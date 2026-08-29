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Русия извърши масирана атака в Киевска област, жертвите са десетки
  Тема: Украйна

Русия извърши масирана атака в Киевска област, жертвите са десетки

29 Август, 2026 13:04 2 795 177

  • украйна-
  • измаил-
  • росица кирова-
  • киев-
  • русия-
  • дронове-
  • война

Русия атакува и Одеска област. В момента на атаката в Измаил се намираше Росица Кирова, предаде БТА.

Русия извърши масирана атака в Киевска област, жертвите са десетки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най‑малко 27 души са били убити при нощна руска въздушна атака в Киевска област, заяви ръководителят на местната военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.

"Цифрата може да не е окончателна", добави той в Телеграм.

При нападението, предизвикало пожар и експлозии в склад, са били ранени 42 души. Над 380 души се евакуират от зоната на удара, нанесен в района на Буча, според същия източник.

Един човек загина и трима са ранени в резултат на нощното нападение с дронове в Измаилски район в южната част на украинската Одеска област, съобщава оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация на страницата си във Фейсбук.

Щети са нанесени на обекти от транспортната инфраструктура.

„Осем камиона с храна се запалиха. Огнеборците бързо потушиха пожарите“, отбелязва се в съобщение на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област в канала Телеграм.

Въздушната тревога започна преди полунощ в 23.20 часа и продължи до късно през нощта до 01.46 часа. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област, сред които са Затока, Татарбунари, Килия, Вилково, Измаил и др.

В момента на атаката в Измаил се намираше Росица Кирова – председателка на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, която е на посещение по повод честванията на 205-годишнината на Болград, съобщи БТА.

По време на нощната атака в Измаил офицерите от НСО, които придружават народната представителка от българския парламент, светкавично реагираха, като бързо я изведоха в убежището и помогнаха на други граждани, намиращи се в хотела.

В периода 24-28 август официална българска делегация имаше срещи с българската общност в Измаил, Болград, Бесарабската община, Болградски район, Одеса и село Камчик в Саратската община.

Срещите бяха организирани със съдействието на Генералния консул в Одеса, Светослав Иванов, а като част от българската делегация се включиха извънредният и пълномощен посланик на България в Украйна Златин Кръстев и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    35 11 Отговор
    Дано се оправят хората!

    Коментиран от #25

    13:05 29.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 склад с новодоставен

    90 9 Отговор
    пейтриът от лондон отиде

    Коментиран от #11

    13:11 29.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    76 10 Отговор
    Що ли У...йна вече не съобщава за прехванати 110% от ракетите❓

    13:12 29.08.2026

  • 5 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    89 17 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    Коментиран от #88, #90

    13:12 29.08.2026

  • 6 1234567890

    14 1 Отговор
    Росица Кирова

    13:12 29.08.2026

  • 7 Даа

    86 12 Отговор
    Погледнете клиповете. Над Киев гъби , като атомен взрив. Руснаците прилагат нова тактика. Непрекъснато атакуват с дронове през малък интервал по няколко десетки. По този начин няма почивка и се увеличава ефективността. Направо им разказват играта.

    Коментиран от #15

    13:13 29.08.2026

  • 8 Преданамерена атака срещу

    47 2 Отговор
    Росица Кирова.
    После се оказа, че руснаците я объркали с Росица Кирилова (боса по асфалта) , но вече били изтреляли ракетите.

    13:13 29.08.2026

  • 9 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    77 12 Отговор
    Българите в одеска област чакат с нетърпение руската армия освободителка!

    Коментиран от #23

    13:13 29.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 8 Отговор

    До коментар #3 от "склад с новодоставен":

    Ама те казаха, че били книжки за оцветяване за децата🤔❗

    Или може би, че само децата ще повярват на това ,че в склада е имало играчки и хладилници😉

    13:14 29.08.2026

  • 12 Ох,олекна ми,

    48 6 Отговор
    скоро не бях осведомяван колко са българите в Одеса!И...там където се водят бойни действия,нямат място сеирджии!

    13:15 29.08.2026

  • 13 Заради

    51 5 Отговор
    1000 - та дрона на ден на Зеления престъпник !

    Коментиран от #17

    13:16 29.08.2026

  • 14 Гост

    54 6 Отговор
    Яко лобут! Русите ги правят на луди! Нико не им убягва...

    Коментиран от #16

    13:16 29.08.2026

  • 15 Какво удоволствие изпитваш...

    6 36 Отговор

    До коментар #7 от "Даа":

    досущ, като на чист дива-к!!!

    Коментиран от #28, #99

    13:16 29.08.2026

  • 16 Многио малко те е бил ...

    7 27 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    баща ти!!!

    13:17 29.08.2026

  • 17 Дишай...

    4 17 Отговор

    До коментар #13 от "Заради":

    задуши се от " пушека" който вдигаш!!!!

