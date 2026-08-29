Гергана Петрова разказа за задържането си в Струмяни

Гергана Петрова, която стана част от новините след посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, разказа своята версия за случилото се. Тя беше задържана от полицията заради липса на документ за самоличност у нея, съобщава Нова тв.
Случаят предизвика политически реакции и доведе до проверки на действията на НСО и МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани директора на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Като причина той посочи, че полицейският ръководител не е докладвал своевременно за случая, а действията на служителите на място са надхвърлили необходимото.
В деня на посещението на премиера Петрова е била доброволец и е участвала в разчистването на една от най-пострадалите къщи в района.
„По едно време се обръщам и гледам горе от улицата идват много хора и си викам: „Боже, това трябва да е въпросното височайшо посещение“. Стана ми ясно, когато видях и вас, журналистите“, разказа тя.
По думите ѝ делегацията е посетила именно къщата, в която е помагала. Петрова се опитала да разговаря с хората около премиера и да го заснеме. „Викам: „Тук е, ето го, на крак е дошъл, ще го снимам, все пак аз съм тук местната журналистка“. И още оттогава започнаха от НСО-то да ме бутат“, разказа Петрова.
Впоследствие служители на реда на два пъти са поискали от нея документ за самоличност. Тя не го е представила, тъй като по думите ѝ го е оставила в автомобила си, за да не го загуби, докато участва в разчистването.
„Първо беше един, после двама. Добре че си включих камерата. Чудя се от всички останали, които го срещнаха там и го снимаха, защо точно мен ме завардиха и ме вкарват в полицейската кола. Какво лошо съм направила?“, заяви тя.
Петрова твърди, че при задържането е получила охлузвания и наранявания от белезниците.
Тя обясни и защо се е представила като журналист. По думите ѝ има Facebook група за Струмяни, в която публикува сигнали на местни жители и свои материали за селото и общината.
„Не снимам просто за себе си. Това нещо ще го разпространя и хората в България ще видят тези снимки, ще си видят премиера“, каза Петрова.
Тя категорично отрече задържането ѝ да е било част от предварително планирана провокация.„Как може да е провокация? Аз съм тук от началото, по къщите на хората и рина кал“, заяви тя.
На Петрова е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт за това, че не е носила личен документ в себе си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
13:07 29.08.2026
2 Робот
Коментиран от #15
13:08 29.08.2026
3 Гробар
13:09 29.08.2026
4 Гост
13:10 29.08.2026
5 Кресна
13:10 29.08.2026
6 Да, ама не
13:12 29.08.2026
7 смях
Коментиран от #37
13:12 29.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 То и аз тъй на времето
Коментиран от #142
13:14 29.08.2026
10 ЗиЛ131
Коментиран от #57, #64
13:15 29.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Никой
13:15 29.08.2026
13 Така ми се струва
Човек когато иска да направи скандал винаги ще си намери причина - въпросът е каква и беше целта ? Май - Да ма видят.
Коментиран от #137
13:15 29.08.2026
14 Жълто паветен планктон
Коментиран от #23, #88
13:16 29.08.2026
15 Ти си
До коментар #2 от "Робот":Не въпроса е друг какво правиш ти за да помогнеш на пострадалите хора ?
От височината на панелни ти зайчарник явно всяка къща ти се вижда като кокошарник .. ....
13:16 29.08.2026
16 миме
13:18 29.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Жената проникнала
Една рота охранители бяха заградили Радев, като че ли е на посещение в Ивицата Газа!😉
Коментиран от #52
13:18 29.08.2026
19 Това е
13:19 29.08.2026
20 Мите
13:19 29.08.2026
21 идиоти вън
Коментиран от #28, #29
13:19 29.08.2026
22 Луд Скайуокър
Нали така беше казал - посочвам говориш !
Коментиран от #104
13:20 29.08.2026
23 Така ми се струва
До коментар #14 от "Жълто паветен планктон":Имам чувството, че автора е онзи скимтящия за известност и слава Свирчев и много ми наподобява на също зле скалъпения му панаир с онзи шофьор разносвач на храна май беше. Все едно един и същ сценарист ги е направил и двата никому ненужни скандала.
13:20 29.08.2026
24 Аз съм тук от началото
13:20 29.08.2026
25 Защо точно нея?
Ако си мислите, че гавазите на Радев не знаят коя е!
13:20 29.08.2026
26 Иван 1
13:21 29.08.2026
27 СВД
13:22 29.08.2026
28 Дърт Вейдър
До коментар #21 от "идиоти вън":Синко , в демокрациите за които говориш службите отдавна да бяха обезопасили и усигорили периметъра и нямаше да ходят като тайфа мутри около шефа си !
