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Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз

Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз

30 Август, 2026 11:44 1 219 34

  • исландия-
  • ес-
  • референдум-
  • членство в ес

Агенцията отбелязва, че с това жителите на острова отхвърлят натиска на правителството за подновяване на преговорите за членство

Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, съобщи днес националната компания за радио и телевизия (RUV), цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че с това жителите на острова отхвърлят натиска на правителството за подновяване на преговорите за членство.

Вотът "против" ще разочарова Брюксел, тъй като някои негови представители разглеждаха Исландия като страна с нисък риск, чието присъединяване би могло да помогне за преодоляване на скептицизма към разширяването на ЕС и същевременно да укрепи стратегически съюза в момент, когато сигурността в Арктика е все по-важна.

Точните и окончателни официални резултати не са съобщени, но според най-новите обявени междинни резултати - въз основа на преброени 188 500 гласа от 270 000 имащи право на глас в референдума - 52,5% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, а 47,5% го подкрепят. Няма информация за избирателната активност.

Правителството беше формулирало плана си за членство като „сега или никога“.

Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп за анексиране на разположената наблизо Гренландия.

Лагерът "против" твърдеше, че евентуално членство в ЕС би застрашило суверенитета и риболовните води на острова.

Кампанията за референдума разпали дебатите за мястото на Исландия в света, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир пред репортери, след като гласува вчера в столицата.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ммммм

    64 6 Отговор
    Умни хора

    11:45 30.08.2026

  • 2 Браво

    55 6 Отговор
    Умни хора

    11:45 30.08.2026

  • 3 българин

    10 48 Отговор
    И тия ще станат джамахирия като "умните" британци.

    Коментиран от #24

    11:45 30.08.2026

  • 4 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    41 8 Отговор
    А сегааа, а ние "гласувахме" да ни ограбят!?

    11:47 30.08.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    9 9 Отговор
    в клуба на желаещите сме си супер

    11:48 30.08.2026

  • 6 Гост

    51 4 Отговор
    Че кой се качва на пробит кораб?

    Коментиран от #28

    11:48 30.08.2026

  • 7 Име

    32 7 Отговор
    Бойко, унищожи българския лев. А, Радко и другите, само си проветряваха устата за референдум.

    11:49 30.08.2026

  • 8 Ваня

    51 3 Отговор
    И защо хората из другите страни имат референдуми, а тук няма?

    Коментиран от #14

    11:49 30.08.2026

  • 9 анонимен

    36 3 Отговор
    Умни исландци

    11:51 30.08.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    47 2 Отговор
    Затова референдумите са опасна работа и диктаторските режими не ги допускат! България е типичен пример!

    11:54 30.08.2026

  • 11 Сандо

    30 2 Отговор
    Сега остава да гласуват и да няма никакви чужди военни и военни съоръжения на територията им.Защото апетитите на западните войнолюбци към острова им са огромни и надали някой ще може да ги спре.

    11:56 30.08.2026

  • 12 С право им завиждаме

    27 2 Отговор
    За да разберете, гледайте назад и надалеч!
    В Исландия имат единно ОБЩЕСТВО, в миналото са били под властта на християнски държави - Норвегия и Дания, далеч от ислямското ретроградни турско робство.

    Коментиран от #17

    11:56 30.08.2026

  • 13 На исландците

    5 30 Отговор
    им е лесно - отдалеч от Мордор остров.

    Ако граничеха с орките, друга песен щяха да пеят!

    Коментиран от #23

    11:57 30.08.2026

  • 14 Защото

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ваня":

    Бай Ганьо не бил толкова умен да решава. За това вместо него, за него решават избраните от него.

    11:59 30.08.2026

  • 15 Буба шпек

    19 1 Отговор
    Кой би се качил на Титаник ако вече знае за историята му или е гледал филмите за него ?

    12:00 30.08.2026

  • 16 Ха Ха

    16 1 Отговор
    И аз не бих гласувал за обединение с днешна атланто-фашистка Европа. Тръмп трябва да аплодира исландците и да поеме попечителство

    12:00 30.08.2026

  • 17 Ъхъ

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "С право им завиждаме":

    Жалко, че Дания и Норвегия вече не са християнски държави, а изповядат ЛГБТ религията!

    12:02 30.08.2026

  • 18 Ний ша Ва упрайм

    20 1 Отговор
    свободни хора, нещът хомот и робството на урсулките, поклон за мъдростта им.

    12:03 30.08.2026

  • 19 Ем.

    17 4 Отговор
    Исландците са умни щото Брюксел ще им тури квота за риболова 😄

    12:03 30.08.2026

  • 20 Нищо

    2 21 Отговор
    Догодина сами ще искат, но няма кой да ги вземе.