    Коментиран от #26

    13:20 29.08.2026

  • 18 кеф

    42 4 Отговор
    бандерия си получава заслуженото

    13:20 29.08.2026

  • 19 Мисит

    35 0 Отговор
    Българите там,,,пак са си,толкова,,,! Браво!

    13:20 29.08.2026

  • 20 хихи

    46 3 Отговор
    жертвите са брадати дечица с наци татуировки...намират се и европейски паспорти на военни дошли на СПА в Киев...

    13:21 29.08.2026

  • 21 павела митова

    44 1 Отговор
    председател на комисията по туризма ..в епицентъра на войната хаха чий го дири тая там

    Коментиран от #29

    13:21 29.08.2026

  • 22 Да седи в мазето

    41 3 Отговор
    Какво прави тая лелка там, бе. Не знае ли, че е във военна зона? Любителката на бандерите чула вой, напълнила г.щ... и ей ти новина.

    13:23 29.08.2026

  • 23 хихи

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":

    Чакат я но по Българското черноморие....

    13:23 29.08.2026

  • 24 Гошо

    46 2 Отговор
    Марче ,как кореспондира това със статията от днес в 09:45 Русия губи войната
    Я вижте там !
    Че сега съвсем с объркахме

    13:24 29.08.2026

  • 25 Бог да ги прости!

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Жертви има и от двете страни.
    Западът се радва еднакво когато загиват руси и украинци.
    Западните държави считат, че това е изгодно за тях.

    13:24 29.08.2026

  • 26 Затова

    32 6 Отговор

    До коментар #17 от "Дишай...":

    само бой на Укронацистите !

    13:24 29.08.2026

  • 27 Иван 1

    29 3 Отговор
    Много късно информирате за нещо станало през нощта, чакахте насоките от укрите.

    13:25 29.08.2026

  • 28 оргазъм

    36 5 Отговор

    До коментар #15 от "Какво удоволствие изпитваш...":

    Удоволствие е неописуемо!Много ме кефи как бандерките си получавате заслуженото.Еврофашизма в пламъци.Супер доволен съм!

    13:25 29.08.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор

    До коментар #21 от "павела митова":

    Чула, че ZE раздава златни плакети на теА които са отишли до Кийв или Буча❗

    13:25 29.08.2026

  • 30 Чума

    2 22 Отговор
    Нищо! Ний пък ще нападнем за сетен път рафинерията!

    Коментиран от #35

    13:26 29.08.2026

  • 31 стоян георгиев- стъки

    23 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    13:28 29.08.2026

  • 32 Малкия Стоянчо

    5 1 Отговор
    Абе къде е батко ?

    Коментиран от #34

    13:28 29.08.2026

  • 33 Масова евакуация

    26 2 Отговор
    Одеса е нищо, а Буча пак се прослави. Второ денонощие детонации и залпове, причиняващи пожари.

    13:29 29.08.2026

  • 34 стоян георгиев- стъки

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Малкия Стоянчо":

    Аз съм Стъки ,а батко ти го търси в някой г..еей клуб .

    13:29 29.08.2026

  • 35 НЯМА

    23 4 Отговор

    До коментар #30 от "Чума":

    нищо ! Само бой по укроманерките !

    13:29 29.08.2026

  • 36 Соломон

    8 2 Отговор
    Да са живи и здрави!

    13:30 29.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 През това време Русия

    5 31 Отговор
    губи средно по 1400-1600 войници на ден, а се фука с бомбене на мирно население..
    Мозъчни мутанти. Вместо да се изтеглят и кротнат.

    Коментиран от #51, #59, #72, #77, #95

    13:30 29.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Топчията

    26 3 Отговор
    Уудри яко бандерите с Бандерола !

    13:30 29.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Киев - страшно, очень страшно.....

    14 4 Отговор
    Что опять случилось??.....

    Коментиран от #46

    13:31 29.08.2026

  • 43 Не бой се

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Свикнали са. Оревавай рашките.
    Ще им е първа зима без бензин, ток и... яйца

    Коментиран от #49

    13:32 29.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пешо z

    25 4 Отговор
    Ударени са камиони с храна,бонбоните детронираха.

    Коментиран от #52, #55

    13:33 29.08.2026

  • 46 Рашките:

    29 13 Отговор

    До коментар #42 от "Киев - страшно, очень страшно.....":

    Хотели как надо, а получилось, как всегда.
    Нищо ново. Губим и бомбим на поразия.

    13:34 29.08.2026

  • 47 Накратко

    44 27 Отговор
    Снимката и публикацията ясно показват какво всъщност може и прави фашистка Русия в Украйна , а именно терор и разрушения.

    13:34 29.08.2026

  • 48 Ти да видиш

    19 39 Отговор
    Укронацистите или пушат цигари на непозволени места или се взривят климатици им....не са руснаците.....руснаците нямат ракети.....и масло.....май и яйца....а да....и интернет.

    13:34 29.08.2026

  • 49 Хасан Хаспела

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Не бой се":

    Муци 🦄 ,как би ти се отразила една ромска наденица барабар с яйцата ?

