

Чуждестранни издания преди това цитираха този документ като доказателство за предполагаема подготовка за наборна военна служба.

Според експерти евентуална нова вълна на мобилизация ще означава големи разходи за държавата. "От военна гледна точка, мобилизацията изисква много големи разходи: новите военнослужещи трябва да бъдат облечени, да им се осигури жилище, да се организира обучението им, да бъдат въоръжени, а също така трябва да се обмислят и някои допълнителни специалности, които военнослужещите могат да придобият.“ Това заяви специалистът по военно дело Юрий Кнутов, според когото към момента няма остра необходимост да се провежда мобилизация в Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    6 3 Отговор
    Путин ще организира мобилизация на още 300 000 руснаци през октомври. Това ще бъде един от най - големите вицове в историята на човечеството защото Русия няма необходимата техника , която трябва да им осигури. Майтапа се бе , още няколко удара по рафинерии и всичко приключва…

    Коментиран от #6, #7

    04:43 29.08.2026

  • 2 Свободен

    1 2 Отговор
    Вчера затвориха границата към Грузия, за да не изтърват стадото, че беше пробило натам!
    Колкото и да са глуповати руснаците, усещат че ги гласят за заколение!
    А този допълнително ги шашка с изказванията си!

    Коментиран от #4, #5

    05:15 29.08.2026

  • 3 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    2 1 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #8

    05:19 29.08.2026

  • 4 Ба бааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    05:19 29.08.2026

  • 5 С тролене

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    05:20 29.08.2026

  • 6 Промити

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Еж курабийки и на фронта

    05:20 29.08.2026

  • 7 Знаеш ли

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Всичко ще преключи в полза на Русия

    Коментиран от #10

    05:22 29.08.2026

  • 8 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Русия е фашизма! Благодарение на Путин, тя ще се разпадне и така ще спаси света!

    05:25 29.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Знаеш ли":

    Над нами только дураками.В полза на Русия ще са само милионите убити и оскатени,без ръце и крака

    05:26 29.08.2026

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