Русия извърши масирана атака в Киевска област, жертвите са десетки

Най‑малко 27 души са били убити при нощна руска въздушна атака в Киевска област, заяви ръководителят на местната военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.
"Цифрата може да не е окончателна", добави той в Телеграм.
При нападението, предизвикало пожар и експлозии в склад, са били ранени 42 души. Над 380 души се евакуират от зоната на удара, нанесен в района на Буча, според същия източник.
Един човек загина и трима са ранени в резултат на нощното нападение с дронове в Измаилски район в южната част на украинската Одеска област, съобщава оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация на страницата си във Фейсбук.
Щети са нанесени на обекти от транспортната инфраструктура.
„Осем камиона с храна се запалиха. Огнеборците бързо потушиха пожарите“, отбелязва се в съобщение на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област в канала Телеграм.
Въздушната тревога започна преди полунощ в 23.20 часа и продължи до късно през нощта до 01.46 часа. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област, сред които са Затока, Татарбунари, Килия, Вилково, Измаил и др.
В момента на атаката в Измаил се намираше Росица Кирова – председателка на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, която е на посещение по повод честванията на 205-годишнината на Болград, съобщи БТА.
По време на нощната атака в Измаил офицерите от НСО, които придружават народната представителка от българския парламент, светкавично реагираха, като бързо я изведоха в убежището и помогнаха на други граждани, намиращи се в хотела.
В периода 24-28 август официална българска делегация имаше срещи с българската общност в Измаил, Болград, Бесарабската община, Болградски район, Одеса и село Камчик в Саратската община.
Срещите бяха организирани със съдействието на Генералния консул в Одеса, Светослав Иванов, а като част от българската делегация се включиха извънредният и пълномощен посланик на България в Украйна Златин Кръстев и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #25
13:05 29.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 склад с новодоставен
Коментиран от #11
13:11 29.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:12 29.08.2026
5 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #88, #90
13:12 29.08.2026
6 1234567890
13:12 29.08.2026
7 Даа
Коментиран от #15
13:13 29.08.2026
8 Преданамерена атака срещу
После се оказа, че руснаците я объркали с Росица Кирилова (боса по асфалта) , но вече били изтреляли ракетите.
13:13 29.08.2026
9 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #23
13:13 29.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "склад с новодоставен":Ама те казаха, че били книжки за оцветяване за децата🤔❗
Или може би, че само децата ще повярват на това ,че в склада е имало играчки и хладилници😉
13:14 29.08.2026
12 Ох,олекна ми,
13:15 29.08.2026
13 Заради
Коментиран от #17
13:16 29.08.2026
14 Гост
Коментиран от #16
13:16 29.08.2026
15 Какво удоволствие изпитваш...
До коментар #7 от "Даа":досущ, като на чист дива-к!!!
Коментиран от #28, #99
13:16 29.08.2026
16 Многио малко те е бил ...
До коментар #14 от "Гост":баща ти!!!
13:17 29.08.2026
17 Дишай...
До коментар #13 от "Заради":задуши се от " пушека" който вдигаш!!!!
Коментиран от #26
13:20 29.08.2026
18 кеф
13:20 29.08.2026
19 Мисит
13:20 29.08.2026
20 хихи
13:21 29.08.2026
21 павела митова
Коментиран от #29
13:21 29.08.2026
22 Да седи в мазето
13:23 29.08.2026
23 хихи
До коментар #9 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":Чакат я но по Българското черноморие....
13:23 29.08.2026
24 Гошо
Я вижте там !
Че сега съвсем с объркахме
13:24 29.08.2026
25 Бог да ги прости!
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Жертви има и от двете страни.
Западът се радва еднакво когато загиват руси и украинци.
Западните държави считат, че това е изгодно за тях.
13:24 29.08.2026
26 Затова
До коментар #17 от "Дишай...":само бой на Укронацистите !
13:24 29.08.2026
27 Иван 1
13:25 29.08.2026
28 оргазъм
До коментар #15 от "Какво удоволствие изпитваш...":Удоволствие е неописуемо!Много ме кефи как бандерките си получавате заслуженото.Еврофашизма в пламъци.Супер доволен съм!
