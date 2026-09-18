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Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев, чийто филм е номиниран за „Оскар“, за чуждестранен агент
  Тема: Украйна

Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев, чийто филм е номиниран за „Оскар“, за чуждестранен агент

18 Септември, 2026 20:12 825 30

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  • режисьор

Режисьорът е разпространявал недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт, твърди Москва

Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев, чийто филм е номиниран за „Оскар“, за чуждестранен агент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев за „чуждестранен агент“, съобщи Ройтерс. Той е включен в регистъра на чуждестранните агенти, става ясно от данни, публикувани на сайта на Министерството на правосъдието на Руската Федерация, уточнява ТАСС, предаде БТА.

Като мотив за решението си Министерството на правосъдието посочва, че Звягинцев е участвал в създаването на материали за чуждестранни агенти и организации, чиято дейност е обявена за нежелана в Русия. Тези материали са били предназначени за неограничен кръг от хора.

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Ведомството съобщи още, че режисьорът „е разпространявал недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт на Руската федерация, и за провежданата от тях политика“, както и че „е взаимодействал с чуждестранни агенти и живее извън границите на Руската федерация“.

Андрей Звягинцев емигрира във Франция след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. През май т.г. новият филм на режисьора - политическият трилър „Минотавър“, спечели Голямата награда (Grand Prix) на кинофестивала в Кан.

Преди два дни Франция номинира „Минотавър“ за наградата „Оскар“ в категорията „Най-добър международен филм“. „Минотавър“ е копродукция между Франция, Латвия и Германия, а снимките протекоха в Рига. Тъй като филмът е финансиран и продуциран предимно от френска страна, именно Франция го издига като своето официално предложение за наградите „Оскар“.

Приемайки наградата в Кан, Звягинцев излезе с антивоенно послание: „Милиони хора от двете страни на линията на съприкосновение в момента мечтаят само за едно: най-накрая да спрат безбройните убийства на хора. И единственият човек, който може да спре тази месомелачка, сте Вие, господин президент на Руската федерация. Спрете вече това клане. Целият свят чака това“, каза Звягинцев. Залата посрещна думите му с аплодисменти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шелепин

    4 9 Отговор
    Те много често обявяват някой за чуждестранен агент, а той всъщност работи за тях.

    20:15 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Интересно

    16 8 Отговор
    Изтриха ме , защото написах , че единственият, който може да спре войната е Зеленски. Но той няма интерес, защото тогава ще му потърсят сметка. Параграф 22

    Коментиран от #4, #9, #16, #21

    20:21 18.09.2026

  • 4 Пръдлю

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Това не е по темата.

    20:26 18.09.2026

  • 5 Няма край руският позор!

    4 11 Отговор
    Няма.

    20:27 18.09.2026

  • 6 Перо

    12 4 Отговор
    Ясно е, че е на зоб при чичко Шорош!

    20:29 18.09.2026

  • 7 Да погледнат Израел

    7 2 Отговор
    как процедира срещу режисьорите! Искат даже да отнемат гражданството..

    20:34 18.09.2026

  • 8 При фаш агите

    3 4 Отговор
    Е така!
    Не се ли кланяш на Фюрера ПЕ дал,..ставаш моментално...агент или Бандера!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #11

    20:34 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    8 1 Отговор
    израснал без баща Звягинцев се фиксира върху негативното в живота, потресе ме филмът Нелюбов, в който дава семейство което не обича своето дете, като неговото собствено семейство, аз пък обратното не познавам родители, които да не обичат детето си, в "Елена" жена убива мъж за да го наследи, а "Минотавър" е реплика на френски филм, жена изневерява на мъжа си, мъжът ѝ убива този с когото му изневерява и всичко това на фона на мобилизацията в началото на войната в украйна, бори се Звягинцев за Оскар

    20:38 18.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Йосарян

    3 0 Отговор
    тия отдолу искат да ме убият, само за дето ги бомбардирам, долни гадове.......!

    20:38 18.09.2026

  • 13 Изумен

    7 4 Отговор
    Че как иначе, който не атакува Путин, ще получи "Оскар"?
    Ако каже че Русия е права в случая или че ваксите са вредни - край с кариерата му на запад.

    Коментиран от #23

    20:39 18.09.2026

  • 14 Да ама Не

    9 5 Отговор
    Чуждестранен агент според закона (и руският и американският) е този, който получава финансиране за дейността си от чужбина. А самата статия казва, че финансирането на филма е дошло от Франция, така че причината и доказателството за попадането в тази категория са на лице...

    Коментиран от #24

    20:39 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Йосарян

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    тия отдолу искат да ме убият, само за дето ги бомбардирам, долни гадове.......!

    20:42 18.09.2026

  • 17 Същия като Геро Грозев - примитивен

    4 4 Отговор
    Гледал съм негов филм Левиатан (имаше го в тубата) - само плюе по Русия и СССР

    20:42 18.09.2026

  • 18 Хмм

    4 2 Отговор
    По време на война не трябва да говориш против своите, дори да не са прави.

    Коментиран от #22

    20:42 18.09.2026

  • 19 Обективен

    5 3 Отговор
    То и надничарете Ко пейки са предатели и западни Агенти.
    Не подписват контракти, бе пращат бензин, и искат ЕВРАЦИ а не Рубля

    20:44 18.09.2026

  • 20 Хахахаха

    2 4 Отговор
    Раши, а копеизажите няма ли да ги обявите за чуждестранни агенти, понеже живеят в ЕС и НАТО?

    20:44 18.09.2026

  • 21 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Единствения който може да я спре, е този който я започна! Тупин - НИЕ взехме решение по провеждане на СВО!

    20:45 18.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Изумен":

    Че те ваксите в рашата бяха задължителни бе копеизаж.

    20:47 18.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Верно ли

    1 2 Отговор
    Звягинцев е велик режисьор, ще бъде интересно да се види произведението му в изгнание :))) Като се има предвид изказването му, явно е имало завой. В "Нелюбов" също има наблягане на конфликта в Украйна. Защо ли тогава не е настоявал пред Путин???

    21:04 18.09.2026

  • 27 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    От русия бяга всеки дето има акъл.

    21:04 18.09.2026

  • 28 Фишека

    2 0 Отговор
    Белоруски полкове трепат монголья.
    Красота

    21:18 18.09.2026

  • 29 ?????

    3 1 Отговор
    Уф.
    А гато лапаше държавните кинти за неговите филми нещо не ревеше.
    Вечната дилема на разни руски интелигенти - много искаме държавни кинти щото иначе не ставаме за нищо, но когато нещо ни се получи ние на тая държава не сме и́ длъжни щото сме много велики, а държавата е тиранична.
    А що не отиде да просиш кинти при холивудските продуценти в началото, а отиде при руската държава бре?
    А Звягинцев? То е ясно че сега си зависим от разни грантове и нямаш друг вариант.

    21:19 18.09.2026

  • 30 Под леглото на всеки кремльовец

    1 0 Отговор
    се крие поне един враг на народа.
    Справка: Сталин.

    21:19 18.09.2026

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