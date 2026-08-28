Говори Москва: Крайно време е да окаже натиск върху Киев след поредните удари по Запорожката АЕЦ

Руското външно министерство призова ръководството на МААЕ да предприеме всеобхватни мерки срещу Киев във връзка с ударите на Украйна по Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), съобщава "Интерфакс".
"На 26 август украински дрон се насочи към сухото хранилище за отработено ядрено гориво в ЗАЕЦ, чието увреждане може да доведе до сериозна радиационна авария. Има и други примери за това как Володимир Зеленски и неговата клика се държат все по-безразсъдно, демонстрирайки на света готовността си да застрашат ядрената безопасност на най-голямата атомна електроцентрала в Европа и да провокират ядрена катастрофа", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в коментар, публикуван в петък вечерта на уебсайта на руското външно министерство.
"Подобни действия биха били невъзможни без постоянната подкрепа на западните страни за киевската хунта. Именно тази подкрепа внушава на престъпния режим на В. Зеленски фалшивата надежда за безнаказаност и провокира нови авантюри", отбеляза официалният представител на руското външно министерство.
"Още веднъж призоваваме ръководството на МААЕ да разбере сериозността на ситуацията и да предприеме всеобхватни мерки за оказване на влияние върху Киев", се казва в изявлението.
Припомняме, че продължават и руските удари срещу украински територии.
Четириетажна жилищна сграда е била засегната в Подилски район на Киев в резултат на руска атака вечерта на 27 август. Това съобщава "Укринформ", като цитира изявление на Киевската градска военна администрация в Telegram. Информация за пострадали се уточнява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шкембе Ефенди от Магадан
Как е времето в Саратов, усещате ли лекия бриз откъм летище „Енгелс-2“? Спокойно, няма нужда да си пускате климатиците, момчетата от Украйна вече ви осигуриха безплатно „отопление“ насред август.
Докато вие преначертавате границите на Европа от панелките си, руската гордост – стратегическият ядрен бомбардировач Ту-95МС – реши да се трансформира в огромна, пушеща купчина скрап. Иронията е просто брутална: самолетът, който трябваше да плаши НАТО и да носи апокалипсис, беше разглобен на съставните си части от няколко евтини хвърчила с перки, сглобени буквално в някой украински гараж.
Но чакайте, нека не пропускаме най-забавната част! Министерството на отбраната в Москва веднага рапортува, че „всички дронове са успешно прихванати“. И са напълно прави – Ту-95МС успешно прихвана украинския дрон директно с дясното си крило, а складовете за гориво толкова ефективно „унищожиха“ експлозивите, че пожарът се виждаше от Космоса.
Очертава се страхотна нова тактика: унищожаване на вражеските боеприпаси чрез подлагане на собствените си самолети за милиони долари! Продължавайте да ни обяснявате как всичко върви „по план“, докато в Саратов си претоплят вечерята на огъня от поредната „безаналогова“ катастрофа. Наздраве с копейките!
Коментиран от #8, #17, #58, #94
22:40 28.08.2026
2 малко ги биете
22:41 28.08.2026
3 Кобзон рекърдс
22:43 28.08.2026
4 после иде ред на руските
22:43 28.08.2026
5 Пълно безобразие е
Коментиран от #19, #67
22:44 28.08.2026
6 Ами това ще е подарък
Коментиран от #21, #61
22:44 28.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 По всички статии ли
До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":ше тролиш? 😄
Коментиран от #22
22:45 28.08.2026
9 Като се издупчи АЕЦ-а
Коментиран от #35, #75
22:46 28.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Обичам Травестити
Коментиран от #12, #14
22:48 28.08.2026
12 Мани мани
До коментар #11 от "Обичам Травестити":Изсмукаха ми водата от колената... Доктора ми не вярва, ще го водя и него тук.... Много са добри
Коментиран от #13
22:50 28.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Обичам минуси
До коментар #11 от "Обичам Травестити":Когато ги слагат най-големите Смукачи от ред/колегията
Коментиран от #15
22:52 28.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 РЕАЛИСТ
По данни на SIPRI Русия разполага с най-големия в света арсенал от тактически ядрени бойни заряди – 1816 срещу едва 200 за САЩ. Бойни глави с мощност от 10 до 100 килотона могат да бъдат носени например от ракетните комплекси „Искандер“, от които Русия има на въоръжение 150 единици.
Ако това е истина , ме знам ,кво чака Путин. Дава на НАТО 5 минути за пълна и безусловна капитулация и ако не , ги изпържва за има няма 15 минути.
