Настимир Ананиев: Предизвиквам Борисов да се яви на президентските избори, ако иска да си запази партията

Президентската битка вече започна и се очаква да бъде съпътствана от компроматна война.

"Андрей Гюров трябва да отговори на въпроса дали ще се кандидатира. Аз лично, ако го съветвах, щях да му кажа да не се бави, защото докато той се бави, виждаме много партийни лидери, които се надпреварват да дадат подкрепа към кандидатурата, че дори и към вицепрезидента, който още не е обявен. Гюров за мен е в по-гражданска функция, отколкото партийна. Ако ПП-ДБ искат да се състезават, че това е техният кандидат, няма да го припознаят като по-независим граждански кандидат, какъвто той може да бъде", каза бившият депутат от ПП-ДБ Настимир Ананиев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му е важно кой ще бъде вицепрезидент.

"Той ако е кандидат, той трябва да реши кой ще е вицепрезидент. Но виждаме, че партийни лидери се състезават да обявяват неговата кандидатура. За мен това вреди, защото ще събере гласовете на Гюров само до ядрата на ПП-ДБ, което е около 10-12% - 450 000. Това няма да е достатъчно да се стигне до балотаж", допълни Ананиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него 100% ще има балотаж.

"Президентът ще бъде избран на 1 ноември - Деня на народните будители. Интересно е дали дотогава ще има предложен бюджет от кабинета "Радев", защото този бюджет може да повлияе много сериозно на самите избори. Всичко, което направи кабинетът "Радев", се пише на Йотова. Тя в момента изглежда фаворит, сред всички кандидати не виждам силни кандидати. Видях, че Костадин Костадинов се е номинирал за президент, Радостин Василев - също. "Сияние" - гражданската платформа, събра 100 000 гласа, едни 100 000 гласа може да са много ключови за балотажа", подчерта бившият министър на транспорта.

Ананиев е на мнение, че е важно е кой ще има сили за балотаж.

"Другият въпрос, който е много важен - дали ГЕРБ ще има кандидат. Нека Борисов да излезе. Виждаме страх в Борисов, той знае, че тази битка ще я загуби. Той каза: "ГЕРБ не ми е важен. Няма да се излагам". Важно е кой кандидат ще стигне до балотаж. Ако ГЕРБ помогнат на "Възраждане". Ако Гюров излезе и си направи бързо кампанията, предяви за какво се бори, има шанс. Около него има много независими хора", анализира гостът.

"Борисов обича да раздава и да обещава. Аз го предизвиквам - да излезе и да се яви на президентските избори, ако иска да си запази партията, защото ГЕРБ е в разпад. Стигането до балотаж би било успех за Борисов, но ако той стигне до балотаж, няма шанс да спечели. Това, че "Евровизия" отиде в Бургас, не означава, че това ще спаси ГЕРБ по някакъв начин. И кметът на Стара Загора Живко Тодоров направи крачка встрани. Неговата местна власт се опита да се разбяга, ГЕРБ има огромен проблем", каза още Настимир Ананиев.

Той коментира още, че "избирателите не са овце".

"Йотова и Гюров са хората, които имат най-голям шанс за балотаж, но няма да се учудя да имаме "черен лебед" - кандидат, който да се появи следващите 2-3 седмици и хората, който не очакват, не е разпознаваем", заключи бившият депутат.