    12:05 30.08.2026

  • 21 Има време

    5 3 Отговор
    Не са преброили исландците в чужбина:
    "Точните и окончателни официални резултати не са съобщени, но според най-новите обявени междинни резултати - въз основа на преброени 188 500 гласа от 270 000 имащи право на глас в референдума - 52,5% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, а 47,5% го подкрепят. Няма информация за избирателната активност."

    12:09 30.08.2026

  • 22 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Не искат да ги командва Урсула и Кая

    Коментиран от #26

    12:10 30.08.2026

  • 23 Даскалов

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "На исландците":

    Машала аркадаш, нека се обрежем и се завърнем при майка Турция.
    Стига сме се гърчеели (западнячили)

    12:10 30.08.2026

  • 24 демократъ

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    То щото Франция и Белгия са центрове на "арийската" култура

    12:12 30.08.2026

  • 25 Гост

    8 0 Отговор
    Умен и проспериращ народ

    12:13 30.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    13 0 Отговор
    В БГ такива референдуми за ЕС и НАТО са забранени! Правата за решение са дадени на един файтон държавни, криминални престъпници и ционисти! Те са всичко!

    12:14 30.08.2026

  • 28 Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Е как кой? Такива безволеви и наведени шарани като нас българите!

    Взеха ни индустрията след 89та, а ние мълчим!
    Взеха ни животновъдство и земеделие след 89та (обещавайки ни, че Европа щяла да ни храни), а ние мълчим!

    Закриха ни армията и подариха техниката на зеления (обяснявайки ни, че нато ни пазело), а ние мълчим!

    Натикаха ни насила в заробвозоната ,с фалшиви данни за инфлацията, с цел ограбване и контрол (след въвеждане на дигиталното евро), а ние мълчим!

    Е УВАЖАЕМИ НАРОДЕ, КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СТАНЕ, ЗА ДА ПРОГЛЕДНЕШ, ЧЕ Т.НАР. "ЕВРОАТЛАНТИЦИ" НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ, СА СПУСНАТИ ТАМ ОТ ВЪНШНИ(ЧУЖДИ) ИНТЕРЕСИ, ЗА ДА НИ ЗАРОБЯТ, ОГРАБЯТ И ЗАКРИЯТ КАТО ДЪРЖАВА?!

    ОСВЕН ГОРНОТО, ВИДЯХТЕ ЛИ ВЕЧЕ "ПЛОДОВЕТЕ" (ТИЯ МЛАДЕЖИТЕ) ОТ ПЛОВДИВ НА НПО-ТАТА КЪМ ШОРОШ, КОИТО НАД 3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ СПОНСОРИРАХА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА В БЪЛГАРИЯ И ПРОМИВАХА МОЗЪЦИ ДО ПЪЛНОТО ИМ ФАШИЗИРАНЕ?!

    НАРОДЕ ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОБЕДИНИШ И ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА!
    ЗАЩОТО КУПЕНИТЕ И ПРОДАДЕНИТЕ МАРИОНЕТКИ, КОИТО Я УПРАВЛЯВАТ, НИ ТИКАТ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!!!

    12:16 30.08.2026

  • 29 Айляк

    7 0 Отговор
    Акъл имат тия исландци, както и норвежците.
    От 50 държави в Европа 27 страни, населявани от малоумници, са под ботуша на Мърсулата.
    За огромно съжаление и България е сред тях.
    Останалите 23 държави под една или друга форма не са роби на ЕССР.

    Ся Мърсулинка кат въведе дигиталното евро, па кат посегне грабителската към т.нар. "мързеливи" сметки и влогове и ще настане Содом и Гомор за членовете на ЕССР:))
    ЕССР и комунизъм са едно и също нещо, бацета:)

    12:17 30.08.2026

  • 30 Умно решение

    7 0 Отговор
    Никой вече не иска да се качва на потъващ кораб

    12:18 30.08.2026

  • 31 и българите не искаха , но

    9 0 Отговор
    никой не ги пита

    12:20 30.08.2026

  • 32 ЕС беше хубаво място

    4 0 Отговор
    Когато бяха живи Митеран и Кол. Сега е бунище.

    12:23 30.08.2026

  • 33 Никой

    0 0 Отговор
    ЕС носи глад и трябва да си върл СДС-член да си мислиш блянове.

    Това е неприятно събитие - но ще отшуми - цялата тази простотия с Европа. Бедност, корупция и само единици се облажват.

    Швейцария защо не са в Европа.

    12:25 30.08.2026

  • 34 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха..."

    Абе те и нашите твърдяха за еврото същите глупости ....Разликата е, че исландците на са идиоти.

    12:27 30.08.2026