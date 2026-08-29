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Борисов: Всички дружно помагат на Йотова да спечели. Трябва ли да пусна партията в решен мач?

Борисов: Всички дружно помагат на Йотова да спечели. Трябва ли да пусна партията в решен мач?

29 Август, 2026 13:56 1 102 49

  • бойко борисов-
  • герб-
  • илияна йотова-
  • президентски избори

ГЕРБ ще продължи да съществува и без мен, заяви той

Борисов: Всички дружно помагат на Йотова да спечели. Трябва ли да пусна партията в решен мач? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички дружно помагат на Илияна Йотова да спечели президентските избори и можем отсега да я поздравим. Това написа във Facebook профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му тези президентски избори не са като преди. „Дори “Прогресивна България” не издигат кандидат, а подкрепят кандидат на инициативен комитет и се прилепят към Илияна Йотова. Същото виждам и при кандидатурата на Андрей Гюров. В последните години заради очернянето на всички от всеки, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало. Представете си преди години ГЕРБ да не издигне партиен кандидат? Тогава се мерят силите“.

„Остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото. Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим. А и с тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили преди да почнат. Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите….Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Той заяви, че истината понякога е горчива, но е истина. „И по-добре истината, отколкото да се шмекерува. Имахме шанс за партиен кандидат с Димитър Николов. Само че той сега трябва да пази политическа неутралност заради “Евровизия” и го разбираме и го подкрепяме, защото това е по-важно за страната ни“.

„Аз съм се кандидатирал достатъчно, 20 пъти партия ГЕРБ сме спечелили няколко десетки избори-парламентарни, кметски, президентски, европейски. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. Докога да се кандидатирам? Затова и на Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“, посочи той.

По думите му трябва време, в което хората да разграничат истината от лъжата. „Всичко, направено в държавата в последните 20 години, е направено от нас. Кой направи магистрала “Люлин”? Кой направи, така че от Перник всеки ден 40 000 души да отидат на работа в София? Кой направи метрото след това, за да могат перничани да си спрат колата и да се придвижват с метрото? Кой направи пътя през Владая? Е, сигурно сме грешили. Нека видим кога другите партии ще направят това, което е направил ГЕРБ. Те друга опозиция нямат. Има само едни кресливи хора, които пускат постчета и не си дават сметка, че по този начин никога няма да управляват“.

Пред журналисти в Перник Борисов коментира и изборния процес. Той изрази недоверие към машинното гласуване и действията на институциите. Борисов заяви, че според него има проблеми със сертифицирането и контрола на машинитe.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До Румен Радев?

    40 2 Отговор
    Защо Борисов не е в затвора?

    Коментиран от #8, #22

    13:57 29.08.2026

  • 2 Защо да е ???

    43 3 Отговор
    Решен мача?Нали народа решава.Или ви е страх защото знаете какъв ще е резултата.

    Коментиран от #31, #32, #33, #43

    13:59 29.08.2026

  • 3 Ех Тикво Борисов

    39 3 Отговор
    Ех Тикво Борисов, как ти се иска да станеш президент, но си знаеш какъв ритник ще получиш от окрадените от теб хора.

    13:59 29.08.2026

  • 4 Великия Стефан Цанев за Струмяни

    10 24 Отговор
    НОСЕТЕ СИ ЛИЧНИТЕ КАРТИ, МОМИЧЕТА!
    арестуват ви, както ходим,
    арестуват ви, както спим.
    Въпросите на тая планета
    я решим,
    я не решим…
    Но не казвайте: утре ще бъдем красиви!
    Не казвайте: утре ще бъдем умни!
    Не казвайте: утре с вик на площада
    ще кажа истината, после - на клада!
    На клада, но утре. А днес потърпете,
    днес се налага да премълчим…
    Носете си личните карти, момичета,
    падате, както ходим
    умирате, както спим!

