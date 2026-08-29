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Гергана Петрова разказа за задържането си в Струмяни

Гергана Петрова разказа за задържането си в Струмяни

29 Август, 2026 13:06 2 417 161

  • струмяни-
  • гергана петрова-
  • румен радев

Тя твърди, че получила охлузвания и наранявания от белезниците

Гергана Петрова разказа за задържането си в Струмяни - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гергана Петрова, която стана част от новините след посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, разказа своята версия за случилото се. Тя беше задържана от полицията заради липса на документ за самоличност у нея, съобщава Нова тв.

Случаят предизвика политически реакции и доведе до проверки на действията на НСО и МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани директора на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Като причина той посочи, че полицейският ръководител не е докладвал своевременно за случая, а действията на служителите на място са надхвърлили необходимото.

В деня на посещението на премиера Петрова е била доброволец и е участвала в разчистването на една от най-пострадалите къщи в района.

„По едно време се обръщам и гледам горе от улицата идват много хора и си викам: „Боже, това трябва да е въпросното височайшо посещение“. Стана ми ясно, когато видях и вас, журналистите“, разказа тя.

По думите ѝ делегацията е посетила именно къщата, в която е помагала. Петрова се опитала да разговаря с хората около премиера и да го заснеме. „Викам: „Тук е, ето го, на крак е дошъл, ще го снимам, все пак аз съм тук местната журналистка“. И още оттогава започнаха от НСО-то да ме бутат“, разказа Петрова.

Впоследствие служители на реда на два пъти са поискали от нея документ за самоличност. Тя не го е представила, тъй като по думите ѝ го е оставила в автомобила си, за да не го загуби, докато участва в разчистването.

„Първо беше един, после двама. Добре че си включих камерата. Чудя се от всички останали, които го срещнаха там и го снимаха, защо точно мен ме завардиха и ме вкарват в полицейската кола. Какво лошо съм направила?“, заяви тя.

Петрова твърди, че при задържането е получила охлузвания и наранявания от белезниците.

Тя обясни и защо се е представила като журналист. По думите ѝ има Facebook група за Струмяни, в която публикува сигнали на местни жители и свои материали за селото и общината.

„Не снимам просто за себе си. Това нещо ще го разпространя и хората в България ще видят тези снимки, ще си видят премиера“, каза Петрова.

Тя категорично отрече задържането ѝ да е било част от предварително планирана провокация.„Как може да е провокация? Аз съм тук от началото, по къщите на хората и рина кал“, заяви тя.

На Петрова е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт за това, че не е носила личен документ в себе си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    61 55 Отговор
    Изрод!

    13:07 29.08.2026

  • 2 Робот

    23 61 Отговор
    Въпроса е какво правиш в македонския курник.?

    Коментиран от #15

    13:08 29.08.2026

  • 3 Гробар

    80 75 Отговор
    Чорапа обърна дебелия край. След изборите военна диктатура и бусификация за фронта. Жълтопаветниците и прогресистите да стегат мешките.

    13:09 29.08.2026

  • 4 Гост

    70 66 Отговор
    Такива кът тоя ..индил за кво съ борят? 5 минути слава, цял живот лузър!!!

    13:10 29.08.2026

  • 5 Кресна

    85 40 Отговор
    Е тази не знае ли че само отбрани хора активисти и децата им се допускат да говорят с мин.председателя.Това е да се радва тростия народец.И кога ще разбере народеца че никой за него не мисли само го занимават едни артисти по- добри и от тези от ВИТИЗ.

    13:10 29.08.2026

  • 6 Да, ама не

    16 72 Отговор
    Щото е спорно журналистка ли е, що ли, да се радва, че Йотова поне благородна

    13:12 29.08.2026

  • 7 смях

    55 63 Отговор
    На това му се казва журналист, рине кал и снима за фейсбук. Слава!

    Коментиран от #37

    13:12 29.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То и аз тъй на времето

    43 13 Отговор
    .... „Викам: „Тук е, ето го, на крак е дошъл, ще го снимам, все пак аз съм тук местната журналистка“... ама изведнъж 50 башибозука разпръснаха всички с блъскане и врясъци пред ретуалната зала на Красно село щото една баба била нацелила Бою с яйце че и после кмета на Района даже го отнесе в централата на ГЕРБ

    Коментиран от #142

    13:14 29.08.2026

  • 10 ЗиЛ131

    70 64 Отговор
    Доста прилича на провокация?!

    Коментиран от #57, #64

    13:15 29.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никой

    33 18 Отговор
    Понякога стават и такива неща - но наистина са арогантни от това НСО и защо е станало това - трябва да се вземе някакъв отчет.

    13:15 29.08.2026

  • 13 Така ми се струва

    73 37 Отговор
    Това нейното изпълнение повече ми прилича на " Да вдигна панаира, за да ме видят хората и да стана известна и разпознаваема".
    Човек когато иска да направи скандал винаги ще си намери причина - въпросът е каква и беше целта ? Май - Да ма видят.

    Коментиран от #137

    13:15 29.08.2026

  • 14 Жълто паветен планктон

    65 38 Отговор
    Ето това се нарича активно мероприятие. “Лошият Радев” арестува жени, цели внушението. Мероприятието обаче е зле скалъпено и от много далеч с просто око се вижда и чува, че е съшито с бели конци. Ясно се вижда, че се правят всячески опити да се скалъпи някакъв скандал.

    Коментиран от #23, #88

    13:16 29.08.2026

  • 15 Ти си

    33 13 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Не въпроса е друг какво правиш ти за да помогнеш на пострадалите хора ?
    От височината на панелни ти зайчарник явно всяка къща ти се вижда като кокошарник .. ....