Коментиран от #34, #38, #50, #69
22:54 28.08.2026
17 Ами
До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":Ту-95МС не е стратегически бомбандировач, а е ракетоносец :)
Пробле на пропагандата е, че я пишат тъпанари.
Коментиран от #33, #57, #72
22:54 28.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 С тролене
До коментар #5 от "Пълно безобразие е":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #23
22:55 28.08.2026
20 -Ибpикчия =българин е циганин= ибpикчиЯ-
(с) Радой Ралин
Коментиран от #24, #29
22:55 28.08.2026
21 С тролене
До коментар #6 от "Ами това ще е подарък":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #25, #30
22:56 28.08.2026
22 С тролене
До коментар #8 от "По всички статии ли":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #27
22:56 28.08.2026
23 Така е
До коментар #19 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
22:57 28.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така е
До коментар #21 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
22:57 28.08.2026
26 Ха ха ха
Коментиран от #28
22:57 28.08.2026
27 Така е
До коментар #22 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
22:57 28.08.2026
28 Тролейки лъжи
До коментар #26 от "Ха ха ха":изглеждаш много глупаво
Коментиран от #46
22:58 28.08.2026
29 С тролене
До коментар #20 от "-Ибpикчия =българин е циганин= ибpикчиЯ-":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #31
22:58 28.08.2026
30 Т/рол
До коментар #21 от "С тролене":Ше ми тръбиш ли на тръбата
22:58 28.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Перо
Коментиран от #78
22:59 28.08.2026
33 С тролене
До коментар #17 от "Ами":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #37, #40
23:00 28.08.2026
34 Ами
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Прочети поне част от творбите на либералфанатиците и ще разбереш,
че те точно това искат, да затрият голяма част от човечеството,
защото ресурсите на планетата привършвали.
А знаеш ли, че 15% от населението ползва над 60% от ресурсите.
Сам се сети, кои са тези 15%.
Коментиран от #41, #80
23:01 28.08.2026
35 С тролене
До коментар #9 от "Като се издупчи АЕЦ-а":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #39
23:01 28.08.2026
36 Крайно време е
Коментиран от #44
23:01 28.08.2026
37 Така е
До коментар #33 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
23:01 28.08.2026
38 Ха ха ха
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":А ти чувал ли си за превантивен удар. Преди Путин да изстреля ракета ще бъде унищожена. Така че не се надявай.
Коментиран от #42, #48
23:02 28.08.2026
39 Така е
До коментар #35 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
23:02 28.08.2026
40 Говномьот просроченнъй
До коментар #33 от "С тролене":Сдай ся.....
23:02 28.08.2026
41 Знам,
До коментар #34 от "Ами":а земята е плоска и ни чипират от въртолети,🥳🥳🥳🚾🚾🚾
Коментиран от #43
23:02 28.08.2026
42 Така е мъник
До коментар #38 от "Ха ха ха":Тя войната е като на плейстейшъна!
23:03 28.08.2026
43 Режисьорът на филма
До коментар #41 от "Знам,":"плоската земя".. Категорично отказа наградата "Златен глобус"
23:04 28.08.2026
44 С тролене
До коментар #36 от "Крайно време е":на евтина пропаганда срещу Русия изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #49, #89
23:04 28.08.2026
45 Ачо
23:04 28.08.2026
46 Ха ха ха
До коментар #28 от "Тролейки лъжи":Друго изречение не можеш ли да измислиш, че изглеждаш много глупаво.
Коментиран от #52, #53
23:04 28.08.2026
47 Хахахахаха
Коментиран от #82, #99
23:06 28.08.2026
48 РЕАЛИСТ
До коментар #38 от "Ха ха ха":Я вземи да обясниш , как се прави превантивен удар, след като най-доброто на САЩ са Минитюънт 3 , които направиха половин век и всички тестове наскоро показаха , че са с изтекъл срок на годност. Вчера Русия направи тестове със стратегическите си ракети, за да покаже на глупака отвъд океана, че посланието му предадено от шефа на ЦРУ , могат да си го заврят в задните части.
Коментиран от #51, #79
23:07 28.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Не си
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":у ред.
23:08 28.08.2026
51 Не си у ред с
До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":руските фантазии.