13:25 29.08.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "павела митова":Чула, че ZE раздава златни плакети на теА които са отишли до Кийв или Буча❗
13:25 29.08.2026
30 Чума
Коментиран от #35
13:26 29.08.2026
31 стоян георгиев- стъки
13:28 29.08.2026
32 Малкия Стоянчо
Коментиран от #34
13:28 29.08.2026
33 Масова евакуация
13:29 29.08.2026
34 стоян георгиев- стъки
До коментар #32 от "Малкия Стоянчо":Аз съм Стъки ,а батко ти го търси в някой г..еей клуб .
13:29 29.08.2026
35 НЯМА
До коментар #30 от "Чума":нищо ! Само бой по укроманерките !
13:29 29.08.2026
36 Соломон
13:30 29.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 През това време Русия
Мозъчни мутанти. Вместо да се изтеглят и кротнат.
Коментиран от #51, #59, #72, #77, #95
13:30 29.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Топчията
13:30 29.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Киев - страшно, очень страшно.....
Коментиран от #46
13:31 29.08.2026
43 Не бой се
До коментар #2 от "Овчар":Свикнали са. Оревавай рашките.
Ще им е първа зима без бензин, ток и... яйца
Коментиран от #49
13:32 29.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пешо z
Коментиран от #52, #55
13:33 29.08.2026
46 Рашките:
До коментар #42 от "Киев - страшно, очень страшно.....":Хотели как надо, а получилось, как всегда.
Нищо ново. Губим и бомбим на поразия.
13:34 29.08.2026
47 Накратко
13:34 29.08.2026
48 Ти да видиш
13:34 29.08.2026
49 Хасан Хаспела
До коментар #43 от "Не бой се":Муци 🦄 ,как би ти се отразила една ромска наденица барабар с яйцата ?
13:34 29.08.2026
50 много добре
13:34 29.08.2026
51 излагаш се либерале
До коментар #38 от "През това време Русия":О божеее....Врабче мозъче не съ напъвай с изчисления да не претвориш главицата си.
13:34 29.08.2026
52 Извинете,
До коментар #45 от "Пешо z":детонация е да смъкнеш някого от трона.
Но си прав, Путин сам се детронира с бомбите си по мирно население .
Коментиран от #63
13:35 29.08.2026
53 ?????
И що не ни казват кво е имало в тоя склад между жилищата та се е взривявал няколко часа и са затворили 17 км. шосе което минава наблизо?
Или тва е друго? А?
Посещението на директора на ЦРУ в Москва се оказа много удачно за бандеровците.
Около 30 часа Киев е под руски удари за последните два дни.
13:35 29.08.2026
54 Дедо ви...
Коментиран от #65, #67
13:36 29.08.2026
55 Извинете,
До коментар #45 от "Пешо z":детронация е да смъкнеш някого от трона.
Но си прав, Путин сам се детронира с бомбите си по мирно население .
13:36 29.08.2026
56 Митко Бомбата
Хехехе
Коментиран от #66
13:37 29.08.2026
57 осраински
13:37 29.08.2026
58 Историк
13:37 29.08.2026
59 Ъъъ
До коментар #38 от "През това време Русия":"...а се фука с бомбене на мирно население..
И кога се е фукала Русия? Ако не са пропагандните канали като Факти, ние изобщо няма да разберем, че рашките са удари склад с боеприпаси.... Дори Зеления е разпоредил разследване... Нито един от убитите не е цивилен....🤔
13:37 29.08.2026
60 Димитър Дончев -Манатарката
13:37 29.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Наблюдател
Такива фойерверки в Киев досега не е имало .складираните ракети се взривяват вече часове наред и летят във всички посоки.
Апокалипсисът е пълен!!
13:38 29.08.2026
63 бай философ чуй
До коментар #52 от "Извинете,":Ти внимавай Путин да не ти детонира дупарката.
13:38 29.08.2026
64 Тиква
Коментиран от #82
13:39 29.08.2026
65 чели сме го, вече остаря
До коментар #54 от "Дедо ви...":Поваряш си го като самоуспокоение след снощните руски загуби ? Или го наизустяваш?