    13:16 29.08.2026

  • 16 миме

    19 31 Отговор
    това е само началото, натовския фатмак по заръка на ми6 и цру засега само загрява

    13:18 29.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Жената проникнала

    39 35 Отговор
    без лична карта в " защитения периметър " около КРадко, полицаите й сложили белезници, понеже чистила кал без лична карта, ама инак нямало проблем с общуването с Резидента!
    Една рота охранители бяха заградили Радев, като че ли е на посещение в Ивицата Газа!😉

    Коментиран от #52

    13:18 29.08.2026

  • 19 Това е

    24 19 Отговор
    едно гурливо куче.

    13:19 29.08.2026

  • 20 Мите

    34 22 Отговор
    Много хубав телевизионен театър!...Хареса ми!

    13:19 29.08.2026

  • 21 идиоти вън

    55 21 Отговор
    Не съм бил там и не бих искал да взема отношение по конкретното събитие, но бих искал да попитам, ако някой не изпълни разпореждане на служби охраняващи премиери в демокрациите, на които се стремим да подражаваме, какво би се случило с нарушителя!?!?

    Коментиран от #28, #29

    13:19 29.08.2026

  • 22 Луд Скайуокър

    32 15 Отговор
    Тая как ще задава въпроси след като Слави Василев не я е посочил с пръст и не и е дал думата?
    Нали така беше казал - посочвам говориш !

    Коментиран от #104

    13:20 29.08.2026

  • 23 Така ми се струва

    24 16 Отговор

    До коментар #14 от "Жълто паветен планктон":

    Имам чувството, че автора е онзи скимтящия за известност и слава Свирчев и много ми наподобява на също зле скалъпения му панаир с онзи шофьор разносвач на храна май беше. Все едно един и същ сценарист ги е направил и двата никому ненужни скандала.

    13:20 29.08.2026

  • 24 Аз съм тук от началото

    21 5 Отговор
    по къщите на хората и рина кал“, заяви тя. А после дойдоха едни олигофрени и ме заблъскаха. Случката е 1 към 1 както при Мерц в Бавария преди седмица и нещо след пожарите.... ама точно 1 към 1

    13:20 29.08.2026

  • 25 Защо точно нея?

    33 15 Отговор
    Ами защото тази дама е известна с критичното до мислене по отношение на правителството на Радев!

    Ако си мислите, че гавазите на Радев не знаят коя е!

    13:20 29.08.2026

  • 26 Иван 1

    26 19 Отговор
    Въпросът е как си изкарва прехраната, кой и плаща и тураме точка.

    13:21 29.08.2026

  • 27 СВД

    14 16 Отговор
    Има спешна нужда от мъж от друг континент! За неин късмет, на терен липсваше една полицайка да приложи правомощията в нормален пълен размер!

    13:22 29.08.2026

  • 28 Дърт Вейдър

    18 13 Отговор

    До коментар #21 от "идиоти вън":

    Синко , в демокрациите за които говориш службите отдавна да бяха обезопасили и усигорили периметъра и нямаше да ходят като тайфа мутри около шефа си !
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    13:23 29.08.2026

  • 29 Ти обясни

    25 7 Отговор

    До коментар #21 от "идиоти вън":

    защо тогава Радев претендира, че срещата му с пострадалите е била напълно свободна и достъпна?

    Той бил невинен, МВР да отговаряло защо са арестували жената!

    13:23 29.08.2026

  • 30 Ами

    38 18 Отговор
    Дамата сама признава че органите на реда два пъти са и поискали
    документ за самоличност и тя не е предоставила такъв.
    Я да видим какво казва закона в този случай.
    чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР
    "Ако самоличността ви не може да бъде установена веднага на място,
    полицейските органи имат законното право да ви задържат за срок до 24 часа."
    В същото време признава и, че се е представила за журналистка, каквато не е.

    Коментиран от #62

    13:23 29.08.2026

  • 31 Дзак

    15 8 Отговор
    Нормално властта да бъде нападана от всички. Не трябва да си изпускат нервите, ако стане нещо извън протокола! Изобщо не може да се прави сравнение с проблемите с кортежите на Борисов, Петков и др...

    13:24 29.08.2026

  • 32 Моооля!

    27 20 Отговор
    Спрете вече с тази провокаторка!
    Ясно е като ден!
    Дава се и се трибуна, а какво се е случило наистина.
    Каво да се прави?
    Жена....

    13:24 29.08.2026

  • 33 Младич

    28 18 Отговор
    Аз не мога да разбера какво е заревало жълтопаветието. Двама души отказват да се подчиняват на полицейско разпореждане и са задържани. Всеки гражданин е длъжен да се подчинява на полицията. Режем пълномощията на полицията, после се чудим защо не смее да се намеси. Ми представете си тая да беше ромка. Леле, щяха да ореват света.

    Коментиран от #109

    13:24 29.08.2026

  • 34 Партия ,,Четвърти километър"

    26 13 Отговор
    НСО пази премиерът от народната любов.

    13:24 29.08.2026

  • 35 глоги

    14 7 Отговор
    Петрова е била доброволКА и е участвала в разчистването на една от най-пострадалите къщи в района.

    13:25 29.08.2026

  • 36 Коко

    22 23 Отговор
    Поредния парцалго правят известен😡😡
    Във друга държава щеше отдавн да е във ареста за дълго!

    Коментиран от #43

    13:25 29.08.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    13 19 Отговор

    До коментар #7 от "смях":

    Прави си пи ар, белким я забележи някой. Нищо случайно няма. За назидание, да я вкарват в панделата , та да пресекат мераците на подобните търсачи на слава.