    13:34 29.08.2026

  • 50 много добре

    17 2 Отговор
    Нон-стоп така да реват бандерите!

    13:34 29.08.2026

  • 51 излагаш се либерале

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "През това време Русия":

    О божеее....Врабче мозъче не съ напъвай с изчисления да не претвориш главицата си.

    13:34 29.08.2026

  • 52 Извинете,

    3 19 Отговор

    До коментар #45 от "Пешо z":

    детонация е да смъкнеш някого от трона.
    Но си прав, Путин сам се детронира с бомбите си по мирно население .

    Коментиран от #63

    13:35 29.08.2026

  • 53 ?????

    20 2 Отговор
    Уф.
    И що не ни казват кво е имало в тоя склад между жилищата та се е взривявал няколко часа и са затворили 17 км. шосе което минава наблизо?
    Или тва е друго? А?
    Посещението на директора на ЦРУ в Москва се оказа много удачно за бандеровците.
    Около 30 часа Киев е под руски удари за последните два дни.

    13:35 29.08.2026

  • 54 Дедо ви...

    22 4 Отговор
    Ударите са нанесени снощи в около 22-23 часа. Ама как хубаво гори и гърми. Украинските власти съобщават за смъртта на 27 души след детонацията на склад за боеприпаси близо до Буча в Киевска област, както и за пожар и детонации в склада за боеприпаси във Вишнево който се е намира в непосредствена близост до жилищен район в Киев. Пожарите и в момента продължават. Очаква се жертвите в Буча да нараснат.

    Коментиран от #65, #67

    13:36 29.08.2026

  • 55 Извинете,

    3 11 Отговор

    До коментар #45 от "Пешо z":

    детронация е да смъкнеш някого от трона.
    Но си прав, Путин сам се детронира с бомбите си по мирно население .

    13:36 29.08.2026

  • 56 Митко Бомбата

    4 15 Отговор
    Фашагите от Хомик могучая бомбиха ли вече Британия, или само Педофила избомби.. ДЕРМО Чемоданчика?
    Хехехе

    Коментиран от #66

    13:37 29.08.2026

  • 57 осраински

    7 1 Отговор
    Дано генераторите работят

    13:37 29.08.2026

  • 58 Историк

    4 18 Отговор
    Винаги след разговор на агент Краснов с Путин атаките му срещу Украйна стават все по-яростни и жестоки. Какво ло си говорят двамата световни миротворци? Заради ескалацията на Путин и използването на храната кото оръжие, цената на пшеницата е повишена с 30% засега. Радвайте му се путинолизци, но цял свят плаща за терора.

    13:37 29.08.2026

  • 59 Ъъъ

    19 2 Отговор

    До коментар #38 от "През това време Русия":

    "...а се фука с бомбене на мирно население..

    И кога се е фукала Русия? Ако не са пропагандните канали като Факти, ние изобщо няма да разберем, че рашките са удари склад с боеприпаси.... Дори Зеления е разпоредил разследване... Нито един от убитите не е цивилен....🤔

    13:37 29.08.2026

  • 60 Димитър Дончев -Манатарката

    18 2 Отговор
    Изгърмяха 💥💥💥 на Порошенко складовете в Куев на Рошен,шоколадите пълни с брашняни червеи и складираните дронове .

    13:37 29.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Наблюдател

    26 3 Отговор
    Изглежда , че шефът на ЦРУ Радклиф явно е предал на руснаците координатите на складовете с новодоставените натовски ракети.
    Такива фойерверки в Киев досега не е имало .складираните ракети се взривяват вече часове наред и летят във всички посоки.
    Апокалипсисът е пълен!!

    13:38 29.08.2026

  • 63 бай философ чуй

    13 2 Отговор

    До коментар #52 от "Извинете,":

    Ти внимавай Путин да не ти детонира дупарката.

    13:38 29.08.2026

  • 64 Тиква

    18 4 Отговор
    Кой от нашите подкрепя бандерията,нацисти и осраина,дайте фамилия,подлеци.Добра новина, всичко да изгори бандеровското.

    Коментиран от #82

    13:39 29.08.2026

  • 65 чели сме го, вече остаря

    4 12 Отговор

    До коментар #54 от "Дедо ви...":

    Поваряш си го като самоуспокоение след снощните руски загуби ? Или го наизустяваш?

    13:39 29.08.2026

  • 66 Гресиран козяк

    13 4 Отговор

    До коментар #56 от "Митко Бомбата":

    Сега и Митко Бомбата ли стана бре ,козяшки диррр.никкк разз.порен 👈?

    13:39 29.08.2026

  • 67 чели сме го, вече остаря

    2 11 Отговор

    До коментар #54 от "Дедо ви...":

    Поваряш си го като самоуспокоение след снощните руски загуби ? Или го наизустяваш?

