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На море в Русия: войната достигна и руските плажове
  Тема: Украйна

На море в Русия: войната достигна и руските плажове

29 Август, 2026 12:03 1 065 49

  • дронове-
  • русия-
  • сочи-
  • украйна-
  • война-
  • черно море-
  • новоросийск

Лято е и хората в Русия се стичат към плажовете на Черно море. Само че там все по-често звучат сигнали за въздушна тревога.

На море в Русия: войната достигна и руските плажове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Вятърът духа силно над плажа на Новоросийск, пристанищен град в северната част на руското Черноморско крайбрежие. Някои се разхождат по алеята край морския бряг, други се пекат на слънце на чакълестия плаж в закътано от вятъра местенце. Но изведнъж се чува въздушна тревога. Посред бял ден. Морски шум и виещи сирени – така звучи това лято тук, пише в репортаж германската обществено-правна медия АРД.

Спасителят Артур взима мегафона си и любезно призовава плажуващите да напуснат плажа. "В известен смисъл се жертвам, за да евакуирам плажа", разказва той с гордост пред АРД. Тази година работата му е по-трудна от всякога.

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Най-вече защото някои категорично отказват да сложат край на слънчевите бани край морето и просто остават на плажа. Като пенсионерката Людмила с приятелката си: двете си споделят една кърпа и продължават да си бъбрят въпреки алармата. Людмила е раздразнена: "Защо е цялата тази суматоха, като все пак нищо не се вижда? Просто тероризират хората с това".

"Мисля, че това е само началото"

Но опасността е напълно реална: в нощта срещу 12 август Украйна нанесе масивен удар по пристанището в Новоросийск. Там се намира руска военноморска база. При мащабната атака обаче не беше засегната само територията на пристанището, а и жилищни сгради в близост, имаше загинали и ранени, посочва АРД.

Наташа живее недалеч от пристанището. "Беше много страшно", казва тя и добавя, че целият град не е спал.

Семейството на Наташа живее тук от десетилетия. Майка ѝ разказва как по време на Втората световна война германците са бомбардирали района. А сега това се случва отново. "Мислехме, че войната е приключила", казва тя, цитирана от АРД.

Но в нощта на 12 август е имало толкова силни експлозии, че тя и правнукът ѝ не са могли да заспят от страх. Войната вече е стигнала и до прага на дома ѝ, в този популярен руски курорт за лятна почивка. А Наташа се опасява, че това е е било само началото.

Атаките на Украйна обаче засягат преди всичко руската икономика. Пристанището в Новоросийск е най-важният транспортен център на Русия за външната търговия – за петрол, зърно и контейнерни товари. Но от дни насам тук всичко е в застой. В Черно море конфликтът между Русия и Украйна ескалира – в резултат на взаимните атаки срещу пристанища, енергийни съоръжения и търговски кораби са блокирани около 97 процента от украинските и руските експортни капацитети за зърно в целия Черноморски регион, посочва АРД.

Паднал дрон на плажа

На около 170 километра на юг по крайбрежието на Черно море се намира най-известният ваканционен лагер в страната. Всяка сутрин тук звучи руският химн, а децата издигат знамето. От руска гледна точка те са спечелили голямата награда: три седмици в лагера "Орлоняк" (в превод "малък орел").

Директорът Александър Джеус казва, че тук децата се научават да вярват в себе си и в страната си, както и в това, че могат да променят света. "Не чрез насилие и войни, а чрез мирни и красиви дела." Повечето младежи са участвали в конкурси за таланти, за да могат да присъстват тук. Други имат влиятелни родители. Отмяната на лагера в тези времена е изключена за ръководството.

В момента група тийнейджъри посещава курс по плуване, но занятието трябва да приключи внезапно: и в летния лагер е обявена въздушна тревога.

В началото на август посетителите на плажа видяха колко сериозна може да бъде заплахата - тогава на препълнения плаж в руския черноморски курорт Архипо-Осиповка се разби дрон - само на 25 километра по въздушна линия от летния лагер. Според официални данни при удара са загинали седем души, сред които четири деца. На видеозаписи в социалните мрежи се чуват изстрели преди сблъсъка, което вероятно означава, че руската противовъздушна отбрана е обстрелвала дрона, преди той да се разбие на плажа. Русия твърди, че украинската атака е била насочена директно срещу хората на плажа.

По-малко гости в луксозния курорт Сочи

В най-южната част на руския Черноморски регион се намира Сочи, който в Русия е символ на луксозната почивка. Не много руснаци могат да си позволят да почиват в този курорт. Тази година туристите са значително по-малко от обикновено. Но не заради високите цени, казва барманката Кира. "Причината е, че тук има дронове и експлозии. Като завие сирената, хората трябва да се крият, не ги пускат на плажа."

