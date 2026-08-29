На море в Русия: войната достигна и руските плажове

Вятърът духа силно над плажа на Новоросийск, пристанищен град в северната част на руското Черноморско крайбрежие. Някои се разхождат по алеята край морския бряг, други се пекат на слънце на чакълестия плаж в закътано от вятъра местенце. Но изведнъж се чува въздушна тревога. Посред бял ден. Морски шум и виещи сирени – така звучи това лято тук, пише в репортаж германската обществено-правна медия АРД.
Спасителят Артур взима мегафона си и любезно призовава плажуващите да напуснат плажа. "В известен смисъл се жертвам, за да евакуирам плажа", разказва той с гордост пред АРД. Тази година работата му е по-трудна от всякога.
Най-вече защото някои категорично отказват да сложат край на слънчевите бани край морето и просто остават на плажа. Като пенсионерката Людмила с приятелката си: двете си споделят една кърпа и продължават да си бъбрят въпреки алармата. Людмила е раздразнена: "Защо е цялата тази суматоха, като все пак нищо не се вижда? Просто тероризират хората с това".
"Мисля, че това е само началото"
Но опасността е напълно реална: в нощта срещу 12 август Украйна нанесе масивен удар по пристанището в Новоросийск. Там се намира руска военноморска база. При мащабната атака обаче не беше засегната само територията на пристанището, а и жилищни сгради в близост, имаше загинали и ранени, посочва АРД.
Наташа живее недалеч от пристанището. "Беше много страшно", казва тя и добавя, че целият град не е спал.
Семейството на Наташа живее тук от десетилетия. Майка ѝ разказва как по време на Втората световна война германците са бомбардирали района. А сега това се случва отново. "Мислехме, че войната е приключила", казва тя, цитирана от АРД.
Но в нощта на 12 август е имало толкова силни експлозии, че тя и правнукът ѝ не са могли да заспят от страх. Войната вече е стигнала и до прага на дома ѝ, в този популярен руски курорт за лятна почивка. А Наташа се опасява, че това е е било само началото.
Атаките на Украйна обаче засягат преди всичко руската икономика. Пристанището в Новоросийск е най-важният транспортен център на Русия за външната търговия – за петрол, зърно и контейнерни товари. Но от дни насам тук всичко е в застой. В Черно море конфликтът между Русия и Украйна ескалира – в резултат на взаимните атаки срещу пристанища, енергийни съоръжения и търговски кораби са блокирани около 97 процента от украинските и руските експортни капацитети за зърно в целия Черноморски регион, посочва АРД.
Паднал дрон на плажа
На около 170 километра на юг по крайбрежието на Черно море се намира най-известният ваканционен лагер в страната. Всяка сутрин тук звучи руският химн, а децата издигат знамето. От руска гледна точка те са спечелили голямата награда: три седмици в лагера "Орлоняк" (в превод "малък орел").
Директорът Александър Джеус казва, че тук децата се научават да вярват в себе си и в страната си, както и в това, че могат да променят света. "Не чрез насилие и войни, а чрез мирни и красиви дела." Повечето младежи са участвали в конкурси за таланти, за да могат да присъстват тук. Други имат влиятелни родители. Отмяната на лагера в тези времена е изключена за ръководството.
В момента група тийнейджъри посещава курс по плуване, но занятието трябва да приключи внезапно: и в летния лагер е обявена въздушна тревога.
В началото на август посетителите на плажа видяха колко сериозна може да бъде заплахата - тогава на препълнения плаж в руския черноморски курорт Архипо-Осиповка се разби дрон - само на 25 километра по въздушна линия от летния лагер. Според официални данни при удара са загинали седем души, сред които четири деца. На видеозаписи в социалните мрежи се чуват изстрели преди сблъсъка, което вероятно означава, че руската противовъздушна отбрана е обстрелвала дрона, преди той да се разбие на плажа. Русия твърди, че украинската атака е била насочена директно срещу хората на плажа.
По-малко гости в луксозния курорт Сочи
В най-южната част на руския Черноморски регион се намира Сочи, който в Русия е символ на луксозната почивка. Не много руснаци могат да си позволят да почиват в този курорт. Тази година туристите са значително по-малко от обикновено. Но не заради високите цени, казва барманката Кира. "Причината е, че тук има дронове и експлозии. Като завие сирената, хората трябва да се крият, не ги пускат на плажа."
Пътуването с кола също е трудно: на бензиностанциите постоянно липсва бензин. Властите са разпоредили на хората по крайбрежието да зареждат само в случай на спешност, ако изобщо има гориво. В жегата колите се струпват в задръствания, което допълнително изнервя почиващите. Войната вече достигна и руския ваканционен рай, пише на финала АРД.
Автор: Зилке Дитрих (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всяка сутрин 8 милиарди души
Коментиран от #18
12:07 29.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С БАНГАРАНГА БУМ БУМ :)
......