    13:25 29.08.2026

  • 38 Зъл пес

    21 10 Отговор
    Мунчо забравя че ако някой е нарочен за отстрелване,няма измъкване,винаги го номират някъде с белег право в десетката.Историята пази много спомени за такива.Смешното е че това ще остане в историята като заплаха за живота на наш мунча славяновски.Преди изборите се правеше на шут,сега на тежък незаменим политик.Мунчоооо няма незаменими,има само незабравими.

    13:26 29.08.2026

  • 39 Aлфа Bълкът

    26 4 Отговор
    За Драгалевци много се мълчи днес? Пребориха ли мутрите или с жените по селата е по-лесно?

    13:26 29.08.2026

  • 40 Ама това е

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    мaйка ти с татуираните вежди, хаха

    Коментиран от #41

    13:26 29.08.2026

  • 41 Абе

    8 10 Отговор

    До коментар #40 от "Ама това е":

    не знам защо ми изтриха снимката, ама явно е провокаторка на ППДБ

    Коментиран от #48

    13:28 29.08.2026

  • 42 От Радев и Охрана НСО това е начин

    15 9 Отговор
    на Поведение, начин на "doing business" с правилните хора, това е отношението към обикновеният човек и отношението към една Българска Жена и Майка която жертва свободно време и труд да помогне на сънародници в беда.

    Няма какво друго да кажа освен че ще Гласувам за Кандев/Гюров или Кандев/Дечев за Президент.

    Това е Наказателен Вот и нищо не може да ми промени изборът.

    13:28 29.08.2026

  • 43 Смехоран

    17 9 Отговор

    До коментар #36 от "Коко":

    Не пич,в друга държава народа вече щеше да е взел камъне и дърве.

    13:29 29.08.2026

  • 44 Читател

    8 3 Отговор
    Прави се политическа мъгла и от двете страни на случая.А сериозни наболели въпроси не се коментират.

    13:29 29.08.2026

  • 45 Евтини

    12 14 Отговор
    циркове на онези с изпадналите необходимост. Как пък баш нея!?...Знаейки добре протокола, провокира действия, назначи си фотограф, и изпъваше шията, че да се чува ясно как не била направила "нищо"...че и да се върне при детето си...каква драма драги зрители... но евтина с пресолен привкус...горната фейсбукаджийка с ботуши..

    13:29 29.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 На територията

    8 12 Отговор
    Начина да станеш известен, почти герой е да бъдеш малко провокативен в точния момент и да те повозят с патрулката до районното.

    13:30 29.08.2026

  • 48 Дори не си приличат, ве

    13 4 Отговор

    До коментар #41 от "Абе":

    олигофрен прогресиращ!

    13:30 29.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Фори

    16 6 Отговор
    На Радев охраната е колкото на Пеевски. От народа ли го е страх? Само харчи държавни пари за да се пази от народа.НСО са бандити и слуги!

    13:32 29.08.2026

  • 51 К.ми Янко

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Янко":

    Ти знаеш най добре.Постоянно си охлузен.

    13:32 29.08.2026

  • 52 Ами

    10 13 Отговор

    До коментар #18 от "Жената проникнала":

    В нета вече има достатъчно материал по въпроса. Така, че гледайте.
    Жената която твърди че е чистила кал, при опита за арестуване ревеше
    че е дошла само за малко и е оставила детето си само.
    Как да повярваш на човек който в две изречения казва три лъжи.

    13:32 29.08.2026

  • 53 хи,хи,

    9 14 Отговор
    Герганчето не е журналистка! Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България) я определя като „гражданска активистка и създателка на съдържание в социалните мрежи“, а не е и гражданска активистка, защото хора от Струмяни я определят като активистка на ПП-ДБ и провокаторка, склонна на такива прояви.

    13:33 29.08.2026

  • 54 Оставка за

    13 4 Отговор
    прогресивните простаци

    13:33 29.08.2026

  • 55 Няма такова нещо

    11 6 Отговор
    Мобилен периметър около публични личности ! Периметър на охрана се определя по точни и ясни процедури каквито в случая е нямало. Ченгетата да имат да вземат... А Радев ако така ще е кара по добре да си стои в МС и да не създава дисконфорт на хората и да им нарушава гражданските права ! Тази мутренска практика трябва да се прекрати !

    13:33 29.08.2026

  • 56 Зеления

    9 7 Отговор
    Не знам каква е истината, как е преразказана нейната история в тази статия, но ако е вярно че признава, че НЕ Е ДАЛА документи на полицията, АЗ с УШИТЕ си ЧУХ в нейното видео, когато вика на полицаите: "ДАДОХ ТИ ЛИЧНА КАРТА"

    Тоест - или сега ЛЪЖЕ
    или във нейното лично видеото ЛЪЖЕ

    А когато ЛЪЖЕШ, няма как хората да ти вярват !

    13:33 29.08.2026

  • 57 Томи

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "ЗиЛ131":

    И какво, ако е провокация!?

    13:36 29.08.2026

  • 58 Обаче

    7 5 Отговор
    Президентката на думи пред медии, застана уж категорично в защита на човешките права и в частност на задържаната от полицията госпожа.

    13:36 29.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ТАЯ ТЪРСИ САМО

    5 7 Отговор
    Пространство за видимост и пари. Кът НАШИО бургазлията Гьорги. И си го намери но ще бъде за мъничко. После пак у Струмяни на пързалката.

    13:38 29.08.2026

  • 61 Чума

    6 11 Отговор
    Плати си Акта, мари, Герганке! По чл.6 от ЗБЛД /не представя документ за безличност/ и благодари на полицейските, че не ти съставиха Акт и по техния закон за нейзпълнение на разпореждане, че тогава размера е 5 пъти по голям! Нахалница! Прави се на храбра, но когато видя как се отваря Наказателния кодекс се подплаши като магарица на ламаринен мост и взе да дава назад! Радев няма право да управлява НСО! И Тръмп не можа да каже гък, когато го натовариха на пощенския самолет!

