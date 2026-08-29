Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно, защото не може да разчита на други

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно и да си сътрудничи по-силно. Той направи това по време на събитие вчера по случай Седмицата на рождението на пророка Мохамед (Маулид ал-Наби) в конгресния център Халич на брега на Златния рог в Истанбул, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.
„Като мюсюлмани ние трябва да бъдем силни и да имаме възпиращи способности, да защитаваме правата и законите си и заедно и да изграждаме мир и сигурност в нашия регион. Ние не можем да стигнем доникъде, като възлагаме надеждите си на другите“, заяви турският президент, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.
В речта, която беше излъчена на живо и по турската национална телевизия ТРТ, Ердоган подчерта, че Турция работи за укрепване на съюзите и намаляване на разногласията както на вътрешния фронт, така и в ислямския свят.
Той обвини израелското правителство в опит за дестабилизиране на региона и разкритикува международните институции за това, че не са успели да предотвратят смъртните случаи сред цивилните в Газа, Западния бряг и Ливан.
„Милиони палестинци се борят да оцелеят без основни потребности“, каза турският държавен глава, като описа Газа като „най-голямото гробище за деца в света“.
По думите му заради израелските атаки в Ливан са се разселили 1,3 милиона души, били са убити над 4000 души и са били ранени над 12 000 души, повечето от които жени и деца.
„Нито глобалните институции, нито международната общност са в състояние да демонстрират силна воля за предотвратяване на кланетата. Вярваме, че единството е добродетел, затова работим за укрепване на съюзите и намаляване на разногласията, както помежду си, така и в рамките на мюсюлманския свят.“, заяви Ердоган.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никол
15:13 29.08.2026
2 Не го е срам ! Недоволен !
Коментиран от #21
15:15 29.08.2026
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4 Ха ха ха
Пази ги от Тръмп
15:17 29.08.2026
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7 Некой си
15:28 29.08.2026
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11 Да....
Те умните напуснаха
Петстотин години си оказаха влияние- изтриха Православието
Сега подкрепяйте КСИР
Костадинов си каза, че неговата роля е да е опозиция
Но с депутатска заплата.
15:33 29.08.2026
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14 Даааа
До коментар #6 от "Чорбара":Ако не "смажеш" врага докато е малък, след това ще трябва да положиш повече усилия.....и евреите се справят повече от добре! Все пак, който жали много тези, които се опитват да завладеят християнска Европа, чрез "гостоприемство" на същите, то може да се преместят в тези страни и да "воюват" за свободата на мюсюлманите....
15:37 29.08.2026
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16 Да....
Изтри го Живковизма за 45 г.
Погледнете се!
Защитават КСИР , радикален ислямизъм ,който се подържа от същите!
Това е Иран!
Малоумието ви е предателство на Правосъдието
15:39 29.08.2026
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19 Най-големият популист
Всички патриотични партии в ЕС се дистанцираха от Възраждане
Да ходиш да се покланяш на радикален ислямизъм?!
Никой не го направи!!(!(!!!!!
15:43 29.08.2026
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21 Така де
До коментар #2 от "Не го е срам ! Недоволен !":Докато в Украйна православни трепят православни като за последно, мюсюлманският свят се обединява!
Коментиран от #24
15:44 29.08.2026
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31 Със всеки,
16:03 29.08.2026
32 Много кофти
Коментиран от #35
16:08 29.08.2026
33 Факти
16:09 29.08.2026
34 Мдаа
16:15 29.08.2026
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