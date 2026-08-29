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Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна
  Тема: Украйна

Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна

29 Август, 2026 16:50 909 43

  • запорожка аец-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • маае-
  • рафаел гроси

Централата е без външно захранване вече повече от седмица и разчита на дизелови генератори, заяви генералният директор на МААЕ

Ниските запаси от гориво застрашават окупираната Запорожка АЕЦ в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Електроснабдяването на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е критично застрашено, тъй като запасите от гориво за аварийните ѝ генератори намаляват, предупреди днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА, предаде БТА.

Централата е без външно захранване вече повече от седмица и разчита на дизелови генератори, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Съобщава се, че доставките на дизелово гориво временно са били достатъчни само за 10 дни, преди няколко десетки тона гориво да бъдат доставени от извън обекта тази седмица.

„Настоящата ситуация за пореден път показва защо надеждното външно захранване и сигурните маршрути за доставка са необходими за ядрената безопасност и сигурност“, каза Гроси.

Генералният директор на МААЕ предупреди, че без възстановяване на външното електрозахранване или допълнителни доставки на дизел в близко бъдеще „централата може да се изправи пред прекъсване на електрозахранването в рамките на приблизително 10 дни“.

Съобщава се, че МААЕ работи над установяването на зона за локално примирие, за да се даде възможност за ремонт на ключов електропровод. Ако тези ремонти бъдат успешни, те биха възстановили външното електрозахранване на обекта.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя попадна под руски контрол малко след избухването на войната в Украйна през 2022 г. и оттогава е била подлагана многократно на удари, отбелязва ДПА.

Реакторите са спрени, но трябва да продължат да се охлаждат. МААЕ има постоянен екип на място, който да следи ситуацията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отреазвяващ

    13 3 Отговор
    Путин го е измислил,не му берете дерт.

    Коментиран от #6, #33

    16:57 29.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А генералният директор на МААЕ

    16 2 Отговор
    Дали мястото му не е в психиатрията?

    Коментиран от #20, #21

    16:59 29.08.2026

  • 4 Ами

    21 2 Отговор
    кажете на зеленото нищожество да спре ударите по захр.електропроводи на ЗАЕЦ и готово !

    Коментиран от #15

    17:01 29.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И в беге са го измислили

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Отреазвяващ":

    Ще минат на електрички и готово. А тука като ромите, с дизелите нов внос.

    17:04 29.08.2026

  • 7 И щом е под руски контрол

    21 2 Отговор
    Кой я подлага многократно на удари ? Сложен ли е въпроса?

    Коментиран от #11

    17:05 29.08.2026

  • 8 По-скоро!

    16 1 Отговор
    ЗАЕЦ е заплашена от непрестанните провокативни и целенасочени украински удари...!
    Тия Укри,докато не предизвикат ядрена катастрофа ,засягаща цяла Европа-няма да се спрат...

    Коментиран от #40

    17:06 29.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Марооооу

    4 1 Отговор
    Укрите не искат нищо руско. Затова не им трябва. Бомбят я като 🐒🐒 с гранати.

    17:08 29.08.2026

  • 11 Въпросът е за...

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "И щом е под руски контрол":

    ...първолаци...!

    17:08 29.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наше момче

    5 0 Отговор
    Тъпите урки не знаят ли пе Аец произвежда сам гориво за захранването си и няма нужда от генератори. А ма де тъпурк ще го знае

    17:11 29.08.2026

  • 15 Ами сега

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Гроси досега да е казал кой обстрелва ЗАЕС ?
    Не !
    Според него това правят марсианците...

    Докато не се каже в прав текст кой е виновен, управия няма да има.

    След като има наблюдатели от МААЕ защо не се дава информация за реалността ?
    Освен, че е убит главен инженер на ЗАЕС, да сте чували, че украинците постоянно избиват персонала на станцията ?
    Мисирките мълчат, и ако се случи някаква авария ще ревнат.
    Но трябва ли да се стигне до там ?
    Тяхното поведение се нарича съучастие в престъпление ...

    17:14 29.08.2026

  • 16 Укрите искат да бъдат номинирани...

    7 1 Отговор
    ...за Нобелова награда,по предизвикване на Аварии в АЕЦ...!
    Първо-АЕЦ -Чернобил...!
    Сега пък-АЕЦ-Запорожие...!

    Коментиран от #22, #41

    17:16 29.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гориил

    22 3 Отговор
    Запорожката област, населена с етнически руснаци, се отдели от Украйна след общонационален референдум, на който присъстваха независими наблюдатели от повече от четиридесет държави. Това решение легитимно потвърди правото на народа на самоопределение в съответствие с критериите и устава на ООН (подкрепата на широките народни маси и тяхната воля за независимост и суверенитет). И спрете да лъжете за окупацията. Народът на Запорожката област мрази Украйна и вижда бъдещето си само като част от Русия.По същество градовете Сеута и Мелила в Африка, както и Гибралтар в Испания, са окупирани. Историческите земи на България в Македония също са окупирани. И именно тези проблеми на окупацията би трябвало да тревожат и да тревожат свободната и демократична европейска общност. Не е ваша работа да осъждате жителите на Запорожката област за това, че са избрали Русия. Русия ги спаси от културно и религиозно унищожение, езиково насилие и физически геноцид.

