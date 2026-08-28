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Говори Москва: Крайно време е да окаже натиск върху Киев след поредните удари по Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Говори Москва: Крайно време е да окаже натиск върху Киев след поредните удари по Запорожката АЕЦ

28 Август, 2026 22:39 1 007 102

  • русия-
  • украйна-
  • запорожка аец-
  • мария захарова

Подобни действия биха били невъзможни без постоянната подкрепа на западните страни за киевската хунта, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова

Говори Москва: Крайно време е да окаже натиск върху Киев след поредните удари по Запорожката АЕЦ - 1
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Руското външно министерство призова ръководството на МААЕ да предприеме всеобхватни мерки срещу Киев във връзка с ударите на Украйна по Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), съобщава "Интерфакс".

"На 26 август украински дрон се насочи към сухото хранилище за отработено ядрено гориво в ЗАЕЦ, чието увреждане може да доведе до сериозна радиационна авария. Има и други примери за това как Володимир Зеленски и неговата клика се държат все по-безразсъдно, демонстрирайки на света готовността си да застрашат ядрената безопасност на най-голямата атомна електроцентрала в Европа и да провокират ядрена катастрофа", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в коментар, публикуван в петък вечерта на уебсайта на руското външно министерство.

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"Подобни действия биха били невъзможни без постоянната подкрепа на западните страни за киевската хунта. Именно тази подкрепа внушава на престъпния режим на В. Зеленски фалшивата надежда за безнаказаност и провокира нови авантюри", отбеляза официалният представител на руското външно министерство.

"Още веднъж призоваваме ръководството на МААЕ да разбере сериозността на ситуацията и да предприеме всеобхватни мерки за оказване на влияние върху Киев", се казва в изявлението.

Припомняме, че продължават и руските удари срещу украински територии.

Четириетажна жилищна сграда е била засегната в Подилски район на Киев в резултат на руска атака вечерта на 27 август. Това съобщава "Укринформ", като цитира изявление на Киевската градска военна администрация в Telegram. Информация за пострадали се уточнява.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шкембе Ефенди от Магадан

    6 13 Отговор
    Хей там, диванни генерали, трикопейкови стратези и дежурни закрилници на „безаналоговата“ ПВО!
    Как е времето в Саратов, усещате ли лекия бриз откъм летище „Енгелс-2“? Спокойно, няма нужда да си пускате климатиците, момчетата от Украйна вече ви осигуриха безплатно „отопление“ насред август.
    Докато вие преначертавате границите на Европа от панелките си, руската гордост – стратегическият ядрен бомбардировач Ту-95МС – реши да се трансформира в огромна, пушеща купчина скрап. Иронията е просто брутална: самолетът, който трябваше да плаши НАТО и да носи апокалипсис, беше разглобен на съставните си части от няколко евтини хвърчила с перки, сглобени буквално в някой украински гараж.
    Но чакайте, нека не пропускаме най-забавната част! Министерството на отбраната в Москва веднага рапортува, че „всички дронове са успешно прихванати“. И са напълно прави – Ту-95МС успешно прихвана украинския дрон директно с дясното си крило, а складовете за гориво толкова ефективно „унищожиха“ експлозивите, че пожарът се виждаше от Космоса.
    Очертава се страхотна нова тактика: унищожаване на вражеските боеприпаси чрез подлагане на собствените си самолети за милиони долари! Продължавайте да ни обяснявате как всичко върви „по план“, докато в Саратов си претоплят вечерята на огъня от поредната „безаналогова“ катастрофа. Наздраве с копейките!

    Коментиран от #8, #17, #58, #94

    22:40 28.08.2026

  • 2 малко ги биете

    2 5 Отговор
    путин е еврейозависим

    22:41 28.08.2026

  • 3 Кобзон рекърдс

    6 4 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    22:43 28.08.2026

  • 4 после иде ред на руските

    2 9 Отговор
    Ще атакуват АЕЦ , няма да я оставят за подарък на завоевателите, я!

