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Дмитриев: Европа е пред най-тежката енергийна криза в историята си
  Тема: Икономика

Дмитриев: Европа е пред най-тежката енергийна криза в историята си

19 Септември, 2026 21:56, обновена 19 Септември, 2026 21:59 822 41

  • кирил дмитриев-
  • европа-
  • енергийна криза-
  • франция-
  • горива

Изявлението идва на фона на данни за прекъсвания в доставките на горива във Франция и нови ограничения в енергийния сектор на ЕС.

Дмитриев: Европа е пред най-тежката енергийна криза в историята си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че Европа е изправена пред най-тежката енергийна криза в историята си. В публикация в X той написа, че ситуацията се е изострила, след като Европа „най-после осъзнала“, че се намира пред най-сериозната енергийна криза в историята.

В друг пост Дмитриев каза, че енергийните ограничения в страните от Европейския съюз „най-после настъпват“. Той коментира така съобщенията за затруднения в снабдяването с горива във Франция.

По данни на френския официален сайт за цените и наличностите на горива 11% от бензиностанциите във Франция са отчели липса на бензин или дизел. Данните показват, че част от обектите в страната са имали проблеми с доставките, но не посочват национален недостиг на горива.

Френското правителство също призна, че при част от станциите са възникнали затруднения в снабдяването. В информация, публикувана от официалните му канали, се посочва, че около 10% от бензиностанциите са имали трудности поне с едно гориво.

Европейската комисия и Съветът на ЕС в последните месеци продължават курса за ограничаване на зависимостта от руски енергийни доставки. Според официалните документи на ЕС регламентът за постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ вече е приет, а новите правила влизат поетапно в сила до 2027 г.

Източници: Ройтерс, Министерство на икономиката на Франция, Европейска комисия, Съвет на ЕС


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    16 14 Отговор
    А руската криза с горивата брои ли се ?

    Коментиран от #23

    22:04 19.09.2026

  • 2 Зимата

    8 3 Отговор
    Оф,пак ли🤣😂😂

    22:05 19.09.2026

  • 3 Овчар

    13 8 Отговор
    ЕС ще усети измамата когато му кажат че ще има нападение от извънземни и старите пушки не стават трябва да купят нови космически..! Или страхът от несъществуващ враг кара европейските политически парцали да харчат милиарди.!
    .

    22:07 19.09.2026

  • 4 по план

    10 15 Отговор
    Присмял се хърба на щърба! В Европа не се редят по два часа на опашка на бензиностанция.

    Коментиран от #7, #10

    22:10 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не мога да ги разбера руснаците

    15 7 Отговор
    Какво толкова се притесняват за Европа? Нали те са добре. Печелят СВО-то. Велик икономически растеж. Защо се занимават непрекъснато със западналите?

    Коментиран от #11

    22:11 19.09.2026

  • 7 Бяла Мечка

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "по план":

    А ти глъмаако имаш ли по два(2) леврака за гориво,капацун малък.

    Коментиран от #13, #16, #17

    22:12 19.09.2026

  • 8 Я почвай да бегаш обратно в ...

    8 12 Отговор
    ... каторгата си, бе мишко Димитриев! Със сто километра в час. Марш при бункерната мишка Путин, новият Хитлер!!! Там ще правите военен парад.

    22:12 19.09.2026

  • 9 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:12 19.09.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "по план":

    Два часа? Последно слушах, че чакат по 8 часа. 2 часа е експресната услуга, като експресните услуги на нашия руски, милиционерски КАТ.

    22:13 19.09.2026

  • 11 И аз не зная ...

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Не мога да ги разбера руснаците":

    И те не са наясно, като скандират "По-бе-да!". Шизофреници рашки.

    22:15 19.09.2026

  • 12 Умирай трудно 2

    6 5 Отговор
    Отново без руzka гаz...това вече го играхме. Дурачока се загрижил за Европа

    22:15 19.09.2026

  • 13 по план

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бяла Мечка":

    Току що напълних цял резервоар дизел. Вчера пълних цял резервоар бензин.

    Мисля да минавам на ток със собствено ВЕИ.

    22:15 19.09.2026

  • 14 Зооолог

    5 3 Отговор
    Искам Дмитриев да ми отговори, защо косатките ядат руски бели мечки? И какво смята Москва да предприеме по въпроса?

    22:16 19.09.2026

  • 15 Казанлъшкия

    4 4 Отговор
    Иска му се на тоя лешпер

    22:17 19.09.2026

  • 16 Леврак

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бяла Мечка":

    Който не троли за 2 копейка и си гледа живота и работи нормална, европейска работа - има левраци достатъчно.
    Копейкането не носи благосъстояние.

    22:18 19.09.2026

  • 17 по план

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бяла Мечка":

    Да бе трамваите и градските автобуси са препълнени, не можеш да се качиш, , влаковете с правостоящи, а улиците празни, задръствания няма, магистралата без тирове, без микробуси, без коли, щото е непоносима цената на дизела и на бензина.
    Извод: Работещите имат по 2евро за гориво.
    А Вовата и Дончо се надпреварват да действат за още по-високи цени на петрола.

    22:19 19.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европа

    3 3 Отговор
    Е номер 1.

    Коментиран от #26

    22:27 19.09.2026

  • 20 ДМИТРИЕВ

    5 4 Отговор
    КРЕМЪЛСКА КРАСТАВА САБАКА ...