ЗА ВИДЕО ГЛЕДАЙТЕ УКРАИНСКИТЕ КАНАЛИ:)
Коментиран от #43
12:08 29.08.2026
3 Пусулер
12:08 29.08.2026
4 "Беше много страшно"
12:09 29.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Путин
12:09 29.08.2026
7 Рубльов
Коментиран от #12, #21, #29
12:09 29.08.2026
8 Леле леле
12:10 29.08.2026
9 ФАКТ
12:10 29.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Незаконна търговия с органи и тъкани от починали хора са извършвали служители на моргата в Буковина,
съобщи главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко във Фейсбук и в канала си в Телеграм.
Престъпната дейност е била организирана от длъжностни лица от Черновицкото областно патологоанатомично бюро."
Коментиран от #14, #17, #27, #44
12:11 29.08.2026
11 Хай
12:11 29.08.2026
12 СВОтчик
До коментар #7 от "Рубльов":"Блокадата на Ленинград" ще се повтори. Този път обаче си нямат Сталин и САЩ да ги подкрепя, имат си един бункерен плъх и Северна Корея за съюзник.
Коментиран от #24
12:12 29.08.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
АКО СИ МЪЖ ПО 4 :)
.....
А БАНАНИ НЕТ :)
12:12 29.08.2026
14 ха ха ха
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И какво - мислиш, че като Маша обяви това, Русия най-после ще пАбеди?!
Коментиран от #22, #25
12:12 29.08.2026
15 Т Живков
12:13 29.08.2026
16 Примати
12:13 29.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако това Ви напомня на делото срещу
Хашим Тачи -лидерът на АОК и косоварите - явно имате добра памет❗
12:14 29.08.2026
18 А ти
До коментар #1 от "Всяка сутрин 8 милиарди души":всяка сутрин се събуждаш с мисълта че си още по голем евроотпадък
Коментиран от #23, #45
12:14 29.08.2026
19 Биби
12:15 29.08.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
12:16 29.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "ха ха ха":ХА ХО, какво мисля АЗ си знам само аз❗
Ти се опитай да мислиш сам без външна помощ и се опитай да изразиш свои мисли или факти които знаеш❗
12:16 29.08.2026
23 Камион
До коментар #18 от "А ти":Всяка сутрин се моля такива като тебе да влязат в червената книга,
Коментиран от #26
12:17 29.08.2026
24 Бункерен плъх
До коментар #12 от "СВОтчик":Аз съм и за САЩ и за Русия хахах
12:17 29.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "ха ха ха":ХА ХО, за ФнГЛ , като теб , съм подчертал:
"съобщи главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко във Фейсбук и в канала си в Телеграм"
Не Маша, не ТАСС❗
12:18 29.08.2026
26 Танк
До коментар #23 от "Камион":Леко че опущи и умириса патурете на пепейска смрад
12:19 29.08.2026
27 Службите в Украйна работят
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За такава новина монголята от Кремъл пращат журналиста първо в лудницата, а после на доживотна каторга в Сибир. След това назначават охрана на моргата, да не се появи още някоя "Гергана", която да ги пита какво правите тука.
Коментиран от #35
12:20 29.08.2026
28 стоян георгиев
Коментиран от #37
12:20 29.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дедо
12:21 29.08.2026
33 Дзак
12:22 29.08.2026
34 Тервел
Коментиран от #36
12:22 29.08.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Службите в Украйна работят":Да. И не само службите❗
Ама ти откъде да знаеш, че и ПреЦедента на У...йна работи❗
Преди време след разпореждане на БайПън ПреЦедентът на У...йна за по- малко от 24 часа уволни главния прокурор на У... йна...
защото започна дело срещу синчето му❗
12:24 29.08.2026
36 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #34 от "Тервел":Не мисля че мннн.гауите имате моралното право да критикувате !
12:26 29.08.2026
37 Али Турчинът
До коментар #28 от "стоян георгиев":Ей мин.дилл ,хич не ми се прави на Големият стоян георгиев Тесс.Някка ,любимеца на много от нас ,отдълече лъхаш че не си от неговата класа
12:29 29.08.2026
38 Цецко
12:29 29.08.2026
39 Рубльов
12:29 29.08.2026
40 Така си е
12:31 29.08.2026
41 Факт
12:32 29.08.2026
42 Салавьов
12:37 29.08.2026
43 С тролене
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Изглеждаш много глупаво!
12:38 29.08.2026
44 С тролене
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Изглеждаш много глупаво!
12:42 29.08.2026
45 С тролене
До коментар #18 от "А ти":Изглеждаш много глупаво!
12:43 29.08.2026
46 Говорит Москва
12:50 29.08.2026
47 7676
Коментиран от #49
12:52 29.08.2026
48 Казва се
12:53 29.08.2026
49 Не ни е страх от руските ти хибридки,
До коментар #47 от "7676":свиквай и не се занимавай. Провери за Зеленски под леглото си.
12:54 29.08.2026