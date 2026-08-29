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ИПБ: Гражданска отговорност поскъпва, въпреки че честотата на щетите намалява

ИПБ: Гражданска отговорност поскъпва, въпреки че честотата на щетите намалява

29 Август, 2026 13:36 1 035 17

  • ипб-
  • гражданска отговорност-
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  • бонус малус

Данните за последните 10 години поставят под сериозно съмнение логиката на предлагания бонус-малус модел

ИПБ: Гражданска отговорност поскъпва, въпреки че честотата на щетите намалява - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Данните за периода 2015–2024 г. показват една особено важна и трудно обяснима тенденция на пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, пишат от Института за пътна безопасност.

За десет години броят на застрахованите моторни превозни средства нараства с 38,8% – от 2,534 млн. на 3,518 млн. МПС.

В същото време честотата на предявените претенции намалява с 18,7% – от 4,45% на 3,62%. Тоест имаме повече застраховани автомобили и по-ниска относителна честота на щетите. И въпреки това цената на „Гражданска отговорност“ се увеличава. По публично цитирани данни средната цена през 2015 г. е била около 180 лв., или приблизително 92 евро, докато средногодишната цена през 2024 г. е 144,1 евро.

Това представлява увеличение от приблизително 56,6%.

Данните за експозицията, предявените претенции и честотата са от предоставената статистика, а данните за цената са от публични пазарни данни. КФН публикува официалните данни за броя и стойността на предявените претенции по „Гражданска отговорност“.

Какво означава това?

Тук трябва да направим едно важно разграничение. Абсолютният брой на предявените претенции не намалява – той се увеличава с 13%. Но автомобилите в застрахователната експозиция се увеличават с почти 39%. Следователно относителната честота на щетите намалява от 4,45% на 3,62%.

И точно това е същественото.

Ако имаме повече застраховани автомобили, но по-малка честота на щетите, би било логично да очакваме поне част от този ефект да се отрази благоприятно върху цената. Вместо това за същия период средната цена на „Гражданска отговорност“ нараства с около 56,6%.

Това показва нещо много важно:

Броят на щетите сам по себе си не определя цената на застраховката. И това е фундаменталният проблем при опита да се представи бонус-малус като механизъм, който чрез броя на нарушенията или щетите автоматично ще доведе до справедлива цена за всеки водач. Една щета за 500 евро и една щета за 500 000 евро са една щета като брой, но са напълно различен финансов риск.

Затова:

Брой щети ≠ стойност на риска.

А още по-малко:

Повече щети ≠ автоматично по-скъпа застраховка, а по-малко щети ≠ автоматично по-евтина застраховка.

Самата Асоциация на българските застрахователи посочва, че върху цената влияят не само честотата на щетите, но и размерът на обезщетенията, цените на ремонтите, резервните части, медицинските услуги и други фактори.

Следователно въпросът към бонус-малус е много прост:

Как тази система ще докаже, че намаляването на броя на щетите при конкретен водач действително води до намаляване на неговия финансов риск и съответно до намаляване на цената на неговата застраховка?

Защото историческите данни за целия пазар показват точно обратното:

2015–2024 г.:

+38,8% застраховани МПС;

+13,0% предявени претенции;

−18,7% честота на претенциите;

+56,6% средна цена на „Гражданска отговорност“.

Това е аномалия, която не може да бъде обяснена само с броя на щетите. И именно затова бонус-малус, изграден основно върху броене на нарушения и щети, без да отчита реалната стойност на риска, не може да бъде представян като достатъчен механизъм за справедливо ценообразуване и още по-малко като доказан инструмент за повишаване на пътната безопасност.

И най-важният въпрос:

Ако през десетгодишен период честотата на претенциите намалява с почти 19%, а цената на „Гражданска отговорност“ се увеличава с почти 57%, защо обществото трябва да вярва, че още една система за преразпределение на цената според броя на нарушенията автоматично ще направи застраховката по-справедлива и ще подобри пътната безопасност?

Това не е доказано. Именно това трябва да бъде доказано.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Ами КАРТЕЛ с участието на ВЛАСТТА❗

    13:43 29.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Защо не направят ГО доброволна ...
    както КАСКО например❗
    Не рекламирам компаниите по КАСКО❕

    13:46 29.08.2026

  • 3 Янко

    11 1 Отговор
    Не знам защо се чудят за увеличението на застраховката като знаем че от сик и вис станаха застрахователи под крилото на бати Бойко тиквата

    Коментиран от #8

    13:47 29.08.2026

  • 4 Населението

    11 0 Отговор
    В територията намалява и олигархията става по алчна и изобретателна сега и побългарена система “Бонус малКус” ще ми го сложат . То горкият Ганьос какво ли го очаква още.

    13:47 29.08.2026

  • 5 Първо място

    3 3 Отговор
    в Европа по смърт на пътя, но щетите намаляват! Виц?

    Коментиран от #9

    13:47 29.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Поскъпва заради Бонус Малус.

    13:52 29.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    8 0 Отговор
    туй бонус малус е като ала бала с изборите на мунчо

    13:56 29.08.2026

  • 8 Прав си!

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Янко":

    Тиквата и ПееФски станаха милиардери.

