Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, съобщи днес националната компания за радио и телевизия (RUV), цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че с това жителите на острова отхвърлят натиска на правителството за подновяване на преговорите за членство.
Вотът "против" ще разочарова Брюксел, тъй като някои негови представители разглеждаха Исландия като страна с нисък риск, чието присъединяване би могло да помогне за преодоляване на скептицизма към разширяването на ЕС и същевременно да укрепи стратегически съюза в момент, когато сигурността в Арктика е все по-важна.
Точните и окончателни официални резултати не са съобщени, но според най-новите обявени междинни резултати - въз основа на преброени 188 500 гласа от 270 000 имащи право на глас в референдума - 52,5% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, а 47,5% го подкрепят. Няма информация за избирателната активност.
Правителството беше формулирало плана си за членство като „сега или никога“.
Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп за анексиране на разположената наблизо Гренландия.
Лагерът "против" твърдеше, че евентуално членство в ЕС би застрашило суверенитета и риболовните води на острова.
Кампанията за референдума разпали дебатите за мястото на Исландия в света, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир пред репортери, след като гласува вчера в столицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ммммм
11:45 30.08.2026
2 Браво
11:45 30.08.2026
3 българин
Коментиран от #24
11:45 30.08.2026
4 Добре дошли в еврозоната глупаци!
11:47 30.08.2026
5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
11:48 30.08.2026
6 Гост
Коментиран от #28
11:48 30.08.2026
7 Име
11:49 30.08.2026
8 Ваня
Коментиран от #14
11:49 30.08.2026
9 анонимен
11:51 30.08.2026
10 Мдаа!🤔
11:54 30.08.2026
11 Сандо
11:56 30.08.2026
12 С право им завиждаме
В Исландия имат единно ОБЩЕСТВО, в миналото са били под властта на християнски държави - Норвегия и Дания, далеч от ислямското ретроградни турско робство.
Коментиран от #17
11:56 30.08.2026
13 На исландците
Ако граничеха с орките, друга песен щяха да пеят!
Коментиран от #23
11:57 30.08.2026
14 Защото
До коментар #8 от "Ваня":Бай Ганьо не бил толкова умен да решава. За това вместо него, за него решават избраните от него.
11:59 30.08.2026
15 Буба шпек
12:00 30.08.2026
16 Ха Ха
12:00 30.08.2026
17 Ъхъ
До коментар #12 от "С право им завиждаме":Жалко, че Дания и Норвегия вече не са християнски държави, а изповядат ЛГБТ религията!
12:02 30.08.2026
18 Ний ша Ва упрайм
12:03 30.08.2026
19 Ем.
12:03 30.08.2026
20 Нищо
12:05 30.08.2026
21 Има време
"Точните и окончателни официални резултати не са съобщени, но според най-новите обявени междинни резултати - въз основа на преброени 188 500 гласа от 270 000 имащи право на глас в референдума - 52,5% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, а 47,5% го подкрепят. Няма информация за избирателната активност."
12:09 30.08.2026
22 Последния Софиянец
Коментиран от #26
12:10 30.08.2026
23 Даскалов
До коментар #13 от "На исландците":Машала аркадаш, нека се обрежем и се завърнем при майка Турция.
Стига сме се гърчеели (западнячили)
12:10 30.08.2026
24 демократъ
До коментар #3 от "българин":То щото Франция и Белгия са центрове на "арийската" култура
12:12 30.08.2026
25 Гост
12:13 30.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
12:14 30.08.2026
28 Мнение
До коментар #6 от "Гост":Е как кой? Такива безволеви и наведени шарани като нас българите!
Взеха ни индустрията след 89та, а ние мълчим!
Взеха ни животновъдство и земеделие след 89та (обещавайки ни, че Европа щяла да ни храни), а ние мълчим!
Закриха ни армията и подариха техниката на зеления (обяснявайки ни, че нато ни пазело), а ние мълчим!
Натикаха ни насила в заробвозоната ,с фалшиви данни за инфлацията, с цел ограбване и контрол (след въвеждане на дигиталното евро), а ние мълчим!
Е УВАЖАЕМИ НАРОДЕ, КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СТАНЕ, ЗА ДА ПРОГЛЕДНЕШ, ЧЕ Т.НАР. "ЕВРОАТЛАНТИЦИ" НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ, СА СПУСНАТИ ТАМ ОТ ВЪНШНИ(ЧУЖДИ) ИНТЕРЕСИ, ЗА ДА НИ ЗАРОБЯТ, ОГРАБЯТ И ЗАКРИЯТ КАТО ДЪРЖАВА?!
ОСВЕН ГОРНОТО, ВИДЯХТЕ ЛИ ВЕЧЕ "ПЛОДОВЕТЕ" (ТИЯ МЛАДЕЖИТЕ) ОТ ПЛОВДИВ НА НПО-ТАТА КЪМ ШОРОШ, КОИТО НАД 3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ СПОНСОРИРАХА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА В БЪЛГАРИЯ И ПРОМИВАХА МОЗЪЦИ ДО ПЪЛНОТО ИМ ФАШИЗИРАНЕ?!
НАРОДЕ ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОБЕДИНИШ И ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА!
ЗАЩОТО КУПЕНИТЕ И ПРОДАДЕНИТЕ МАРИОНЕТКИ, КОИТО Я УПРАВЛЯВАТ, НИ ТИКАТ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!!!
12:16 30.08.2026
29 Айляк
От 50 държави в Европа 27 страни, населявани от малоумници, са под ботуша на Мърсулата.
За огромно съжаление и България е сред тях.
Останалите 23 държави под една или друга форма не са роби на ЕССР.
Ся Мърсулинка кат въведе дигиталното евро, па кат посегне грабителската към т.нар. "мързеливи" сметки и влогове и ще настане Содом и Гомор за членовете на ЕССР:))
ЕССР и комунизъм са едно и също нещо, бацета:)
12:17 30.08.2026
30 Умно решение
12:18 30.08.2026
31 и българите не искаха , но
12:20 30.08.2026
32 ЕС беше хубаво място
12:23 30.08.2026
33 Никой
Това е неприятно събитие - но ще отшуми - цялата тази простотия с Европа. Бедност, корупция и само единици се облажват.
Швейцария защо не са в Европа.
12:25 30.08.2026
34 Ъъъ
Абе те и нашите твърдяха за еврото същите глупости ....Разликата е, че исландците на са идиоти.
12:27 30.08.2026