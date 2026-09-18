Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев, чийто филм е номиниран за „Оскар“, за чуждестранен агент

Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев за „чуждестранен агент“, съобщи Ройтерс. Той е включен в регистъра на чуждестранните агенти, става ясно от данни, публикувани на сайта на Министерството на правосъдието на Руската Федерация, уточнява ТАСС, предаде БТА.
Като мотив за решението си Министерството на правосъдието посочва, че Звягинцев е участвал в създаването на материали за чуждестранни агенти и организации, чиято дейност е обявена за нежелана в Русия. Тези материали са били предназначени за неограничен кръг от хора.
Ведомството съобщи още, че режисьорът „е разпространявал недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт на Руската федерация, и за провежданата от тях политика“, както и че „е взаимодействал с чуждестранни агенти и живее извън границите на Руската федерация“.
Андрей Звягинцев емигрира във Франция след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. През май т.г. новият филм на режисьора - политическият трилър „Минотавър“, спечели Голямата награда (Grand Prix) на кинофестивала в Кан.
Преди два дни Франция номинира „Минотавър“ за наградата „Оскар“ в категорията „Най-добър международен филм“. „Минотавър“ е копродукция между Франция, Латвия и Германия, а снимките протекоха в Рига. Тъй като филмът е финансиран и продуциран предимно от френска страна, именно Франция го издига като своето официално предложение за наградите „Оскар“.
Приемайки наградата в Кан, Звягинцев излезе с антивоенно послание: „Милиони хора от двете страни на линията на съприкосновение в момента мечтаят само за едно: най-накрая да спрат безбройните убийства на хора. И единственият човек, който може да спре тази месомелачка, сте Вие, господин президент на Руската федерация. Спрете вече това клане. Целият свят чака това“, каза Звягинцев. Залата посрещна думите му с аплодисменти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шелепин
20:15 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Интересно
Коментиран от #4, #9, #16, #21
20:21 18.09.2026
4 Пръдлю
До коментар #3 от "Интересно":Това не е по темата.
20:26 18.09.2026
5 Няма край руският позор!
20:27 18.09.2026
6 Перо
20:29 18.09.2026
7 Да погледнат Израел
20:34 18.09.2026
8 При фаш агите
Не се ли кланяш на Фюрера ПЕ дал,..ставаш моментално...агент или Бандера!
Ааааахахаха
Коментиран от #11
20:34 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хмм
20:38 18.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Йосарян
20:38 18.09.2026
13 Изумен
Ако каже че Русия е права в случая или че ваксите са вредни - край с кариерата му на запад.
Коментиран от #23
20:39 18.09.2026
14 Да ама Не
Коментиран от #24
20:39 18.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Йосарян
До коментар #3 от "Интересно":тия отдолу искат да ме убият, само за дето ги бомбардирам, долни гадове.......!
20:42 18.09.2026
17 Същия като Геро Грозев - примитивен
20:42 18.09.2026
18 Хмм
Коментиран от #22
20:42 18.09.2026
19 Обективен
Не подписват контракти, бе пращат бензин, и искат ЕВРАЦИ а не Рубля
20:44 18.09.2026
20 Хахахаха
20:44 18.09.2026
21 Хахахаха
До коментар #3 от "Интересно":Единствения който може да я спре, е този който я започна! Тупин - НИЕ взехме решение по провеждане на СВО!
20:45 18.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахаха
До коментар #13 от "Изумен":Че те ваксите в рашата бяха задължителни бе копеизаж.
20:47 18.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Верно ли
21:04 18.09.2026
27 стоян георгиев
21:04 18.09.2026
28 Фишека
Красота
21:18 18.09.2026
29 ?????
А гато лапаше държавните кинти за неговите филми нещо не ревеше.
Вечната дилема на разни руски интелигенти - много искаме държавни кинти щото иначе не ставаме за нищо, но когато нещо ни се получи ние на тая държава не сме и́ длъжни щото сме много велики, а държавата е тиранична.
А що не отиде да просиш кинти при холивудските продуценти в началото, а отиде при руската държава бре?
А Звягинцев? То е ясно че сега си зависим от разни грантове и нямаш друг вариант.
21:19 18.09.2026
30 Под леглото на всеки кремльовец
Справка: Сталин.
21:19 18.09.2026