Заловиха мигрантите, избягали от Пъстрогор

Край на акцията по издирване на бегълци от бежанския център край свиленградското село Пъстрогор. Късно в петък вечерта всички 12 избягали бяха задържани, съобщи Нова тв.
Полицейската операция се проведе в района на Свиленград. Най-напред десет от тях бяха открити и задържани, а останалите двама бяха открити часове по-късно в канавка край пътя до село Момково.
Припомняме, че инцидентът стана в нощта срещу петък. Около 02:00 часа през нощта групата, съставена предимно от марокански граждани, успяла да премахне решетките на прозорците и да напусне помещенията, в които била настанена.
Чужденците първоначално се озовали в двора на центъра. Дежурните полицаи реагирали незабавно и успели да задържат трима от тях още на място. Останалите девет се качили върху гараж, достигнали до високата ограда на центъра и я преодолели.
В операцията по издирването им се включиха полицейски екипи от Хасково и Харманли, както и служители на „Гранична полиция“.
Случаят не е първият подобен през последните месеци. През юли от центъра избяга друг настанен там чужденец. Тогава беше съобщено и за откраднат автомобил, собственост на кмета на Пъстрогор Илия Илиев.
В центъра в Пъстрогор в момента са настанени между 100 и 150 души, предимно от Африка. От началото на тази година той функционира като обект от затворен тип.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #2
19:44 29.08.2026
2 шопо
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":Дорде ги пенсионираме бая зор че видиме !
19:49 29.08.2026
3 Миньоро
Коментиран от #4
19:52 29.08.2026
4 А, не така .,.
До коментар #3 от "Миньоро":Меркел каза "искаме ги"...
19:59 29.08.2026