    13:40 29.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 осраински

    15 4 Отговор
    Най после позитивна новина Но можеше и по добре

    13:41 29.08.2026

  • 70 в240

    23 4 Отговор
    ".. в Измаил се намираше Росица Кирова – председателка на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България"...дядовия ли си е търсила?! Окраинците не си воюват,просят а тая на почивка - безплатна ги кани?! Сякаш по морето не е пълно с богати хрантутници?!

    13:41 29.08.2026

  • 71 Дара

    20 5 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥💥💥,снощи в Украйна отново се е вихрила много гореща Пачанга !

    13:41 29.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ъхъм

    5 21 Отговор
    27 убити мирни граждани, от другата страна 1600 руски войници са дали фира вчера.
    А копейците се радват. Странно.

    13:42 29.08.2026

  • 74 ....

    7 4 Отговор
    Нищо им няма . Да пазят бандера....

    13:42 29.08.2026

  • 75 Чети руските военни блогъри, копей,

    4 11 Отговор

    До коментар #72 от "да питам":

    аз не съм ти крив, че не го правиш от шубе да бе инфарктираш.

    Коментиран от #85, #89

    13:43 29.08.2026

  • 76 Куравей Вадев

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "Имаш...по ГАЗО....ВУНА":

    Па имам много буйна вуна кат храсталак ,дженди ,мога да ти дам материал да си посадиш на пллешивата кратуна 🎃👈!

    13:43 29.08.2026

  • 77 Оня

    15 4 Отговор

    До коментар #38 от "През това време Русия":

    Заради "тежките" загуби на Русия, представител на "елита" на 404 се е изхрачил, че ежемесечно е нужно да се бусифицират минимум 30 000 укри. ВЕрвайте, че РФ има "огромни" загуби. И вЕрвайте в потужната ....

    13:44 29.08.2026

  • 78 СмешникСмешник А

    14 2 Отговор
    А как е има ли пострадали българи защото в Киев е имало пищна заря Изглежда на Путин му пада вече пердето

    13:46 29.08.2026

  • 79 .....

    21 4 Отговор
    5 години срещу над 40 държави и то без да ползват сериозни оръжия!Хубаво го осмислете! И най-вече мирчев -рамбо...че да не му изправят кривата глава...

    13:46 29.08.2026

  • 80 Маринов

    26 3 Отговор
    Много гърмят тия хранителни продукти. Нещо са го закъсали, щом през нощта складът е пълен с хора. Да не окаже, че вместо да подреждат вафли и бонбони имат друго занимание.
    Ако написаното е вярно, вече никой няма да ходи на работа нощна смяна.

    13:47 29.08.2026

  • 81 маке

    26 26 Отговор
    Само така, ама се целете там, където има англичани и французи, украинския народ не е виновен за лудоста и алчноста на наркомана

    Коментиран от #121

    13:47 29.08.2026

  • 82 Целия народ народ не можем

    12 9 Отговор

    До коментар #64 от "Тиква":

    ти изброи. За да получиш бройката, извади от нея копейците (нали се знаете поименно) и ще разбереш кой остава. За по-лесно извади 4 % плюс избирателите на Величие и някакви Меч- овци.

    Коментиран от #110

    13:48 29.08.2026

  • 83 Димитър Дончев -Манатарката

    17 21 Отговор
    В Одеса с няколко броя Искандер е бил ударен подземен команден пункт с английски висши офицери ,натовски самолети линейки са прелетели спешно отново в Жешов,явно много карантия ще има пак за извозване .

    13:48 29.08.2026

  • 84 Асен Генов

    10 3 Отговор
    Роз00вите джендъри от ПП-ДБ и някои от ГЕРБ и БСП са комунисти педофили.

    13:49 29.08.2026

  • 85 Аве мишкар

    13 2 Отговор

    До коментар #75 от "Чети руските военни блогъри, копей,":

    чета,даже се чувам с такива,и инфото е че има хахолски загуби по 1500 на ден,а руски макс 200,и то много трябва да им върже на бандерите да са толкова

    13:51 29.08.2026

  • 86 САМО ПИТАМ

    12 1 Отговор
    А КАКВО ПРАВЯТ ТЕЗИ ХОРА НОЩНО ВРЕМЕ В СКЛАДА , ДА НЕ СА БИЛИ ......КРАДЦИ

    13:51 29.08.2026

  • 87 не може да бъде

    10 1 Отговор
    Със сигурност беше по-добре авторът на статията да ни информира колко са българите в Киевска област защото там се е разиграло главното събитие и то скромно се премълчава с статията .чудно защо !?Опитах се открия в кои медии са направени изявленията на засегнатите украински власти но за съжаление не открих затова на доверие ще приведа написаното в разни медии -ами руснаците са ударили СКЛАД за боеприпаси на Fairpoint в киевско предградие и количеството но боеприпасите е било такова че всичко наоколо е хвръкнало във въздуха и понеже складът е бил между жилищни блокове цивилните жертви са много и не са изглежда 27 а много повече!?И украинската прокуратура е започнала разследване кой е виновен за това безобразие -не стига че складът е между жилищните блокове ами е в количество недопустимо от гледна точка на здравия разум -не може в такава военна обстановка да се струпват такива количества на едно място!?и самите украинци се питат -докога ще настъпваме една и съща мотика!?

