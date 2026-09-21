Натискът върху Мерц расте след нови изборни загуби на ХДС

В Християндемократическия съюз (ХДС) се засилват вътрешните спорове около бъдещето на канцлера Фридрих Мерц след поредица от тежки резултати на регионални избори. Според Bloomberg, цитирана от източници, в партията вече се обсъжда и възможността за оттеглянето му, пише Фокус.

Натискът се увеличи след изборите в Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и Берлин. В Мекленбург-Предна Померания ХДС получи едва около 5% от гласовете и се оказа на границата на влизането в местния парламент, докато „Алтернатива за Германия“ (AfD) спечели най-много гласове. В Берлин първа стана „Левицата“, а ХДС остана зад нея.

Тези резултати доведоха до нови въпроси за политическото бъдеще на Мерц. Според Bloomberg част от партийните функционери смятат, че продължаването му начело на правителството може да задълбочи проблемите за ХДС. Самият канцлер обаче отхвърля възможността да се оттегли.

След последните избори Мерц определи представянето на ХДС в Мекленбург-Предна Померания като „катастрофа“, но заяви, че възнамерява да остане на поста и да продължи с планираните реформи.

Критики към канцлера дойдоха и от коалиционния му партньор - Социалдемократическата партия (СДП). Министър-председателката на Мекленбург-Предна Померания Мануела Швезиг заяви, че реакциите на Мерц след изборите показват разминаване с настроенията сред избирателите.

Изборните резултати поставят допълнителен натиск върху управляващата коалиция и засилват въпросите около способността на правителството да прокара икономическите и социалните си реформи. Междувременно успехите на AfD и на „Левицата“ показват продължаващо отслабване на подкрепата за традиционните партии в германската политика.