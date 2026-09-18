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Испанската полиция започна операция за извеждане на мигрантите от плажа в Сеута
  Тема: Кризата с бежанците

Испанската полиция започна операция за извеждане на мигрантите от плажа в Сеута

18 Септември, 2026 21:13 394 4

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По оценки на Испания около 10 000 мигранти все още се намират на тази малка територия

Испанската полиция започна операция за извеждане на мигрантите от плажа в Сеута - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанската полиция за борба с безредиците стреля с гумени куршуми във въздуха и използва палки при операция за извеждането на хиляди мигранти от плажовете в северноафриканския анклав Сеута и настаняването на част от тях във временни центрове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По оценки на Испания около 10 000 мигранти все още се намират на тази малка територия. Над 72 000 души нахлуха от Мароко в анклава в края на юли при безпрецедентен наплив през границата, въпреки че впоследствие повечето от тях го напуснаха.

Властите изградиха нови временни помещения за настаняване на територията на пристанището в анклава с капацитет за 1700 души. Неправителствени организации твърдят, че хиляди хора все още са без подслон и нощуват на открито в импровизирани лагери.

Операцията по извеждане на мигрантите от плажовете започна малко преди 7:00 ч. местно време (05:00 ч. по Гринуич) днес и в нея участваха както полицията за борба с безредиците, така и испански военни.

Кадри на испанската обществена телевизия TVE показаха струпване на хора, които се блъскаха, докато се опитваха да се придвижат по определения маршрут. Полицаите стреляха с гумени куршуми във въздуха и удариха с палки няколко мигранти, след което обстановката се успокои и операцията продължи.

На по-късни кадри се виждаха предимно пълнолетни мъже, носещи личните си вещи и придвижващи се на малки групи под полицейски ескорт по маршрут с дължина малко над един километър от плажа „Ел Трамполѝн“ до пристанището.

Огромното мнозинство от мигрантите са мъже и момчета. Временните помещения са предназначени само за пълнолетни мъже, поради което непълнолетните се отделят и настаняват отделно.

Междувременно, еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер, заяви днес, че кадрите с мигранти, нахлуващи в Сеута, са засилили подкрепата за крайнодесните партии въпреки рязкото намаляване на незаконно пристигащите в Европа след затягането на миграционната политика.

„Имаме намаляване на броя на пристигащите, но кадрите от Сеута, разбира се, засенчват действителните успехи и реалните факти и данни“, заяви Брунер в интервю за Ройтерс.

Тези кадри „подхранват крайната десница“, поради което „е толкова важно тези хора да бъдат върнати възможно най-скоро, за да покажем, че държим ситуацията под контрол“, каза той.

Питан за предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от сряда за създаване на извънредна рамка за предотвратяване на „предизвикани и използвани като оръжие“ масови миграционни потоци, Брунер заяви, че подробностите ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Съвета на ЕС с участието на държавите членки. „Преди всичко обаче трябва да приложим системата, за която вече постигнахме съгласие“, добави той.

Негативните нагласи към имиграцията остават значим политически фактор в Европа, откакто през 2015 г. в ЕС пристигнаха над един милион души, много от които сирийци, бягащи от войната. Този наплив допринесе за нарастването на подкрепата за националистически и крайнодесни партии и подтикна много правителства към по-строги миграционни политики, насочени към възпиране на миграцията и връщане на мигранти.

На този фон, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви днес в Сеута състава на националния отбор за Лигата на нациите в знак на подкрепа за испанския град в Северна Африка, предаде Асошиейтед прес.

При първото обявяване на състава, откакто Испания спечели Световното първенство, Де ла Фуенте представи избраниците си във видеоклип, заснет в Сеута с участието на жители на испанския анклав.

Де ла Фуенте не спомена пряко масовото преминаване на границата или последиците от него, но заяви: „Това е Сеута, това е Испания.“ Думите му отразяват засилващите се в Испания нагласи, че Сеута - територия, на която до масовото преминаване на границата повечето испанци от континенталната част на страната почти не обръщаха внимание - се нуждае от подкрепа.


Испания
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