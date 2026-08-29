Недоволството на републиканците от Тръмп се засилва

Сенатор Джон Кенеди от Луизиана е предпазлив в оценката си, тъй като разчита и на помощ от президента Доналд Тръмп за преизбирането си. Според него правителството и Пентагонът просто не вземат достатъчно насериозно проблемите, свързани с Иран. "Това е също толкова сериозно, колкото четири сърдечни удара и един инсулт. Имаме нужда от ясни и честни отговори", е цитиран той от германската обществена телевизия АРД.

Политиците републиканци, които не се борят за преизбиране, избират още по-ясни думи – като сенатор Бил Касиди от Тенеси. При гласуването през юни за продължаване на финансирането на военната мисия той обобщи ситуацията за САЩ в Близкия изток така: "Иран е подсилен, ние сме отслабени, съюзниците ни също. 13 американци загубиха живота си. Изразходвали сме между 25 и 100 милиарда долара за боеприпаси – и при това сме загубили способността си за надеждно възпиране."

Не краткосрочна операция, а война

Все повече републиканци в Конгреса искат гласът им относно стратегията за Иран да бъде чут. Това, което продължава вече шест месеца, вече не е краткосрочна операция, а истинска война – а за нея в САЩ трябва да бъде дадено одобрение от парламента.

Въпреки това председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън продължава да защитава Тръмп: "Правителството, върховният главнокомандващ и Министерството на отбраната работят на пълни парламентарно решение. Смятам по-скоро, че трябва да приключим този въпрос като цяло."

Твърда линия спрямо Иран или все пак мир?

Под "приключване на въпроса" се има предвид мирно споразумение. Но дори и това не може да се продаде лесно на републиканците. Сенаторът Тед Круз от Тексас например е сред онези в партията, които се надяват на политическа възвръщаемост, ако днес се застъпят решително срещу войната. В същото време обаче той застъпва и твърда линия – например срещу освобождаването на замразените ирански държавни активи. "Да се платят милиарди долари на теократични фанатици, които искат да ни убият, е изключително лоша идея. За съжаление, президентът получава лоши съвети. Не бива да изпращаме дори един цент на аятолаха", е цитиран той от АРД.

Китай печели, САЩ са отслабени

Републиканците имат още един проблем с междинния резултат от тази война: Тръмп и иранското ръководство са затънали в патова ситуация, а Китай печели най-много от това, казва политическият съветник Фарид Закария в интервю за СиЕнЕн.

Той вижда ново прегрупиране в Близкия изток от началото на войната: "Емирствата се сближават с Израел и Вашингтон. Но по-голямата група, към която принадлежат Саудитска Арабия, Катар, Оман, а може би и Ирак и Турция, търси дългосрочна сигурност чрез баланс - отношения както със САЩ, така и с Иран и Китай. Точно такъв регионален ред желае Пекин", уверява той.

Все още не е настъпил разрив

Войната с Иран предизвика сериозни конфликти между Тръмп и партията му, но все още не е довела до разрив. И сред населението твърдото ядро остава лоялно към върховния главнокомандващ – въпреки растящите цени на бензина и топящите се изгледи за успех.

Истинският риск за републиканците е да загубят колебаещите се избиратели, които те бяха спечелили неотдавна на своя страна и които все още не усещат много от обещания бърз успех в Иран. На 3 ноември ще се проведат междинните избори, на които наново ще се разпределят много места в американския Конгрес, посочва АРД.

Автор: Самуел Якиш (ARD)