    Коментиран от #66

    13:39 29.08.2026

  • 62 Колега

    12 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    Има много начини самоличноста ви да бъде установена ! Не е задължително да е с лична карта! А впрочем съм сигурен че още в полицейската кола ченгетата са я установили и са знаели какво и защо го правят !

    Коментиран от #91, #100

    13:40 29.08.2026

  • 63 От прогресивните боклуци толко

    13 4 Отговор
    а НСО отдавна е за ьакриване, тия жалки озродляци.

    13:41 29.08.2026

  • 64 Съкън

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "ЗиЛ131":

    Това си е провокация.Сега ще питат хората-имат ли застраховки на имотите си или очакват помощи от държавата без да ги заслужават?

    13:41 29.08.2026

  • 65 Йотова на Морска гара във Варна

    10 2 Отговор
    По различно ли беше?

    13:41 29.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 в царството на патиланци

    10 1 Отговор
    Поуката от скандалното арестуване в Струмяни е: Стойте на разстояние от висшестоящите във властта и ако прогресивния ви приближава обграден с гавази - бягайте далеч за лична или журналистическа карта.

    13:43 29.08.2026

  • 69 Ний ша Ва упрайм

    5 8 Отговор
    лъжи кат дърта ромка! Защо не е се подчинила на указанията на органите? Провокация за слава?

    13:43 29.08.2026

  • 70 Тая жена кво е направила

    7 3 Отговор
    Спукала е гумите на шкодата на Радев ли ?

    13:43 29.08.2026

  • 71 ППдебил

    3 6 Отговор
    Тази е от нашите!

    13:44 29.08.2026

  • 72 нищо ново под слънцето

    9 1 Отговор
    Съвсем типично е когато Радев се появи някъде, народа да бъде провокиран към разединение и надъхване една част срещу друга част, а не към сплотяване. Това е похват точно на политическия елит от последните 35+ години, които по този начин, с всяване на страх и разединение на народа овладяха всички държавни институции. Така после създадоха над 140 политически партии на голяма част от които единствената функцията е да формират отцепване на някаква група отобществото и да настрйват своите симпатизанти и активисти срещу всичи останали, а не към някакво обединение. Първата най емблематична проява на Радев беше още като "обединител на нацията" с вдигнат юмрук и отправяне на закани към част от народа пък били те и нарушители или даже престъпници. След това имаше още много примери, но явно българите не се интересуват от защита на общите си или лични интеси, а от защита на интересите на тази или онази политическа партия, с настървението на спортни агитки и шопския девиз "Най обоичам да мразим!". При подобни случаи, особено пък за президент, процедурата е съвсем различна. Има си институци на които задълженията им са точно тези, да следят за нарушители, спазване на законите и обществения ред. Редно е да се отнесе точно към тях, а не с вдигнат юмрук да разделя народа на свои и чужди, както го правеха комунистите,

    13:44 29.08.2026

  • 73 отврат

    5 3 Отговор
    Тази изобщо не ме интересува каква е, дали е права, дали е крива, дали е откачена, дали е журналистка. Интересува ме на този полицейския офицер с големите звезди, който гледаше 2 яки полицай как се борят с това момиче, толкова ли му е акъла. Толкова ли не му идва в акъла, че се вкарва сам в капана и че в тази ситуация за полицията всичко е само 100,00% отрицателно. Излиза , че полицая участва в активно мероприятие спрямо премиера. Просто трябваше да я обискират за носене на оръжие и да я пуснат да ходи където си иска. Вместо да уволнят мастития офицер, който гледаше как 2 охранени ченгета не могат да се справят с една жена, те уволниха директора на окръжното МВР

    13:45 29.08.2026

  • 74 Най-лесно

    3 6 Отговор
    се коментира футбол и политика. Тук всеки си мисли, че ги разбира и няма нищо лошо в това. Но всички да разбират и коментират работата на НСО и полицията при охрана на високо поставени лица и масови мероприятия ни идва малко в по-вече.

    Коментиран от #90, #97

    13:46 29.08.2026

  • 75 Това което ПР Службата на един

    8 6 Отговор
    набеден борец с ДС Мафията в България не казва е:

    1. Гергана Петрова доброволец в почистването на Къщите в Струмяни не е била одобрена да контактува с Медиите на Премиера (няма я в списъка) , не била одобрена да Рине Кал за Премиера от Слави Василев, не е била одобрена да Снима Премиера и Охраната Му?

    110 Процента Сигурация е че в Районното МВР са накарали бедната женица да изтрие Снимките от Телефона с Охраната на Премиера, като същевременно са й обяснили как тя, бедната Селска Жена застрашава Сигурността на Бореца с Мафията в България - Румен Радев.

    Това е полъх от едно Соц Действителност и Службите на Държавна Сигурност от Времето на Соца в България.

    13:47 29.08.2026

  • 76 смех

    3 4 Отговор
    каква репортерка е ако не знае че служителите на мвр не спазват никакви правилници, етика за тях е китайска дума, а уважението към гражданите е като към бездомно куче

    13:47 29.08.2026

  • 77 Не може така "местната журналистка"

    4 7 Отговор
    Или си към някое соросоидно НПО на ведомост или не си журналистка

    13:47 29.08.2026

  • 78 валентин

    4 8 Отговор
    Тая нарочно провокираше скандал.Ясно си личи по държанието и.Журналист била-смях във фейса

    13:47 29.08.2026

  • 79 ФАКТ НЕОСПОРИМ

    15 0 Отговор
    генерал Муньи препълни памперса заради една обикновена селска жена.

