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Настимир Ананиев: Предизвиквам Борисов да се яви на президентските избори, ако иска да си запази партията

Настимир Ананиев: Предизвиквам Борисов да се яви на президентските избори, ако иска да си запази партията

28 Август, 2026 22:43 618 16

  • настимир ананиев-
  • бойко борисов-
  • президентски избори-
  • запазване-
  • партия

"Гюров за мен е в по-гражданска функция, отколкото партийна. Ако ПП-ДБ искат да се състезават, че това е техният кандидат, няма да го припознаят като по-независим граждански кандидат, какъвто той може да бъде", каза бившият депутат от ПП-ДБ

Настимир Ананиев: Предизвиквам Борисов да се яви на президентските избори, ако иска да си запази партията - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентската битка вече започна и се очаква да бъде съпътствана от компроматна война.

"Андрей Гюров трябва да отговори на въпроса дали ще се кандидатира. Аз лично, ако го съветвах, щях да му кажа да не се бави, защото докато той се бави, виждаме много партийни лидери, които се надпреварват да дадат подкрепа към кандидатурата, че дори и към вицепрезидента, който още не е обявен. Гюров за мен е в по-гражданска функция, отколкото партийна. Ако ПП-ДБ искат да се състезават, че това е техният кандидат, няма да го припознаят като по-независим граждански кандидат, какъвто той може да бъде", каза бившият депутат от ПП-ДБ Настимир Ананиев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му е важно кой ще бъде вицепрезидент.

"Той ако е кандидат, той трябва да реши кой ще е вицепрезидент. Но виждаме, че партийни лидери се състезават да обявяват неговата кандидатура. За мен това вреди, защото ще събере гласовете на Гюров само до ядрата на ПП-ДБ, което е около 10-12% - 450 000. Това няма да е достатъчно да се стигне до балотаж", допълни Ананиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него 100% ще има балотаж.

"Президентът ще бъде избран на 1 ноември - Деня на народните будители. Интересно е дали дотогава ще има предложен бюджет от кабинета "Радев", защото този бюджет може да повлияе много сериозно на самите избори. Всичко, което направи кабинетът "Радев", се пише на Йотова. Тя в момента изглежда фаворит, сред всички кандидати не виждам силни кандидати. Видях, че Костадин Костадинов се е номинирал за президент, Радостин Василев - също. "Сияние" - гражданската платформа, събра 100 000 гласа, едни 100 000 гласа може да са много ключови за балотажа", подчерта бившият министър на транспорта.

Ананиев е на мнение, че е важно е кой ще има сили за балотаж.
"Другият въпрос, който е много важен - дали ГЕРБ ще има кандидат. Нека Борисов да излезе. Виждаме страх в Борисов, той знае, че тази битка ще я загуби. Той каза: "ГЕРБ не ми е важен. Няма да се излагам". Важно е кой кандидат ще стигне до балотаж. Ако ГЕРБ помогнат на "Възраждане". Ако Гюров излезе и си направи бързо кампанията, предяви за какво се бори, има шанс. Около него има много независими хора", анализира гостът.

"Борисов обича да раздава и да обещава. Аз го предизвиквам - да излезе и да се яви на президентските избори, ако иска да си запази партията, защото ГЕРБ е в разпад. Стигането до балотаж би било успех за Борисов, но ако той стигне до балотаж, няма шанс да спечели. Това, че "Евровизия" отиде в Бургас, не означава, че това ще спаси ГЕРБ по някакъв начин. И кметът на Стара Загора Живко Тодоров направи крачка встрани. Неговата местна власт се опита да се разбяга, ГЕРБ има огромен проблем", каза още Настимир Ананиев.

Той коментира още, че "избирателите не са овце".

"Йотова и Гюров са хората, които имат най-голям шанс за балотаж, но няма да се учудя да имаме "черен лебед" - кандидат, който да се появи следващите 2-3 седмици и хората, който не очакват, не е разпознаваем", заключи бившият депутат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е Настимир

    4 4 Отговор
    Според пиара на Радев - Николай Бареков задържаната журналистка Гергана е активист на ГЕРБ и участвала в сценарий..

    Коментиран от #4, #6

    22:45 28.08.2026

  • 2 настя от нексо

    8 0 Отговор
    отново вагинална сухота, сърби, сърбии

    22:46 28.08.2026

  • 3 бою циганина

    1 4 Отговор
    бе ти луд ли си ? вече не държа цик и пе де ре ново начало, как да спечеля ?

    22:48 28.08.2026

  • 4 Видях я

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Настимир":

    Хората се смеят и подиграват барека ,сега мунчо това му спуснал като опорка че била активист на герб а тя само помага като доброволец на хората в селото

    Коментиран от #9

    22:51 28.08.2026

  • 5 Мхм

    5 2 Отговор
    Супер предложение! Обаче Борисов няма вице. Кого да избере от гербавите му патерици? Костя, корнела, асен(а), слави, простоКиро, джен атанасов, божанов, мирчев? Те са доста по-силни от флигорните в герб. Пп, дб, възраждане, итн и пр. гербави протежета се справят страхотно по герб медиите като "опозиция", която от комара прави слон, дето вече плува в Струма.

    22:53 28.08.2026

  • 6 Мхмз

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Настимир":

    Никаква журналистка не е въпросната госпожа и никога не е била. Ако тя е журналист, значи и оня шушляк Стоян Колев (беглеца) е журналист 🤣😂🤣😂

    23:07 28.08.2026

  • 7 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Аз така разбирам предизвикателството - Баце от ГЕРБ, а Настимир Ананиев от ПП.
    Или не е вярно?

    23:09 28.08.2026

  • 8 Само да питам

    3 1 Отговор
    Защо вече няколко дни никой не отразява разследването на оня кьопавия от БОЕЦ, че една от дипломите на Константин Ангелов била фалшива?

    23:11 28.08.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Видях я":

    Като си я видял , по физиономията ѝ не позна ли , че е от бардаците в Банкя.

    23:16 28.08.2026

  • 10 Бойо тъпото

    3 0 Отговор
    Трябва да бъде замерван с камъни на площада,а не да се кандидатира за каквото и да е.

    23:18 28.08.2026

  • 11 Пуфи

    2 0 Отговор
    Не знам колко вота ще получи банкята ма ти ако кандидатираш ще имаш минус гласове

    23:19 28.08.2026

  • 12 хитлер

    2 0 Отговор
    Този педерундел от къде изпълзя? Колко ли го е мразела майка му да го кръсти неставащ за нищо? Тази лепка е досадна и глупава аман от боклуци.

    23:20 28.08.2026

  • 13 Офофоф

    2 1 Отговор
    И този плужек се появи.Абе вие ще спрете ли да каните такива неразумни уроди,за коментари.А стига вече

    23:30 28.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ганев

    1 0 Отговор
    КАКТО ФАКТИ..ПЪРВИ НИ ПОКАЗАХА...И С УМИВКА КАЗАХА...ОТЛИЧЕН КРЕТЕН....ФАКТИ ФАКТ

    23:36 28.08.2026

  • 16 Мда

    0 0 Отговор
    Цитат от дъното на статията: "черен лебед" - кандидат, който да се появи следващите 2-3 седмици"
    "България си има Меси в това отношение и това съм аз“ е изказване от декември 2022 г. по време на партийна среща във Враца.

    Е, ще чакаме Боко в последните секунди преди изборите. Засега е легнал на гюров или обратно. През герб подкрепата по медиите си личи. Но нека да видим...

    23:36 28.08.2026

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