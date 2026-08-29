Русия извърши масирана атака в Киевска област, жертвите са десетки

Най‑малко 27 души са били убити при нощна руска въздушна атака в Киевска област, заяви ръководителят на местната военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.

"Цифрата може да не е окончателна", добави той в Телеграм.

При нападението, предизвикало пожар и експлозии в склад, са били ранени 42 души. Над 380 души се евакуират от зоната на удара, нанесен в района на Буча, според същия източник.

Един човек загина и трима са ранени в резултат на нощното нападение с дронове в Измаилски район в южната част на украинската Одеска област, съобщава оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация на страницата си във Фейсбук.

Щети са нанесени на обекти от транспортната инфраструктура.

„Осем камиона с храна се запалиха. Огнеборците бързо потушиха пожарите“, отбелязва се в съобщение на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област в канала Телеграм.

Въздушната тревога започна преди полунощ в 23.20 часа и продължи до късно през нощта до 01.46 часа. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област, сред които са Затока, Татарбунари, Килия, Вилково, Измаил и др.

В момента на атаката в Измаил се намираше Росица Кирова – председателка на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, която е на посещение по повод честванията на 205-годишнината на Болград, съобщи БТА.

По време на нощната атака в Измаил офицерите от НСО, които придружават народната представителка от българския парламент, светкавично реагираха, като бързо я изведоха в убежището и помогнаха на други граждани, намиращи се в хотела.

В периода 24-28 август официална българска делегация имаше срещи с българската общност в Измаил, Болград, Бесарабската община, Болградски район, Одеса и село Камчик в Саратската община.

Срещите бяха организирани със съдействието на Генералния консул в Одеса, Светослав Иванов, а като част от българската делегация се включиха извънредният и пълномощен посланик на България в Украйна Златин Кръстев и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.