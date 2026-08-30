Окончателни резултати: исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Това е сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.
На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с "не", а 47,2% - с "да", показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.
Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил референдума.
Огласеният резултат вероятно ще замрази всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и е разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП.
През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката ѝ, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.
Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Шенгенското пространство. Очаква се тези отношения да останат непроменени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умни хора
15:17 30.08.2026
2 Никой
Коментиран от #24
15:19 30.08.2026
3 Ако
15:19 30.08.2026
4 Отърваха се
15:21 30.08.2026
5 Съсипаха ни
Коментиран от #13
15:23 30.08.2026
6 И тез
Коментиран от #33
15:23 30.08.2026
7 Явно са...
15:24 30.08.2026
8 ЕС се източва от мафиоти
Коментиран от #21
15:25 30.08.2026
9 Майна
15:27 30.08.2026
10 Хибриден
15:27 30.08.2026
11 А питам
Коментиран от #17
15:27 30.08.2026
12 Исландците
Коментиран от #14
15:28 30.08.2026
13 Алоууу
До коментар #5 от "Съсипаха ни":хибрид!
15:29 30.08.2026
14 Путин
До коментар #12 от "Исландците":им е обещал гаааз !
Коментиран от #18
15:30 30.08.2026
15 Браво!
15:31 30.08.2026
16 Тест
15:31 30.08.2026
17 ЕС ги е
До коментар #11 от "А питам":забранил. Виждате какво става, когато се провеждат.
15:31 30.08.2026
18 А на нас, Българите,
До коментар #14 от "Путин":какво ни обещаха за членство в НАТО и ЕС ?
Коментиран от #22
15:32 30.08.2026
19 Костинейнен
15:32 30.08.2026
20 Айляк
Мърсуло, тия исландци що не те искат, мъ? Щот си много убава?
Исландците ще изправят на Кайчето захапката:)
15:33 30.08.2026
21 Хаха
До коментар #8 от "ЕС се източва от мафиоти":Каква "подкрепа". Европейците направо си участват във войната и отдавна не крият това обстоятелство.
Коментиран от #30
15:33 30.08.2026
22 Акъл
До коментар #18 от "А на нас, Българите,":с фуния не се налива!
Коментиран от #29
15:33 30.08.2026
23 Севда
Коментиран от #28
15:34 30.08.2026
24 По скоро
До коментар #2 от "Никой":е дистопичен
15:35 30.08.2026
25 Тръмп
15:35 30.08.2026
26 Ами
Коментиран от #31
15:36 30.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Амаа
До коментар #23 от "Севда":като гледам ,от България все в съюза излизат!Защи не ходят извън?
Коментиран от #32
15:36 30.08.2026
29 За съжаление
До коментар #22 от "Акъл":прав си ☹️☹️
15:37 30.08.2026
30 Финансова подкрепа
До коментар #21 от "Хаха":А че скоро ще умират и европейци с стотици на фронта ми е през оная …..
15:38 30.08.2026
31 Гласувайте
До коментар #26 от "Ами":с краката!Напуснете съюза,за да се замислят!Аз отивам в Куба!
15:38 30.08.2026
32 Защото
До коментар #28 от "Амаа":съюза не е това, което беше и само там ни пускат да робуваме!
15:40 30.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 дедо ви
15:41 30.08.2026
35 Тоалетна Хартия
15:44 30.08.2026
36 Истината
15:44 30.08.2026
37 Ъъъ
15:44 30.08.2026
38 Леонсио
15:48 30.08.2026
39 Лукашенко
15:50 30.08.2026
40 Айляк
Сириец-мигрант в Германия има 3 жени, 32 деца и 25 внуци, за които получава 100 000 евро годишно соц. помощи.
Пита се в задачката:
Защо туй джипси получава 8 333 евро без да си мръдне пръста?
Мърсуло, това ли ти е представата за благоденстваща Европа?
Коментиран от #41
15:51 30.08.2026
41 Айляк
До коментар #40 от "Айляк":8 333 евро месечно
15:53 30.08.2026
42 С ушанката
15:54 30.08.2026
43 Крайно време е
15:55 30.08.2026