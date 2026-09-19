Дмитриев: Европа е пред най-тежката енергийна криза в историята си

Специалният представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че Европа е изправена пред най-тежката енергийна криза в историята си. В публикация в X той написа, че ситуацията се е изострила, след като Европа „най-после осъзнала“, че се намира пред най-сериозната енергийна криза в историята.

В друг пост Дмитриев каза, че енергийните ограничения в страните от Европейския съюз „най-после настъпват“. Той коментира така съобщенията за затруднения в снабдяването с горива във Франция.

По данни на френския официален сайт за цените и наличностите на горива 11% от бензиностанциите във Франция са отчели липса на бензин или дизел. Данните показват, че част от обектите в страната са имали проблеми с доставките, но не посочват национален недостиг на горива.

Френското правителство също призна, че при част от станциите са възникнали затруднения в снабдяването. В информация, публикувана от официалните му канали, се посочва, че около 10% от бензиностанциите са имали трудности поне с едно гориво.

Европейската комисия и Съветът на ЕС в последните месеци продължават курса за ограничаване на зависимостта от руски енергийни доставки. Според официалните документи на ЕС регламентът за постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ вече е приет, а новите правила влизат поетапно в сила до 2027 г.

Източници: Ройтерс, Министерство на икономиката на Франция, Европейска комисия, Съвет на ЕС