    Коментиран от #25, #28, #29

    17:19 29.08.2026

  • 19 ПЪЛНИ Глупости

    2 2 Отговор
    Абе пиждинисти нали искахте да пусне атома ,ето ви го мирният атом !!Още ли бълнувате за атома ?? Чернобил ще ви се види градинска забава !!

    17:20 29.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами определено НЕ е нормален

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "А генералният директор на МААЕ":

    По данни на агенцията във вторник е бил нанесен удар с безпилотен летателен апарат близо до охладителния басейн на централата, при което са били ранени двама нейни служители. В сряда два дрона са поразили съоръжението за сухо съхранение на отработено ядрено гориво и част от системата за охлаждане на енергийните блокове. МААЕ уточни, че въпреки инцидентите нивата на радиация в района на Запорожката АЕЦ остават в нормални граници......

    17:21 29.08.2026

  • 22 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Укрите искат да бъдат номинирани...":

    Кога си по остър ,че днес не си !!??

    Коментиран от #24

    17:22 29.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Иронията е за...

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ПЪЛНИ Глупости":

    ...,,остри" хора...,които я разбират...!
    За тъпите...си остава неразбираема...!
    Така,че не си мъчи едната клетка...

    17:25 29.08.2026

  • 25 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    Разпространявате лъжите на рашисткия режим на Путлер.

    17:29 29.08.2026

  • 26 Припомням

    6 2 Отговор
    Когато урките стопиха Чернобилската АЕЦ, пострадаха страните в западно и югозападно направление, България включително. На бременните жени беше препоръчано да направят аборти, а уродствата, малоумието и раковите заболявания се увеличиха в пъти. УРКИТЕ СА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВРАГ НА ЕВРОПА!

    Коментиран от #37, #42

    17:29 29.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ПЪЛНИ Глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    Лъжец !!

    17:34 29.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Реалист

    1 5 Отговор
    Не "Ниските запаси от гориво", а вероломната и подла война, която започна Путлер с монголските му орди е причината да се стигне до това положение.

    Коментиран от #32

    17:35 29.08.2026

  • 32 Ти си жертва на Чернобил

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Реалист":

    Всички в България пострадаха на практика завинаги. Земите ни са заразени, а теб те е ударило в мозъка.

    17:38 29.08.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отреазвяващ":

    вие копейките имате повече акъл от бакшиша , честно

    Коментиран от #36

    17:39 29.08.2026

  • 34 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Украйна е най-голям враг на България":

    Пострадахме не от Украйна а от СССР

    17:41 29.08.2026

  • 35 Гориил

    13 2 Отговор
    На научна конференция студенти и преподаватели от руския Мелитополски университет изразиха загриженост относно изключително лошото техническо състояние и безопасност на всички украински атомни електроцентрали. На практика никоя украинска атомна електроцентрала не е имунизирана срещу сценарий, подобен на този в Чернобил.Нормалната и безопасна експлоатация на атомните електроцентрали е невъзможна без технически (научен) надзор и контрол от руските производители на реактори и ядрено гориво. Като отхвърляте Русия, вие застрашавате сигурността на страната си и играете опасна игра на смъртта.

    17:43 29.08.2026

  • 36 Припомням

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АЕЦ са защитени от аварии и това, което се случи в Чернобил беше бандеровска диверсия. От бандеровците страдат най-много страните в западно и югозападно направление, а не Русия. Изотопите, с които ни заразиха бандеровците са активни стотици хиляди години, на практика вечно!

    17:44 29.08.2026

  • 37 Клета невежа копейка 🤪

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Припомням":

    Това са лесно опровержими лъжи!
    Има достатъчно документи, ако не си по четенето има няколко документални филми и един игрален, които до голяма степен се придържат към фактологията от документите, които ясно доказват вината на ръководството в Москва. А за това, че България пострада толкова много е виновно марионетното управление на Тодор Живков и шумкарите, назначени от Кремъл, които скриха от народа аварията и дори ги изкараха на манифестации под дъжд от ядрено обгазяване.

    Коментиран от #39

    17:46 29.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Успокой се

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Нито съм клета копейка, нито съм неграмотен. Имам две дипломи от времето на соца, когато образованието беше на високо ниво. Запознат съм с въпроса на ядрената безопасност.
    Като минаваш на личността ми, това няма да деактивира заразяването на България и опасността от бъдеща авария в Украйна.
    ПОЛОЖЕНИЕТО Е ТРАГИЧНО, НО ТИ НЕ ГО РАЗБИРАШ. Заразяването е невидимо с човешките сетива. Видими са вредите.

    17:53 29.08.2026

  • 40 Изглеждаш много глупаво

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "По-скоро!":

    тролейки лъжи и пропаганда.

    17:57 29.08.2026

  • 41 Изглеждаш много глупаво

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Укрите искат да бъдат номинирани...":

    тролейки лъжи и пропаганда.

    17:59 29.08.2026

  • 42 Изглеждаш много глупаво

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Припомням":

    тролейки лъжи и пропаганда.

    18:01 29.08.2026

  • 43 Централата

    0 0 Отговор
    от пет години не работи!Ако работи не и трябва външно захранване!Вече е военна руска база!

    18:02 29.08.2026

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