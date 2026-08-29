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Исландия решава дали да възобнови преговорите за членство в ЕС: референдумът е много оспорван

Исландия решава дали да възобнови преговорите за членство в ЕС: референдумът е много оспорван

29 Август, 2026 13:38 724 20

  • исландия-
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  • референдум

Дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство

Исландия решава дали да възобнови преговорите за членство в ЕС: референдумът е много оспорван - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исландците започнаха да гласуват днес на референдум, който се очертава като много оспорван, относно възобновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, 13 години след тяхното прекратяване, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Проучванията показват двата лагера рамо до рамо, като последното изследване на Галъп дава 51,6% подкрепа на противниците на преговорите, срещу 48,4% на поддръжниците им - разлика, която се смята за статистически незначителна.

В контекста на финансовата криза, която беше сринала икономиката на страната, островът с близо 400 000 жители подаде кандидатура за членство в ЕС през 2009 г., но преговорите бяха замразени през 2013 г. с идването на власт на евроскептично правителство.

"Много оспорвано, но аз оставам оптимистка", заяви в сряда външната министърка Торгердур Катрин Гунарсдотир, водеща фигура сред поддръжниците на преговорите. "Нищо не е решено, докато всичко не приключи."

Около 273 000 избиратели са поканени да отговорят на следния въпрос: "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?"

Предвид липсата на екзитпол, първите достоверни резултати се очакват късно през нощта.

Дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. Въпросът за риболова, един от стълбовете на националната икономика, върху който Рейкявик иска да запази изключителен контрол, вероятно ще бъде един от основните точки на напрежение, въпреки че изразената от Брюксел готовност да търси "креативни решения".


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа

    16 5 Отговор
    И аз искам референдум за ЕС,Нато и еврото

    13:41 29.08.2026

  • 2 Ваня

    17 3 Отговор
    Защо Брюксел може да затвори ядрени ректори (преди да сме в ЕС) и забрани референдуми в България, а в други страни не може?

    Коментиран от #6

    13:43 29.08.2026

  • 3 Янко

    18 0 Отговор
    В белите държави винаги има референдум дали народа е съгласен.При държавата мафия това го няма.

    13:44 29.08.2026

  • 4 Анонимен

    7 1 Отговор
    Референдум за преговори изобщо, даже не е за влизане в ЕС.

    13:47 29.08.2026

  • 5 Не им трябва

    11 0 Отговор
    да се качват на Титаник.

    Коментиран от #9

    13:48 29.08.2026

  • 6 36г "демокрация"

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ваня":

    защото бкп мафията си свали гащите,за да оцелее!!!

    Коментиран от #19

    13:49 29.08.2026

  • 7 освободете се подкрепяме ви

    3 3 Отговор
    Исладия трябва да се бори за свободата си и отделяне от британия завинаги.Те си имат своя собствена култура и нация.

    13:49 29.08.2026

  • 8 осраински

    4 0 Отговор
    тия отговарят ли на условията като нас бъГарите за членство

    13:53 29.08.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябва":

    Плащат се от оня откачения в Белия дом, иначе не са преритали за ЕС. Чистичко е там, подредено, висок стандарт, учтиви хора. Не си заключват дори външните врати на къщите. Като дойдат скакалците от ЕС ще им развалят рахатя.

    Коментиран от #15

    13:53 29.08.2026

  • 10 Смешник

    4 0 Отговор
    Да питат нас как да гласуват

    13:59 29.08.2026

  • 11 Гунар хамундарсон

    0 0 Отговор
    Там има много злато закопано от времето на викингите,бяха стигнали до острова и грабеха и англосаксите

    14:02 29.08.2026

  • 12 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Хората нямат доверие на вещица Урсула и шайката и.

    14:03 29.08.2026

  • 13 нннн

    3 0 Отговор
    А българите се питаме: Какво е това референдум?
    Има политици и партии, които ни навряха на кучето в г... И много българи пак гласуват за тях. Мазохизъм?

    14:20 29.08.2026

  • 14 Еврозоната

    2 0 Отговор
    Добре сте дошли в Европейския съюз. Мястото на Исландия, Молдова, Македония, Сърбия и други държави е в Европа!

    14:23 29.08.2026

  • 15 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Бегай с тия датски инцести бе.

    14:34 29.08.2026

  • 16 Влезте, влезте

    0 1 Отговор
    Урсулата само чака да влезете и да ви запуши вулканите, дето окадиха цяла Европа! И това е началото.

    14:34 29.08.2026

  • 17 Дзак

    0 0 Отговор
    Вятър спадна.Утре става за плуване в залива

    14:37 29.08.2026

  • 18 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    0 0 Отговор
    По времето на байТошУ имаше референдуми за всичко, даже за цената на бозата. 🤣🤣🤣

    14:39 29.08.2026

  • 19 Донякъде си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "36г "демокрация"":

    Защо нашите либерални тротинетки като кокорчо Кирчо и компания не искаха референдум за еврото е България всички се слагат на скапания европейски съюз и парламент организация която с нищо не е помогнала на страната ни тотал щета

    Коментиран от #20

    14:40 29.08.2026

  • 20 И този с еврото

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Донякъде си прав":

    На вас ви го забиват от 30 и повече години. От всяка изредила се партия и политик. Защо не направите проверка колко милиарди са изнесени от България? Защо не видите колко хотели има по морето, колко сгради и вилни къщи. Всеки който е укривал пари ви го е забил. Всеки който ви е раздавал ниска заплата ви го е забил. Директоре, ти от забиващите ли си? От корумпираните? От олигархията?

    14:43 29.08.2026