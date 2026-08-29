Борисов: Всички дружно помагат на Йотова да спечели. Трябва ли да пусна партията в решен мач?

Всички дружно помагат на Илияна Йотова да спечели президентските избори и можем отсега да я поздравим. Това написа във Facebook профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
По думите му тези президентски избори не са като преди. „Дори “Прогресивна България” не издигат кандидат, а подкрепят кандидат на инициативен комитет и се прилепят към Илияна Йотова. Същото виждам и при кандидатурата на Андрей Гюров. В последните години заради очернянето на всички от всеки, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало. Представете си преди години ГЕРБ да не издигне партиен кандидат? Тогава се мерят силите“.
„Остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото. Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим. А и с тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили преди да почнат. Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите….Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл“, коментира лидерът на ГЕРБ.
Той заяви, че истината понякога е горчива, но е истина. „И по-добре истината, отколкото да се шмекерува. Имахме шанс за партиен кандидат с Димитър Николов. Само че той сега трябва да пази политическа неутралност заради “Евровизия” и го разбираме и го подкрепяме, защото това е по-важно за страната ни“.
„Аз съм се кандидатирал достатъчно, 20 пъти партия ГЕРБ сме спечелили няколко десетки избори-парламентарни, кметски, президентски, европейски. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. Докога да се кандидатирам? Затова и на Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“, посочи той.
По думите му трябва време, в което хората да разграничат истината от лъжата. „Всичко, направено в държавата в последните 20 години, е направено от нас. Кой направи магистрала “Люлин”? Кой направи, така че от Перник всеки ден 40 000 души да отидат на работа в София? Кой направи метрото след това, за да могат перничани да си спрат колата и да се придвижват с метрото? Кой направи пътя през Владая? Е, сигурно сме грешили. Нека видим кога другите партии ще направят това, което е направил ГЕРБ. Те друга опозиция нямат. Има само едни кресливи хора, които пускат постчета и не си дават сметка, че по този начин никога няма да управляват“.
Пред журналисти в Перник Борисов коментира и изборния процес. Той изрази недоверие към машинното гласуване и действията на институциите. Борисов заяви, че според него има проблеми със сертифицирането и контрола на машинитe.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До Румен Радев?
Коментиран от #8, #22
13:57 29.08.2026
2 Защо да е ???
Коментиран от #31, #32, #33, #43
13:59 29.08.2026
3 Ех Тикво Борисов
13:59 29.08.2026
4 Великия Стефан Цанев за Струмяни
арестуват ви, както ходим,
арестуват ви, както спим.
Въпросите на тая планета
я решим,
я не решим…
Но не казвайте: утре ще бъдем красиви!
Не казвайте: утре ще бъдем умни!
Не казвайте: утре с вик на площада
ще кажа истината, после - на клада!
На клада, но утре. А днес потърпете,
днес се налага да премълчим…
Носете си личните карти, момичета,
падате, както ходим
умирате, както спим!
Стефан Цанев
13:59 29.08.2026
5 Кратък коментар,
14:00 29.08.2026
6 АГАТ а Кристи
14:00 29.08.2026
7 Вашето мнение
14:01 29.08.2026
8 Прав си!
До коментар #1 от "До Румен Радев?":И аз се питам защо не е зад решетките този крадец. Простата и крадлива герберска Тиква Борисов е мастит бандит и олигарх, а Радев уж щеше да се бори с олигархията.
14:01 29.08.2026
9 банкянско късокосместо говедо
14:02 29.08.2026
10 Да,Борисов вече явно се отказа
Лошо му е! “Няма такава партия” - няма и такъв клетник - Али Реза от Зайчарника в Банкя🐰🐰:
Цветанов се гаври с Борисов: Нека се кандидатира за президент и да види реалния резултат на ГЕРБ‼️
Клетникът Борисов, който навремето държеше Котараците в Банкя да му викат Цезар, вече стана за посмешище на бившия си антураж, защото всички вече крещят по площадите “Царят е гол” и виждат, че се опитва да скрие истината за ГЕРБ. Партията вече я няма, а нейният председател не може да вдигне кандидат за президент, защото ще лъсне, че ГЕРБ вече е от Б политическа група и ще се бори за 4-те %.