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
13:23 29.08.2026
29 Ти обясни
До коментар #21 от "идиоти вън":защо тогава Радев претендира, че срещата му с пострадалите е била напълно свободна и достъпна?
Той бил невинен, МВР да отговаряло защо са арестували жената!
13:23 29.08.2026
30 Ами
документ за самоличност и тя не е предоставила такъв.
Я да видим какво казва закона в този случай.
чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР
"Ако самоличността ви не може да бъде установена веднага на място,
полицейските органи имат законното право да ви задържат за срок до 24 часа."
В същото време признава и, че се е представила за журналистка, каквато не е.
Коментиран от #62
13:23 29.08.2026
31 Дзак
13:24 29.08.2026
32 Моооля!
Ясно е като ден!
Дава се и се трибуна, а какво се е случило наистина.
Каво да се прави?
Жена....
13:24 29.08.2026
33 Младич
Коментиран от #109
13:24 29.08.2026
34 Партия ,,Четвърти километър"
13:24 29.08.2026
35 глоги
13:25 29.08.2026
36 Коко
Във друга държава щеше отдавн да е във ареста за дълго!
Коментиран от #43
13:25 29.08.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "смях":Прави си пи ар, белким я забележи някой. Нищо случайно няма. За назидание, да я вкарват в панделата , та да пресекат мераците на подобните търсачи на слава.
13:25 29.08.2026
38 Зъл пес
13:26 29.08.2026
39 Aлфа Bълкът
13:26 29.08.2026
40 Ама това е
До коментар #17 от "Абе":мaйка ти с татуираните вежди, хаха
Коментиран от #41
13:26 29.08.2026
41 Абе
До коментар #40 от "Ама това е":не знам защо ми изтриха снимката, ама явно е провокаторка на ППДБ
Коментиран от #48
13:28 29.08.2026
42 От Радев и Охрана НСО това е начин
Няма какво друго да кажа освен че ще Гласувам за Кандев/Гюров или Кандев/Дечев за Президент.
Това е Наказателен Вот и нищо не може да ми промени изборът.
13:28 29.08.2026
43 Смехоран
До коментар #36 от "Коко":Не пич,в друга държава народа вече щеше да е взел камъне и дърве.
13:29 29.08.2026
44 Читател
13:29 29.08.2026
45 Евтини
13:29 29.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 На територията
13:30 29.08.2026
48 Дори не си приличат, ве
До коментар #41 от "Абе":олигофрен прогресиращ!
13:30 29.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Фори
13:32 29.08.2026
51 К.ми Янко
До коментар #8 от "Янко":Ти знаеш най добре.Постоянно си охлузен.
13:32 29.08.2026
52 Ами
До коментар #18 от "Жената проникнала":В нета вече има достатъчно материал по въпроса. Така, че гледайте.
Жената която твърди че е чистила кал, при опита за арестуване ревеше
че е дошла само за малко и е оставила детето си само.
Как да повярваш на човек който в две изречения казва три лъжи.
13:32 29.08.2026
53 хи,хи,
13:33 29.08.2026
54 Оставка за
13:33 29.08.2026
55 Няма такова нещо
13:33 29.08.2026
56 Зеления
Тоест - или сега ЛЪЖЕ
или във нейното лично видеото ЛЪЖЕ
А когато ЛЪЖЕШ, няма как хората да ти вярват !
13:33 29.08.2026
57 Томи
До коментар #10 от "ЗиЛ131":И какво, ако е провокация!?
13:36 29.08.2026
58 Обаче
13:36 29.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ТАЯ ТЪРСИ САМО
13:38 29.08.2026
61 Чума
Коментиран от #66
13:39 29.08.2026
62 Колега
До коментар #30 от "Ами":Има много начини самоличноста ви да бъде установена ! Не е задължително да е с лична карта! А впрочем съм сигурен че още в полицейската кола ченгетата са я установили и са знаели какво и защо го правят !
Коментиран от #91, #100
13:40 29.08.2026
63 От прогресивните боклуци толко
13:41 29.08.2026
64 Съкън
До коментар #10 от "ЗиЛ131":Това си е провокация.Сега ще питат хората-имат ли застраховки на имотите си или очакват помощи от държавата без да ги заслужават?
