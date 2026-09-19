Дмитриев: Европа е пред най-тежката енергийна криза в историята си

Специалният представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че Европа е изправена пред най-тежката енергийна криза в историята си. В публикация в X той написа, че ситуацията се е изострила, след като Европа „най-после осъзнала“, че се намира пред най-сериозната енергийна криза в историята.
В друг пост Дмитриев каза, че енергийните ограничения в страните от Европейския съюз „най-после настъпват“. Той коментира така съобщенията за затруднения в снабдяването с горива във Франция.
По данни на френския официален сайт за цените и наличностите на горива 11% от бензиностанциите във Франция са отчели липса на бензин или дизел. Данните показват, че част от обектите в страната са имали проблеми с доставките, но не посочват национален недостиг на горива.
Френското правителство също призна, че при част от станциите са възникнали затруднения в снабдяването. В информация, публикувана от официалните му канали, се посочва, че около 10% от бензиностанциите са имали трудности поне с едно гориво.
Европейската комисия и Съветът на ЕС в последните месеци продължават курса за ограничаване на зависимостта от руски енергийни доставки. Според официалните документи на ЕС регламентът за постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ вече е приет, а новите правила влизат поетапно в сила до 2027 г.
Източници: Ройтерс, Министерство на икономиката на Франция, Европейска комисия, Съвет на ЕС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
Коментиран от #23
22:04 19.09.2026
2 Зимата
22:05 19.09.2026
3 Овчар
.
22:07 19.09.2026
4 по план
Коментиран от #7, #10
22:10 19.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не мога да ги разбера руснаците
Коментиран от #11
22:11 19.09.2026
7 Бяла Мечка
До коментар #4 от "по план":А ти глъмаако имаш ли по два(2) леврака за гориво,капацун малък.
Коментиран от #13, #16, #17
22:12 19.09.2026
8 Я почвай да бегаш обратно в ...
22:12 19.09.2026
9 Име
22:12 19.09.2026
10 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "по план":Два часа? Последно слушах, че чакат по 8 часа. 2 часа е експресната услуга, като експресните услуги на нашия руски, милиционерски КАТ.
22:13 19.09.2026
11 И аз не зная ...
До коментар #6 от "Не мога да ги разбера руснаците":И те не са наясно, като скандират "По-бе-да!". Шизофреници рашки.
22:15 19.09.2026
12 Умирай трудно 2
22:15 19.09.2026
13 по план
До коментар #7 от "Бяла Мечка":Току що напълних цял резервоар дизел. Вчера пълних цял резервоар бензин.
Мисля да минавам на ток със собствено ВЕИ.
22:15 19.09.2026
14 Зооолог
22:16 19.09.2026
15 Казанлъшкия
22:17 19.09.2026
16 Леврак
До коментар #7 от "Бяла Мечка":Който не троли за 2 копейка и си гледа живота и работи нормална, европейска работа - има левраци достатъчно.
Копейкането не носи благосъстояние.
22:18 19.09.2026
17 по план
До коментар #7 от "Бяла Мечка":Да бе трамваите и градските автобуси са препълнени, не можеш да се качиш, , влаковете с правостоящи, а улиците празни, задръствания няма, магистралата без тирове, без микробуси, без коли, щото е непоносима цената на дизела и на бензина.
Извод: Работещите имат по 2евро за гориво.
А Вовата и Дончо се надпреварват да действат за още по-високи цени на петрола.
22:19 19.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европа
Коментиран от #26
22:27 19.09.2026
20 ДМИТРИЕВ
ПЪРВО КУПЕТЕ
ЛИЦЕНЗИРАН УИНДОУС
НА ВАШИЯ ДЪРТ ПСИХИЧНО БОЛЕН
ФЮРЕР ПУТИН.
ЧЕ ЦЯЛ СВЯТ СЕ СМЕЕ
НА БОТОКСА.
ХАХАХАХА
А И ПО ДОБРЕ ГОВОРИ
ЗА ОПАШКИТЕ
ПО ВАШИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ
КИЛОМЕТРИЧНИ ОПАШКИ
И ДЕНОНОЩИЯ ВИСЕНЕ
ЗА 20-30 ЛИТРА БЕНЗИН.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:28 19.09.2026
21 Мда
22:29 19.09.2026
22 Рублевка
22:29 19.09.2026
23 Реалист
До коментар #1 от "Швейк":Лежи на тези сороски измислици, че в РФ има недостиг на горива. Мизерията във фалшиви ЕС достига критичните нива и следва разпад.
22:37 19.09.2026
24 Ами
Саудитска Арабия прекъсва доставките на петрол за Европа.
Честито на печелившите :)
Коментиран от #37
22:38 19.09.2026
25 Хахаха хахаха
22:38 19.09.2026
26 Българин 🇧🇬
До коментар #19 от "Европа":Европейския Съюз потъна мн шумно следва революция смяна на режима, а Брюксел отива на бунището!
Коментиран от #32
22:39 19.09.2026
27 Има две страни в света които имат кинти
Коментиран от #29
22:39 19.09.2026
28 Не понимаю
Заплащане ли искат за оплаквачески услуги?
Ами то даже по селата вече не е модерно.
Дмитриев да ореве загиналите в името на путлеризма руски и кимчови войничета, да ореве скочилите от прозорците олигарси, избомбените генерали, избитата руска опозиция без съд и присъда, руския флот, дето го няма, откраднатите украински деца... списъкът е безкраен.
22:40 19.09.2026
29 Защо си още
До коментар #27 от "Има две страни в света които имат кинти":тук?
Коментиран от #33
22:40 19.09.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 няма яйца в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 " Уайлдбериз " спря работа
Хахахахах
12Долара по 200- давигонаместя, Ха-ха-ха
13 Русия свърши ракетите
14
Това е накратко и за Сега само
22:41 19.09.2026
31 Ха,ха
22:41 19.09.2026
32 Извинете, може ли източник
До коментар #26 от "Българин 🇧🇬":на фейка ви, който да не е руски?
22:41 19.09.2026
33 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #29 от "Защо си още":Къде е това "тук"????
22:41 19.09.2026
34 Най доброто място
22:42 19.09.2026
35 Кризата
Коментиран от #41
22:42 19.09.2026
36 Ганчев
Коментиран от #38
22:43 19.09.2026
37 Здрасти, фейкав!
До коментар #24 от "Ами":Сценаристе, как си с арабския? След като усвои персийския...
Верваме ти... военните тайни първо на теб ги казват.
🥳🥳🥳🥳🥳
22:44 19.09.2026
38 Че кога сме мръзнали, освен през соца?
До коментар #36 от "Ганчев":И Виденовата зима.
22:45 19.09.2026
39 Гориил
22:45 19.09.2026
40 и кой е глупака който го го казва?
22:45 19.09.2026
41 Не щем да се готвим
До коментар #35 от "Кризата":за руските фейкове. Няма пък, изяж се от яд!
22:46 19.09.2026