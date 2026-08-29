Бунтовници са се опитали да проникнат в президентския дворец в столицата на Нигер

Президентската гвардия в Нигер е отблъснала "бунтовници от въоръжените сили", които са се опитали „да проникнат в президентския дворец“ в Ниамей, където престрелките обаче продължават, предаде Франс прес, като цитира източник от сферата на сигурността, базиран в Западна Африка, съобщи БТА.
Интензивна стрелба се чуваше през цялата нощ в няколко квартала на столицата, особено в центъра близо до президентството, но също и в зоната на летището, където се намира важна военна база. Сигналът на националната телевизия беше прекъснат за малко повече от час тази сутрин, преди да бъде възстановен около 10:00 ч. (12:00 ч. българско време).
Четири източника, цитирани от Ройтерс, са описали случващото се като атака от страна на разбунтували се войници. Държавната телевизия и радио не излъчваха към 8:00 ч., въпреки че правителството публикува изявление, в което призова към спокойствие и обяви, че силите за сигурност се мобилизират в отговор.
Атаката представлява поредната заплаха за управлението на Абдурахаман Тиани, който пое властта след преврат през 2023 г., отбелязва АФП. Тиани беше обещал да подобри сигурността в държавата от Сахел, голям производител на уран, но джихадистките атаки продължават. По‑рано тази година групировки, свързани с "Ал Каида" и "Ислямска държава", извършиха редица нападения както срещу военни, така и срещу цивилни цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ислямска държава
Коментиран от #3
14:52 29.08.2026
2 Хейтър
15:10 29.08.2026
3 абе
До коментар #1 от "Ислямска държава":уран...и какво ядат ли го това за десерт...Пък съм чувал че избиват християните и досега са убити 200 000 души ,но всички мълчат и тъпчат европа с мюсли
15:13 29.08.2026
4 Мдаа!🤔
15:35 29.08.2026
5 Летописец
15:38 29.08.2026