Пътуването с кола също е трудно: на бензиностанциите постоянно липсва бензин. Властите са разпоредили на хората по крайбрежието да зареждат само в случай на спешност, ако изобщо има гориво. В жегата колите се струпват в задръствания, което допълнително изнервя почиващите. Войната вече достигна и руския ваканционен рай, пише на финала АРД.

Автор: Зилке Дитрих (ARD)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всяка сутрин 8 милиарди души

    14 26 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #18

    12:07 29.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 9 Отговор
    ПОЗДРАВЯВАМ ВСИЧКИ КИЙВЧАНИ
    С БАНГАРАНГА БУМ БУМ :)
    ......
    ЗА ВИДЕО ГЛЕДАЙТЕ УКРАИНСКИТЕ КАНАЛИ:)

    Коментиран от #43

    12:08 29.08.2026

  • 3 Пусулер

    9 11 Отговор
    Тук на Курилите е спокойно ахахахах

    12:08 29.08.2026

  • 4 "Беше много страшно"

    13 2 Отговор
    На Берлин ли бе де а маама ви първобитна аз!

    12:09 29.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин

    9 10 Отговор
    Важното е копейките по строежите да имат работа и вода.

    12:09 29.08.2026

  • 7 Рубльов

    8 19 Отговор
    Крепостните си мислеха, че всичко ще свърши за "три дня" и после по старому. Е да, ама не. Есента ще усетят какво е да си без ток и горива при минусови температури. Украинците засилват ударите срещу Москва, Санкт- Петербург и другите големи градове. Войната се пренесе на руска територия. "СВО-то върви по план".

    Коментиран от #12, #21, #29

    12:09 29.08.2026

  • 8 Леле леле

    12 8 Отговор
    Даже и пропаганда не правите като за хората...

    12:10 29.08.2026

  • 9 ФАКТ

    8 15 Отговор
    Няма по-големи олиг 0 фрни от копейките и лидера ку в бункера на Камчатка.

    12:10 29.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 4 Отговор
    От печата в У...йна:
    "Незаконна търговия с органи и тъкани от починали хора са извършвали служители на моргата в Буковина,

    съобщи главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко във Фейсбук и в канала си в Телеграм.

    Престъпната дейност е била организирана от длъжностни лица от Черновицкото областно патологоанатомично бюро."

    Коментиран от #14, #17, #27, #44

    12:11 29.08.2026

  • 11 Хай

    7 10 Отговор
    Здравейте комунета с една мозъча гънка.

    12:11 29.08.2026

  • 12 СВОтчик

    8 18 Отговор

    До коментар #7 от "Рубльов":

    "Блокадата на Ленинград" ще се повтори. Този път обаче си нямат Сталин и САЩ да ги подкрепя, имат си един бункерен плъх и Северна Корея за съюзник.

    Коментиран от #24

    12:12 29.08.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    В КИЕВ ДАВАТ ПО 6 ЯЙЦА НА РЪКА :)
    ...
    АКО СИ МЪЖ ПО 4 :)
    .....
    А БАНАНИ НЕТ :)

    12:12 29.08.2026

  • 14 ха ха ха

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И какво - мислиш, че като Маша обяви това, Русия най-после ще пАбеди?!

    Коментиран от #22, #25

    12:12 29.08.2026

  • 15 Т Живков

    2 9 Отговор
    Смрът на комунизма!

    12:13 29.08.2026

  • 16 Примати

    5 11 Отговор
    В района на Лиман , украинските сили за отрязали фланговете на около 2500 руски войници. Вече е започнало изтегляне на руснаците. Поради силно влошената логистика Русия през последния месец загуби някои територии. Тази година Украйна си е възвърнала около 800 квадратни километра

    12:13 29.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако това Ви напомня на делото срещу
    Хашим Тачи -лидерът на АОК и косоварите - явно имате добра памет❗

    12:14 29.08.2026

  • 18 А ти

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Всяка сутрин 8 милиарди души":

    всяка сутрин се събуждаш с мисълта че си още по голем евроотпадък

    Коментиран от #23, #45

    12:14 29.08.2026

  • 19 Биби

    3 3 Отговор
    Пиенците са маладци деа! Тежко им е у Ромсiа ма место да ревнат ка женщини се налюскват с ичкия па одат си легат у батако!