13:39 29.08.2026
66 Гресиран козяк
До коментар #56 от "Митко Бомбата":Сега и Митко Бомбата ли стана бре ,козяшки диррр.никкк разз.порен 👈?
13:39 29.08.2026
67 чели сме го, вече остаря
До коментар #54 от "Дедо ви...":Поваряш си го като самоуспокоение след снощните руски загуби ? Или го наизустяваш?
13:40 29.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 осраински
13:41 29.08.2026
70 в240
13:41 29.08.2026
71 Дара
13:41 29.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ъхъм
А копейците се радват. Странно.
13:42 29.08.2026
74 ....
13:42 29.08.2026
75 Чети руските военни блогъри, копей,
До коментар #72 от "да питам":аз не съм ти крив, че не го правиш от шубе да бе инфарктираш.
Коментиран от #85, #89
13:43 29.08.2026
76 Куравей Вадев
До коментар #68 от "Имаш...по ГАЗО....ВУНА":Па имам много буйна вуна кат храсталак ,дженди ,мога да ти дам материал да си посадиш на пллешивата кратуна 🎃👈!
13:43 29.08.2026
77 Оня
До коментар #38 от "През това време Русия":Заради "тежките" загуби на Русия, представител на "елита" на 404 се е изхрачил, че ежемесечно е нужно да се бусифицират минимум 30 000 укри. ВЕрвайте, че РФ има "огромни" загуби. И вЕрвайте в потужната ....
13:44 29.08.2026
78 СмешникСмешник А
13:46 29.08.2026
79 .....
13:46 29.08.2026
80 Маринов
Ако написаното е вярно, вече никой няма да ходи на работа нощна смяна.
13:47 29.08.2026
81 маке
Коментиран от #121
13:47 29.08.2026
82 Целия народ народ не можем
До коментар #64 от "Тиква":ти изброи. За да получиш бройката, извади от нея копейците (нали се знаете поименно) и ще разбереш кой остава. За по-лесно извади 4 % плюс избирателите на Величие и някакви Меч- овци.
Коментиран от #110
13:48 29.08.2026
83 Димитър Дончев -Манатарката
13:48 29.08.2026
84 Асен Генов
13:49 29.08.2026
85 Аве мишкар
До коментар #75 от "Чети руските военни блогъри, копей,":чета,даже се чувам с такива,и инфото е че има хахолски загуби по 1500 на ден,а руски макс 200,и то много трябва да им върже на бандерите да са толкова
13:51 29.08.2026
86 САМО ПИТАМ
13:51 29.08.2026
87 не може да бъде
13:51 29.08.2026
88 Европеец
До коментар #5 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":Ника ти ми харесва,а и коментарът ти..... Заглавието хубаво също..... Мислех ,че руснаците днес почиват, Ама те свърши ли добра работа...... Тая Росица, чии го дири там, А даже си взела и тъпкачи за екскурзията.... Българите в Одеса гледам си си толкова, въпреки че въобще не ме интересуват,по ме интересува докога либералния Путин ще продължава да жали зеления просяк милионера (някой казват, че бил полезен с глупостта си за Русия и затова го държат жив, ама аз съм на друго мнение)....
13:51 29.08.2026
89 Оня
До коментар #75 от "Чети руските военни блогъри, копей,":Да, да - четем ги и ги слушаме. Но също така гледаме и слушаме и укро-наблюдатели. И нещата отиват на зле. На много зле за потужната. И всеки един нальот на руските ВКС е спровоциран от такъв на всу по руски обекти. Симетричен отговор, сър ! Но, за разлика от безогледното бомбене на обекти, за които да се говори и хвали надрусаняка после, Мечока се цели добре и мноооого точно, там където наистина боли. До някой и друг ден, ще чуеме и за гръмнали места извън 404, ако урсо-прилепите не се вразумят. Та така ...
