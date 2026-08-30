Новини
Свят »
Исландия »
Окончателни резултати: исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз

Окончателни резултати: исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз

30 Август, 2026 15:15 932 43

  • исландия-
  • ес-
  • членство в ес-
  • референдум-
  • рейкявик

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил референдума

Окончателни резултати: исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Това е сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с "не", а 47,2% - с "да", показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил референдума.

Огласеният резултат вероятно ще замрази всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и е разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП.

През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката ѝ, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.

Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Шенгенското пространство. Очаква се тези отношения да останат непроменени.


Исландия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умни хора

    50 2 Отговор
    Кой иска доброволно да е роб

    15:17 30.08.2026

  • 2 Никой

    32 2 Отговор
    ЕС е утопичен.

    Коментиран от #24

    15:19 30.08.2026

  • 3 Ако

    34 1 Отговор
    другите бяха спечелили, това щеше да бъде последният референдум в Исландия.

    15:19 30.08.2026

  • 4 Отърваха се

    23 1 Отговор
    засега. След година, две пак ще ги юрнат към урните. И така до получаване на желания резултат.

    15:21 30.08.2026

  • 5 Съсипаха ни

    32 1 Отговор
    Участието в ЕС не е в интерес и на България !

    Коментиран от #13

    15:23 30.08.2026

  • 6 И тез

    7 22 Отговор
    в руската орбита заминаха.

    Коментиран от #33

    15:23 30.08.2026

  • 7 Явно са...

    25 2 Отговор
    Умни хора....

    15:24 30.08.2026

  • 8 ЕС се източва от мафиоти

    29 1 Отговор
    Подкрепата за Украйна не е в интерес на хората от ЕС ! Хората в Исландия виждат това !

    Коментиран от #21

    15:25 30.08.2026

  • 9 Майна

    1 2 Отговор
    Пловдив е по-голям !

    15:27 30.08.2026

  • 10 Хибриден

    8 8 Отговор
    Еййййй, как им хакнах гласуването !!! Промих им мозъците и станаха путинофили ! 😁😁😁

    15:27 30.08.2026

  • 11 А питам

    15 0 Отговор
    Преди 1989 имаше два референдума с по над 90 % гласували. Сега 37 г. след промените, кога пак ще имаме демокрация??

    Коментиран от #17

    15:27 30.08.2026

  • 12 Исландците

    12 1 Отговор
    са русофили.

    Коментиран от #14

    15:28 30.08.2026

  • 13 Алоууу

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Съсипаха ни":

    хибрид!

    15:29 30.08.2026

  • 14 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Исландците":

    им е обещал гаааз !

    Коментиран от #18

    15:30 30.08.2026

  • 15 Браво!

    16 2 Отговор
    Интелигентен народ!

    15:31 30.08.2026

  • 16 Тест

    1 0 Отговор
    Тест

    15:31 30.08.2026

  • 17 ЕС ги е

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "А питам":

    забранил. Виждате какво става, когато се провеждат.

    15:31 30.08.2026

  • 18 А на нас, Българите,

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Путин":

    какво ни обещаха за членство в НАТО и ЕС ?

    Коментиран от #22

    15:32 30.08.2026

  • 19 Костинейнен

    14 0 Отговор
    Не искаме да издържаме Германия и Франция!

    15:32 30.08.2026

  • 20 Айляк

    13 1 Отговор
    Никой вече не ще в кочината ЕС.
    Мърсуло, тия исландци що не те искат, мъ? Щот си много убава?
    Исландците ще изправят на Кайчето захапката:)

    15:33 30.08.2026

  • 21 Хаха

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЕС се източва от мафиоти":

    Каква "подкрепа". Европейците направо си участват във войната и отдавна не крият това обстоятелство.

    Коментиран от #30

    15:33 30.08.2026

  • 22 Акъл

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "А на нас, Българите,":

    с фуния не се налива!

    Коментиран от #29

    15:33 30.08.2026

  • 23 Севда

    11 1 Отговор
    Никой вече не желае вече в съюза на смъртта и мизерията и арабизацията!

    Коментиран от #28

    15:34 30.08.2026

  • 24 По скоро

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    е дистопичен

    15:35 30.08.2026

  • 25 Тръмп

    4 1 Отговор
    ЕС ще ви вземе пингвините!

    15:35 30.08.2026

  • 26 Ами

    8 1 Отговор
    Нас кога ще ни питат

    Коментиран от #31

    15:36 30.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Амаа

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Севда":

    като гледам ,от България все в съюза излизат!Защи не ходят извън?

    Коментиран от #32

    15:36 30.08.2026

  • 29 За съжаление

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Акъл":

    прав си ☹️☹️

    15:37 30.08.2026

  • 30 Финансова подкрепа

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    А че скоро ще умират и европейци с стотици на фронта ми е през оная …..

    15:38 30.08.2026

  • 31 Гласувайте

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    с краката!Напуснете съюза,за да се замислят!Аз отивам в Куба!

    15:38 30.08.2026

  • 32 Защото

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Амаа":

    съюза не е това, което беше и само там ни пускат да робуваме!

    15:40 30.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 дедо ви

    5 1 Отговор
    Процентите против са над 65 ,но не ги обявяват от страх децата на Урсузова да не останат сираци.

    15:41 30.08.2026

  • 35 Тоалетна Хартия

    5 1 Отговор
    Путин е виновен!!!

    15:44 30.08.2026

  • 36 Истината

    5 0 Отговор
    "Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Шенгенското пространство." Те си ползват позитивите от ЕС , за какво са им негативите.

    15:44 30.08.2026

  • 37 Ъъъ

    5 1 Отговор
    Ах ти шамара! Исландците показаха в какво се е превърнал ЕС! Вече никой от богатите не иска да влиза в подобни съюзи....Щото работят за минимум €3000 на месец....Нискоквалифицираните исландци.... За какво им е ЕС? Ще живеят по-добре? Явно и без ЕС са си добре... 🤣

    15:44 30.08.2026

  • 38 Леонсио

    0 0 Отговор
    Набирам група за Куба!За бране на тръстика!

    15:48 30.08.2026

  • 39 Лукашенко

    0 0 Отговор
    Отмених визите за българи!На първите 1000,по 10000 рубли бонус!

    15:50 30.08.2026

  • 40 Айляк

    0 0 Отговор
    В Германия станал скандал свързан със социални помощи давани на мигранти.

    Сириец-мигрант в Германия има 3 жени, 32 деца и 25 внуци, за които получава 100 000 евро годишно соц. помощи.
    Пита се в задачката:
    Защо туй джипси получава 8 333 евро без да си мръдне пръста?
    Мърсуло, това ли ти е представата за благоденстваща Европа?

    Коментиран от #41

    15:51 30.08.2026

  • 41 Айляк

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Айляк":

    8 333 евро месечно

    15:53 30.08.2026

  • 42 С ушанката

    2 0 Отговор
    как е гласувал?

    15:54 30.08.2026

  • 43 Крайно време е

    0 0 Отговор
    да бягаме от ЕС! По единично!

    15:55 30.08.2026