"Русия губи войната": премиерът на Латвия пред ДВ

ДВ: За необявеното си посещение в Москва директорът на ЦРУ летя за руската столица през Рига. Има ли Латвия някаква връзка с тази визита?

Андрис Кулбергс: Ние сме стратегически партньор на Съединените щати и винаги сме готови да помагаме на нашите партньори да използват нашата инфраструктура. Мисля, че това просто е най-краткият и оптимален маршрут за пътуване до Русия.

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ДВ: Някои медии съобщават, че Джон Ратклиф може да е обсъждал в Москва евентуалната готовност на Путин да нападне балтийските държави. Посочва се, че той е предупредил Москва да не предприема такава стъпка. Знаете ли нещо по този въпрос?

Кулбергс: Смятам, че основният въпрос е приключването на войната в Украйна, прекратяването на военните действия. Мисля, че именно това е било обсъждано. Подкрепяме всички усилия на САЩ в тази посока, тъй като именно Съединените щати могат наистина да повлияят на хода на войната. Подкрепяме САЩ във всички опити да се постигне нейния край.

"Ако искате мир, винаги трябва да сте подготвени за най-лошото"

ДВ: Но имате ли някакви конкретни доказателства, че Русия подготвя нападение срещу балтийските държави?

Кулбергс: Не, няма такива данни. Това беше потвърдено и от страна на Украйна след тридневната ми среща с президента Зеленски. Разбира се, живеем в променяща се обстановка. И макар да виждаме, че Русия не постига напредък във военно отношение, винаги са възможни някакви хибридни атаки или кибератаки. Ето защо, ако искате мир, винаги трябва да сте подготвени за най-лошото. Затова правим всичко възможно, за да инвестираме в нашата отбрана и сигурност.

ДВ: Какво имате предвид под "променяща се обстановка“?

Кулбергс: Русия губи войната, не успява да напредне и всеки месец губи много хора. Това означава, че руското ръководство трябва да отговори на собственото си население защо се случва всичко това. Защо са опитите да бъде окупирана Украйна? Защо се взривяват сгради и логистични центрове? Защо възниква недостиг на гориво? Всички тези въпроси се задават. Ето защо обстановката се променя. Нашият съсед е непредсказуем. И затова ние, като страна на източния фланг, трябва да подсигуряваме външните граници на целия Европейски съюз.

ДВ: Ако няма доказателства за подготовка за война, има ли други признаци за заплаха от страна на Русия срещу балтийските държави?

Кулбергс: И не само срещу балтийските държави. Такова вероятност винаги съществува. Наблюдаваме нарастване на броя на кибератаките. Наблюдаваме инструментализирана хибридна атака по нашата граница, организирана от Кремъл чрез Беларус под формата на прехвърляне на нелегални мигранти към нашите граници.

Виждаме, че в това участват специални сили и че има подкрепа от страна на правителството. Поддържаме границата укрепена. В момента при нас се провежда специална операция (за ограничаване на нелегалната миграция - бел. ред.). Това е пример за подобна заплаха.

"За Русия това няма да завърши добре"

ДВ: Говори ли се в момента на хората в Латвия за необходимостта да се подготвят за война?

Кулбергс: Ние сме държава в НАТО. Алиансът е по-силен от всякога. Ние сме близки стратегически партньори на САЩ, както и на други държави. Всички те присъстват тук, на наша територия са разположени сили на НАТО. Увеличихме присъствието си и разполагаме на място с повече сили, отколкото преди.

Трябва да подсигуряваме границата. И трябва да осъзнаваме, че пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна продължава вече пета година. Това е заплаха за Европа. Всяка война е неприемлива, затова трябва да сме подготвени за всеки сценарий.

Но да отговоря на вашия въпрос - подготвяме се, за да нямаме слабо звено. Трябва да останем силни и единни. НАТО стана по-силно. Видяхме как Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО, а доскоро не бяха част от Алианса.

ДВ: Какво бихте казали на Владимир Путин?

Кулбергс: Бих казал на руския народ: В бъдеще всеки руснак ще бъде принуден да поеме отговорност за това, което Путин е решил да направи. Осъзнайте се. Вие убивате собствения си народ. Вие унищожавате бъдещето и просперитета на собствената си страна. За Русия това няма да завърши добре.