    13:56 29.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Първо място":

    Мисленето НЕ ти е силната страна❗
    Явно НЕ умееш да четеш с разбиране❗
    АБСОЛЮТНИЯТ БРОЙ на щетите се увеличава,
    намалява се ОТНОСИТЕЛНИЯТ ИМ БРОЙ-
    спрямо общия брой на плащаните вноски❗

    13:59 29.08.2026

  • 10 оня с коня

    3 2 Отговор
    Ще обясня с ИЗРЯДНА ЛОГИКА поскъпването така както разбираемо би го обяснил и бат Бойко,когото в мометга замествам щото той има много по-важни дела:Поради СВЕТОВНАТА Инфлация всичко що е за ядене и крадене поскъпва,като Автомоб. Части и Сервизните услуги НЕ правят Изключение .И за съвсем трудна разбиращите:Ако преди един Калник на МПС е струвал "Х" Пари,то сега струва "2Х",т.е. Застрахователят ще плати на пострадалия ДВОЙНО повече.

    Коментиран от #13

    14:01 29.08.2026

  • 11 Нали на всеки е ясно

    4 0 Отговор
    Че всяко ново движение в мафиотската псевдодържава България е с цел само и единствено още един обир на вече прескочилия ръба на оцеляването плебс?

    14:06 29.08.2026

  • 12 БАРС

    4 0 Отговор
    НЯКОГА МИ ОДАРИ КОЛАТА ПРЕДИ ДУНАВ МОСТ ЕДИН СЛОВАШКИ ТИР ДАВАШЕ НАЗАДЕН НА КРЪГОВО.ПОЛИЦИЯТА ЕСТЕСТВЕННО ТОЙ Е ВИНОВЕН.ПРИВЕДОХАМИ 470 ЕВРО.МАСКАТА ДВАТА ФАРА И КАПАКА.ВСИЧКО ОТ МОРГАТА.ОСТАНАХА МИ 70 ЛЕВА ОТ ВСИЧКО ТОВА .ГАРАНЦИЯ ЧЕ ТОГАВА ЛЕВ ИНС МУ СЪДОАХА КОЖАТА НА СЛОВАКА.В ГЕРМАНИЯ ПАК КЪСМЕТ ЕДИН МИ ОДАРИ МАСКАТА И ЕДИНИЯТ ФАР НО ВЕЧЕ НЕМСКА ЗАСТРАХОВКА И НОМЕРАТА ЕСТЕСТВЕННО.ПРИВЕДОХА МИ 7800 ЕВРО.ЧИСТО НОВ ФАР И МАСКА С РАБОТАТА 3500.ПЛАТИХ ОСТАНАЛИТЕ 3300 СИ ГИ ПРИБРАХ.НЯМА ЛЪЖА.В БЪЛГАРИЯ МИ БЕШЕ ОПЕЛ ВЕКТРА "Б" А ГЕРМАНИЯ ИМАМ РЕНО КАДЖАР.МОГА СПОКОЙНО ДА КАЖА ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СА ОБИРДЖИИ.РАБОТЯТ СНАШИТЕ ПАРИ ОТ ЗАСТРАХОВКИТЕ.СТРОЯТ ПРОДАВАТ ИЛИ ПОД НАЕМ ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ МОЖЕБИ И КРЕДИТИ ПОД ПРЦЕНТ РАЗДАВАТ.ГАРАНЦИЯ ТАКА РАБОТЯТ ВСИЧКИ ЗАСТРОХОВАТЕЛИ .НЯМА ЗНАЧЕНИЕ В КОЯ ДЪРЖАВА.НО В ГЕРМАНИЯ ДАВАТ ДОСТАТЬЧНО А В БЪЛГАРИЯ ТЕ МОТАТ И МАЛКО ДАВАТ

    14:06 29.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Бойко беше казал, че е прочел само една книга, ама може и нея да не е чел а само да е гледал филма❗
    Та ти явно добре го заместваш със същия уставен капацитет❗
    Когато цената на оня капак се е увеличила двойно, но и броят на автомобилите с ГО се е увеличил двойно - следва че при еднаква полица , от двойно повече вноски ще получиш двойно повече пари❗
    Про.100 е нали, ама не за про.100.вати ора❗

    14:15 29.08.2026

  • 14 Какво

    3 1 Отговор
    чудно има. Добре дошли в Евро зона и ЕС Просто ставките ще се изравнят. Заплатите е друга тема. Единственото, което зависи от правителството е да се изпълнят нещата, а не дали е зелено, червено или на дъгата. Задайте си и въпроса, защо рязко фирми си тръгват ..

    14:19 29.08.2026

  • 15 оня с коня

    0 1 Отговор
    Няма как да се разберем с тебе защото говора като Бивш Застраховател който е много вътре в Нещата,а ти си просто "човек от тълпата".

    14:25 29.08.2026

  • 16 Мафия олигархия

    2 1 Отговор
    Гражданската отговорност е узаконен пладнешки обир над съвестните граждани. Трябва да се премахне! Радев пребори ли тази олигархия?

    14:27 29.08.2026

  • 17 селянин

    0 0 Отговор
    Копейки сега харесва ли ви новият спасител Радев (Крадев)?
    Замразени заплати, ала винетката +30%, гражданската отговорност +56%!?!?!
    Иначе той щел да коригира цените да станат по-народни
    Е добре започна да ни клати новият спасител!!!

    14:39 29.08.2026

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