13:41 29.08.2026
65 Йотова на Морска гара във Варна
13:41 29.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 в царството на патиланци
13:43 29.08.2026
69 Ний ша Ва упрайм
13:43 29.08.2026
70 Тая жена кво е направила
13:43 29.08.2026
71 ППдебил
13:44 29.08.2026
72 нищо ново под слънцето
13:44 29.08.2026
73 отврат
13:45 29.08.2026
74 Най-лесно
Коментиран от #90, #97
13:46 29.08.2026
75 Това което ПР Службата на един
1. Гергана Петрова доброволец в почистването на Къщите в Струмяни не е била одобрена да контактува с Медиите на Премиера (няма я в списъка) , не била одобрена да Рине Кал за Премиера от Слави Василев, не е била одобрена да Снима Премиера и Охраната Му?
110 Процента Сигурация е че в Районното МВР са накарали бедната женица да изтрие Снимките от Телефона с Охраната на Премиера, като същевременно са й обяснили как тя, бедната Селска Жена застрашава Сигурността на Бореца с Мафията в България - Румен Радев.
Това е полъх от едно Соц Действителност и Службите на Държавна Сигурност от Времето на Соца в България.
13:47 29.08.2026
76 смех
13:47 29.08.2026
77 Не може така "местната журналистка"
13:47 29.08.2026
78 валентин
13:47 29.08.2026
79 ФАКТ НЕОСПОРИМ
13:48 29.08.2026
80 Всеки ден комунизъм и милиционерщина
И ще изберат хора, като горните драскачи, Милиционери за които арест, насилие, права са празни неща и излишни приказки и ПРАВОКАЦИИ.
Да отидеш да искаш лична карта на човека ринещ кал В ЧАСНА СОБСТВЕНОСТ, където е го познават и приемат за един от тях и не му позволиш да отиде до колата си и покаже лична карта.Срам.
Не е само превишаване на права от милицията, това са прийоми на терористи.
13:48 29.08.2026
81 маке
13:48 29.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ШИШИ
13:50 29.08.2026
84 Как ли са го търпели
Оставка!
13:51 29.08.2026
85 4ти КИЛОМЕТЪР
13:51 29.08.2026
86 Иванчо+Марийка
Айде моля ви се има си протоколи правила. Проблемът на нашата държава е че демокрацията я разбираме като СВОБОДИЯ !!!
13:51 29.08.2026
87 Не виждаш ли
До коментар #67 от "Стенли":Че им раздава по 20 евро
Коментиран от #98
13:52 29.08.2026
88 ОБЕКТИВЕН
До коментар #14 от "Жълто паветен планктон":Няма значение какво е мероприятието, активно, пасивно и т.н. Няма значение дали е от ПП/ДБ (моите "любимци"), или не. В очите на гражданите и за закона това е една жена по дънки и фланелка в периметъра на охраняван политик. Имала-нямала л.к., дала-не дала л.к., извеждаш я на 100 м. и любезно и я пускаш... Никой нищо не може да ти каже. Полицейски и комуникативен гаф. ГРУБ при това. Точка.
Коментиран от #95, #101
13:52 29.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 полицаите
До коментар #74 от "Най-лесно":Постъпват учтиво с покана за малка разходка до Сандански, че нямат мобилна връзка с районното, за установяване на личността (и за снемане на пръстови отпечатъци).
А можеха и каучуковите палки или електрическите тейзъри да използват за респект от простосмъртните към началника.
13:53 29.08.2026
91 СВД
До коментар #62 от "Колега":Чл. 6. Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност.
Наказва се с глоба от 120 до 500 лв. лице, което:
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.
Който не изпълни разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
Коментиран от #102
13:53 29.08.2026
92 Абсолютно
13:55 29.08.2026
93 32 - и фатмашки ваксаджия
Коментиран от #135
13:55 29.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Кочо
До коментар #88 от "ОБЕКТИВЕН":Разпасана магарица се извожда с юлар и тояга!
13:56 29.08.2026
96 виктория
13:56 29.08.2026
97 Това "масово мероприятие"
До коментар #74 от "Най-лесно":Някъде било ли е обявено да те запитам? А относно работата на НСО и полицията при охрана на "високо" поставени лица ама верно ни идва малко в по-вече..... Или не знаеш как избутват коли от пътя?
Коментиран от #114
13:57 29.08.2026
98 Ваньо
До коментар #87 от "Не виждаш ли":В грешка сте затова ви дадох минус. По 50 евро за почерпка и на 5-те от боята електората му
13:58 29.08.2026
99 Бреий имало протокол и права на чентетат
13:58 29.08.2026
100 Ами
До коментар #62 от "Колега":Вярно е. Самоличност не се установява само с лична карта.
