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Натискът върху Мерц расте след нови изборни загуби на ХДС

Натискът върху Мерц расте след нови изборни загуби на ХДС

21 Септември, 2026 18:58 633 25

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  • фридрих мерц-
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  • натиск

В партията на германския канцлер се обсъжда бъдещето му, но Мерц заявява, че ще остане на поста и ще продължи с реформите

Натискът върху Мерц расте след нови изборни загуби на ХДС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Християндемократическия съюз (ХДС) се засилват вътрешните спорове около бъдещето на канцлера Фридрих Мерц след поредица от тежки резултати на регионални избори. Според Bloomberg, цитирана от източници, в партията вече се обсъжда и възможността за оттеглянето му, пише Фокус.

Натискът се увеличи след изборите в Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и Берлин. В Мекленбург-Предна Померания ХДС получи едва около 5% от гласовете и се оказа на границата на влизането в местния парламент, докато „Алтернатива за Германия“ (AfD) спечели най-много гласове. В Берлин първа стана „Левицата“, а ХДС остана зад нея.

Тези резултати доведоха до нови въпроси за политическото бъдеще на Мерц. Според Bloomberg част от партийните функционери смятат, че продължаването му начело на правителството може да задълбочи проблемите за ХДС. Самият канцлер обаче отхвърля възможността да се оттегли.

След последните избори Мерц определи представянето на ХДС в Мекленбург-Предна Померания като „катастрофа“, но заяви, че възнамерява да остане на поста и да продължи с планираните реформи.

Критики към канцлера дойдоха и от коалиционния му партньор - Социалдемократическата партия (СДП). Министър-председателката на Мекленбург-Предна Померания Мануела Швезиг заяви, че реакциите на Мерц след изборите показват разминаване с настроенията сред избирателите.

Изборните резултати поставят допълнителен натиск върху управляващата коалиция и засилват въпросите около способността на правителството да прокара икономическите и социалните си реформи. Междувременно успехите на AfD и на „Левицата“ показват продължаващо отслабване на подкрепата за традиционните партии в германската политика.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххххххххххх

    21 1 Отговор
    Не още - Мерц не е разрушил немската икономика.

    18:59 21.09.2026

  • 2 Робот

    19 1 Отговор
    Това нещо не е човек а рептил..! Роботи против човешкия вид.

    Коментиран от #24

    19:01 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Таваршчи

    2 5 Отговор
    Инрересно , що сте фокусирали върху ХАВГ АзГ Зъми ..

    19:03 21.09.2026

  • 5 Сандо

    15 2 Отговор
    След 36 години банани, кенчета бира и кока-кола, портокали и шоколади.......ГДР се завръща обратно в дома

    19:03 21.09.2026

  • 6 мръсен

    15 1 Отговор
    Ционистки еврейски продяжник. Така е когато падкрепяш терористите детеубийци и не само поста ами трябвя дя бъде съден като съучастник на геноцида в Палестина-Газа!

    19:05 21.09.2026

  • 7 ХА ХА ХА

    12 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО , НАТИСКЪТ ЩЕ РАСТЕ И ВЪРХУ ВЪРХУ МЕРЦ , И ВЪРХУ ВСИЧКИ УРСУЛИ ОТ ЕС КОИТО ПРЕДАВАТ СВОИТЕ НАРОДИ ЗА УГОДА НА КРАВАРИТЕ ! МНОГО СКОРО ШЕ ГИ ИЗМЕТЪТ ПРЕДИ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА !

    Коментиран от #18

    19:07 21.09.2026

  • 8 Запада умре !!!!!!

    5 1 Отговор
    Да живее ИЗТОКА !

    Коментиран от #17

    19:09 21.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Туркиня ще управлява Берлин.Слугата на Блек Рок и Ционистите Мерц си свърши работата.Унищожи германският народ.

    Коментиран от #13, #15

    19:09 21.09.2026

  • 10 Ами

    3 0 Отговор
    Важното е какво ще кажат работодателите му зад океана.
    Последното което казаха е до 5% от вложенията :)

    19:11 21.09.2026

  • 11 Вражалец

    4 1 Отговор
    Зеленски носи лош късмет на тези,които се прегръщаха и целуваха с него. Следва Макрон

    19:13 21.09.2026

  • 12 Най -силно

    0 0 Отговор
    във факти!

    19:14 21.09.2026

  • 13 Засрами

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    рускините!

    19:15 21.09.2026

  • 14 Странна работа

    2 1 Отговор
    Не мога да разбера как Германците могат толкова "МНОГО ДА ОБИЧАТ" евроатлантиците.

    Коментиран от #16

    19:15 21.09.2026

  • 15 Туркиня комунист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    При Ердо не виреят!

    19:16 21.09.2026

  • 16 Трябва

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Странна работа":

    сибиряците ли?

    19:17 21.09.2026

  • 17 Алах

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Запада умре !!!!!!":

    акбар!

    19:18 21.09.2026

  • 18 Натискай

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ХА ХА ХА":

    натискай :))

    19:19 21.09.2026

  • 19 шаа

    1 0 Отговор
    що фракти и дройчевеле се снишават, а не коментират обилно какво става? м? мм??

    19:23 21.09.2026

  • 20 8797897

    0 2 Отговор
    няма да пуска кокъла - поне докато не подпали войната и не загроби хептен германската икономика в луксозен гроб в Украйна, поне така рече чичо Блекрокен !

    19:27 21.09.2026

  • 21 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    А урсулеза от коя партия беше

    19:29 21.09.2026

  • 22 Тоя змей

    2 0 Отговор
    и Урсулите "реформираха" швабите успешно...

    19:29 21.09.2026

  • 23 АманДа

    0 0 Отговор
    Ах, колко ми е тъжно за страдалеца... мислех че го обичат целокупно, дисциплинирано и под строй, както винаги подредените и внушаеми немци. Ама чак сега, като им скапаха икономиката. Май вече не са чак такива русофоби, да се чудиш как е възможно. Но едва ли.

    19:29 21.09.2026

  • 24 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Работи за Ротшилдови. Изпълнява техните поръчки. А те са да води война. Така с парите на данъкоплатците се води войната в Украйна.

    19:30 21.09.2026

  • 25 Фридрих

    0 0 Отговор
    Ооох!Алис,натискай силно...

    19:36 21.09.2026

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