    13:51 29.08.2026

  • 88 Европеец

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":

    Ника ти ми харесва,а и коментарът ти..... Заглавието хубаво също..... Мислех ,че руснаците днес почиват, Ама те свърши ли добра работа...... Тая Росица, чии го дири там, А даже си взела и тъпкачи за екскурзията.... Българите в Одеса гледам си си толкова, въпреки че въобще не ме интересуват,по ме интересува докога либералния Путин ще продължава да жали зеления просяк милионера (някой казват, че бил полезен с глупостта си за Русия и затова го държат жив, ама аз съм на друго мнение)....

    13:51 29.08.2026

  • 89 Оня

    12 3 Отговор

    До коментар #75 от "Чети руските военни блогъри, копей,":

    Да, да - четем ги и ги слушаме. Но също така гледаме и слушаме и укро-наблюдатели. И нещата отиват на зле. На много зле за потужната. И всеки един нальот на руските ВКС е спровоциран от такъв на всу по руски обекти. Симетричен отговор, сър ! Но, за разлика от безогледното бомбене на обекти, за които да се говори и хвали надрусаняка после, Мечока се цели добре и мноооого точно, там където наистина боли. До някой и друг ден, ще чуеме и за гръмнали места извън 404, ако урсо-прилепите не се вразумят. Та така ...

    13:51 29.08.2026

  • 90 стоян

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":

    До 5 ком - другар 1944 гд германците са изтреляли към Лондон 3300 фау 1 и фау 2 с по 340 кг взрив в ракета- кой е победителя знаеш

    Коментиран от #96, #105

    13:52 29.08.2026

  • 91 койдазнай

    2 16 Отговор
    Терорът на руските нацисти ще се изучава, като най-голямото падение в човешката история!

    Коментиран от #143

    13:53 29.08.2026

  • 92 имаме сделка

    14 2 Отговор
    Ма къде е кмета на Киев ,да посъвтва гражданите да се скрият в убежищата. След посещението на шефа на ЦРУ в Москва , все ще е така по тридесет удара срещу неонацистите през час до пълна денацификация и демилитаризация. Еврейската шайка се е скрила в бункери ,но разправят ,че САЩ и Русия са се разбрали вече за съдбата на нарокмана.

    13:53 29.08.2026

  • 93 Aйдеее, и днес Русия

    11 2 Отговор
    изгуби войната, а Укрите контраступват.

    13:53 29.08.2026

  • 94 Кой разпореди това безобразие?

    14 2 Отговор
    Защо гръмнаха запасите от френски и британски ракети и дронове на бат Зеля?

    Коментиран от #104

    13:54 29.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Е, тя Украйна нали

    9 2 Отговор

    До коментар #90 от "стоян":

    всеки ден побеждава по няколко пъти.

    13:55 29.08.2026

  • 97 Соваж бейби

    10 3 Отговор
    Да ги приключва по бързо Русия, че на хората им писна от Европа да плащат чужда война и санкциите които са в резултат за хипер инфлация .

    Коментиран от #101, #123

    13:59 29.08.2026

  • 98 диагноза

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "да питам":

    Нищо не му плащат.Просто прекалява с ефирните ни телевизии и губи представа за реалност.

    13:59 29.08.2026

  • 99 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Какво удоволствие изпитваш...":

    А защо пък не бе..... Диваците са ти, който преди години скачаха на майдана е оня дебеличкия Турчинов, който нареди АТО, където укра фашистите пратиха самолети срещу украинците в донецка и луганска области, с МТЛБ газиха хора по барикадите и на 2 май в Одеса гориха живи хора.... Та толкова за диваците....

    13:59 29.08.2026

  • 100 Мдаа

    12 3 Отговор
    В Киев днес цял ден се наблюдава частично слънчево затъмнение.
    Любителите на нацистът Бандера могат да се насочат към града за да се полюбуват на красивата гледка.
    Приканваме нашият академик Денков да поведебългарска научноизследователска делегация за събитието.

    Руснаците обещаха да организират подобни хепънинги редовно с научни цели.

    Мдаа....

    Коментиран от #112

    14:01 29.08.2026

  • 101 тука си има тактика бе другарю

    9 1 Отговор

    До коментар #97 от "Соваж бейби":

    А бързо не!ЕС така ще се измъкне много леко.Да продължават в същия дух,че може и ние да намажем със счупени робски евроокови.

    Коментиран от #115

    14:01 29.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Слава на Русия

    11 22 Отговор
    Сама разоръжи подивелия и пак фашизиран Запад и го тласна към самоунищожение.