13:51 29.08.2026
90 стоян
До коментар #5 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":До 5 ком - другар 1944 гд германците са изтреляли към Лондон 3300 фау 1 и фау 2 с по 340 кг взрив в ракета- кой е победителя знаеш
Коментиран от #96, #105
13:52 29.08.2026
91 койдазнай
Коментиран от #143
13:53 29.08.2026
92 имаме сделка
13:53 29.08.2026
93 Aйдеее, и днес Русия
13:53 29.08.2026
94 Кой разпореди това безобразие?
Коментиран от #104
13:54 29.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Е, тя Украйна нали
До коментар #90 от "стоян":всеки ден побеждава по няколко пъти.
13:55 29.08.2026
97 Соваж бейби
Коментиран от #101, #123
13:59 29.08.2026
98 диагноза
До коментар #95 от "да питам":Нищо не му плащат.Просто прекалява с ефирните ни телевизии и губи представа за реалност.
13:59 29.08.2026
99 Европеец
До коментар #15 от "Какво удоволствие изпитваш...":А защо пък не бе..... Диваците са ти, който преди години скачаха на майдана е оня дебеличкия Турчинов, който нареди АТО, където укра фашистите пратиха самолети срещу украинците в донецка и луганска области, с МТЛБ газиха хора по барикадите и на 2 май в Одеса гориха живи хора.... Та толкова за диваците....
13:59 29.08.2026
100 Мдаа
Любителите на нацистът Бандера могат да се насочат към града за да се полюбуват на красивата гледка.
Приканваме нашият академик Денков да поведебългарска научноизследователска делегация за събитието.
Руснаците обещаха да организират подобни хепънинги редовно с научни цели.
Мдаа....
Коментиран от #112
14:01 29.08.2026
101 тука си има тактика бе другарю
До коментар #97 от "Соваж бейби":А бързо не!ЕС така ще се измъкне много леко.Да продължават в същия дух,че може и ние да намажем със счупени робски евроокови.
Коментиран от #115
14:01 29.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Слава на Русия
Коментиран от #113
14:04 29.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Абре
До коментар #90 от "стоян":Стояне ,тайбе който и където те хване ,даже и дтоян георгиев Тесс.Някка.
14:05 29.08.2026
106 Ревът на Зеленски
И с цялото нахалство и наглост агресивно настоява за още подкрепа. Но си личи как предстои да го бият. И с основание и напълно заслужено.
14:05 29.08.2026
107 Оня
Коментиран от #114
14:05 29.08.2026
108 Абре
14:05 29.08.2026
109 Никой
14:05 29.08.2026
110 90% от норода
До коментар #82 от "Целия народ народ не можем":Е против фашистка Украйна
14:06 29.08.2026
111 Анонимен
Коментиран от #117
14:06 29.08.2026
112 Дай линк другарю
До коментар #100 от "Мдаа":Или за опорките стигат и фантазиите?
Ха-ха-ха
14:07 29.08.2026
113 последни предзимни конвулсиц
До коментар #103 от "Слава на Русия":БРИКС ще допонатистан само копието икономически в сърцето на еврозмея.
14:07 29.08.2026
114 Ха ХаХа
До коментар #107 от "Оня":От Монголския Татарин Кий
14:07 29.08.2026
115 Соваж бейби
До коментар #101 от "тука си има тактика бе другарю":С нови нормални лидери обичащи Европа ще се оправим ,има надежда.Този скеч САЩ, Коалицията на желаещите и наркомански не може да продължи вечно.
Коментиран от #142
14:09 29.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Ъхъ...
До коментар #111 от "Анонимен":Със бомбардировките на НАТОвските държави от З дневния педофил!
Ха-ха-ха
14:11 29.08.2026
118 Възмездие
Коментиран от #124, #161
14:11 29.08.2026
119 Отец Нафърфорий.
14:12 29.08.2026
120 Асен Генов
Коментиран от #132
14:12 29.08.2026
121 Откога да се отбраняваш
До коментар #81 от "маке":е алчност.
Тогава да нападнем Македония и ако тръгнеш да я защитаваш, ще те обявим за алчен.
Голям акъллия, акълът ти чак се стича по раменете.
14:13 29.08.2026
122 Този път Путин е имал успех
Коментиран от #125, #127
14:13 29.08.2026
123 Няма да може
До коментар #97 от "Соваж бейби":Не разчитай.