    13:48 29.08.2026

  • 80 Всеки ден комунизъм и милиционерщина

    12 1 Отговор
    Предстои избор на ВСС, Гл. Прокурор.
    И ще изберат хора, като горните драскачи, Милиционери за които арест, насилие, права са празни неща и излишни приказки и ПРАВОКАЦИИ.
    Да отидеш да искаш лична карта на човека ринещ кал В ЧАСНА СОБСТВЕНОСТ, където е го познават и приемат за един от тях и не му позволиш да отиде до колата си и покаже лична карта.Срам.
    Не е само превишаване на права от милицията, това са прийоми на терористи.

    13:48 29.08.2026

  • 81 маке

    3 8 Отговор
    Тая след втората водка става, ама не за репортер)))

    13:48 29.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ШИШИ

    6 1 Отговор
    Аз поне през задният вход минавах и не пречих на хората

    13:50 29.08.2026

  • 84 Как ли са го търпели

    11 2 Отговор
    тоя като се е вихрил във ВВС? И там си е разигравал селташката простащина, че и любовница обгрижвал на две роботни места с две тлъсти заплати. И това нещо агент Гоце и Гергов го набутаха за президент като използваха една крушовска патица. Беше отвратителен и сега е отвратителен, но се намериха милион и половина, които са "от глупав по-глупав"
    Оставка!

    13:51 29.08.2026

  • 85 4ти КИЛОМЕТЪР

    4 9 Отговор
    НЕ СЕ СМЕЙТЕ ТЯ Е ДОБРОВОЛКА, ЖУРНАЛИСТКА,ПОМОЩНИЧКА, ЖАНА ДАРК.ДЕТЕТО,ТЪРСИ СИ ДЕТЕТО. ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКУВАНА. А МУТРИТЕ И ЛИБЕРАСТИТЕ Я ЛАПНАХА ЗА ТЯХНО ОРЪЖИЕ,

    13:51 29.08.2026

  • 86 Иванчо+Марийка

    6 10 Отговор
    Аз бих я попитал ако тя така се държеше във Франция, Англия, САЩ, там как биха реагирали службите ?
    Айде моля ви се има си протоколи правила. Проблемът на нашата държава е че демокрацията я разбираме като СВОБОДИЯ !!!

    13:51 29.08.2026

  • 87 Не виждаш ли

    8 2 Отговор

    До коментар #67 от "Стенли":

    Че им раздава по 20 евро

    Коментиран от #98

    13:52 29.08.2026

  • 88 ОБЕКТИВЕН

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Жълто паветен планктон":

    Няма значение какво е мероприятието, активно, пасивно и т.н. Няма значение дали е от ПП/ДБ (моите "любимци"), или не. В очите на гражданите и за закона това е една жена по дънки и фланелка в периметъра на охраняван политик. Имала-нямала л.к., дала-не дала л.к., извеждаш я на 100 м. и любезно и я пускаш... Никой нищо не може да ти каже. Полицейски и комуникативен гаф. ГРУБ при това. Точка.

    Коментиран от #95, #101

    13:52 29.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 полицаите

    8 3 Отговор

    До коментар #74 от "Най-лесно":

    Постъпват учтиво с покана за малка разходка до Сандански, че нямат мобилна връзка с районното, за установяване на личността (и за снемане на пръстови отпечатъци).
    А можеха и каучуковите палки или електрическите тейзъри да използват за респект от простосмъртните към началника.

    13:53 29.08.2026

  • 91 СВД

    4 9 Отговор

    До коментар #62 от "Колега":

    Чл. 6. Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност.


    Наказва се с глоба от 120 до 500 лв. лице, което:
    5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.

    Който не изпълни разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

    Коментиран от #102

    13:53 29.08.2026

  • 92 Абсолютно

    7 8 Отговор
    Тъп пиар организиран срещу Радев от много прости хора - мутри !

    13:55 29.08.2026

  • 93 32 - и фатмашки ваксаджия

    10 4 Отговор
    Каква "провокаторка", какви пет лева бе, ниощжество "прогресивно", дето пълзиш в краката на най-омразния и презиран висш "политик" в България, изпълзял до върховете на изпълнителната власт с лъжи и измами? Каква провокаторка е жената, която е оставила детето си и доброволно помага на десетките пострадали от наводнението в Струмяни? Стига лизане, стига подмазване и лазене в мръсните крака на Фатмака със зелените чорапи бе, нищожество прогресивно, дето си се изходило под номер 32! Стига! Цял народ мрази и презира селяндурина от Славяново, ти толкова ли си тъп, че не си го разбрал досега? Цял народ го мрази! Затова се движи с кохорта от десетки гавази, мутри, които го пазят от "народната любов" и миилционери, като че ли е някакво "Божество"! Ега ти божеството, нищожество, та дрънка! При това много грозно нищожество - с бръсната кратуна, с мазна мутра, с огромна брадавица до дългия нос, дето върви два метра пред него и със змийски очички!

    Коментиран от #135

    13:55 29.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Кочо

    6 8 Отговор

    До коментар #88 от "ОБЕКТИВЕН":

    Разпасана магарица се извожда с юлар и тояга!

    13:56 29.08.2026

  • 96 виктория

    6 8 Отговор
    какво да разкаже!!! то се вижда от записите!!! нагла фукла!!!

    13:56 29.08.2026

  • 97 Това "масово мероприятие"

    7 2 Отговор

    До коментар #74 от "Най-лесно":

    Някъде било ли е обявено да те запитам? А относно работата на НСО и полицията при охрана на "високо" поставени лица ама верно ни идва малко в по-вече..... Или не знаеш как избутват коли от пътя?