    Коментиран от #113

    14:04 29.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Абре

    4 11 Отговор

    До коментар #90 от "стоян":

    Стояне ,тайбе който и където те хване ,даже и дтоян георгиев Тесс.Някка.

    14:05 29.08.2026

  • 106 Ревът на Зеленски

    9 1 Отговор
    Четиридесет дневната операция и ударите дълбоко в Русия предизвикват радост , гордост и възхищение и наглото малко зелено човече ще се фука , бил победител . Удрял с по 1000 дрона на ден.
    И с цялото нахалство и наглост агресивно настоява за още подкрепа. Но си личи как предстои да го бият. И с основание и напълно заслужено.

    14:05 29.08.2026

  • 107 Оня

    2 2 Отговор
    Киев е града, основан от българина Ки. Колкото и да триете - казва се и се пише Киев !

    Коментиран от #114

    14:05 29.08.2026

  • 108 Абре

    1 0 Отговор
    Стояне ,тайбе който и където те хване ,даже и стоян георгиев Тесс.Някка.

    14:05 29.08.2026

  • 109 Никой

    5 1 Отговор
    Хитлер също си мислеше - то за 3 седмици и Русия е превзета. Това е авантюра на Запада - много добре знаят, че Русия може.

    14:05 29.08.2026

  • 110 90% от норода

    11 2 Отговор

    До коментар #82 от "Целия народ народ не можем":

    Е против фашистка Украйна

    14:06 29.08.2026

  • 111 Анонимен

    8 5 Отговор
    А укродебилите издадоха ли нова пощенска почетна марка от събитието!!??

    Коментиран от #117

    14:06 29.08.2026

  • 112 Дай линк другарю

    1 4 Отговор

    До коментар #100 от "Мдаа":

    Или за опорките стигат и фантазиите?
    Ха-ха-ха

    14:07 29.08.2026

  • 113 последни предзимни конвулсиц

    1 7 Отговор

    До коментар #103 от "Слава на Русия":

    БРИКС ще допонатистан само копието икономически в сърцето на еврозмея.

    14:07 29.08.2026

  • 114 Ха ХаХа

    11 3 Отговор

    До коментар #107 от "Оня":

    От Монголския Татарин Кий

    14:07 29.08.2026

  • 115 Соваж бейби

    4 9 Отговор

    До коментар #101 от "тука си има тактика бе другарю":

    С нови нормални лидери обичащи Европа ще се оправим ,има надежда.Този скеч САЩ, Коалицията на желаещите и наркомански не може да продължи вечно.

    Коментиран от #142

    14:09 29.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Ъхъ...

    7 1 Отговор

    До коментар #111 от "Анонимен":

    Със бомбардировките на НАТОвските държави от З дневния педофил!
    Ха-ха-ха

    14:11 29.08.2026

  • 118 Възмездие

    12 8 Отговор
    И най-заблудените русофили вече разбраха че Русия не може да победи Украйна в тази война . Безсилието на фашистите повече от очевадно . Зимата наближава и когато украинците ударят и електрическите подстанции в Москва и Санкт Петербург ще гледаме руската версия на филма "Апокалипсис сега".

    Коментиран от #124, #161

    14:11 29.08.2026

  • 119 Отец Нафърфорий.

    4 9 Отговор
    Оох кеефф,гоолям кеефф в селската баня гоолям кеефф,абе ша хвана да го сапунисам ...

    14:12 29.08.2026

  • 120 Асен Генов

    3 8 Отговор
    Poo3oBuTe джендъри от ПП-ДБ и някои от ГЕРБ и БСП са комунисти neд0фuлu.

    Коментиран от #132

    14:12 29.08.2026

  • 121 Откога да се отбраняваш

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "маке":

    е алчност.
    Тогава да нападнем Македония и ако тръгнеш да я защитаваш, ще те обявим за алчен.
    Голям акъллия, акълът ти чак се стича по раменете.

    14:13 29.08.2026

  • 122 Този път Путин е имал успех

    2 4 Отговор
    в освобождаването на братята православни славяни. Дали ракетите са били поръсени със светена вода от свещеник? Както диктува традицията?

    Коментиран от #125, #127

    14:13 29.08.2026

  • 123 Няма да може

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Соваж бейби":

    Не разчитай.

    14:14 29.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Да, рядко му се случва

    5 2 Отговор

    До коментар #122 от "Този път Путин е имал успех":

    да улучи, калпавият му агресор.

    14:15 29.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Отец Дионисий

    5 2 Отговор

    До коментар #122 от "Този път Путин е имал успех":

    Азовци ,Десен сектор и Айдар не са православни а натссистски сви.нне сатанисти !

    14:16 29.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Русия са убийци

    2 8 Отговор
    Всеки, който подкрепя войната на Москва е терорист и убиец, изверг и чудовище, няма значение руснак или марсианец е. Русия води война на масови убийства! Русия са убийци и агресори!