    Стефан Цанев

    13:59 29.08.2026

  • 5 Кратък коментар,

    15 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:00 29.08.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    25 1 Отговор
    Думите на "филията с мас" са верни, НОООО, - "шубето е големи страх" 🤣

    14:00 29.08.2026

  • 7 Вашето мнение

    23 16 Отговор
    Слава на Бог, че България е отгледала човек като Р. Радев. В противен случай борисов и пеефски щяха да ни управляват до пълното ни изчезване.

    14:01 29.08.2026

  • 8 Прав си!

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "До Румен Радев?":

    И аз се питам защо не е зад решетките този крадец. Простата и крадлива герберска Тиква Борисов е мастит бандит и олигарх, а Радев уж щеше да се бори с олигархията.

    14:01 29.08.2026

  • 9 банкянско късокосместо говедо

    24 2 Отговор
    Бокича съвсем е изплискал легена, щом опря да се хвали със станишевите постижения.

    14:02 29.08.2026

  • 10 Да,Борисов вече явно се отказа

    13 2 Отговор
    От битката за президент. Пиара на Радев- бареков искрено ме развесели -
    Лошо му е! “Няма такава партия” - няма и такъв клетник - Али Реза от Зайчарника в Банкя🐰🐰:

    Цветанов се гаври с Борисов: Нека се кандидатира за президент и да види реалния резултат на ГЕРБ‼️

    Клетникът Борисов, който навремето държеше Котараците в Банкя да му викат Цезар, вече стана за посмешище на бившия си антураж, защото всички вече крещят по площадите “Царят е гол” и виждат, че се опитва да скрие истината за ГЕРБ. Партията вече я няма, а нейният председател не може да вдигне кандидат за президент, защото ще лъсне, че ГЕРБ вече е от Б политическа група и ще се бори за 4-те %.

    Коментиран от #47

    14:02 29.08.2026

  • 11 Днес Борисов окончателно се отказа

    24 3 Отговор
    От битката за президент на партията си. За първи път ГЕРБ не участва в избори ,също като ИТН. Това означава разпад и фалит

    14:03 29.08.2026

  • 12 Присмехулник

    17 2 Отговор
    Този се изхлузва като мокра πи$ка.

    14:05 29.08.2026

  • 13 Кире

    4 5 Отговор
    Кандидатирай се и ще гласуваме за теб. Само президент не си бил. Давай смело.

    14:06 29.08.2026

  • 14 Този Онзи и онези двамата

    13 1 Отговор
    Г-нБ.Б. нищо не е вечно, така че ти е време да станеш Почетен Председател на ГЕРБ

    Коментиран от #20

    14:06 29.08.2026

  • 15 Мнение

    11 3 Отговор
    От Йотова, Денков, Кокорчо, Кирчо и Гюров, по-противни сте само ти Борисов и аверът ти Пеевски!

    Рано или късно всички тия дето направиха България страна в 2 чужди военни конфликта, дето сключиха ултра неизгодни договори и направиха цените на горивата да подминат 1.90 евро/л, дето подариха милиони ш милиарди на зеленски, докато България е в процедура по свръхдефицит (т.е. няма пари за собственото си население), ще запълнят затворите и възмездието за народа ни ще бъде факт!!!

    14:06 29.08.2026

  • 16 Има ни пак

    19 2 Отговор
    Колкото и да шикалкави и манипулира очевАдно е, че партията на тулупа е със затихващи функции. Те просто нямат кандидат и никой не се съгласява да участва, защото после ще му трият сол на главата. И както винаги за тулупа другите са му виновни.

    14:07 29.08.2026

  • 17 Иван

    19 2 Отговор
    Просто си прочетен вестник. Ти и партия ти
    Не се напъваи няма смисъл.
    Кое не разбра ??????

    14:07 29.08.2026

  • 18 оФцете искат

    10 8 Отговор
    да изберат Йотова, която падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони да си щъкат из Европа!