    22:43 28.08.2026

  • 5 Пълно безобразие е

    2 5 Отговор
    Каквато и да била подкрепа на западните страни за киевската хунта. Даже и тоалетна хартия не трябва да им се дава . Преди 30-35 години им даваха продупчени презервариви и вижте сега кво стана

    Коментиран от #19, #67

    22:44 28.08.2026

  • 6 Ами това ще е подарък

    5 6 Отговор
    за фашизирана Европа от протежето си фашиста зеленски който спонсорират! Облъчена Европа е добър подарък. В крайна сметка всеки намира това което търси!

    Коментиран от #21, #61

    22:44 28.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По всички статии ли

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    ше тролиш? 😄

    Коментиран от #22

    22:45 28.08.2026

  • 9 Като се издупчи АЕЦ-а

    6 2 Отговор
    и на всички атлантенца първо ще им окапят косите а после и месата

    Коментиран от #35, #75

    22:46 28.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Обичам Травестити

    3 1 Отговор
    От редакцийката тъпа-Яко Лапат тия тук

    Коментиран от #12, #14

    22:48 28.08.2026

  • 12 Мани мани

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Обичам Травестити":

    Изсмукаха ми водата от колената... Доктора ми не вярва, ще го водя и него тук.... Много са добри

    Коментиран от #13

    22:50 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Обичам минуси

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Обичам Травестити":

    Когато ги слагат най-големите Смукачи от ред/колегията

    Коментиран от #15

    22:52 28.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Ето какво пише Блиц:
    По данни на SIPRI Русия разполага с най-големия в света арсенал от тактически ядрени бойни заряди – 1816 срещу едва 200 за САЩ. Бойни глави с мощност от 10 до 100 килотона могат да бъдат носени например от ракетните комплекси „Искандер“, от които Русия има на въоръжение 150 единици.
    Ако това е истина , ме знам ,кво чака Путин. Дава на НАТО 5 минути за пълна и безусловна капитулация и ако не , ги изпържва за има няма 15 минути.

    Коментиран от #34, #38, #50, #69

    22:54 28.08.2026

  • 17 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    Ту-95МС не е стратегически бомбандировач, а е ракетоносец :)
    Пробле на пропагандата е, че я пишат тъпанари.

    Коментиран от #33, #57, #72

    22:54 28.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 С тролене

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пълно безобразие е":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #23

    22:55 28.08.2026

  • 20 -Ибpикчия =българин е циганин= ибpикчиЯ-

    1 2 Отговор
    ..българин всъщност е балкански циганин...
    (с) Радой Ралин

    Коментиран от #24, #29

    22:55 28.08.2026

  • 21 С тролене

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ами това ще е подарък":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #25, #30

    22:56 28.08.2026

  • 22 С тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "По всички статии ли":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #27

    22:56 28.08.2026

  • 23 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    22:57 28.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    22:57 28.08.2026

  • 26 Ха ха ха

    2 5 Отговор
    Москва говори лъжи винаги

    Коментиран от #28

    22:57 28.08.2026

  • 27 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    22:57 28.08.2026

  • 28 Тролейки лъжи

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха":

    изглеждаш много глупаво

    Коментиран от #46

    22:58 28.08.2026

  • 29 С тролене

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "-Ибpикчия =българин е циганин= ибpикчиЯ-":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #31

    22:58 28.08.2026

  • 30 Т/рол

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "С тролене":

    Ше ми тръбиш ли на тръбата

    22:58 28.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Перо

    6 3 Отговор
    Незаконният ционистки султанат в Киев, дошъл на власт с военен преврат и провеждащ геноцид, трябва да бъде унищожен до крак с всички средства!

    Коментиран от #78

    22:59 28.08.2026

  • 33 С тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #37, #40

    23:00 28.08.2026

  • 34 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Прочети поне част от творбите на либералфанатиците и ще разбереш,
    че те точно това искат, да затрият голяма част от човечеството,
    защото ресурсите на планетата привършвали.
    А знаеш ли, че 15% от населението ползва над 60% от ресурсите.
    Сам се сети, кои са тези 15%.

