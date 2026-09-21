САЩ заплашват с глобално спиране на иранските авиокомпании от 23 септември

Всички ирански търговски авиокомпании ще бъдат фактически спрени от международни операции от 23 септември заради нови американски санкции. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Мерките разчитат на т.нар. вторични санкции, насочени не само срещу иранските превозвачи, но и срещу чуждестранни компании и летища, които продължат да ги обслужват. По думите на Бесент операторите няма да могат да зареждат ирански самолети с гориво, да им предоставят услуги при кацане или да продават билети, без да рискуват достъпа си до американската доларова финансова система.

Ходът е част от по-широката американска кампания за икономически натиск срещу Техеран. Още на 8 септември Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 36 физически лица и организации, свързани с иранския авиационен сектор. Вашингтон ги обвинява, че подпомагат транспортирането на оръжия, персонал и товари, както и придобиването на американски самолети и чувствителни технологии.

Бесент заяви още, че американските власти са установили финансови посредници по света, които улесняват транзакции в полза на Иран. Той предупреди, че Вашингтон ще засили натиска и върху тези мрежи.

Особено внимание привлича ролята на Китай. След разговорите си с китайския вицепремиер Хъ Лифън Бесент заяви, че китайските финансови власти са „много активно ангажирани“ в обсъжданията за спазването на американските санкции. По думите му сред участниците е и управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън.

Новите ограничения вече оказват влияние върху иранската авиация. „Махан Еър“ например преустанови полетите си до Истанбул, Анкара и Мускат на фона на засиления натиск и ограниченията върху компаниите, които предоставят наземни услуги на иранските превозвачи.

Мерките са част от операцията на Вашингтон „Икономически изгнаник“ (Operation Economic Outcast), чрез която САЩ се опитват да ограничат финансовите и търговските канали на Иран. Бесент не посочи колко дълго ще продължи кампанията, но определи сегашното напрежение като безпрецедентно.