    14:07 29.08.2026

  • 19 боко шишев радев

    7 1 Отговор
    тпаци,йотова е от нашите хора,от бкп-дс,които направиха "демокрация" преди 36г!

    14:10 29.08.2026

  • 20 Да де, ама

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Този Онзи и онези двамата":

    по му отива на Борисов да е в затвора и да е почитен крадец сред останалите крадци.

    14:10 29.08.2026

  • 21 Циник

    10 1 Отговор
    Смешен плач. Друго си е като контролираш и купуваш изборите, нали? Както казват хората, кандидатирай се като личност и веднага ще се види кой колко струва в очите на хората.

    14:11 29.08.2026

  • 22 Само да питам

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "До Румен Радев?":

    Някой като напише 100 отрицателни коментара срещу Румен Радев дали помага Борисов да е в затвора?

    14:11 29.08.2026

  • 23 ужас

    7 3 Отговор
    Този е голям тепигьоз. Загуби от Радев с 50:10 и има нахалството да се показва и да дава акъл. За 20 г направил шосето от перник до софия и иска с този актив да остане в историята до имена като Симеон Велики.

    14:14 29.08.2026

  • 24 Мдаа

    2 0 Отговор
    Да ти тековам държавата дето Ид иотова е единсвения избираем президент, а тоя има основната заслуга да сте на това дередже.

    14:14 29.08.2026

  • 25 Герб има 280 хиляди гласоподаватели

    4 1 Отговор
    В момента според бившият първи председател на ГЕРБ,бивш вицепремиер бивш министър на МВР и председател на изборния щаб. Който с точност знае. А пру 3.2-3.5 милиона гласували това е едноцифрен резултат между 8 и 9%. Вижте интервюто на Цветанов пред Бареков. Според Цветанов десните от ПП-ДБ имат около половин милион избиратели от 413 хиляди гласували за тях преди. ПБ са останали с около 180-200 хиляди избиратели ,тези които могат да купят олигарсите зад Радев. Според Цветанов наивните хорица гласували за мунчо 1/3 са се върнали във Възраждане ,1/3 няма да гласуват и 1/3 са се насочили към извън парламентарни партии. Според Цветанов няма да е изненада ако балотажа е Гюров - Костадинов( Волгин)

    14:14 29.08.2026

  • 26 Пришелец

    4 0 Отговор
    А бе,няма да си пречиме,както едно време с Цачева,като братя по пагон.Хайде стига с твоите номера да се правиш на бита лисица,селски тарикат.

    14:14 29.08.2026

  • 27 Това говори лошо за народа

    3 2 Отговор
    "Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет."

    14:15 29.08.2026

  • 28 миме

    3 2 Отговор
    и кво сега, тиквата откАзали се да крепи п.е.д.е.р.а.с.а гюро ламата

    14:15 29.08.2026

  • 29 До Бате

    2 1 Отговор
    Сам си си виновен.

    14:18 29.08.2026

  • 30 Ту Туууу

    7 1 Отговор
    Защо е решен мача бре тикво крадлива и кой направи така,че да е решен.Отговора ти го дадоха американците-ти и твоята безкрайна корупция и алчност.Чудя се как има още балъци да ти вярват и ти се водят по простотиите

    14:18 29.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Защо да е ???":

    Народът решава дали да гласува,а МА.ДУРКИТЕ решават кой да спечели!

    Коментиран от #46

    14:20 29.08.2026

  • 34 Никой

    5 0 Отговор
    Пак ни занимава - а впрочем Хелмут Кол - човекът - който обедини Германия - - го хванаха с черни каси - тоест скрити пари - а тук имаме и вила в Барселона и манекенка.

    Никола Саркози е осъден.

    Не може така - поправих се - еми не си се.

    Бъзика ни нещо пак дедото - просто е неприятен донякъде - какво я правим сега манекенката.