    Коментиран от #134, #159

    14:17 29.08.2026

  • 130 АнтроПолог

    4 2 Отговор

    До коментар #126 от "Хахахаха":

    Кво значение има след като ти лично си МннГау от Югозапада ?

    14:17 29.08.2026

  • 131 Хи хи

    2 1 Отговор
    А какво става със санкциите, не работят ли ? Русия не фалира ли вече ???

    Коментиран от #135

    14:17 29.08.2026

  • 132 Ти все в твоята си

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Асен Генов":

    с джендърска тема. Само тя те вълнува.
    Не ти се присмиваме, че си латентен, човещинка, но вече ставаш досаден. Тичкай в сайтовете за запознанства.

    14:18 29.08.2026

  • 133 Варягите или викингите на български

    3 2 Отговор

    До коментар #116 от "Ха ХаХа":

    от племето Рус са основатели на Киевската Рус. Московското княжество си присвоява това име, за да излезе, че е много по-старо отколкото всъщност е.

    Коментиран от #149

    14:18 29.08.2026

  • 134 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Русия са убийци":

    Изобщо, ама ИЗОБЩО, не ни пука за този локален конфликт !! България трябва да е неутрална !!

    Коментиран от #136

    14:19 29.08.2026

  • 135 Работят

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "Хи хи":

    Затова клечи на Индия и Китай за мангизи и манджа.
    Хубавите работи стават бавно. Ще чакаш.

    14:19 29.08.2026

  • 136 Като не ти пука, защо спамиш денонощно

    1 1 Отговор

    До коментар #134 от "Хи хи":

    по статиите му?

    14:20 29.08.2026

  • 137 България

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Хахахаха":

    Цял свят е наясно,че Великата Българска Нация е най -древната Държава в Света!!

    14:20 29.08.2026

  • 138 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Накратко:

    1. За последните няколко месеца руснаците удрят вече трети склад с боеприпаси, умишлено разположен от ВСУ сред цивилни обекти с идеята да го прикрият. Този път в с. Мила, Киевска област. Предишните пъти в с. Вишневое, пак в Киевска област и в с. Песчанка, Днепропетровска област.

    2. Видеата от удара показват епичен вторичен взрив, от който всъщност загиват десетките цивилни в селото и околностите му.

    3. Както и предишните пъти, така и сега наркофюрерът беснее за пред публиката и се прави на загрижен за цивилните.... 🤣

    4. И какво сега, да треперим за Р. Кирова ли? Даже леко съжалявам, че й се е разминало, все пак воюваме срещу Русия, нали?....

    Коментиран от #148

    14:21 29.08.2026

  • 139 Слава Росии

    5 1 Отговор
    натовските и бандеровски бандити бидеха елеминирани!

    14:21 29.08.2026

  • 140 Порно

    5 0 Отговор
    Гледам клип от такова нападение. Пожарникарите полегнали в тревата на около километър от склада и чакат да спрат вторичните взривове. А на детските играчки не им пука и продължават да гърмят.

    14:22 29.08.2026

  • 141 ВВП

    3 1 Отговор
    Само лобут т за тия негодници.24/7

    Коментиран от #146

    14:22 29.08.2026

  • 142 Тичкай да я

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Соваж бейби":

    развалиш, недей да хленчиш.

    14:23 29.08.2026

  • 143 Знае кой

    4 1 Отговор

    До коментар #91 от "койдазнай":

    Терорът на укрохохлятските нео нацисти ще се изучава, като най-голямото повръщане и заличаване в човеко подобната история!..
    Щото тия бандерол не са хоро тва са наркомани галицийски наркомани.
    СЛАВА на Руската Освободителна Войска в Донбас

    Коментиран от #158

    14:24 29.08.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 ВВП

    3 1 Отговор
    Киев и режима трябва да бъдат ликвидирани..На 100 %.Иначе има метастази.от мършъта бендеровска.. Гной..

    Коментиран от #150

    14:25 29.08.2026

  • 146 Ти не си спирал, пък файда йок

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "ВВП":

    Все ти ядеш лобута.
    Кво праят генералите? Намирате ли им главите?

    14:25 29.08.2026

  • 147 ВВП

    2 1 Отговор
    Много Тягаво е в незалежная .Само трупове и разтопено желязо .

    Коментиран от #154

    14:26 29.08.2026

  • 148 не може да бъде

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "az СВО Победа 81":

    Според руските медии пожарът който се е разразил след детонациите в склада край Киев се вижда от космоса ...изглежда там и имало и от твърдотопливното горива за ракетата Фламинго!?

    Коментиран от #152, #162

    14:26 29.08.2026

  • 149 Московското княжество

    3 2 Отговор

    До коментар #133 от "Варягите или викингите на български":

    Създадено през 12 ВЕК от мокши и монголо татарските роби -- москалья!
    УЛУС МУХША ( моксель) ..280 г... Са роби на УЛУСЕ ДЖУЧИ!! ФАКТ!
    90 год са роби във Великото Литовско Княжество!!