    Коментиран от #41, #80

    23:01 28.08.2026

  • 35 С тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Като се издупчи АЕЦ-а":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #39

    23:01 28.08.2026

  • 36 Крайно време е

    3 5 Отговор
    руският агресор да напусне Украйна, вместо да хленчи..

    Коментиран от #44

    23:01 28.08.2026

  • 37 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    23:01 28.08.2026

  • 38 Ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    А ти чувал ли си за превантивен удар. Преди Путин да изстреля ракета ще бъде унищожена. Така че не се надявай.

    Коментиран от #42, #48

    23:02 28.08.2026

  • 39 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    23:02 28.08.2026

  • 40 Говномьот просроченнъй

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "С тролене":

    Сдай ся.....

    23:02 28.08.2026

  • 41 Знам,

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    а земята е плоска и ни чипират от въртолети,🥳🥳🥳🚾🚾🚾

    Коментиран от #43

    23:02 28.08.2026

  • 42 Така е мъник

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ха ха":

    Тя войната е като на плейстейшъна!

    23:03 28.08.2026

  • 43 Режисьорът на филма

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Знам,":

    "плоската земя".. Категорично отказа наградата "Златен глобус"

    23:04 28.08.2026

  • 44 С тролене

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Крайно време е":

    на евтина пропаганда срещу Русия изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #49, #89

    23:04 28.08.2026

  • 45 Ачо

    3 4 Отговор
    Говори се че ватенките ги копат общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    23:04 28.08.2026

  • 46 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тролейки лъжи":

    Друго изречение не можеш ли да измислиш, че изглеждаш много глупаво.

    Коментиран от #52, #53

    23:04 28.08.2026

  • 47 Хахахахаха

    1 2 Отговор
    Киев и в момента гори, руснаците как се гъбаркат с укрите, всеки ден си бомбят Киев за майтапа, а маджара още се чуди как да стигне на 30 км от Москва, хахахах най големите успехи на укрите е да бомбят депа хахахахах

    Коментиран от #82, #99

    23:06 28.08.2026

  • 48 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ха ха":

    Я вземи да обясниш , как се прави превантивен удар, след като най-доброто на САЩ са Минитюънт 3 , които направиха половин век и всички тестове наскоро показаха , че са с изтекъл срок на годност. Вчера Русия направи тестове със стратегическите си ракети, за да покаже на глупака отвъд океана, че посланието му предадено от шефа на ЦРУ , могат да си го заврят в задните части.

    Коментиран от #51, #79

    23:07 28.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Не си

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    у ред.

    23:08 28.08.2026

  • 51 Не си у ред с

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":

    руските фантазии.

    Коментиран от #54, #71

    23:09 28.08.2026

  • 52 Можеш

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха ха":

    Но когато някой изглежда глупаво като троли денонощно лъжи срещу Русия, аз вина нямам! Дали знае, колко глупаво изглежда или няма толкова капацитет? 😄

    Коментиран от #85

    23:09 28.08.2026

  • 53 Куев е заличен завинаги

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха ха":

    На Марс ще има живот-в Куев... НЕ

    Коментиран от #95

    23:10 28.08.2026

  • 54 Ти троли

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Не си у ред с":

    и да не ти пука, е изглеждаш глупаво и показваш колко е отчаян фашизма на запад.

    Коментиран от #60

    23:11 28.08.2026

  • 55 Руската мъка нийде я няма

    3 1 Отговор
    Сам да си го направиш и да обвиняваш другите.

    23:11 28.08.2026

  • 56 Истинският

    2 2 Отговор
    демагог и заплаха за цивилизацията и демокрацията е хунтата в кремъл

    23:11 28.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Само питам

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    Колко шекела изкара?Стига троши.

    23:12 28.08.2026

  • 59 Айде

    1 0 Отговор
    да приключват с мешаните руски племена.

    23:12 28.08.2026

  • 60 Къв фшизъм

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ти троли":

    на Запад те гони ве, гламчо

    Коментиран от #68

    23:13 28.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Няма лошо

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    че е изгорял, но теб това какво те радва, като ескалира войната и Украйна е бомбена вече 2/3 от денонощието!

