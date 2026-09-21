Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ заплашват с глобално спиране на иранските авиокомпании от 23 септември

САЩ заплашват с глобално спиране на иранските авиокомпании от 23 септември

21 Септември, 2026 17:45 791 21

  • иран-
  • сащ-
  • авиокомпании-
  • спиране

Вашингтон предупреждава чуждестранните летища и оператори, че могат да бъдат отрязани от доларовата система, ако обслужват ирански превозвачи

САЩ заплашват с глобално спиране на иранските авиокомпании от 23 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всички ирански търговски авиокомпании ще бъдат фактически спрени от международни операции от 23 септември заради нови американски санкции. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Мерките разчитат на т.нар. вторични санкции, насочени не само срещу иранските превозвачи, но и срещу чуждестранни компании и летища, които продължат да ги обслужват. По думите на Бесент операторите няма да могат да зареждат ирански самолети с гориво, да им предоставят услуги при кацане или да продават билети, без да рискуват достъпа си до американската доларова финансова система.

Ходът е част от по-широката американска кампания за икономически натиск срещу Техеран. Още на 8 септември Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 36 физически лица и организации, свързани с иранския авиационен сектор. Вашингтон ги обвинява, че подпомагат транспортирането на оръжия, персонал и товари, както и придобиването на американски самолети и чувствителни технологии.

Бесент заяви още, че американските власти са установили финансови посредници по света, които улесняват транзакции в полза на Иран. Той предупреди, че Вашингтон ще засили натиска и върху тези мрежи.

Особено внимание привлича ролята на Китай. След разговорите си с китайския вицепремиер Хъ Лифън Бесент заяви, че китайските финансови власти са „много активно ангажирани“ в обсъжданията за спазването на американските санкции. По думите му сред участниците е и управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън.

Новите ограничения вече оказват влияние върху иранската авиация. „Махан Еър“ например преустанови полетите си до Истанбул, Анкара и Мускат на фона на засиления натиск и ограниченията върху компаниите, които предоставят наземни услуги на иранските превозвачи.

Мерките са част от операцията на Вашингтон „Икономически изгнаник“ (Operation Economic Outcast), чрез която САЩ се опитват да ограничат финансовите и търговските канали на Иран. Бесент не посочи колко дълго ще продължи кампанията, но определи сегашното напрежение като безпрецедентно.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    20 3 Отговор
    КРАВАРИТЕ ЗАГУБИХА И ТАЯ ВОЙНА

    17:48 21.09.2026

  • 2 Примати

    4 17 Отговор
    Сащ подготвят първия списък със санкционирани руски танкери от сенчестия флот , който най - вероятно ще се окаже и смъртоносен удар за русийка

    Коментиран от #7, #19

    17:49 21.09.2026

  • 3 Светът се превръща в идиотско място

    20 2 Отговор
    Оставил се е да бъде в абсолютна зависимост от една валута и държавата, която я печата и използва като оръжие. След като не успяха с военна агресия, сега ще се мъчат със забрана на полети. Жалка картина. И това е лидерът на света.

    Коментиран от #6, #17

    17:54 21.09.2026

  • 4 гост

    10 1 Отговор
    Не ги мислете иранците,те си имат шамфъстък..ще преживеят някак тази блокада....

    17:55 21.09.2026

  • 5 Америка

    13 2 Отговор
    Си проси пак паднали самолети по небостъргачите.... Паднали поради отказано презареждане

    Коментиран от #10

    17:56 21.09.2026

  • 6 Герги

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Светът се превръща в идиотско място":

    Дълги години бяха на гребена на вълната,долара стана световна валута,повечето иновации,технологии идваха оттам.И сега когато се вижда че идва ново време,трудно е да се разделиш ,да си Първенец в Света.повече от ясно.Ще се иска
    време и паралелно с това да има заменяемост на долара,на Суифт...не се знае обаче колко време..

    17:58 21.09.2026

  • 7 Още по-интересно ще е

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    когато руски военни кораби почнат да конфискъват танкерите на пиратските държави

    17:59 21.09.2026

  • 8 хехе

    7 2 Отговор
    И как ще ги спрат ще свалят самолетите ли миротвореца съвсем е изтрещял.

    18:05 21.09.2026

  • 9 Али

    2 7 Отговор
    Комсомолски привет путинисти! Смазвайте се редовно от към ауспусите.Че после ще е късно.

    Коментиран от #20

    18:05 21.09.2026

  • 10 Иран няма нищо с тази работа

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Америка":

    персите не избиват невинни хора заради виновните.
    Бъркаш ги с ислямските терористични групи създадени от ЦРУ, Мосад и МИ6 за лична употреба.

    Ал Джолани

    18:06 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 1 Отговор
    Сега лакеите на Брюксел ще видим с ООН ли са или с долара сащ и Израел? Да видим по,дметките на Тръмп ли служат или ще са нормални хора с Иран ! Персия я има откакто свят светува ,Тръмп днес е тук утре го няма ! Персия ще помни и след Тръмп кои са предателите

    18:14 21.09.2026

  • 13 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Ами режете ,режете си клона на който сте седнали ,и ми е много интересно как и кой ще връща хартията на Ротшилд която сте взели с лихва от него

    18:14 21.09.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 0 Отговор
    НЕ НА ДОЛАРА И НЕ НА ОМРАЗАТА

    18:15 21.09.2026

  • 15 Мария

    5 1 Отговор
    На целия свят му писна от тероризма на САЩ и Израел!

    18:16 21.09.2026

  • 16 Мисия на Организацията на

    3 0 Отговор
    обединените нации (ООН) за установяване на фактите заключи, че има „разумни основания да се смята“, че Съединените щати са извършили военни престъпления по време на въздушни удари срещу два цивилни обекта в Иран в началото на американско-израелската война.
    Тези открития представляват осъдително разкритие за престъпния характер на непровокираната империалистическа война, започната на 28 февруари 2026 г. от администрацията на Тръмп с подкрепата на израелското правителство.
    Докладът на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран описва удара от 28 февруари срещу началното училище „Шаджаре Тайебех“ в Минаб, провинция Хормозган, като безразборна атака, насочена към безспорно цивилен район. Местните ирански власти съобщават за 156 до 157 жертви,

    18:22 21.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хайо

    1 0 Отговор
    И как ше ги спрете да летят до Русия ,Китай ? Някои африкански държави ? А от там лесно става прехвърлянето .Не виждам какъв е проблема за Русия след санкциите когато се лети до Турция,Сърбия ,латинска Америка ,Африка ,Дубай Азия?

    18:34 21.09.2026

  • 19 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Не бъди сигурен .Русия е заявила ,че спре урана и е последвало обаждане от страна на Сащ до русия ,че за сега няма да бъдат налагани санкции .Та провери си хубаво информацията .

    18:35 21.09.2026

  • 20 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Али":

    Смазваме го на тази която е виновна да те има ,помачеро.

    18:37 21.09.2026

  • 21 аноним

    0 0 Отговор
    Какъв е проблема,там където е необходимо да кацат,ще използват военни летища.

    18:38 21.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания