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Заловиха мигрантите, избягали от Пъстрогор

Заловиха мигрантите, избягали от Пъстрогор

29 Август, 2026 19:40 385 4

  • бежанци-
  • пъстрогор-
  • момково

Групата, съставена предимно от марокански граждани, успяла да премахне решетките на прозорците

Заловиха мигрантите, избягали от Пъстрогор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Край на акцията по издирване на бегълци от бежанския център край свиленградското село Пъстрогор. Късно в петък вечерта всички 12 избягали бяха задържани, съобщи Нова тв.

Полицейската операция се проведе в района на Свиленград. Най-напред десет от тях бяха открити и задържани, а останалите двама бяха открити часове по-късно в канавка край пътя до село Момково.

Припомняме, че инцидентът стана в нощта срещу петък. Около 02:00 часа през нощта групата, съставена предимно от марокански граждани, успяла да премахне решетките на прозорците и да напусне помещенията, в които била настанена.

Чужденците първоначално се озовали в двора на центъра. Дежурните полицаи реагирали незабавно и успели да задържат трима от тях още на място. Останалите девет се качили върху гараж, достигнали до високата ограда на центъра и я преодолели.

В операцията по издирването им се включиха полицейски екипи от Хасково и Харманли, както и служители на „Гранична полиция“.

Случаят не е първият подобен през последните месеци. През юли от центъра избяга друг настанен там чужденец. Тогава беше съобщено и за откраднат автомобил, собственост на кмета на Пъстрогор Илия Илиев.

В центъра в Пъстрогор в момента са настанени между 100 и 150 души, предимно от Африка. От началото на тази година той функционира като обект от затворен тип.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    4 1 Отговор
    айде у мунчовския мир за 600 левро

    Коментиран от #2

    19:44 29.08.2026

  • 2 шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    Дорде ги пенсионираме бая зор че видиме !

    19:49 29.08.2026

  • 3 Миньоро

    3 1 Отговор
    Като се знае от къде са дошли защо не са им набили тоягите в посока родно място?

    Коментиран от #4

    19:52 29.08.2026

  • 4 А, не така .,.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миньоро":

    Меркел каза "искаме ги"...

    19:59 29.08.2026

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