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Тръмп и президентът на Йемен обсъдиха настъплението на хутите към Баб ел-Мандеб

Тръмп и президентът на Йемен обсъдиха настъплението на хутите към Баб ел-Мандеб

21 Септември, 2026 18:39 618 5

  • доналд тръмп-
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  • хути

Рашад ал-Алими е поискал американска подкрепа срещу групировката, но според източници Тръмп не е поел конкретен ангажимент за военна помощ

Тръмп и президентът на Йемен обсъдиха настъплението на хутите към Баб ел-Мандеб - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона с йеменския си колега Рашад ал-Алими за настъплението на хутите към стратегическия пролив Баб ел-Мандеб, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на четири източника, предава News.bg.

По време на разговора Ал-Алими е поискал американска подкрепа в борбата срещу хутите, които този месец са установили контрол над ключови райони по протежение на пролива. Двама от източниците - йеменски и западен представител - посочват, че Тръмп не е поел конкретен ангажимент за предоставяне на военна помощ.

Баб ел-Мандеб е един от най-важните морски маршрути в света, свързващ Червено море с Аденския залив и осигуряващ достъп между Европа и Азия.

Тръмп неведнъж е заявявал публично, че Вашингтон поддържа контакти с хутите. Според американския президент групировката е дала уверения, че няма да атакува американски плавателни съдове.

Междувременно САЩ са отхвърлили и искания на Саудитска Арабия за военна подкрепа срещу хутите. На 20 септември групировката предприе опит за ракетна атака срещу Рияд, като саудитските власти съобщиха, че са осуетили удара.

Развитието около Баб ел-Мандеб засилва опасенията за сигурността на международното корабоплаване и за евентуално разширяване на конфликта в региона.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стеногpама

    3 1 Отговор
    Й: - Бай Дончо, ко да прайм?
    Б.Д.: - б-а ли m.а.а.мy!

    18:52 21.09.2026

  • 4 Иван

    5 1 Отговор
    Освен на Иран краварите ще изплащат репарации и на хутите . А тоя ще е последният президент на сащ

    Коментиран от #5

    18:53 21.09.2026

  • 5 Куковица

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Това, лятото ли ще стане?

    19:15 21.09.2026