    Коментиран от #114

    13:57 29.08.2026

  • 98 Ваньо

    8 0 Отговор

    До коментар #87 от "Не виждаш ли":

    В грешка сте затова ви дадох минус. По 50 евро за почерпка и на 5-те от боята електората му

    13:58 29.08.2026

  • 99 Бреий имало протокол и права на чентетат

    2 6 Отговор
    Това ако се беше случило в Франция, Англия, САЩ щяха да горят коли там на престъпниците с униформи...

    13:58 29.08.2026

  • 100 Ами

    7 5 Отговор

    До коментар #62 от "Колега":

    Вярно е. Самоличност не се установява само с лична карта.
    Да приемем че полицаите вече са знаели че не е журналистка и са я
    предупредили да стои на страна, а тя пак се бута между шамарите.
    Което също сама си го признава.
    Това си е вече хулиганство. Като се прибави и че се представя
    за друго лице, задържането може да е до 15 денонощия.
    Просто са се смилили над нея, защото са видели какъв и е багажа.

    Коментиран от #117

    13:59 29.08.2026

  • 101 Добре че не живееш

    6 2 Отговор

    До коментар #88 от "ОБЕКТИВЕН":

    в периметъра на охраняван политик

    14:00 29.08.2026

  • 102 буквата на закона при бедствие

    6 2 Отговор

    До коментар #91 от "СВД":

    Ставайки от леглото, първото задължение на идеалния за властта лоялен гражданин е да вземе личната си карта , че по коридора към банята може да му се наложи да се легитимира, също и ако прекопава пипера в градината си, че може някой управник да реши да го посети в селото му за съпричастност.

    Коментиран от #139

    14:00 29.08.2026

  • 103 Не Забравяйте Мили Хора и Сънародници

    8 4 Отговор
    че могат да Ви поискат Лична Карта ако сте и в Кенефа и Баш Бореца с Мафията (Румен Радев) влезе да пусне една вода.

    Това не е шега, това е Разпореждане към Охраната на Президента Радев.

    Струмяни го потвърждават.

    14:02 29.08.2026

  • 104 Аре ве

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Луд Скайуокър":

    Вместо да вземат лопатите тия 20 яки мъже и да помогнат на пострадалите, с кво се занимават. За какво въобще са отишли тогава? Лош пиар

    14:03 29.08.2026

  • 105 Кво искате не мога да разбера

    7 2 Отговор
    Ами човека е олигарх. Че и партиен даже олигарх

    14:03 29.08.2026

  • 106 Анонимен

    10 5 Отговор
    Явно вече си имаме българската Грета Тунберг. Хич не ѝ обръщайте внимание. Тя това иска,да прави скандали за да стане известна.

    14:03 29.08.2026

  • 107 Петърчо

    4 6 Отговор
    Ако е местна журналистка можеше да обяви това предварително и да е при журналистите. На кръста си носеше чантичка / кой чисти с чантичка на кръста?/ и в нея би трябвало да постави лична карта и журналистическа, ако има такава. Много елементарен номер да влезе в пререкание с охраната и да се прави на герой. 30 г. с еднакви номера. Е сега на село ще разберат, че е журналистка. А за коя медия работи?

    Коментиран от #112

    14:03 29.08.2026

  • 108 СВД

    4 4 Отговор
    Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2026 г.) (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

    2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;

    3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред

    Коментиран от #120, #132

    14:03 29.08.2026

  • 109 Я пак!

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Младич":

    А според теб правомощията на гражданите, от чиито общи пари плащат и на полицията ли трябва да бъдат орязани, за да е спокойна полицията и управляващите?

    14:03 29.08.2026

  • 110 Българин

    5 4 Отговор
    Хайде стига вече с тая.Ясно е,че е политическа ПР акция на опозицията.За какъв чеп е тая там?!Рикела кал"....

    14:04 29.08.2026

  • 111 45 - и "прогресивен" лакей

    3 3 Отговор
    Ти си евтин бе, прогресивно нищожество! По-евтин си от една хлаберка и акъла ти е като на хлебарка! Жената е доброволка и е отишла да помага при разчистването на кал и боклуци, разбира се, че ще е с ботуши! Ти с високи токчета ли очакваш да е? Че пък много си просто бе, прогресивно нищожжество, много! Абе, я бягай да лъснеш КГБ-ейските ботуши на подлогата на кремълското чудовище, селяндурина фатмак Радев, лъскай и си свиркай! Ще изкараш някой лев! Да, мъчите се тука двама-трима "прогресивни" тролове, мъчите се като свиня с тиква да защитавате долния и много грозен Фатмак, ама въобще не ви се получава! Омразата към него от страна на целокупния бъларски нард е строхивита и расте с всеки изминал ден! Колкото и да се подмазвате на един национален предател! Да, " Боташ" е потресаващо, чудовищно и безпрецедентно национално предателство и Фатмакът рано или късно ще си плати, добре да го знае! Добре да го знае и личния му касиер Копринката!

    14:04 29.08.2026

  • 112 Кочо

    0 4 Отговор

    До коментар #107 от "Петърчо":

    За Кочо работи!

    14:04 29.08.2026

  • 113 Софиянец

    7 4 Отговор
    Тая е полезен жълтопаветник! Вече излезнаха снимки от другите й прояви с бандеровския парцал и лгбт дъги!
    Проститутка на ппдб-лите!

    14:05 29.08.2026

  • 114 Смисъла

    1 4 Отговор

    До коментар #97 от "Това "масово мероприятие"":

    на поста е да не се правим на всезнайковци по теми които не разбираме.

