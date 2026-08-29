Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна

Електроснабдяването на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е критично застрашено, тъй като запасите от гориво за аварийните ѝ генератори намаляват, предупреди днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА, предаде БТА.
Централата е без външно захранване вече повече от седмица и разчита на дизелови генератори, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.
Съобщава се, че доставките на дизелово гориво временно са били достатъчни само за 10 дни, преди няколко десетки тона гориво да бъдат доставени от извън обекта тази седмица.
„Настоящата ситуация за пореден път показва защо надеждното външно захранване и сигурните маршрути за доставка са необходими за ядрената безопасност и сигурност“, каза Гроси.
Генералният директор на МААЕ предупреди, че без възстановяване на външното електрозахранване или допълнителни доставки на дизел в близко бъдеще „централата може да се изправи пред прекъсване на електрозахранването в рамките на приблизително 10 дни“.
Съобщава се, че МААЕ работи над установяването на зона за локално примирие, за да се даде възможност за ремонт на ключов електропровод. Ако тези ремонти бъдат успешни, те биха възстановили външното електрозахранване на обекта.
Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя попадна под руски контрол малко след избухването на войната в Украйна през 2022 г. и оттогава е била подлагана многократно на удари, отбелязва ДПА.
Реакторите са спрени, но трябва да продължат да се охлаждат. МААЕ има постоянен екип на място, който да следи ситуацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отреазвяващ
Коментиран от #6, #33
16:57 29.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А генералният директор на МААЕ
Коментиран от #20, #21
16:59 29.08.2026
4 Ами
Коментиран от #15
17:01 29.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И в беге са го измислили
До коментар #1 от "Отреазвяващ":Ще минат на електрички и готово. А тука като ромите, с дизелите нов внос.
17:04 29.08.2026
7 И щом е под руски контрол
Коментиран от #11
17:05 29.08.2026
8 По-скоро!
Тия Укри,докато не предизвикат ядрена катастрофа ,засягаща цяла Европа-няма да се спрат...
Коментиран от #40
17:06 29.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Марооооу
17:08 29.08.2026
11 Въпросът е за...
До коментар #7 от "И щом е под руски контрол":...първолаци...!
17:08 29.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наше момче
17:11 29.08.2026
15 Ами сега
До коментар #4 от "Ами":Гроси досега да е казал кой обстрелва ЗАЕС ?
Не !
Според него това правят марсианците...
Докато не се каже в прав текст кой е виновен, управия няма да има.
След като има наблюдатели от МААЕ защо не се дава информация за реалността ?
Освен, че е убит главен инженер на ЗАЕС, да сте чували, че украинците постоянно избиват персонала на станцията ?
Мисирките мълчат, и ако се случи някаква авария ще ревнат.
Но трябва ли да се стигне до там ?
Тяхното поведение се нарича съучастие в престъпление ...
17:14 29.08.2026
16 Укрите искат да бъдат номинирани...
Първо-АЕЦ -Чернобил...!
Сега пък-АЕЦ-Запорожие...!
Коментиран от #22, #41
17:16 29.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гориил
Коментиран от #25, #28, #29
17:19 29.08.2026
19 ПЪЛНИ Глупости
17:20 29.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами определено НЕ е нормален
До коментар #3 от "А генералният директор на МААЕ":По данни на агенцията във вторник е бил нанесен удар с безпилотен летателен апарат близо до охладителния басейн на централата, при което са били ранени двама нейни служители. В сряда два дрона са поразили съоръжението за сухо съхранение на отработено ядрено гориво и част от системата за охлаждане на енергийните блокове. МААЕ уточни, че въпреки инцидентите нивата на радиация в района на Запорожката АЕЦ остават в нормални граници......
17:21 29.08.2026
22 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #16 от "Укрите искат да бъдат номинирани...":Кога си по остър ,че днес не си !!??
Коментиран от #24
17:22 29.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Иронията е за...
До коментар #22 от "ПЪЛНИ Глупости":...,,остри" хора...,които я разбират...!
За тъпите...си остава неразбираема...!
Така,че не си мъчи едната клетка...
17:25 29.08.2026
25 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #18 от "Гориил":Разпространявате лъжите на рашисткия режим на Путлер.
17:29 29.08.2026
26 Припомням
Коментиран от #37, #42
17:29 29.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #18 от "Гориил":Лъжец !!
17:34 29.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Реалист
Коментиран от #32
17:35 29.08.2026
32 Ти си жертва на Чернобил
До коментар #31 от "Реалист":Всички в България пострадаха на практика завинаги. Земите ни са заразени, а теб те е ударило в мозъка.
17:38 29.08.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Отреазвяващ":вие копейките имате повече акъл от бакшиша , честно
Коментиран от #36
17:39 29.08.2026
34 Соломон
До коментар #30 от "Украйна е най-голям враг на България":Пострадахме не от Украйна а от СССР
17:41 29.08.2026
35 Гориил
17:43 29.08.2026
36 Припомням
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":АЕЦ са защитени от аварии и това, което се случи в Чернобил беше бандеровска диверсия. От бандеровците страдат най-много страните в западно и югозападно направление, а не Русия. Изотопите, с които ни заразиха бандеровците са активни стотици хиляди години, на практика вечно!
17:44 29.08.2026
37 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #26 от "Припомням":Това са лесно опровержими лъжи!
Има достатъчно документи, ако не си по четенето има няколко документални филми и един игрален, които до голяма степен се придържат към фактологията от документите, които ясно доказват вината на ръководството в Москва. А за това, че България пострада толкова много е виновно марионетното управление на Тодор Живков и шумкарите, назначени от Кремъл, които скриха от народа аварията и дори ги изкараха на манифестации под дъжд от ядрено обгазяване.
Коментиран от #39
17:46 29.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Успокой се
До коментар #37 от "Клета невежа копейка 🤪":Нито съм клета копейка, нито съм неграмотен. Имам две дипломи от времето на соца, когато образованието беше на високо ниво. Запознат съм с въпроса на ядрената безопасност.
Като минаваш на личността ми, това няма да деактивира заразяването на България и опасността от бъдеща авария в Украйна.
ПОЛОЖЕНИЕТО Е ТРАГИЧНО, НО ТИ НЕ ГО РАЗБИРАШ. Заразяването е невидимо с човешките сетива. Видими са вредите.
17:53 29.08.2026
40 Изглеждаш много глупаво
До коментар #8 от "По-скоро!":тролейки лъжи и пропаганда.
17:57 29.08.2026
41 Изглеждаш много глупаво
До коментар #16 от "Укрите искат да бъдат номинирани...":тролейки лъжи и пропаганда.
17:59 29.08.2026
42 Изглеждаш много глупаво
До коментар #26 от "Припомням":тролейки лъжи и пропаганда.
18:01 29.08.2026
43 Централата
18:02 29.08.2026