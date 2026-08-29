Исландия решава дали да възобнови преговорите за членство в ЕС: референдумът е много оспорван

Исландците започнаха да гласуват днес на референдум, който се очертава като много оспорван, относно възобновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, 13 години след тяхното прекратяване, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Проучванията показват двата лагера рамо до рамо, като последното изследване на Галъп дава 51,6% подкрепа на противниците на преговорите, срещу 48,4% на поддръжниците им - разлика, която се смята за статистически незначителна.
В контекста на финансовата криза, която беше сринала икономиката на страната, островът с близо 400 000 жители подаде кандидатура за членство в ЕС през 2009 г., но преговорите бяха замразени през 2013 г. с идването на власт на евроскептично правителство.
"Много оспорвано, но аз оставам оптимистка", заяви в сряда външната министърка Торгердур Катрин Гунарсдотир, водеща фигура сред поддръжниците на преговорите. "Нищо не е решено, докато всичко не приключи."
Около 273 000 избиратели са поканени да отговорят на следния въпрос: "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?"
Предвид липсата на екзитпол, първите достоверни резултати се очакват късно през нощта.
Дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. Въпросът за риболова, един от стълбовете на националната икономика, върху който Рейкявик иска да запази изключителен контрол, вероятно ще бъде един от основните точки на напрежение, въпреки че изразената от Брюксел готовност да търси "креативни решения".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европа
13:41 29.08.2026
2 Ваня
Коментиран от #6
13:43 29.08.2026
3 Янко
13:44 29.08.2026
4 Анонимен
13:47 29.08.2026
5 Не им трябва
Коментиран от #9
13:48 29.08.2026
6 36г "демокрация"
До коментар #2 от "Ваня":защото бкп мафията си свали гащите,за да оцелее!!!
Коментиран от #19
13:49 29.08.2026
7 освободете се подкрепяме ви
13:49 29.08.2026
8 осраински
13:53 29.08.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Не им трябва":Плащат се от оня откачения в Белия дом, иначе не са преритали за ЕС. Чистичко е там, подредено, висок стандарт, учтиви хора. Не си заключват дори външните врати на къщите. Като дойдат скакалците от ЕС ще им развалят рахатя.
Коментиран от #15
13:53 29.08.2026
10 Смешник
13:59 29.08.2026
11 Гунар хамундарсон
14:02 29.08.2026
12 Соваж бейби
14:03 29.08.2026
13 нннн
Има политици и партии, които ни навряха на кучето в г... И много българи пак гласуват за тях. Мазохизъм?
14:20 29.08.2026
14 Еврозоната
14:23 29.08.2026
15 Демократ
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Бегай с тия датски инцести бе.
14:34 29.08.2026
16 Влезте, влезте
14:34 29.08.2026
17 Дзак
14:37 29.08.2026
18 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
14:39 29.08.2026
19 Донякъде си прав
До коментар #6 от "36г "демокрация"":Защо нашите либерални тротинетки като кокорчо Кирчо и компания не искаха референдум за еврото е България всички се слагат на скапания европейски съюз и парламент организация която с нищо не е помогнала на страната ни тотал щета
Коментиран от #20
14:40 29.08.2026
20 И този с еврото
До коментар #19 от "Донякъде си прав":На вас ви го забиват от 30 и повече години. От всяка изредила се партия и политик. Защо не направите проверка колко милиарди са изнесени от България? Защо не видите колко хотели има по морето, колко сгради и вилни къщи. Всеки който е укривал пари ви го е забил. Всеки който ви е раздавал ниска заплата ви го е забил. Директоре, ти от забиващите ли си? От корумпираните? От олигархията?
14:43 29.08.2026