Коментиран от #54, #71
23:09 28.08.2026
52 Можеш
До коментар #46 от "Ха ха ха":Но когато някой изглежда глупаво като троли денонощно лъжи срещу Русия, аз вина нямам! Дали знае, колко глупаво изглежда или няма толкова капацитет? 😄
Коментиран от #85
23:09 28.08.2026
53 Куев е заличен завинаги
До коментар #46 от "Ха ха ха":На Марс ще има живот-в Куев... НЕ
Коментиран от #95
23:10 28.08.2026
54 Ти троли
До коментар #51 от "Не си у ред с":и да не ти пука, е изглеждаш глупаво и показваш колко е отчаян фашизма на запад.
Коментиран от #60
23:11 28.08.2026
55 Руската мъка нийде я няма
23:11 28.08.2026
56 Истинският
23:11 28.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Само питам
До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":Колко шекела изкара?Стига троши.
23:12 28.08.2026
59 Айде
23:12 28.08.2026
60 Къв фшизъм
До коментар #54 от "Ти троли":на Запад те гони ве, гламчо
Коментиран от #68
23:13 28.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Няма лошо
До коментар #57 от "Шкембе Ефенди от Магадан":че е изгорял, но теб това какво те радва, като ескалира войната и Украйна е бомбена вече 2/3 от денонощието!
23:15 28.08.2026
64 Жив е още боклука
До коментар #61 от "Живо ли си още мизeрeн паццyууyллee😂🤣":Троли.
Коментиран от #66
23:16 28.08.2026
65 Не издържа нервата
До коментар #61 от "Живо ли си още мизeрeн паццyууyллee😂🤣":на фашисткият тролей. Да не пукнеш вена от тролене ии тъпота! 😄
23:16 28.08.2026
66 Супер изглежда
До коментар #64 от "Жив е още боклука":тролещият глупак като лази с простотия и си се фали сам. 😄
23:18 28.08.2026
67 Щуротиите
До коментар #5 от "Пълно безобразие е":които драскаш нямат никакво значение и не променят реалността, грозия вече пета година понася УЖАСЯВАЩИ загуби и не напредва
Коментиран от #70
23:18 28.08.2026
68 Как какъв
До коментар #60 от "Къв фшизъм":Този който изкарал двата глупака да тролят срещу Русия и показват подобието, деградацията и отчаянието на фашизираният запад, 😄
23:20 28.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Абе фашисткият режим в Украйна
До коментар #67 от "Щуротиите":да думне централата, та да поживееш тези щуротии.
23:21 28.08.2026
71 РЕАЛИСТ
До коментар #51 от "Не си у ред с":Типично. Нямаш аргументи и почваш с лични нападки. Мога да ти дам примери и Какво се случва с ракетите Трайдънт от подводници при тестове. Тръгват в неизвестна посока. Затова да си натискат парцалите и да се молят Путин бог дълъг живот да му дава, че следващият няма да е такава Мека Мария.
Коментиран от #81, #86
23:22 28.08.2026
72 Шкембе Ефенди от Магадан
До коментар #17 от "Ами":О, вижте го нашия професор по авиация със смайващото смайли! Проблемът на диванните капацитети като теб е, че бързат да се изпляскат неподготвени, за да изглеждат умни.
Да ти отворя безплатно учебника: Ту-95МС е ОФИЦИАЛНО класифициран като „Стратегически ракетоносец-бомбардировач“ от Тежката бомбардировъчна авиация на Русия. По класификацията на НАТО се води Heavy Bomber. Да твърдиш, че не е бомбардировач, а ракетоносец, е все едно да кажеш: „Това пред блока не е кола, а е дизел :)“. Класът си е бомбардировач, въоръжението са ракети. Гений!
Но знаеш ли кое е най-смешното в напъните ти? Че без значение как го наричаш – ракетоносец, бомбардировач или „безаналогов камион“, в момента на летището в Саратов той е просто СКРАП! Отиди на пистата и обясни на изгорелия за стотици милиони долара самолет, че „пропагандата я пишат тъпанари“, докато му събираш пепелта от пистата след удара с евтиното украинско хвърчило. Олекна ли ти?
Коментиран от #77
23:22 28.08.2026
73 Ддд
23:27 28.08.2026
74 Натиск? Какъв натиск?
23:27 28.08.2026
75 Ама това
До коментар #9 от "Като се издупчи АЕЦ-а":ще е само на запад, обещай, на Изток няма да го допуснеш, нали, ще спреш някакси радиацията
23:27 28.08.2026
76 Кремълските смешници🚾🚾🚾:
23:28 28.08.2026
77 Ту95 е на почти 80 години
До коментар #72 от "Шкембе Ефенди от Магадан":Самолет с перки. Създаден преди Туполев да изобрети реактивните самолети.
