Говори Москва: Крайно време е да окаже натиск върху Киев след поредните удари по Запорожката АЕЦ

Руското външно министерство призова ръководството на МААЕ да предприеме всеобхватни мерки срещу Киев във връзка с ударите на Украйна по Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), съобщава "Интерфакс".

"На 26 август украински дрон се насочи към сухото хранилище за отработено ядрено гориво в ЗАЕЦ, чието увреждане може да доведе до сериозна радиационна авария. Има и други примери за това как Володимир Зеленски и неговата клика се държат все по-безразсъдно, демонстрирайки на света готовността си да застрашат ядрената безопасност на най-голямата атомна електроцентрала в Европа и да провокират ядрена катастрофа", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в коментар, публикуван в петък вечерта на уебсайта на руското външно министерство.

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"Подобни действия биха били невъзможни без постоянната подкрепа на западните страни за киевската хунта. Именно тази подкрепа внушава на престъпния режим на В. Зеленски фалшивата надежда за безнаказаност и провокира нови авантюри", отбеляза официалният представител на руското външно министерство.

"Още веднъж призоваваме ръководството на МААЕ да разбере сериозността на ситуацията и да предприеме всеобхватни мерки за оказване на влияние върху Киев", се казва в изявлението.

Припомняме, че продължават и руските удари срещу украински територии.

Четириетажна жилищна сграда е била засегната в Подилски район на Киев в резултат на руска атака вечерта на 27 август. Това съобщава "Укринформ", като цитира изявление на Киевската градска военна администрация в Telegram. Информация за пострадали се уточнява.