14:14 29.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Да, рядко му се случва
До коментар #122 от "Този път Путин е имал успех":да улучи, калпавият му агресор.
14:15 29.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Отец Дионисий
До коментар #122 от "Този път Путин е имал успех":Азовци ,Десен сектор и Айдар не са православни а натссистски сви.нне сатанисти !
14:16 29.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Русия са убийци
Коментиран от #134, #159
14:17 29.08.2026
130 АнтроПолог
До коментар #126 от "Хахахаха":Кво значение има след като ти лично си МннГау от Югозапада ?
14:17 29.08.2026
131 Хи хи
Коментиран от #135
14:17 29.08.2026
132 Ти все в твоята си
До коментар #120 от "Асен Генов":с джендърска тема. Само тя те вълнува.
Не ти се присмиваме, че си латентен, човещинка, но вече ставаш досаден. Тичкай в сайтовете за запознанства.
14:18 29.08.2026
133 Варягите или викингите на български
До коментар #116 от "Ха ХаХа":от племето Рус са основатели на Киевската Рус. Московското княжество си присвоява това име, за да излезе, че е много по-старо отколкото всъщност е.
Коментиран от #149
14:18 29.08.2026
134 Хи хи
До коментар #129 от "Русия са убийци":Изобщо, ама ИЗОБЩО, не ни пука за този локален конфликт !! България трябва да е неутрална !!
Коментиран от #136
14:19 29.08.2026
135 Работят
До коментар #131 от "Хи хи":Затова клечи на Индия и Китай за мангизи и манджа.
Хубавите работи стават бавно. Ще чакаш.
14:19 29.08.2026
136 Като не ти пука, защо спамиш денонощно
До коментар #134 от "Хи хи":по статиите му?
14:20 29.08.2026
137 България
До коментар #126 от "Хахахаха":Цял свят е наясно,че Великата Българска Нация е най -древната Държава в Света!!
14:20 29.08.2026
138 az СВО Победа 81
1. За последните няколко месеца руснаците удрят вече трети склад с боеприпаси, умишлено разположен от ВСУ сред цивилни обекти с идеята да го прикрият. Този път в с. Мила, Киевска област. Предишните пъти в с. Вишневое, пак в Киевска област и в с. Песчанка, Днепропетровска област.
2. Видеата от удара показват епичен вторичен взрив, от който всъщност загиват десетките цивилни в селото и околностите му.
3. Както и предишните пъти, така и сега наркофюрерът беснее за пред публиката и се прави на загрижен за цивилните.... 🤣
4. И какво сега, да треперим за Р. Кирова ли? Даже леко съжалявам, че й се е разминало, все пак воюваме срещу Русия, нали?....
Коментиран от #148
14:21 29.08.2026
139 Слава Росии
14:21 29.08.2026
140 Порно
14:22 29.08.2026
141 ВВП
Коментиран от #146
14:22 29.08.2026
142 Тичкай да я
До коментар #115 от "Соваж бейби":развалиш, недей да хленчиш.
14:23 29.08.2026
143 Знае кой
До коментар #91 от "койдазнай":Терорът на укрохохлятските нео нацисти ще се изучава, като най-голямото повръщане и заличаване в човеко подобната история!..
Щото тия бандерол не са хоро тва са наркомани галицийски наркомани.
СЛАВА на Руската Освободителна Войска в Донбас
Коментиран от #158
14:24 29.08.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 ВВП
Коментиран от #150
14:25 29.08.2026
146 Ти не си спирал, пък файда йок
До коментар #141 от "ВВП":Все ти ядеш лобута.
Кво праят генералите? Намирате ли им главите?
14:25 29.08.2026
147 ВВП
Коментиран от #154
14:26 29.08.2026
148 не може да бъде
До коментар #138 от "az СВО Победа 81":Според руските медии пожарът който се е разразил след детонациите в склада край Киев се вижда от космоса ...изглежда там и имало и от твърдотопливното горива за ракетата Фламинго!?
Коментиран от #152, #162
14:26 29.08.2026
149 Московското княжество
До коментар #133 от "Варягите или викингите на български":Създадено през 12 ВЕК от мокши и монголо татарските роби -- москалья!
