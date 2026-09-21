Папският пратеник Дзупи ще посети Русия за разговори за войната в Украйна

Папският пратеник кардинал Матео Дзупи планира посещение в Русия в края на септември. Това съобщават „Ройтерс“ и РИА Новости, позовавайки се на негово изявление, предава News.bg.

По време на визитата Дзупи ще обсъди с представители на Москва хуманитарни въпроси, свързани с войната в Украйна. Това съобщи по-рано Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин.

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Кардиналът, който е председател на Италианската епископска конференция, вече има опит в посредническите усилия между страните. Последното му посещение в Москва беше през октомври 2024 г.

Тогава основните теми бяха събирането на разделени от войната семейства, размяната на военнопленници и възможностите за възобновяване на диалога за прекратяване на конфликта.

Новата визита идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на пътища към прекратяване на войната и решаване на хуманитарните последици от нея.