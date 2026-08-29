Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно, защото не може да разчита на други

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно и да си сътрудничи по-силно. Той направи това по време на събитие вчера по случай Седмицата на рождението на пророка Мохамед (Маулид ал-Наби) в конгресния център Халич на брега на Златния рог в Истанбул, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

„Като мюсюлмани ние трябва да бъдем силни и да имаме възпиращи способности, да защитаваме правата и законите си и заедно и да изграждаме мир и сигурност в нашия регион. Ние не можем да стигнем доникъде, като възлагаме надеждите си на другите“, заяви турският президент, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

В речта, която беше излъчена на живо и по турската национална телевизия ТРТ, Ердоган подчерта, че Турция работи за укрепване на съюзите и намаляване на разногласията както на вътрешния фронт, така и в ислямския свят.

Той обвини израелското правителство в опит за дестабилизиране на региона и разкритикува международните институции за това, че не са успели да предотвратят смъртните случаи сред цивилните в Газа, Западния бряг и Ливан.

„Милиони палестинци се борят да оцелеят без основни потребности“, каза турският държавен глава, като описа Газа като „най-голямото гробище за деца в света“.

По думите му заради израелските атаки в Ливан са се разселили 1,3 милиона души, били са убити над 4000 души и са били ранени над 12 000 души, повечето от които жени и деца.

„Нито глобалните институции, нито международната общност са в състояние да демонстрират силна воля за предотвратяване на кланетата. Вярваме, че единството е добродетел, затова работим за укрепване на съюзите и намаляване на разногласията, както помежду си, така и в рамките на мюсюлманския свят.“, заяви Ердоган.