Коментиран от #83
23:30 28.08.2026
78 Перце
До коментар #32 от "Перо":нещо се бъркаш, жужко целува корана, безпринципното многоходово
23:32 28.08.2026
79 С тролене
До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":изглеждаш много глупаво!
23:33 28.08.2026
80 Успокоителни
До коментар #34 от "Ами":са ти необходими
23:33 28.08.2026
81 Не ти ща кремълските фейкове
До коментар #71 от "РЕАЛИСТ":и фермани.Не почиват на реални факти.
Изчезни, зомби!
Тук не е психиатрия за неоценени оратори.
Може да се пробваш в Хайд Парк. Направен е за такива като теб да плямпат: кой каквото го сърби .
23:33 28.08.2026
82 С тролене на лъжи
До коментар #47 от "Хахахахаха":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #91
23:35 28.08.2026
83 Тодор Живков:
До коментар #77 от "Ту95 е на почти 80 години":"Съветските болни са най-здравите болни в света".
23:35 28.08.2026
84 ГолЕм смЕх!
,,ПРИПОМНЯМЕ, че продължават и руските удари срещу украински територии."
Което е несравнимо по мащаб,с пораженията,които би предизвикала една ядрена катастрофа със ЗАЕЦ...!
Един вид-,,Втори Чернобил" ..!
Коментиран от #90
23:36 28.08.2026
85 С тролене
До коментар #52 от "Можеш":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #87
23:36 28.08.2026
86 Ами
До коментар #71 от "РЕАЛИСТ":руската пропаганда има за цел глупака.
Коментиран от #88
23:37 28.08.2026
87 Така е
До коментар #85 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
23:38 28.08.2026
88 Така е
До коментар #86 от "Ами":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги и без изключение уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
Коментиран от #92
23:39 28.08.2026
89 Руззия
До коментар #44 от "С тролене":е фа шист ка държава и трябва да бъде РАЗОБЛИЧАВАНА винаги и по всяко врвме
Коментиран от #93
23:39 28.08.2026
90 На когото му пука,
До коментар #84 от "ГолЕм смЕх!":да се изтегли в
к.чия си г.з Москва. Никой не ги е канил там.
Коментиран от #101
23:39 28.08.2026
91 Така е
До коментар #82 от "С тролене на лъжи":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
Коментиран от #97
23:40 28.08.2026
92 Ами
До коментар #88 от "Така е":руската пропаганда има за цел глупака и циклофренните му проблеми.
Коментиран от #96
23:41 28.08.2026
93 С тролене
До коментар #89 от "Руззия":показваш фашизма възродил се на запад и направил гнездо в Украйна!
23:41 28.08.2026
94 Винаги съм се чудил!
До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":На какво разчитат авторите на такива дълги романи,като твоят...?!
Едва ли някой има търпението и желанието да ги чете...!
Това се отнася както за русофобите,така и за русофилите...!
Ами хора,дайте по-накратко и по-делово,та белким някой ви уважи и прочете поста...
23:41 28.08.2026
95 Куевия
До коментар #53 от "Куев е заличен завинаги":ти е заличен още от първия ти ден, но КИЕВ разказва играта на блатните
23:42 28.08.2026
96 Точно така
До коментар #92 от "Ами":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключение уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
23:42 28.08.2026
97 Ами така прави руската пропаганда
До коментар #91 от "Така е":с болните си глупаци.
Изпива им акъла и ги прави на латерни.
Коментиран от #98
23:42 28.08.2026
98 Точно така
До коментар #97 от "Ами така прави руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключения уцелва глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
23:44 28.08.2026
99 Гъбаркат
До коментар #47 от "Хахахахаха":в смисъл, че стават храна за гъбите
23:45 28.08.2026
100 Точно така
Коментиран от #102
23:45 28.08.2026
101 Требе и на тебе да ти пука...!
До коментар #90 от "На когото му пука,":Щото ако Укрите гръмнат ЗАЕЦ,цяла Европа ще бъде удавена в радиация ...!
Включително и твоето скромно и непукистко заспало тяло...
23:46 28.08.2026
102 Кражбата, лъжите и троленето
До коментар #100 от "Точно така":показват не само личната трагедия, а падението, деградацията и отчаянието на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!
23:47 28.08.2026