    Коментиран от #176

    14:26 29.08.2026

  • 150 Не се заканвай,

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "ВВП":

    видяхме те, че само от лаф го докарваш.

    14:26 29.08.2026

  • 151 ВВП

    3 1 Отговор
    Великите партньори не могат да вземат решение..Да нападат ли ,РФ ,или да ядат дървото..??

    Коментиран от #153

    14:27 29.08.2026

  • 152 Пак са те пренетнали

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "не може да бъде":

    Не им вярвай. Много лесно се ловиш, затова те лъжат пак и пак, и пак.

    14:28 29.08.2026

  • 153 На кого му пука

    2 1 Отговор

    До коментар #151 от "ВВП":

    от разни неможачи.

    14:28 29.08.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 ВВП

    2 1 Отговор
    Окрайната ,е ..2,2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали първите дни на СВО от режима..Мизерия и руини..Зелю фашиста е най добрия президент..

    Коментиран от #163

    14:31 29.08.2026

  • 158 Глупаво е да тролиш,

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "Знае кой":

    мутантик.

    Коментиран от #174

    14:31 29.08.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Айде бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Ха ХаХа":

    От 147 милиона народ в Руската федерация живеят над 190 различни народности и етнически групи, всяка със свой език, обичаи и религии. Да, всички са граждани на Русия и много от тях се самонаричат руснаци, но голяма част от тях са общности като татари, калмири, осетинци башкири, чеченци, чуваши, буряти и много, много други. Доколко варягите са индоевропейци също е много спорно макар, че те се опитват да наложат мнение, че са такива.

    14:32 29.08.2026

  • 161 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Възмездие":

    по заблудено същество от тебе няма ...

    14:33 29.08.2026

  • 162 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "не може да бъде":

    Огромна експлозия!
    Тази надминава предишните две, за които писах!

    Със сигурност там са били складирани много дронове/крилати ракети за ВСУ.

    Коментиран от #165

    14:33 29.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 А Защо е имало

    3 1 Отговор
    Множество експлозии в този склад ? Взривявали са се салами ли?

    Коментиран от #168

    14:34 29.08.2026

  • 165 Не бъди сигурен

    1 3 Отговор

    До коментар #162 от "az СВО Победа 81":

    Проверявай руските фейкове с повишено внимание.

    14:35 29.08.2026

  • 166 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    1 2 Отговор
    Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма

    1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.

    2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.

    3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели

    4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.

    5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.

    6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.

    7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.

    8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.

    9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.

    10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.

    11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.

    12. Култ към наказанието и силовите органи.

    13. Корупция и шуробаджанащина.

    14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.

    Коментиран от #169, #171

    14:35 29.08.2026

  • 167 АнтроПолог

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "Сатана Z":

    Поствай твоя снимка да те видим бре убавец плешунгер "ариец" от Югозапада ,да се порадваме на карпатска тии мутра 🎃.

    Коментиран от #173

    14:36 29.08.2026

  • 168 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #164 от "А Защо е имало":

    Заради фейковете.
    Искам
    да те стискам.
    Жалко, че си от педофилната партия.

    14:36 29.08.2026

  • 169 Бъркаш се

    2 0 Отговор

    До коментар #166 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    14:37 29.08.2026

  • 170 Спрете с тези лъжи!

    2 0 Отговор
    Българите в Одеска област НЕ наброяват над 150 000 души ! Колко са да питам с български документи за самоличност и при избори колко са с право на вот? Колко избирателни секции има там и колко души гласуват ?

    14:37 29.08.2026

  • 171 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #166 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":

    Лука лапуркай х...ове ,под пари ще останеш ,вместо да спамиш непрекъснато за жълти стотинки .

    14:37 29.08.2026

  • 172 Кое му е извънредното

    1 1 Отговор
    Това е нещо нормално и очаквано , самите украинци са срещу киевския и нацистки режим защото насилствено са мобилизирани и пращани на смърт

    14:38 29.08.2026

  • 173 Виж се в

    1 2 Отговор

    До коментар #167 от "АнтроПолог":

    огледалото, и готово.
    Стига нерви. Сайтът не е за психотерапия на изтрещели копейци.
    Марш в клиниката.

    Коментиран от #177

    14:38 29.08.2026

  • 174 Малоумно е да се обаждаш

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Глупаво е да тролиш,":

    Лай, Лай Лай ик

    14:39 29.08.2026

  • 175 Бреййй

    1 0 Отговор
    Посред нощ в склад, са били ранени 42 души... Нощната смяна в склада?

    14:39 29.08.2026

  • 176 Османагич 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Московското княжество":

    Българотатарите са били наши роби почти 600г и си добрувахме заедно и нкой не се оплака ,една кръв сме все пак -тюркска .

    14:41 29.08.2026

  • 177 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #173 от "Виж се в":

    сайта за избиване на комплекси на прозападни джендъря

    14:41 29.08.2026

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