    23:15 28.08.2026

  • 64 Жив е още боклука

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Живо ли си още мизeрeн паццyууyллee😂🤣":

    Троли.

    Коментиран от #66

    23:16 28.08.2026

  • 65 Не издържа нервата

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Живо ли си още мизeрeн паццyууyллee😂🤣":

    на фашисткият тролей. Да не пукнеш вена от тролене ии тъпота! 😄

    23:16 28.08.2026

  • 66 Супер изглежда

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Жив е още боклука":

    тролещият глупак като лази с простотия и си се фали сам. 😄

    23:18 28.08.2026

  • 67 Щуротиите

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пълно безобразие е":

    които драскаш нямат никакво значение и не променят реалността, грозия вече пета година понася УЖАСЯВАЩИ загуби и не напредва

    Коментиран от #70

    23:18 28.08.2026

  • 68 Как какъв

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Къв фшизъм":

    Този който изкарал двата глупака да тролят срещу Русия и показват подобието, деградацията и отчаянието на фашизираният запад, 😄

    23:20 28.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Абе фашисткият режим в Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Щуротиите":

    да думне централата, та да поживееш тези щуротии.

    23:21 28.08.2026

  • 71 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Не си у ред с":

    Типично. Нямаш аргументи и почваш с лични нападки. Мога да ти дам примери и Какво се случва с ракетите Трайдънт от подводници при тестове. Тръгват в неизвестна посока. Затова да си натискат парцалите и да се молят Путин бог дълъг живот да му дава, че следващият няма да е такава Мека Мария.

    Коментиран от #81, #86

    23:22 28.08.2026

  • 72 Шкембе Ефенди от Магадан

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    О, вижте го нашия професор по авиация със смайващото смайли! Проблемът на диванните капацитети като теб е, че бързат да се изпляскат неподготвени, за да изглеждат умни.
    Да ти отворя безплатно учебника: Ту-95МС е ОФИЦИАЛНО класифициран като „Стратегически ракетоносец-бомбардировач“ от Тежката бомбардировъчна авиация на Русия. По класификацията на НАТО се води Heavy Bomber. Да твърдиш, че не е бомбардировач, а ракетоносец, е все едно да кажеш: „Това пред блока не е кола, а е дизел :)“. Класът си е бомбардировач, въоръжението са ракети. Гений!
    Но знаеш ли кое е най-смешното в напъните ти? Че без значение как го наричаш – ракетоносец, бомбардировач или „безаналогов камион“, в момента на летището в Саратов той е просто СКРАП! Отиди на пистата и обясни на изгорелия за стотици милиони долара самолет, че „пропагандата я пишат тъпанари“, докато му събираш пепелта от пистата след удара с евтиното украинско хвърчило. Олекна ли ти?

    Коментиран от #77

    23:22 28.08.2026

  • 73 Ддд

    1 0 Отговор
    Поредното нагло изказване, на говорителката на ФАШИСТАН!

    23:27 28.08.2026

  • 74 Натиск? Какъв натиск?

    1 0 Отговор
    Нямаше ли да унищожите Запада или поне англосаксите? Медведев от колко време обещава, да не би да ни лъже?

    23:27 28.08.2026

  • 75 Ама това

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Като се издупчи АЕЦ-а":

    ще е само на запад, обещай, на Изток няма да го допуснеш, нали, ще спреш някакси радиацията

    23:27 28.08.2026

  • 76 Кремълските смешници🚾🚾🚾:

    1 0 Отговор
    – Всеки ден ви бомбим. Крайно време е да ви окажем натиск.

    23:28 28.08.2026

  • 77 Ту95 е на почти 80 години

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    Самолет с перки. Създаден преди Туполев да изобрети реактивните самолети.

    Коментиран от #83

    23:30 28.08.2026

  • 78 Перце

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    нещо се бъркаш, жужко целува корана, безпринципното многоходово

    23:32 28.08.2026

  • 79 С тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":

    изглеждаш много глупаво!