    12:15 29.08.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    27 УКРАИНЦИ ПОЧИНАХА, ОЩЕ НЕ СЕ ЗНАЕ КОЛКО СА ИЗЧЕЗНАЛИ СЛЕД КАТО УКРАИНЦИТЕ СИ ВЗРИВИХА КЛИМАТИЦИТЕ В СКЛАД ЗА ЗЕЛЕНЧУК В ПРЕДГРАДИЕ НА КИЕВ - ДО БУЧА :)

    12:16 29.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха ха":

    ХА ХО, какво мисля АЗ си знам само аз❗

    Ти се опитай да мислиш сам без външна помощ и се опитай да изразиш свои мисли или факти които знаеш❗

    12:16 29.08.2026

  • 23 Камион

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "А ти":

    Всяка сутрин се моля такива като тебе да влязат в червената книга,

    Коментиран от #26

    12:17 29.08.2026

  • 24 Бункерен плъх

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "СВОтчик":

    Аз съм и за САЩ и за Русия хахах

    12:17 29.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха ха":

    ХА ХО, за ФнГЛ , като теб , съм подчертал:

    "съобщи главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко във Фейсбук и в канала си в Телеграм"

    Не Маша, не ТАСС❗

    12:18 29.08.2026

  • 26 Танк

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Камион":

    Леко че опущи и умириса патурете на пепейска смрад

    12:19 29.08.2026

  • 27 Службите в Украйна работят

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За такава новина монголята от Кремъл пращат журналиста първо в лудницата, а после на доживотна каторга в Сибир. След това назначават охрана на моргата, да не се появи още някоя "Гергана", която да ги пита какво правите тука.

    Коментиран от #35

    12:20 29.08.2026

  • 28 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Нищо им няма .в сибир е по добре!

    Коментиран от #37

    12:20 29.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дедо

    4 1 Отговор
    Седят на плажа като изгонени сайгъни

    12:21 29.08.2026

  • 33 Дзак

    2 1 Отговор
    На хоризонта пълен Танкер 100000 тона.

    12:22 29.08.2026

  • 34 Тервел

    4 2 Отговор
    Вижте ги на снимката , това са висшата раса,императорите на света хахаха

    Коментиран от #36

    12:22 29.08.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Службите в Украйна работят":

    Да. И не само службите❗
    Ама ти откъде да знаеш, че и ПреЦедента на У...йна работи❗
    Преди време след разпореждане на БайПън ПреЦедентът на У...йна за по- малко от 24 часа уволни главния прокурор на У... йна...
    защото започна дело срещу синчето му❗

    12:24 29.08.2026

  • 36 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тервел":

    Не мисля че мннн.гауите имате моралното право да критикувате !

    12:26 29.08.2026

  • 37 Али Турчинът

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Ей мин.дилл ,хич не ми се прави на Големият стоян георгиев Тесс.Някка ,любимеца на много от нас ,отдълече лъхаш че не си от неговата класа

    12:29 29.08.2026

  • 38 Цецко

    1 1 Отговор
    Седят на плажа и жално гледат към България и българските плажове хахаха......адиос рушляци

    12:29 29.08.2026

  • 39 Рубльов

    0 0 Отговор
    Изчезвайте бързо.

    12:29 29.08.2026

  • 40 Така си е

    1 3 Отговор
    Русия трябва да си плати за кървавата война.

    12:31 29.08.2026

  • 41 Факт

    1 0 Отговор
    Вълните са 3-4 метра. Докато не стихне северният вятър няма да спаднат. Зад вълнолома е спокойно, но там се излива водата от половината град.

    12:32 29.08.2026

  • 42 Салавьов

    0 0 Отговор
    Нека високомерните и нагли монголляци да усетят прелестите на войната.

    12:37 29.08.2026

  • 43 С тролене

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Изглеждаш много глупаво!

    12:38 29.08.2026

  • 44 С тролене

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Изглеждаш много глупаво!

    12:42 29.08.2026

  • 45 С тролене

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "А ти":

    Изглеждаш много глупаво!

    12:43 29.08.2026

  • 46 Говорит Москва

    1 0 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ 👍🥂

    12:50 29.08.2026

  • 47 7676

    0 1 Отговор
    Кофти новина за урко умниците зеления идва за вас ще се чувствате добре в обятията му! Нема матриал! Тъй рече буданов! Ако искате да предадете богу дух тръгвайте сега че после идват едни други хора и времена! Ако останете мъкааааа в кариерата за камъни кора хляб и други приятни за вас неща! Трети вариант оставате и организирате партизанско движение копаете землянки повечко консерви и такива неща! Като свършат се самоизяждате! Ама все пак ако решите да останете и лубриканти да не забравите че зорът ще е голеееем!

    Коментиран от #49

    12:52 29.08.2026

  • 48 Казва се

    1 0 Отговор
    Орльонок, с ё, произнася се Арльонак

    12:53 29.08.2026

  • 49 Не ни е страх от руските ти хибридки,

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "7676":

    свиквай и не се занимавай. Провери за Зеленски под леглото си.

    12:54 29.08.2026

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