Да приемем че полицаите вече са знаели че не е журналистка и са я
предупредили да стои на страна, а тя пак се бута между шамарите.
Което също сама си го признава.
Това си е вече хулиганство. Като се прибави и че се представя
за друго лице, задържането може да е до 15 денонощия.
Просто са се смилили над нея, защото са видели какъв и е багажа.
Коментиран от #117
13:59 29.08.2026
101 Добре че не живееш
До коментар #88 от "ОБЕКТИВЕН":в периметъра на охраняван политик
14:00 29.08.2026
102 буквата на закона при бедствие
До коментар #91 от "СВД":Ставайки от леглото, първото задължение на идеалния за властта лоялен гражданин е да вземе личната си карта , че по коридора към банята може да му се наложи да се легитимира, също и ако прекопава пипера в градината си, че може някой управник да реши да го посети в селото му за съпричастност.
Коментиран от #139
14:00 29.08.2026
103 Не Забравяйте Мили Хора и Сънародници
Това не е шега, това е Разпореждане към Охраната на Президента Радев.
Струмяни го потвърждават.
14:02 29.08.2026
104 Аре ве
До коментар #22 от "Луд Скайуокър":Вместо да вземат лопатите тия 20 яки мъже и да помогнат на пострадалите, с кво се занимават. За какво въобще са отишли тогава? Лош пиар
14:03 29.08.2026
105 Кво искате не мога да разбера
14:03 29.08.2026
106 Анонимен
14:03 29.08.2026
107 Петърчо
Коментиран от #112
14:03 29.08.2026
108 СВД
2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;
3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред
Коментиран от #120, #132
14:03 29.08.2026
109 Я пак!
До коментар #33 от "Младич":А според теб правомощията на гражданите, от чиито общи пари плащат и на полицията ли трябва да бъдат орязани, за да е спокойна полицията и управляващите?
14:03 29.08.2026
110 Българин
14:04 29.08.2026
111 45 - и "прогресивен" лакей
14:04 29.08.2026
112 Кочо
До коментар #107 от "Петърчо":За Кочо работи!
14:04 29.08.2026
113 Софиянец
Проститутка на ппдб-лите!
14:05 29.08.2026
114 Смисъла
До коментар #97 от "Това "масово мероприятие"":на поста е да не се правим на всезнайковци по теми които не разбираме.
14:05 29.08.2026
115 7777
14:06 29.08.2026
116 Поредното
Коментиран от #127
14:07 29.08.2026
117 Стига дрънка глупости бре
До коментар #100 от "Ами":Ами при наводнението ако на хората там личните документи ги е отнесла водата всички на куп ли трябва да ги арестуват? И на какво основание въобще патрулка има извън района си на дейност ?
Коментиран от #141
14:08 29.08.2026
118 1111
Коментиран от #131
14:08 29.08.2026
119 Миро
14:09 29.08.2026
120 има и граждански права
До коментар #108 от "СВД":Напълно очевидна погрешна полицейска преценка на реалните обстоятелства, по отношение на цитираните текстове. Задържанеето с нищо не е предотвратило никаква реална заплаха за нито един в селото барабар с баш бакана.
Коментиран от #134
14:09 29.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Отврат
Коментиран от #138
14:13 29.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Чума
До коментар #116 от "Поредното":В кое не са прави полицайте!? Че не изпълниха по енергично правомощията си! Запишете си - Правомощието е колкото право, толкова и ЗАДЪЛЖЕНИЕ! Всички щяхте да им се смеете и подигравате, когато се разциври, виждайки голямата хурка, сети се, че детето и е оставено без надзор и те да се разплачат и я пуснат буща! Комисарите да проведат занятия, относно Тактически действия на служителите, при установяване и задържане на пощуряла хиена! И винаги наблизо да има поне 2 полицайки! Те се справят по отлично и по закон могат да я обискират без проблем! На пътя! Като Иванчева да стои 5 часа окована с 3 синджира, пранги, букаи, вериги, усмирителни ризи и белезници!
14:13 29.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Раев
Коментиран от #145
14:14 29.08.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 да го извиним уж с провокация
До коментар #118 от "1111":не е денкова провокация,.. това е отмъщение на.... зеленския за алабабалино или на... бившата му... или на ....
14:15 29.08.2026
132 Я сега ни разкажи
До коментар #108 от "СВД":Какви точно са според теб "задълженията по служба" на тоя велик "полицейски орган", наречен патрулка в случая и дали въобще кореспондира с работата на НСО ?
