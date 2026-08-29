Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна

Електроснабдяването на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е критично застрашено, тъй като запасите от гориво за аварийните ѝ генератори намаляват, предупреди днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА, предаде БТА.

Централата е без външно захранване вече повече от седмица и разчита на дизелови генератори, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Съобщава се, че доставките на дизелово гориво временно са били достатъчни само за 10 дни, преди няколко десетки тона гориво да бъдат доставени от извън обекта тази седмица.

„Настоящата ситуация за пореден път показва защо надеждното външно захранване и сигурните маршрути за доставка са необходими за ядрената безопасност и сигурност“, каза Гроси.

Генералният директор на МААЕ предупреди, че без възстановяване на външното електрозахранване или допълнителни доставки на дизел в близко бъдеще „централата може да се изправи пред прекъсване на електрозахранването в рамките на приблизително 10 дни“.

Съобщава се, че МААЕ работи над установяването на зона за локално примирие, за да се даде възможност за ремонт на ключов електропровод. Ако тези ремонти бъдат успешни, те биха възстановили външното електрозахранване на обекта.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя попадна под руски контрол малко след избухването на войната в Украйна през 2022 г. и оттогава е била подлагана многократно на удари, отбелязва ДПА.

Реакторите са спрени, но трябва да продължат да се охлаждат. МААЕ има постоянен екип на място, който да следи ситуацията.