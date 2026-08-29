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Американски дипломати започват постепенно да се завръщат със семействата си в Близкия изток
  Тема: Иранската криза

Американски дипломати започват постепенно да се завръщат със семействата си в Близкия изток

29 Август, 2026 17:34 512 3

  • иран-
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  • бахрейн

Промените не отразяват непременно промяна в политиката на администрацията на Тръмп спрямо Иран - сега фокусирана върху икономическото въздействие, а не върху военните удари

Американски дипломати започват постепенно да се завръщат със семействата си в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски дипломати и някои от членовете на техните семейства започват да се завръщат в посолствата на САЩ в Близкия изток, след като на мнозина от тях беше наредено да се оттеглят от постовете си в първите дни на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Въпреки че повечето посолства засега не са подновили работа с пълен капацитет, от тази седмица Държавният департамент започна да премахва определени ограничения за персонала.

Промените не отразяват непременно промяна в политиката на администрацията на Тръмп спрямо Иран - сега фокусирана върху икономическото въздействие, а не върху военните удари. Вместо това промените се дължат главно на вътрешните разпоредби, които ограничават времето, през което дипломатите могат да отсъстват от длъжност, докато същевременно получават заплати и облаги за себе си и семействата си.

Вчера посолствата на САЩ в Катар, Кувейт и Бахрейн обявиха, че ще позволят на членовете на семействата на дипломатите да се завърнат, въпреки че в Бахрейн и Кувейт това се отнася единствено за пълнолетните лица. По-рано през седмицата всички членове на семействата на служителите на правителството на САЩ в Израел, както навършилите 21 години роднини на работещите в Ливан, получиха зелена светлина да се завърнат.

Всички тези посолства бяха поставени в статут на „наредено заминаване“ или „разрешено заминаване“ през март, когато Иран започна да отговаря за атаките на САЩ и Израел, като порази американски обекти, включително посолства и военни съоръжения, в страните от региона.

Наредбите ограничават сроковете на тези статути, които започваха да изтичат шест месеца след началото им, което означава, че засегнатите дипломати и техните семейства ще загубят своите жилища и други предимства, което би създало значителни затруднения сред работната сила.

За справяне със ситуацията, Държавният департамент създаде нов статут – на „ограничени операции“ – който има за цел да позволи на посолствата да възобновят нормалните си функции. По отношение на всеки отделен случай всяко засегнато посолство ще вземе свое собствено решение относно персонала, неговите семейства, заплащания и обезщетения.

На дипломатите и техните семейства беше наредено да напуснат посолствата в други пет страни в региона в началото на войната и скоро се очакваха промени в статута и при тях.

„Оставаме ангажирани да подкрепяме нашата работна сила и техните семейства по време на този процес и ще предоставяме актуализации чрез съответните канали, когато се вземат решения“, съобщиха от Държавния департамент на САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    3 0 Отговор
    Ако съм на Иран, ще обявя 50000$ награда за всеки убит в Близкия Изток американски шушляк.
    Голяма веселба ще падне.

    Коментиран от #2

    17:41 29.08.2026

  • 2 То и сега

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    си има награда от 30К долара.

    17:45 29.08.2026

  • 3 Чорбара

    2 0 Отговор
    Сега е ред на Иран една сутрин да пробие тенекиения купол и да изпраща един самолетоносач.

    17:49 29.08.2026