Папският пратеник Дзупи ще посети Русия за разговори за войната в Украйна

Папският пратеник кардинал Матео Дзупи планира посещение в Русия в края на септември. Това съобщават „Ройтерс“ и РИА Новости, позовавайки се на негово изявление, предава News.bg.
По време на визитата Дзупи ще обсъди с представители на Москва хуманитарни въпроси, свързани с войната в Украйна. Това съобщи по-рано Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин.
Кардиналът, който е председател на Италианската епископска конференция, вече има опит в посредническите усилия между страните. Последното му посещение в Москва беше през октомври 2024 г.
Тогава основните теми бяха събирането на разделени от войната семейства, размяната на военнопленници и възможностите за възобновяване на диалога за прекратяване на конфликта.
Новата визита идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на пътища към прекратяване на войната и решаване на хуманитарните последици от нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пратеник
18:02 21.09.2026
2 Соваж бейби
Коментиран от #6
18:05 21.09.2026
3 az СВО Победа 81
Ватиканът бързо се ориентира кой е печели войната и бърза да се договаря с победителя!
Това е второ посещение на пратеник на Ватикана в рамките на близо месец в Москва при победителите....
🤣
За разлика от Ватикана, Европа в лицето на Брюксел държи да подпише капитулация!
Няма да им е за първи път, Европа вече неведнъж е минала по този път... 🤣
Коментиран от #10
18:07 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мий!
До коментар #2 от "Соваж бейби":За бензина гепят от кутията за дарения!
Коментиран от #9, #14
18:08 21.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Герге ,
18:09 21.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ще намине и през Киев накрая
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":за да занесе там папския подарък на Зеленсли. Не се споменава какъв е подаръка, само се знае че е с дълга дръжка.
18:13 21.09.2026
11 хаха
18:15 21.09.2026
12 В източните говори
18:17 21.09.2026
13 Ще го препратят
18:27 21.09.2026
14 Соваж бейби
До коментар #6 от "Мий!":То това е ясно издържат се от спонсори и други далавери, не работят тежък труд. Папата дори го обличат както крал на времето ,не си спомням ферари или порше му бяха подарили имаше скоро статия или рекламно лице беше ,угаждат си хората .Нека миряните им пълни касичката си живеят добре а за миряните обещание на празни макари да чакат някой да ги спаси или им плати тока и храната ама в другия живот след смъртта .
18:33 21.09.2026