УЛУС МУХША ( моксель) ..280 г... Са роби на УЛУСЕ ДЖУЧИ!! ФАКТ!
90 год са роби във Великото Литовско Княжество!!
Коментиран от #176
14:26 29.08.2026
150 Не се заканвай,
До коментар #145 от "ВВП":видяхме те, че само от лаф го докарваш.
14:26 29.08.2026
151 ВВП
Коментиран от #153
14:27 29.08.2026
152 Пак са те пренетнали
До коментар #148 от "не може да бъде":Не им вярвай. Много лесно се ловиш, затова те лъжат пак и пак, и пак.
14:28 29.08.2026
153 На кого му пука
До коментар #151 от "ВВП":от разни неможачи.
14:28 29.08.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 ВВП
Коментиран от #163
14:31 29.08.2026
158 Глупаво е да тролиш,
До коментар #143 от "Знае кой":мутантик.
Коментиран от #174
14:31 29.08.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Айде бе,
До коментар #116 от "Ха ХаХа":От 147 милиона народ в Руската федерация живеят над 190 различни народности и етнически групи, всяка със свой език, обичаи и религии. Да, всички са граждани на Русия и много от тях се самонаричат руснаци, но голяма част от тях са общности като татари, калмири, осетинци башкири, чеченци, чуваши, буряти и много, много други. Доколко варягите са индоевропейци също е много спорно макар, че те се опитват да наложат мнение, че са такива.
14:32 29.08.2026
161 хахахахха
До коментар #118 от "Възмездие":по заблудено същество от тебе няма ...
14:33 29.08.2026
162 az СВО Победа 81
До коментар #148 от "не може да бъде":Огромна експлозия!
Тази надминава предишните две, за които писах!
Със сигурност там са били складирани много дронове/крилати ракети за ВСУ.
Коментиран от #165
14:33 29.08.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 А Защо е имало
Коментиран от #168
14:34 29.08.2026
165 Не бъди сигурен
До коментар #162 от "az СВО Победа 81":Проверявай руските фейкове с повишено внимание.
14:35 29.08.2026
166 Рашизма е варваpcки фашизъм !
1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.
2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.
3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели
4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.
5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.
6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.
7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.
8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.
9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.
10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.
11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.
12. Култ към наказанието и силовите органи.
13. Корупция и шуробаджанащина.
14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.
Коментиран от #169, #171
14:35 29.08.2026
167 АнтроПолог
До коментар #155 от "Сатана Z":Поствай твоя снимка да те видим бре убавец плешунгер "ариец" от Югозапада ,да се порадваме на карпатска тии мутра 🎃.
Коментиран от #173
14:36 29.08.2026
168 Пич
До коментар #164 от "А Защо е имало":Заради фейковете.
Искам
да те стискам.
Жалко, че си от педофилната партия.
14:36 29.08.2026
169 Бъркаш се
До коментар #166 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
14:37 29.08.2026
170 Спрете с тези лъжи!
14:37 29.08.2026
171 Сатана Z
До коментар #166 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":Лука лапуркай х...ове ,под пари ще останеш ,вместо да спамиш непрекъснато за жълти стотинки .
14:37 29.08.2026
172 Кое му е извънредното
14:38 29.08.2026
173 Виж се в
До коментар #167 от "АнтроПолог":огледалото, и готово.
Стига нерви. Сайтът не е за психотерапия на изтрещели копейци.
Марш в клиниката.
Коментиран от #177
14:38 29.08.2026
174 Малоумно е да се обаждаш
До коментар #158 от "Глупаво е да тролиш,":Лай, Лай Лай ик
14:39 29.08.2026
175 Бреййй
14:39 29.08.2026
176 Османагич 🇹🇷
До коментар #149 от "Московското княжество":Българотатарите са били наши роби почти 600г и си добрувахме заедно и нкой не се оплака ,една кръв сме все пак -тюркска .
14:41 29.08.2026
177 м даааа
До коментар #173 от "Виж се в":сайта за избиване на комплекси на прозападни джендъря
14:41 29.08.2026