    14:05 29.08.2026

  • 115 7777

    4 4 Отговор
    Нагли журналистически номера,добре подплатени.Дори не може да се оправдава.

    14:06 29.08.2026

  • 116 Поредното

    6 3 Отговор
    Селско девойче търсещо слава не че полицаите са прави ама и от такива като тая ми писна сега медиите ще ни занимават цяла седмица с тая кокошка

    Коментиран от #127

    14:07 29.08.2026

  • 117 Стига дрънка глупости бре

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Ами":

    Ами при наводнението ако на хората там личните документи ги е отнесла водата всички на куп ли трябва да ги арестуват? И на какво основание въобще патрулка има извън района си на дейност ?

    Коментиран от #141

    14:08 29.08.2026

  • 118 1111

    5 5 Отговор
    Ясно е,че е провокаторка на ПП -ДБ. Денков не спря да ръси бисери от вчера насам.

    Коментиран от #131

    14:08 29.08.2026

  • 119 Миро

    6 3 Отговор
    Не е добре с главата. Веднага си личи. За лечение е.

    14:09 29.08.2026

  • 120 има и граждански права

    3 3 Отговор

    До коментар #108 от "СВД":

    Напълно очевидна погрешна полицейска преценка на реалните обстоятелства, по отношение на цитираните текстове. Задържанеето с нищо не е предотвратило никаква реална заплаха за нито един в селото барабар с баш бакана.

    Коментиран от #134

    14:09 29.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Отврат

    2 4 Отговор
    Евтин парцал!

    Коментиран от #138

    14:13 29.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Чума

    1 3 Отговор

    До коментар #116 от "Поредното":

    В кое не са прави полицайте!? Че не изпълниха по енергично правомощията си! Запишете си - Правомощието е колкото право, толкова и ЗАДЪЛЖЕНИЕ! Всички щяхте да им се смеете и подигравате, когато се разциври, виждайки голямата хурка, сети се, че детето и е оставено без надзор и те да се разплачат и я пуснат буща! Комисарите да проведат занятия, относно Тактически действия на служителите, при установяване и задържане на пощуряла хиена! И винаги наблизо да има поне 2 полицайки! Те се справят по отлично и по закон могат да я обискират без проблем! На пътя! Като Иванчева да стои 5 часа окована с 3 синджира, пранги, букаи, вериги, усмирителни ризи и белезници!

    14:13 29.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Раев

    5 5 Отговор
    Че то по нейната логика всеки който снима в тик тик, фейсбук,Инстаграм е журналист.Че тогава у нас почти всеки е журналист.И отгоре на това отказала да си даде личната карта,което е задължително за всеки гражданин

    Коментиран от #145

    14:14 29.08.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 да го извиним уж с провокация

    0 3 Отговор

    До коментар #118 от "1111":

    не е денкова провокация,.. това е отмъщение на.... зеленския за алабабалино или на... бившата му... или на ....

    14:15 29.08.2026

  • 132 Я сега ни разкажи

    3 1 Отговор

    До коментар #108 от "СВД":

    Какви точно са според теб "задълженията по служба" на тоя велик "полицейски орган", наречен патрулка в случая и дали въобще кореспондира с работата на НСО ?

    14:15 29.08.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 СВД

    3 3 Отговор

    До коментар #120 от "има и граждански права":

    А за психичните прояви да заявиш нещо или неумело ги заобиколи! Всеки видя, че лицето не е съвсем в норма! Длъжен си да изпълниш разпореждането, сетне обжалвай!

    Коментиран от #152

    14:16 29.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    Тази ппейска пача знае ли че дете до 12 години не може да оставяш без надзор по закон!!?
    Какво цвили????

    14:17 29.08.2026

  • 137 Гьонсурат

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Така ми се струва":

    Аболютно верни са думите ви.

    14:17 29.08.2026

  • 138 Евтини парцали

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Отврат":

    са двете Рунди

    14:18 29.08.2026

  • 139 Аз на плажа си я слагам утзади

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "буквата на закона при бедствие":

    за всеки случай личната карта щото може Рундю да реши и да поплува случайно

    14:18 29.08.2026

  • 140 Илиева

    2 4 Отговор
    Поредната звезда инфлуенсърка🤪Всички кифли и безработни си намериха поле за изява.Та така и тази от Струмяни…Съзнателно и много нагло си направи реклама Защо МВР и НСО се занимават с нея не е ясно…..Но най интересното е защо Йотова и се връзва на истериите и я брани,като чели от това и зависи озбора.🥴При ежедневните и ПР мероприятия опря да това сбъркано нещо.Не е важно как е Вуте важно е,как съм я.Да ама почва да става трудно за понасяне.Страх ме е,като пусна вотата в банята да не се покаже кандидат президент без вице за сега.Не ми се мисли,като станат двойка🥲🥲🥲

    14:18 29.08.2026

  • 141 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #117 от "Стига дрънка глупости бре":

    Прочети внимателно материала!
    Говорим конкретно за дамата на свободна практика.
    Тя сама каза, че документите са и в колата.
    Оргнаните са и поискали документи не защото е отишла да разчиства
    или да види Радев, а защото се представя за журналистка.

    Коментиран от #146

    14:20 29.08.2026

  • 142 Искандер М

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "То и аз тъй на времето":

    Хахаха това беше добро, 👍

    14:20 29.08.2026

  • 143 !!!?

    6 1 Отговор
    Що за идиотщина...!???
    Една оторизирана шпитцкоманда от София пристига в село Струмяни отнесено от водната стихия и му прави блокада, пиле да не може да прехвръкне и иска от селяните потънали в кал и смрад документи за самоличност...и слагат пранги, без заповед за арест, без право на адвокат и без право да се предупредят близките си !!!
    Така започва режима на Радев !!!?

