САЩ заплашват с глобално спиране на иранските авиокомпании от 23 септември

Всички ирански търговски авиокомпании ще бъдат фактически спрени от международни операции от 23 септември заради нови американски санкции. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Мерките разчитат на т.нар. вторични санкции, насочени не само срещу иранските превозвачи, но и срещу чуждестранни компании и летища, които продължат да ги обслужват. По думите на Бесент операторите няма да могат да зареждат ирански самолети с гориво, да им предоставят услуги при кацане или да продават билети, без да рискуват достъпа си до американската доларова финансова система.
Ходът е част от по-широката американска кампания за икономически натиск срещу Техеран. Още на 8 септември Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 36 физически лица и организации, свързани с иранския авиационен сектор. Вашингтон ги обвинява, че подпомагат транспортирането на оръжия, персонал и товари, както и придобиването на американски самолети и чувствителни технологии.
Бесент заяви още, че американските власти са установили финансови посредници по света, които улесняват транзакции в полза на Иран. Той предупреди, че Вашингтон ще засили натиска и върху тези мрежи.
Особено внимание привлича ролята на Китай. След разговорите си с китайския вицепремиер Хъ Лифън Бесент заяви, че китайските финансови власти са „много активно ангажирани“ в обсъжданията за спазването на американските санкции. По думите му сред участниците е и управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън.
Новите ограничения вече оказват влияние върху иранската авиация. „Махан Еър“ например преустанови полетите си до Истанбул, Анкара и Мускат на фона на засиления натиск и ограниченията върху компаниите, които предоставят наземни услуги на иранските превозвачи.
Мерките са част от операцията на Вашингтон „Икономически изгнаник“ (Operation Economic Outcast), чрез която САЩ се опитват да ограничат финансовите и търговските канали на Иран. Бесент не посочи колко дълго ще продължи кампанията, но определи сегашното напрежение като безпрецедентно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
17:48 21.09.2026
2 Примати
Коментиран от #7, #19
17:49 21.09.2026
3 Светът се превръща в идиотско място
Коментиран от #6, #17
17:54 21.09.2026
4 гост
17:55 21.09.2026
5 Америка
Коментиран от #10
17:56 21.09.2026
6 Герги
До коментар #3 от "Светът се превръща в идиотско място":Дълги години бяха на гребена на вълната,долара стана световна валута,повечето иновации,технологии идваха оттам.И сега когато се вижда че идва ново време,трудно е да се разделиш ,да си Първенец в Света.повече от ясно.Ще се иска
време и паралелно с това да има заменяемост на долара,на Суифт...не се знае обаче колко време..
17:58 21.09.2026
7 Още по-интересно ще е
До коментар #2 от "Примати":когато руски военни кораби почнат да конфискъват танкерите на пиратските държави
17:59 21.09.2026
8 хехе
18:05 21.09.2026
9 Али
Коментиран от #20
18:05 21.09.2026
10 Иран няма нищо с тази работа
До коментар #5 от "Америка":персите не избиват невинни хора заради виновните.
Бъркаш ги с ислямските терористични групи създадени от ЦРУ, Мосад и МИ6 за лична употреба.
Ал Джолани
18:06 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:14 21.09.2026
13 Kaлпазанин
18:14 21.09.2026
14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:15 21.09.2026
15 Мария
18:16 21.09.2026
16 Мисия на Организацията на
Тези открития представляват осъдително разкритие за престъпния характер на непровокираната империалистическа война, започната на 28 февруари 2026 г. от администрацията на Тръмп с подкрепата на израелското правителство.
Докладът на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран описва удара от 28 февруари срещу началното училище „Шаджаре Тайебех“ в Минаб, провинция Хормозган, като безразборна атака, насочена към безспорно цивилен район. Местните ирански власти съобщават за 156 до 157 жертви,
18:22 21.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хайо
18:34 21.09.2026
19 Смотльо,
До коментар #2 от "Примати":Не бъди сигурен .Русия е заявила ,че спре урана и е последвало обаждане от страна на Сащ до русия ,че за сега няма да бъдат налагани санкции .Та провери си хубаво информацията .
18:35 21.09.2026
20 Смотльо,
До коментар #9 от "Али":Смазваме го на тази която е виновна да те има ,помачеро.
18:37 21.09.2026
21 аноним
18:38 21.09.2026