    Да хваща Фалкона и за Барселона.

    14:21 29.08.2026

  • 35 БОЦ - ко

    9 1 Отговор
    Мутра бях
    Станах политик,
    Добре си поживях,
    Задава се ритник...

    14:23 29.08.2026

  • 36 ежко

    6 1 Отговор
    Ха,ха....Първо, няма решен мач.Ако имаше Радев нямаше да е на власт.Мача ще го загубите с калпава игра и лоши резултати.Второ- ГЕРБ ще се разпадне като НДСВ, та дори и по лошо.Тъш като ви свързват полукриминални бизнесотношения,не идеи.

    14:23 29.08.2026

  • 37 Кмета

    3 1 Отговор
    Нали гоуем го вадиш,пускай се да те видим !

    14:24 29.08.2026

  • 38 ОФФФ

    4 1 Отговор
    Тикво,как всички помагахте на Радев да спечели,всичката помия беше само срещу ППДБ

    14:25 29.08.2026

  • 39 Ами президен

    2 1 Отговор
    Таки вице тва е предложението на тиквата а шиши главен прокурор а тиквата премиер 🤣🤣🤣🤣а доган министър на науката

    14:28 29.08.2026

  • 40 Тук Борисов е прав

    3 0 Отговор
    А и с тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили преди да почнат. Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите….Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл“, коментира лидерът на ГЕРБ.

    14:30 29.08.2026

  • 41 Сълза и смях

    0 0 Отговор
    Тъпанари де МЕСИ от ,,тигрите не бристишки" пак реши да се меси вместо бетон да меси на ,,гьола" в ...Белене...

    14:33 29.08.2026

  • 42 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 0 Отговор
    Бацо пак проси съжаление да се чудиш, кой е по-голям горкан той или Бай му Дончо 😂
    Вие сега да не му се вържете, ей😉

    14:34 29.08.2026

  • 43 Сметка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо да е ???":

    Какъв да е резултата, нали видяхме, какъв беше резултата на Майка на нацията, ако някой си спомня за нея. Е сега оня резултат само могат да го сънуват, и като си знаят - защо им е да харчат готови пари за нищо.

    14:35 29.08.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    А беше време когато БорисОF се боеше в гърдите:
    " И магаре да сложа в листите,
    и него ще изберем!"
    Днес нещо "а ла пре.пи.кано мушкато" го играе❗

    14:36 29.08.2026

  • 45 Хммм

    1 1 Отговор
    Вие фашистчетата не можете да посочите адекватен кандидат. После някой все ви е виновен. Признайте поражението си и толкова!

    14:36 29.08.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    А беше време когато БорисОF се биеше в гърдите:
    " И магаре да сложа в листите,
    и него ще изберем!"
    Днес нещо "а ла пре.пи.кано мушкато" го играе❗

    14:36 29.08.2026

  • 47 Няма да забравя преди година

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да,Борисов вече явно се отказа":

    Под публикация на Бареков че който влезе в коалиция с ГЕРБ умира(имаше предвид ИТН и БСП) ,както преди ВОЛЯ ,НФСБ ,АТАКА, ВМРО ,се включи бившият председател на кабинета на Радев -Калоян Методиев и написа "Този път и на ГЕРБ няма да им се размине" и се оказа прав . ГЕРБ престава също да я има и се отказва от участие в избори.

    14:37 29.08.2026

  • 48 Е нали вкара българите в еврозоната бе

    0 0 Отговор
    Що ревеш сега, че няма да те изберат за президент ..трябва да са ти много благодарни българите за еврозоната и да печелиш всички избори занапред....

    14:39 29.08.2026

  • 49 Кои са тия дето "дружно поматат"?

    1 0 Отговор
    Номинирайте Рая. Дъртата няма шанс срещу Рая! Много млади хора няма да гласуват, защото нямат алтернатива. За Рая ще гласуват младите българи!

    14:40 29.08.2026

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