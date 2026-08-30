Окончателни резултати: исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Това е сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с "не", а 47,2% - с "да", показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил референдума.

Огласеният резултат вероятно ще замрази всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и е разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП.

През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката ѝ, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.

Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Шенгенското пространство. Очаква се тези отношения да останат непроменени.