14:15 29.08.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 СВД
До коментар #120 от "има и граждански права":А за психичните прояви да заявиш нещо или неумело ги заобиколи! Всеки видя, че лицето не е съвсем в норма! Длъжен си да изпълниш разпореждането, сетне обжалвай!
Коментиран от #152
14:16 29.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Ти да видиш
Какво цвили????
14:17 29.08.2026
137 Гьонсурат
До коментар #13 от "Така ми се струва":Аболютно верни са думите ви.
14:17 29.08.2026
138 Евтини парцали
До коментар #125 от "Отврат":са двете Рунди
14:18 29.08.2026
139 Аз на плажа си я слагам утзади
До коментар #102 от "буквата на закона при бедствие":за всеки случай личната карта щото може Рундю да реши и да поплува случайно
14:18 29.08.2026
140 Илиева
14:18 29.08.2026
141 Ами
До коментар #117 от "Стига дрънка глупости бре":Прочети внимателно материала!
Говорим конкретно за дамата на свободна практика.
Тя сама каза, че документите са и в колата.
Оргнаните са и поискали документи не защото е отишла да разчиства
или да види Радев, а защото се представя за журналистка.
Коментиран от #146
14:20 29.08.2026
142 Искандер М
До коментар #9 от "То и аз тъй на времето":Хахаха това беше добро, 👍
14:20 29.08.2026
143 !!!?
Една оторизирана шпитцкоманда от София пристига в село Струмяни отнесено от водната стихия и му прави блокада, пиле да не може да прехвръкне и иска от селяните потънали в кал и смрад документи за самоличност...и слагат пранги, без заповед за арест, без право на адвокат и без право да се предупредят близките си !!!
Така започва режима на Радев !!!?
14:21 29.08.2026
144 Госпожата Петрова сега
Коментиран от #153
14:22 29.08.2026
145 има и граждански права
До коментар #129 от "Раев":Ала не е влязла в терен на държавна институция, а си е в нейното село, тогава има право да не е ограничавана от хрумвания на държавни бодигардове.
Впрочем известно е ,че когато комунистически велможа минава по някой булевард, то половин час преди това булеварда се отцепва и обезлюдява за удобство на охраната при изпълнение на служебните им задължения по закон.
14:23 29.08.2026
146 На плешивия каун с охраната
До коментар #141 от "Ами":някой милиционерче проверило ли му е самоличността по документи, щото не го познавам кой е, но ми се вижда, че тероризира цялата държава вече четвърти месец!
14:25 29.08.2026
147 анонимен
14:26 29.08.2026
148 61 - и Чума
14:27 29.08.2026
149 очевидец
За нея Радев е бил просто поредният "човек с костюм, който ще дойде да се снима тука, докато ние се ровим в калта".
Искала е да пита Радев относно проблема с водата в Струмяни и дали е наясно, че след миналогодишния пожар санитарната сеч обхваща и здрави дървета. Това са въпросите, които са уплашили Радев толкова, че НСО да поискали МВР да им помогне и да спре това "активно мероприятие".
Точно преди ареста й, неин приятел и чул разговор между двама униформени: "Тая трябва да я махнеме, да не задава въпроси на премиера."
Самоличността й е била потвърдена половин час преди аре
14:28 29.08.2026
150 анонимен
14:28 29.08.2026
151 Порно
14:29 29.08.2026
152 има и граждански права
До коментар #134 от "СВД":За психични прояви, преценката Ви е, меко казана, неуместна и необоснована. Предположенията за нещо не пораждат права на предполагащия за предотвратяване на предположеното.
14:29 29.08.2026
153 Ами
До коментар #144 от "Госпожата Петрова сега":Защо коментирате нещо след като не знаете.
Няма задържане.
Пуснаха я след като взе да реве че детето
и оставало само и нямало кой да го гледа.
Очевидци го потвърждават. А в нета има и клип по случая.
Коментиран от #156
14:29 29.08.2026
154 Периметър на охрана се определя
14:30 29.08.2026
155 ИНТЕРЕСНО!
Коментиран от #160
14:30 29.08.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Истината
14:33 29.08.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Изчистете МВР
14:34 29.08.2026
160 Какъв въпрос
До коментар #155 от "ИНТЕРЕСНО!":То е ясно, колко работа са захващали хората от буржоазните циркаджийски трупи, които олигархията поставя и управлява.
14:37 29.08.2026
161 !!!?
НАРОДЕ ????
14:39 29.08.2026