На море в Русия: войната достигна и руските плажове

Вятърът духа силно над плажа на Новоросийск, пристанищен град в северната част на руското Черноморско крайбрежие. Някои се разхождат по алеята край морския бряг, други се пекат на слънце на чакълестия плаж в закътано от вятъра местенце. Но изведнъж се чува въздушна тревога. Посред бял ден. Морски шум и виещи сирени – така звучи това лято тук, пише в репортаж германската обществено-правна медия АРД.

Спасителят Артур взима мегафона си и любезно призовава плажуващите да напуснат плажа. "В известен смисъл се жертвам, за да евакуирам плажа", разказва той с гордост пред АРД. Тази година работата му е по-трудна от всякога.

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Най-вече защото някои категорично отказват да сложат край на слънчевите бани край морето и просто остават на плажа. Като пенсионерката Людмила с приятелката си: двете си споделят една кърпа и продължават да си бъбрят въпреки алармата. Людмила е раздразнена: "Защо е цялата тази суматоха, като все пак нищо не се вижда? Просто тероризират хората с това".

"Мисля, че това е само началото"

Но опасността е напълно реална: в нощта срещу 12 август Украйна нанесе масивен удар по пристанището в Новоросийск. Там се намира руска военноморска база. При мащабната атака обаче не беше засегната само територията на пристанището, а и жилищни сгради в близост, имаше загинали и ранени, посочва АРД.

Наташа живее недалеч от пристанището. "Беше много страшно", казва тя и добавя, че целият град не е спал.

Семейството на Наташа живее тук от десетилетия. Майка ѝ разказва как по време на Втората световна война германците са бомбардирали района. А сега това се случва отново. "Мислехме, че войната е приключила", казва тя, цитирана от АРД.

Но в нощта на 12 август е имало толкова силни експлозии, че тя и правнукът ѝ не са могли да заспят от страх. Войната вече е стигнала и до прага на дома ѝ, в този популярен руски курорт за лятна почивка. А Наташа се опасява, че това е е било само началото.

Атаките на Украйна обаче засягат преди всичко руската икономика. Пристанището в Новоросийск е най-важният транспортен център на Русия за външната търговия – за петрол, зърно и контейнерни товари. Но от дни насам тук всичко е в застой. В Черно море конфликтът между Русия и Украйна ескалира – в резултат на взаимните атаки срещу пристанища, енергийни съоръжения и търговски кораби са блокирани около 97 процента от украинските и руските експортни капацитети за зърно в целия Черноморски регион, посочва АРД.

Паднал дрон на плажа

На около 170 километра на юг по крайбрежието на Черно море се намира най-известният ваканционен лагер в страната. Всяка сутрин тук звучи руският химн, а децата издигат знамето. От руска гледна точка те са спечелили голямата награда: три седмици в лагера "Орлоняк" (в превод "малък орел").

Директорът Александър Джеус казва, че тук децата се научават да вярват в себе си и в страната си, както и в това, че могат да променят света. "Не чрез насилие и войни, а чрез мирни и красиви дела." Повечето младежи са участвали в конкурси за таланти, за да могат да присъстват тук. Други имат влиятелни родители. Отмяната на лагера в тези времена е изключена за ръководството.

В момента група тийнейджъри посещава курс по плуване, но занятието трябва да приключи внезапно: и в летния лагер е обявена въздушна тревога.

В началото на август посетителите на плажа видяха колко сериозна може да бъде заплахата - тогава на препълнения плаж в руския черноморски курорт Архипо-Осиповка се разби дрон - само на 25 километра по въздушна линия от летния лагер. Според официални данни при удара са загинали седем души, сред които четири деца. На видеозаписи в социалните мрежи се чуват изстрели преди сблъсъка, което вероятно означава, че руската противовъздушна отбрана е обстрелвала дрона, преди той да се разбие на плажа. Русия твърди, че украинската атака е била насочена директно срещу хората на плажа.

По-малко гости в луксозния курорт Сочи

В най-южната част на руския Черноморски регион се намира Сочи, който в Русия е символ на луксозната почивка. Не много руснаци могат да си позволят да почиват в този курорт. Тази година туристите са значително по-малко от обикновено. Но не заради високите цени, казва барманката Кира. "Причината е, че тук има дронове и експлозии. Като завие сирената, хората трябва да се крият, не ги пускат на плажа."

Пътуването с кола също е трудно: на бензиностанциите постоянно липсва бензин. Властите са разпоредили на хората по крайбрежието да зареждат само в случай на спешност, ако изобщо има гориво. В жегата колите се струпват в задръствания, което допълнително изнервя почиващите. Войната вече достигна и руския ваканционен рай, пише на финала АРД.

Автор: Зилке Дитрих (ARD)