Бунтовници са се опитали да проникнат в президентския дворец в столицата на Нигер

Президентската гвардия в Нигер е отблъснала "бунтовници от въоръжените сили", които са се опитали „да проникнат в президентския дворец“ в Ниамей, където престрелките обаче продължават, предаде Франс прес, като цитира източник от сферата на сигурността, базиран в Западна Африка, съобщи БТА.

Интензивна стрелба се чуваше през цялата нощ в няколко квартала на столицата, особено в центъра близо до президентството, но също и в зоната на летището, където се намира важна военна база. Сигналът на националната телевизия беше прекъснат за малко повече от час тази сутрин, преди да бъде възстановен около 10:00 ч. (12:00 ч. българско време).

Четири източника, цитирани от Ройтерс, са описали случващото се като атака от страна на разбунтували се войници. Държавната телевизия и радио не излъчваха към 8:00 ч., въпреки че правителството публикува изявление, в което призова към спокойствие и обяви, че силите за сигурност се мобилизират в отговор.

Атаката представлява поредната заплаха за управлението на Абдурахаман Тиани, който пое властта след преврат през 2023 г., отбелязва АФП. Тиани беше обещал да подобри сигурността в държавата от Сахел, голям производител на уран, но джихадистките атаки продължават. По‑рано тази година групировки, свързани с "Ал Каида" и "Ислямска държава", извършиха редица нападения както срещу военни, така и срещу цивилни цели.