Коментиран от #47
14:02 29.08.2026
11 Днес Борисов окончателно се отказа
14:03 29.08.2026
12 Присмехулник
14:05 29.08.2026
13 Кире
14:06 29.08.2026
14 Този Онзи и онези двамата
Коментиран от #20
14:06 29.08.2026
15 Мнение
Рано или късно всички тия дето направиха България страна в 2 чужди военни конфликта, дето сключиха ултра неизгодни договори и направиха цените на горивата да подминат 1.90 евро/л, дето подариха милиони ш милиарди на зеленски, докато България е в процедура по свръхдефицит (т.е. няма пари за собственото си население), ще запълнят затворите и възмездието за народа ни ще бъде факт!!!
14:06 29.08.2026
16 Има ни пак
14:07 29.08.2026
17 Иван
Не се напъваи няма смисъл.
Кое не разбра ??????
14:07 29.08.2026
18 оФцете искат
14:07 29.08.2026
19 боко шишев радев
14:10 29.08.2026
20 Да де, ама
До коментар #14 от "Този Онзи и онези двамата":по му отива на Борисов да е в затвора и да е почитен крадец сред останалите крадци.
14:10 29.08.2026
21 Циник
14:11 29.08.2026
22 Само да питам
До коментар #1 от "До Румен Радев?":Някой като напише 100 отрицателни коментара срещу Румен Радев дали помага Борисов да е в затвора?
14:11 29.08.2026
23 ужас
14:14 29.08.2026
24 Мдаа
14:14 29.08.2026
25 Герб има 280 хиляди гласоподаватели
14:14 29.08.2026
26 Пришелец
14:14 29.08.2026
27 Това говори лошо за народа
14:15 29.08.2026
28 миме
14:15 29.08.2026
29 До Бате
14:18 29.08.2026
30 Ту Туууу
14:18 29.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 оня с коня
До коментар #2 от "Защо да е ???":Народът решава дали да гласува,а МА.ДУРКИТЕ решават кой да спечели!
Коментиран от #46
14:20 29.08.2026
34 Никой
Никола Саркози е осъден.
Не може така - поправих се - еми не си се.
Бъзика ни нещо пак дедото - просто е неприятен донякъде - какво я правим сега манекенката.
Да хваща Фалкона и за Барселона.
14:21 29.08.2026
35 БОЦ - ко
Станах политик,
Добре си поживях,
Задава се ритник...
14:23 29.08.2026
36 ежко
14:23 29.08.2026
37 Кмета
14:24 29.08.2026
38 ОФФФ
14:25 29.08.2026
39 Ами президен
14:28 29.08.2026
40 Тук Борисов е прав
14:30 29.08.2026
41 Сълза и смях
14:33 29.08.2026
42 Гласове от зайчарника в Банкя
Вие сега да не му се вържете, ей😉
14:34 29.08.2026
43 Сметка
До коментар #2 от "Защо да е ???":Какъв да е резултата, нали видяхме, какъв беше резултата на Майка на нацията, ако някой си спомня за нея. Е сега оня резултат само могат да го сънуват, и като си знаят - защо им е да харчат готови пари за нищо.
14:35 29.08.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" И магаре да сложа в листите,
и него ще изберем!"
Днес нещо "а ла пре.пи.кано мушкато" го играе❗
14:36 29.08.2026
45 Хммм
14:36 29.08.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "оня с коня":А беше време когато БорисОF се биеше в гърдите:
" И магаре да сложа в листите,
и него ще изберем!"
Днес нещо "а ла пре.пи.кано мушкато" го играе❗
14:36 29.08.2026
47 Няма да забравя преди година
До коментар #10 от "Да,Борисов вече явно се отказа":Под публикация на Бареков че който влезе в коалиция с ГЕРБ умира(имаше предвид ИТН и БСП) ,както преди ВОЛЯ ,НФСБ ,АТАКА, ВМРО ,се включи бившият председател на кабинета на Радев -Калоян Методиев и написа "Този път и на ГЕРБ няма да им се размине" и се оказа прав . ГЕРБ престава също да я има и се отказва от участие в избори.
14:37 29.08.2026
48 Е нали вкара българите в еврозоната бе
14:39 29.08.2026
49 Кои са тия дето "дружно поматат"?
14:40 29.08.2026