    14:21 29.08.2026

  • 144 Госпожата Петрова сега

    12 1 Отговор
    да си вземе протокола от противозаконното задържане и да осъди малоумницте марионетки от МВР-то на Демир бей. Миньовите избиратели ще платят после масрафа.

    Коментиран от #153

    14:22 29.08.2026

  • 145 има и граждански права

    8 1 Отговор

    До коментар #129 от "Раев":

    Ала не е влязла в терен на държавна институция, а си е в нейното село, тогава има право да не е ограничавана от хрумвания на държавни бодигардове.
    Впрочем известно е ,че когато комунистически велможа минава по някой булевард, то половин час преди това булеварда се отцепва и обезлюдява за удобство на охраната при изпълнение на служебните им задължения по закон.

    14:23 29.08.2026

  • 146 На плешивия каун с охраната

    13 2 Отговор

    До коментар #141 от "Ами":

    някой милиционерче проверило ли му е самоличността по документи, щото не го познавам кой е, но ми се вижда, че тероризира цялата държава вече четвърти месец!

    14:25 29.08.2026

  • 147 анонимен

    2 9 Отговор
    Нескопосана манипулация. Избираш си някой известен, човек или институция и започваш да го атакуваш. Така ти самият ставаш известен, макар до вчера да си бил гостодин никой. Недостатък е, че се прилага често и лесно са разпознава модела.

    14:26 29.08.2026

  • 148 61 - и Чума

    8 1 Отговор
    Браво, нищожество фатмашко! Поздравления! Признаваш си, че си чума! Ами да, всички комунисти са чумави, те са чумата на този свят! Доказано е, че жертвите на тоталитарните комунистически режими надхвърлят 100 миилона, от които 50 милиона само в сталиновия Гулаг! 100 милиона бе, нищожество прогресивно, дето признаваш, че си чума! Чумата на България е престъпната и кървава БКП, родила и "откърмила" твоя червен и в червата премиер - фатмак Радев! Да, твой е твой премиер, но не и на българския народ! Той е премиер на Малкия Мраз и на Кутевото мазно нищожество!

    14:27 29.08.2026

  • 149 очевидец

    7 2 Отговор
    Гергана Петрова с първо интервю след ареста:

    За нея Радев е бил просто поредният "човек с костюм, който ще дойде да се снима тука, докато ние се ровим в калта".

    Искала е да пита Радев относно проблема с водата в Струмяни и дали е наясно, че след миналогодишния пожар санитарната сеч обхваща и здрави дървета. Това са въпросите, които са уплашили Радев толкова, че НСО да поискали МВР да им помогне и да спре това "активно мероприятие".

    Точно преди ареста й, неин приятел и чул разговор между двама униформени: "Тая трябва да я махнеме, да не задава въпроси на премиера."

    Самоличността й е била потвърдена половин час преди аре

    14:28 29.08.2026

  • 150 анонимен

    2 7 Отговор
    Става дума за пари. Този изкуствено създаден скандал повишава гледаемостта на канала на момата, а това й носи приходи.

    14:28 29.08.2026

  • 151 Порно

    1 7 Отговор
    То и аз пиша във Фейса.,ама не се представям за журналист. А и това жълто синьото говори достатъчно

    14:29 29.08.2026

  • 152 има и граждански права

    0 6 Отговор

    До коментар #134 от "СВД":

    За психични прояви, преценката Ви е, меко казана, неуместна и необоснована. Предположенията за нещо не пораждат права на предполагащия за предотвратяване на предположеното.

    14:29 29.08.2026

  • 153 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #144 от "Госпожата Петрова сега":

    Защо коментирате нещо след като не знаете.
    Няма задържане.
    Пуснаха я след като взе да реве че детето
    и оставало само и нямало кой да го гледа.
    Очевидци го потвърждават. А в нета има и клип по случая.

    Коментиран от #156

    14:29 29.08.2026

  • 154 Периметър на охрана се определя

    7 1 Отговор
    С обозначителни знаци и ленти. Нямало е подобно нещо

    14:30 29.08.2026

  • 155 ИНТЕРЕСНО!

    8 1 Отговор
    Интересно е от целия този антураж, придружаващ радев, колко % са похващали някога физически труд и ако има все пак такива, колко%от тях са носили в себе си лични документи докато копаят, чистят кал, бъркат бегон или нещо от този род?!

    Коментиран от #160

    14:30 29.08.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Истината

    1 3 Отговор
    Либерастка измет

    14:33 29.08.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Изчистете МВР

    2 0 Отговор
    Наистина изчистете МВР, не да нагласите новите мамини послушни марионетки. Освободете цялото МВР и назначете наново само хората които биха тръгнали след всеки олигарх, политик, общинар, чиновник, военен, началник, колега, адвокат, съдия, прокурор, които извършват престъпления, корупция и по всякакъв начин вредят на обществото и държавата. Трябват хора, които ще имат смелостта да щракнат белезниците дори на президента или премиера.

    14:34 29.08.2026

  • 160 Какъв въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "ИНТЕРЕСНО!":

    То е ясно, колко работа са захващали хората от буржоазните циркаджийски трупи, които олигархията поставя и управлява.

    14:37 29.08.2026

  • 161 !!!?

    0 0 Отговор
    Башибозука на Мистър Кеш прибира Кеша на границата от талибаните и пуска да се спасяват кой как може без идентификация, без документи за самоличност, а в село Струмяни гавазите на същия този Мистър Кеш слагат пранги на една млада майка, която помага на съселяните си да разчистят следите от връхлетелия ги потоп, но документите й за самоличност не са в нея, а в колата !!!

    НАРОДЕ ????

    14:39 29.08.2026

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