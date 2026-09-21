Новини
Свят »
Ватикан »
Папският пратеник Дзупи ще посети Русия за разговори за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Папският пратеник Дзупи ще посети Русия за разговори за войната в Украйна

21 Септември, 2026 17:58 511 14

  • ватикан-
  • папата-
  • украйна-
  • война-
  • пратеник-
  • матео дзупи-
  • посещение-
  • русия

Кардинал Дзупи ще обсъди с руски представители хуманитарни въпроси, включително съдбата на военнопленници и разделени семейства

Папският пратеник Дзупи ще посети Русия за разговори за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папският пратеник кардинал Матео Дзупи планира посещение в Русия в края на септември. Това съобщават „Ройтерс“ и РИА Новости, позовавайки се на негово изявление, предава News.bg.

По време на визитата Дзупи ще обсъди с представители на Москва хуманитарни въпроси, свързани с войната в Украйна. Това съобщи по-рано Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин.

Още новини от Украйна

Кардиналът, който е председател на Италианската епископска конференция, вече има опит в посредническите усилия между страните. Последното му посещение в Москва беше през октомври 2024 г.

Тогава основните теми бяха събирането на разделени от войната семейства, размяната на военнопленници и възможностите за възобновяване на диалога за прекратяване на конфликта.

Новата визита идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на пътища към прекратяване на войната и решаване на хуманитарните последици от нея.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пратеник

    3 0 Отговор
    Дзупи ще изДузпи русията.

    18:02 21.09.2026

  • 2 Соваж бейби

    3 3 Отговор
    Папата и пратениците му започнаха да правят обиколки като Зеленски от него са видели .Не че някой изобщо се вълнува какво мислят от Ватикана но все пак ги хранят безплатно по държавите и нощувки с две думи ваканция на аванта само бензина за пътя си покриват.

    Коментиран от #6

    18:05 21.09.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Накратко:

    Ватиканът бързо се ориентира кой е печели войната и бърза да се договаря с победителя!

    Това е второ посещение на пратеник на Ватикана в рамките на близо месец в Москва при победителите....
    🤣

    За разлика от Ватикана, Европа в лицето на Брюксел държи да подпише капитулация!

    Няма да им е за първи път, Европа вече неведнъж е минала по този път... 🤣

    Коментиран от #10

    18:07 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мий!

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    За бензина гепят от кутията за дарения!

    Коментиран от #9, #14

    18:08 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Герге ,

    0 2 Отговор
    НЕНАВЕЧЕРЯЛИСЕБЕ САКАШЛИДЗУПИТЕТРЪТИ

    18:09 21.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще намине и през Киев накрая

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    за да занесе там папския подарък на Зеленсли. Не се споменава какъв е подаръка, само се знае че е с дълга дръжка.

    18:13 21.09.2026

  • 11 хаха

    3 0 Отговор
    Загуба на време и енергия. Разговори в монголоидни писслямистки орки са безсмислени.

    18:15 21.09.2026

  • 12 В източните говори

    1 0 Отговор
    думата е същата, но без "з".

    18:17 21.09.2026

  • 13 Ще го препратят

    0 0 Отговор
    към арменският поп!

    18:27 21.09.2026

  • 14 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мий!":

    То това е ясно издържат се от спонсори и други далавери, не работят тежък труд. Папата дори го обличат както крал на времето ,не си спомням ферари или порше му бяха подарили имаше скоро статия или рекламно лице беше ,угаждат си хората .Нека миряните им пълни касичката си живеят добре а за миряните обещание на празни макари да чакат някой да ги спаси или им плати тока и храната ама в другия живот след смъртта .

    18:33 21.09.2026