Натискът върху Мерц расте след нови изборни загуби на ХДС

В Християндемократическия съюз (ХДС) се засилват вътрешните спорове около бъдещето на канцлера Фридрих Мерц след поредица от тежки резултати на регионални избори. Според Bloomberg, цитирана от източници, в партията вече се обсъжда и възможността за оттеглянето му, пише Фокус.
Натискът се увеличи след изборите в Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и Берлин. В Мекленбург-Предна Померания ХДС получи едва около 5% от гласовете и се оказа на границата на влизането в местния парламент, докато „Алтернатива за Германия“ (AfD) спечели най-много гласове. В Берлин първа стана „Левицата“, а ХДС остана зад нея.
Тези резултати доведоха до нови въпроси за политическото бъдеще на Мерц. Според Bloomberg част от партийните функционери смятат, че продължаването му начело на правителството може да задълбочи проблемите за ХДС. Самият канцлер обаче отхвърля възможността да се оттегли.
След последните избори Мерц определи представянето на ХДС в Мекленбург-Предна Померания като „катастрофа“, но заяви, че възнамерява да остане на поста и да продължи с планираните реформи.
Критики към канцлера дойдоха и от коалиционния му партньор - Социалдемократическата партия (СДП). Министър-председателката на Мекленбург-Предна Померания Мануела Швезиг заяви, че реакциите на Мерц след изборите показват разминаване с настроенията сред избирателите.
Изборните резултати поставят допълнителен натиск върху управляващата коалиция и засилват въпросите около способността на правителството да прокара икономическите и социалните си реформи. Междувременно успехите на AfD и на „Левицата“ показват продължаващо отслабване на подкрепата за традиционните партии в германската политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххххххххххх
18:59 21.09.2026
2 Робот
Коментиран от #24
19:01 21.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Таваршчи
19:03 21.09.2026
5 Сандо
19:03 21.09.2026
6 мръсен
19:05 21.09.2026
7 ХА ХА ХА
Коментиран от #18
19:07 21.09.2026
8 Запада умре !!!!!!
Коментиран от #17
19:09 21.09.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #15
19:09 21.09.2026
10 Ами
Последното което казаха е до 5% от вложенията :)
19:11 21.09.2026
11 Вражалец
19:13 21.09.2026
12 Най -силно
19:14 21.09.2026
13 Засрами
До коментар #9 от "Последния Софиянец":рускините!
19:15 21.09.2026
14 Странна работа
Коментиран от #16
19:15 21.09.2026
15 Туркиня комунист
До коментар #9 от "Последния Софиянец":При Ердо не виреят!
19:16 21.09.2026
16 Трябва
До коментар #14 от "Странна работа":сибиряците ли?
19:17 21.09.2026
17 Алах
До коментар #8 от "Запада умре !!!!!!":акбар!
19:18 21.09.2026
18 Натискай
До коментар #7 от "ХА ХА ХА":натискай :))
19:19 21.09.2026
19 шаа
19:23 21.09.2026
20 8797897
19:27 21.09.2026
21 Kaлпазанин
19:29 21.09.2026
22 Тоя змей
19:29 21.09.2026
23 АманДа
19:29 21.09.2026
24 От чужбина
До коментар #2 от "Робот":Работи за Ротшилдови. Изпълнява техните поръчки. А те са да води война. Така с парите на данъкоплатците се води войната в Украйна.
19:30 21.09.2026
25 Фридрих
19:36 21.09.2026