    ПЪРВО КУПЕТЕ
    ЛИЦЕНЗИРАН УИНДОУС
    НА ВАШИЯ ДЪРТ ПСИХИЧНО БОЛЕН
    ФЮРЕР ПУТИН.

    ЧЕ ЦЯЛ СВЯТ СЕ СМЕЕ
    НА БОТОКСА.

    ХАХАХАХА

    А И ПО ДОБРЕ ГОВОРИ
    ЗА ОПАШКИТЕ
    ПО ВАШИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

    КИЛОМЕТРИЧНИ ОПАШКИ
    И ДЕНОНОЩИЯ ВИСЕНЕ
    ЗА 20-30 ЛИТРА БЕНЗИН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:28 19.09.2026

  • 21 Мда

    3 4 Отговор
    Европа била пред най-тежката енергийна криза в историята си? Защо? Защото ЕС налива кинти в украинската каца без дъно и "санкционира". В резултат на това ЕС е загубил трилиони евро и е пред рецесия.

    22:29 19.09.2026

  • 22 Рублевка

    3 4 Отговор
    Кирил Дмитриев управлява фонд от $1000 МИЛИАРДА. РФ може да измъкне Европа от кризата като булдозер "Кировец" закъсал VW.

    22:29 19.09.2026

  • 23 Реалист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Лежи на тези сороски измислици, че в РФ има недостиг на горива. Мизерията във фалшиви ЕС достига критичните нива и следва разпад.

    22:37 19.09.2026

  • 24 Ами

    4 2 Отговор
    Още го няма във Факти, но може и да дойде като новина след няколко дни.
    Саудитска Арабия прекъсва доставките на петрол за Европа.
    Честито на печелившите :)

    Коментиран от #37

    22:38 19.09.2026

  • 25 Хахаха хахаха

    3 2 Отговор
    Съюза на Мизерията управляван от ФАЩ.

    22:38 19.09.2026

  • 26 Българин 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Европа":

    Европейския Съюз потъна мн шумно следва революция смяна на режима, а Брюксел отива на бунището!

    Коментиран от #32

    22:39 19.09.2026

  • 27 Има две страни в света които имат кинти

    3 2 Отговор
    Китай и Руския имат кинти в брой и истинско злато. Всички останали теглят бързи кредити от евреите и изпращат златото си на "съхранение" в чужбина.

    Коментиран от #29

    22:39 19.09.2026

  • 28 Не понимаю

    3 3 Отговор
    Защо след като Раша е в талаша, кремльовците оревават ЕС, а не себе си.
    Заплащане ли искат за оплаквачески услуги?
    Ами то даже по селата вече не е модерно.

    Дмитриев да ореве загиналите в името на путлеризма руски и кимчови войничета, да ореве скочилите от прозорците олигарси, избомбените генерали, избитата руска опозиция без съд и присъда, руския флот, дето го няма, откраднатите украински деца... списъкът е безкраен.

    22:40 19.09.2026

  • 29 Защо си още

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Има две страни в света които имат кинти":

    тук?

    Коментиран от #33

    22:40 19.09.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 няма яйца в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 " Уайлдбериз " спря работа
    Хахахахах
    12Долара по 200- давигонаместя, Ха-ха-ха
    13 Русия свърши ракетите
    14
    Това е накратко и за Сега само

    22:41 19.09.2026

  • 31 Ха,ха

    2 1 Отговор
    Ма тя баба Ванга го е предсказала, енергийна криза🤣😂😂😂

    22:41 19.09.2026

  • 32 Извинете, може ли източник

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българин 🇧🇬":

    на фейка ви, който да не е руски?

    22:41 19.09.2026

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Защо си още":

    Къде е това "тук"????

    22:41 19.09.2026

  • 34 Най доброто място

    2 1 Отговор
    Е номер 1.

    22:42 19.09.2026

  • 35 Кризата

    0 4 Отговор
    обаче е и възможност за промяна и затова Европа сама направлява и влиза в тази криза, както влезе и в другите скорошни кризи - здравна и военна. Гответе се за нова порция голяма инфлация. Честито на тези, които имат кредити.

    Коментиран от #41

    22:42 19.09.2026

  • 36 Ганчев

    3 1 Отговор
    Пак ли ще мръзнем без руският мазут?

    Коментиран от #38

    22:43 19.09.2026

  • 37 Здрасти, фейкав!

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Сценаристе, как си с арабския? След като усвои персийския...
    Верваме ти... военните тайни първо на теб ги казват.
    🥳🥳🥳🥳🥳

    22:44 19.09.2026

  • 38 Че кога сме мръзнали, освен през соца?

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ганчев":

    И Виденовата зима.

    22:45 19.09.2026

  • 39 Гориил

    1 2 Отговор
    Русия ще оцени пропорционалността на адските санкции и ще отвърне на удара, като ограничи износа си на евтини горива и енергия за Европа. Последиците от приетия в САЩ закон за митата принуждават Москва да накаже Европа и да я накара да плати висока цена първа. Цените на руските горива достигнаха исторически върхове, носейки на Москва астрономически печалби.

    22:45 19.09.2026

  • 40 и кой е глупака който го го казва?

    1 0 Отговор
    Раша е след Тринидад и Тобаго по БВП на човек.На 82 място.

    22:45 19.09.2026

  • 41 Не щем да се готвим

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кризата":

    за руските фейкове. Няма пък, изяж се от яд!

    22:46 19.09.2026

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