    23:33 28.08.2026

  • 80 Успокоителни

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    са ти необходими

    23:33 28.08.2026

  • 81 Не ти ща кремълските фейкове

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "РЕАЛИСТ":

    и фермани.Не почиват на реални факти.
    Изчезни, зомби!
    Тук не е психиатрия за неоценени оратори.
    Може да се пробваш в Хайд Парк. Направен е за такива като теб да плямпат: кой каквото го сърби .

    23:33 28.08.2026

  • 82 С тролене на лъжи

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахахаха":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #91

    23:35 28.08.2026

  • 83 Тодор Живков:

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ту95 е на почти 80 години":

    "Съветските болни са най-здравите болни в света".

    23:35 28.08.2026

  • 84 ГолЕм смЕх!

    1 1 Отговор
    Ама видите ли,те...- ,,Припомняли"...:
    ,,ПРИПОМНЯМЕ, че продължават и руските удари срещу украински територии."
    Което е несравнимо по мащаб,с пораженията,които би предизвикала една ядрена катастрофа със ЗАЕЦ...!
    Един вид-,,Втори Чернобил" ..!

    Коментиран от #90

    23:36 28.08.2026

  • 85 С тролене

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Можеш":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #87

    23:36 28.08.2026

  • 86 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "РЕАЛИСТ":

    руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #88

    23:37 28.08.2026

  • 87 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    23:38 28.08.2026

  • 88 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ами":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги и без изключение уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #92

    23:39 28.08.2026

  • 89 Руззия

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "С тролене":

    е фа шист ка държава и трябва да бъде РАЗОБЛИЧАВАНА винаги и по всяко врвме

    Коментиран от #93

    23:39 28.08.2026

  • 90 На когото му пука,

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "ГолЕм смЕх!":

    да се изтегли в
    к.чия си г.з Москва. Никой не ги е канил там.

    Коментиран от #101

    23:39 28.08.2026

  • 91 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "С тролене на лъжи":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    Коментиран от #97

    23:40 28.08.2026

  • 92 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Така е":

    руската пропаганда има за цел глупака и циклофренните му проблеми.

    Коментиран от #96

    23:41 28.08.2026

  • 93 С тролене

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Руззия":

    показваш фашизма възродил се на запад и направил гнездо в Украйна!

    23:41 28.08.2026

  • 94 Винаги съм се чудил!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    На какво разчитат авторите на такива дълги романи,като твоят...?!
    Едва ли някой има търпението и желанието да ги чете...!
    Това се отнася както за русофобите,така и за русофилите...!
    Ами хора,дайте по-накратко и по-делово,та белким някой ви уважи и прочете поста...

    23:41 28.08.2026

  • 95 Куевия

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Куев е заличен завинаги":

    ти е заличен още от първия ти ден, но КИЕВ разказва играта на блатните

    23:42 28.08.2026

  • 96 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Ами":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключение уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    23:42 28.08.2026

  • 97 Ами така прави руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Така е":

    с болните си глупаци.
    Изпива им акъла и ги прави на латерни.

    Коментиран от #98

    23:42 28.08.2026

  • 98 Точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ами така прави руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключения уцелва глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    23:44 28.08.2026

  • 99 Гъбаркат

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахахаха":

    в смисъл, че стават храна за гъбите

    23:45 28.08.2026

  • 100 Точно така

    1 1 Отговор
    Затова пропадналият и залят от фашизъм Кремъл винаги и без изключение уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Украйна и го превръща в отпадък.

    Коментиран от #102

    23:45 28.08.2026

  • 101 Требе и на тебе да ти пука...!

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "На когото му пука,":

    Щото ако Укрите гръмнат ЗАЕЦ,цяла Европа ще бъде удавена в радиация ...!
    Включително и твоето скромно и непукистко заспало тяло...

    23:46 28.08.2026

  • 102 Кражбата, лъжите и троленето

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Точно така":

    показват не само личната трагедия, а падението, деградацията и отчаянието на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!

    23:47 28.08.2026

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