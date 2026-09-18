Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев, чийто филм е номиниран за „Оскар“, за чуждестранен агент

Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев за „чуждестранен агент“, съобщи Ройтерс. Той е включен в регистъра на чуждестранните агенти, става ясно от данни, публикувани на сайта на Министерството на правосъдието на Руската Федерация, уточнява ТАСС, предаде БТА.

Като мотив за решението си Министерството на правосъдието посочва, че Звягинцев е участвал в създаването на материали за чуждестранни агенти и организации, чиято дейност е обявена за нежелана в Русия. Тези материали са били предназначени за неограничен кръг от хора.

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Ведомството съобщи още, че режисьорът „е разпространявал недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт на Руската федерация, и за провежданата от тях политика“, както и че „е взаимодействал с чуждестранни агенти и живее извън границите на Руската федерация“.

Андрей Звягинцев емигрира във Франция след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. През май т.г. новият филм на режисьора - политическият трилър „Минотавър“, спечели Голямата награда (Grand Prix) на кинофестивала в Кан.

Преди два дни Франция номинира „Минотавър“ за наградата „Оскар“ в категорията „Най-добър международен филм“. „Минотавър“ е копродукция между Франция, Латвия и Германия, а снимките протекоха в Рига. Тъй като филмът е финансиран и продуциран предимно от френска страна, именно Франция го издига като своето официално предложение за наградите „Оскар“.

Приемайки наградата в Кан, Звягинцев излезе с антивоенно послание: „Милиони хора от двете страни на линията на съприкосновение в момента мечтаят само за едно: най-накрая да спрат безбройните убийства на хора. И единственият човек, който може да спре тази месомелачка, сте Вие, господин президент на Руската федерация. Спрете вече това клане. Целият свят чака това“, каза Звягинцев. Залата посрещна думите му с аплодисменти.