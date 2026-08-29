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Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно, защото не може да разчита на други

Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно, защото не може да разчита на други

29 Август, 2026 15:09 1 042 36

  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • ислям-
  • мюсюлмани

Ердоган подчерта, че Турция работи за укрепване на съюзите и намаляване на разногласията както на вътрешния фронт, така и в ислямския свят

Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно, защото не може да разчита на други - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова мюсюлманския свят да защитава правата си заедно и да си сътрудничи по-силно. Той направи това по време на събитие вчера по случай Седмицата на рождението на пророка Мохамед (Маулид ал-Наби) в конгресния център Халич на брега на Златния рог в Истанбул, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

„Като мюсюлмани ние трябва да бъдем силни и да имаме възпиращи способности, да защитаваме правата и законите си и заедно и да изграждаме мир и сигурност в нашия регион. Ние не можем да стигнем доникъде, като възлагаме надеждите си на другите“, заяви турският президент, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

В речта, която беше излъчена на живо и по турската национална телевизия ТРТ, Ердоган подчерта, че Турция работи за укрепване на съюзите и намаляване на разногласията както на вътрешния фронт, така и в ислямския свят.

Той обвини израелското правителство в опит за дестабилизиране на региона и разкритикува международните институции за това, че не са успели да предотвратят смъртните случаи сред цивилните в Газа, Западния бряг и Ливан.

„Милиони палестинци се борят да оцелеят без основни потребности“, каза турският държавен глава, като описа Газа като „най-голямото гробище за деца в света“.

По думите му заради израелските атаки в Ливан са се разселили 1,3 милиона души, били са убити над 4000 души и са били ранени над 12 000 души, повечето от които жени и деца.

„Нито глобалните институции, нито международната общност са в състояние да демонстрират силна воля за предотвратяване на кланетата. Вярваме, че единството е добродетел, затова работим за укрепване на съюзите и намаляване на разногласията, както помежду си, така и в рамките на мюсюлманския свят.“, заяви Ердоган.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никол

    6 14 Отговор
    Обичам Мюсюлманите ! Щедри добри и много добри в ...

    15:13 29.08.2026

  • 2 Не го е срам ! Недоволен !

    21 12 Отговор
    Как бе Натото малко ли се погрижи : Бомбардира Сърбия , за да създаде фалшивото мюсюлманско "Косово" , създаде няколко проТурски партии в България , някои от които са и в Парламента !

    Коментиран от #21

    15:15 29.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха ха

    12 8 Отговор
    Хайде, Коце, бягай да се кланяш на аятоласите и да защитаваш КСИР.
    Пази ги от Тръмп

    15:17 29.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Некой си

    6 0 Отговор
    То и Кадафи искаше да направи Африкански съюз и за това го убиха.

    15:28 29.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да....

    6 0 Отговор
    Що да не подкрепяте КСИР
    Те умните напуснаха
    Петстотин години си оказаха влияние- изтриха Православието
    Сега подкрепяйте КСИР
    Костадинов си каза, че неговата роля е да е опозиция
    Но с депутатска заплата.

    15:33 29.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Даааа

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Чорбара":

    Ако не "смажеш" врага докато е малък, след това ще трябва да положиш повече усилия.....и евреите се справят повече от добре! Все пак, който жали много тези, които се опитват да завладеят християнска Европа, чрез "гостоприемство" на същите, то може да се преместят в тези страни и да "воюват" за свободата на мюсюлманите....

    15:37 29.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да....

    12 2 Отговор
    И що да премълчавам- не само 500те години, те не изтриха Православието
    Изтри го Живковизма за 45 г.

    Погледнете се!
    Защитават КСИР , радикален ислямизъм ,който се подържа от същите!

    Това е Иран!
    Малоумието ви е предателство на Правосъдието

    15:39 29.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Най-големият популист

    9 2 Отговор
    Се оказа Костадинов
    Всички патриотични партии в ЕС се дистанцираха от Възраждане
    Да ходиш да се покланяш на радикален ислямизъм?!
    Никой не го направи!!(!(!!!!!

    15:43 29.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така де

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не го е срам ! Недоволен !":

    Докато в Украйна православни трепят православни като за последно, мюсюлманският свят се обединява!

    Коментиран от #24

    15:44 29.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 31 Със всеки,

    0 0 Отговор
    Изминал ден се приближаваме към Второто пришествие....

    16:03 29.08.2026

  • 32 Много кофти

    2 2 Отговор
    И едно от правата се нарича "Убийство на честта", така че свеки мюсюлманин може да убие съпругата си ако прецени, че честта му е била наранена, като примерно съпругата да иска развод... моля, я пак, я опитай отново, затова в Турция няма осъдени примати.

    Коментиран от #35

    16:08 29.08.2026

  • 33 Факти

    3 0 Отговор
    Египет защо не отвори границата и не приюти братята мюсюлмани? Защо е изградил мега ограда с Газза и не позволява пиле да прехвръкне? Защо иска да измират "палестинците", които реално са египтяни с египетски фамилни имена, говорещи арабски с египетски акцент, следващи египетски традиции? Къде е загрижеността за своите? Май на Египет някой им плаща да държат границата затворена и да се хвърля кал срещу Израел. Мечтата на Ердоган за обединение между мюсюлманите ще си остане само мечта. Вътре в общността им цари турбо расизъм и те се мразят помежду си. Арабите от СА смятат всички други за по-нисши от тях и това никога няма да се промени. За тях турци, северноафриканци, перси, пакистанци и т.н. са втора ръка мюсюлмани. Ще ги приемат в Мека на поклонение и ще им вземат парите, но дотам. Ислямът е религия на разделението и омразата. Мюсюлманите мразят не само другите - те се мразят и помежду си. Разделени са на много фракции, които воюват едни с други. Мюсюлманите никога няма да се обединят.

    16:09 29.08.2026

  • 34 Мдаа

    2 1 Отговор
    Снимката попадение, казва всичко за характера и нрава на сгърчения от демони и лукавство султан, а иначе антихрист ще е мюсли, това е еднозначния извод, изследвайки Писанията.

    16:15 29.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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