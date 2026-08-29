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Бунтовници са се опитали да проникнат в президентския дворец в столицата на Нигер

Бунтовници са се опитали да проникнат в президентския дворец в столицата на Нигер

29 Август, 2026 14:36 737 5

  • нигер-
  • ниамей-
  • африка-
  • бунтовници

Интензивна стрелба се чуваше през цялата нощ в няколко квартала на столицата, особено в центъра близо до президентството

Бунтовници са се опитали да проникнат в президентския дворец в столицата на Нигер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентската гвардия в Нигер е отблъснала "бунтовници от въоръжените сили", които са се опитали „да проникнат в президентския дворец“ в Ниамей, където престрелките обаче продължават, предаде Франс прес, като цитира източник от сферата на сигурността, базиран в Западна Африка, съобщи БТА.

Интензивна стрелба се чуваше през цялата нощ в няколко квартала на столицата, особено в центъра близо до президентството, но също и в зоната на летището, където се намира важна военна база. Сигналът на националната телевизия беше прекъснат за малко повече от час тази сутрин, преди да бъде възстановен около 10:00 ч. (12:00 ч. българско време).

Четири източника, цитирани от Ройтерс, са описали случващото се като атака от страна на разбунтували се войници. Държавната телевизия и радио не излъчваха към 8:00 ч., въпреки че правителството публикува изявление, в което призова към спокойствие и обяви, че силите за сигурност се мобилизират в отговор.

Атаката представлява поредната заплаха за управлението на Абдурахаман Тиани, който пое властта след преврат през 2023 г., отбелязва АФП. Тиани беше обещал да подобри сигурността в държавата от Сахел, голям производител на уран, но джихадистките атаки продължават. По‑рано тази година групировки, свързани с "Ал Каида" и "Ислямска държава", извършиха редица нападения както срещу военни, така и срещу цивилни цели.


Нигер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ислямска държава

    7 2 Отговор
    и джихадисти! Лявата и дясната ръка на "демократичните" западни служби! Чудно ли е, след като отказаха да дават уран на Франция?

    Коментиран от #3

    14:52 29.08.2026

  • 2 Хейтър

    0 0 Отговор
    Джагали.

    15:10 29.08.2026

  • 3 абе

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ислямска държава":

    уран...и какво ядат ли го това за десерт...Пък съм чувал че избиват християните и досега са убити 200 000 души ,но всички мълчат и тъпчат европа с мюсли

    15:13 29.08.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Опитали, но неуспели!

    15:35 29.08.2026

  • 5 Летописец

    1 1 Отговор
    2023 година - Правителството на Нигер изгони френския военен контингент и Франция спря да получава уран , от който произвежда 70% от електричеството си . А за "бунтовниците" от ИДИЛ и Ал - Кайда (в случая клона ѝ Сахел ) всички знаят , че са свързани със Запада .

    15:38 29.08.2026