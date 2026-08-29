"Русия губи войната": премиерът на Латвия пред ДВ

ДВ: За необявеното си посещение в Москва директорът на ЦРУ летя за руската столица през Рига. Има ли Латвия някаква връзка с тази визита?
Андрис Кулбергс: Ние сме стратегически партньор на Съединените щати и винаги сме готови да помагаме на нашите партньори да използват нашата инфраструктура. Мисля, че това просто е най-краткият и оптимален маршрут за пътуване до Русия.
ДВ: Някои медии съобщават, че Джон Ратклиф може да е обсъждал в Москва евентуалната готовност на Путин да нападне балтийските държави. Посочва се, че той е предупредил Москва да не предприема такава стъпка. Знаете ли нещо по този въпрос?
Кулбергс: Смятам, че основният въпрос е приключването на войната в Украйна, прекратяването на военните действия. Мисля, че именно това е било обсъждано. Подкрепяме всички усилия на САЩ в тази посока, тъй като именно Съединените щати могат наистина да повлияят на хода на войната. Подкрепяме САЩ във всички опити да се постигне нейния край.
"Ако искате мир, винаги трябва да сте подготвени за най-лошото"
ДВ: Но имате ли някакви конкретни доказателства, че Русия подготвя нападение срещу балтийските държави?
Кулбергс: Не, няма такива данни. Това беше потвърдено и от страна на Украйна след тридневната ми среща с президента Зеленски. Разбира се, живеем в променяща се обстановка. И макар да виждаме, че Русия не постига напредък във военно отношение, винаги са възможни някакви хибридни атаки или кибератаки. Ето защо, ако искате мир, винаги трябва да сте подготвени за най-лошото. Затова правим всичко възможно, за да инвестираме в нашата отбрана и сигурност.
ДВ: Какво имате предвид под "променяща се обстановка“?
Кулбергс: Русия губи войната, не успява да напредне и всеки месец губи много хора. Това означава, че руското ръководство трябва да отговори на собственото си население защо се случва всичко това. Защо са опитите да бъде окупирана Украйна? Защо се взривяват сгради и логистични центрове? Защо възниква недостиг на гориво? Всички тези въпроси се задават. Ето защо обстановката се променя. Нашият съсед е непредсказуем. И затова ние, като страна на източния фланг, трябва да подсигуряваме външните граници на целия Европейски съюз.
ДВ: Ако няма доказателства за подготовка за война, има ли други признаци за заплаха от страна на Русия срещу балтийските държави?
Кулбергс: И не само срещу балтийските държави. Такова вероятност винаги съществува. Наблюдаваме нарастване на броя на кибератаките. Наблюдаваме инструментализирана хибридна атака по нашата граница, организирана от Кремъл чрез Беларус под формата на прехвърляне на нелегални мигранти към нашите граници.
Виждаме, че в това участват специални сили и че има подкрепа от страна на правителството. Поддържаме границата укрепена. В момента при нас се провежда специална операция (за ограничаване на нелегалната миграция - бел. ред.). Това е пример за подобна заплаха.
"За Русия това няма да завърши добре"
ДВ: Говори ли се в момента на хората в Латвия за необходимостта да се подготвят за война?
Кулбергс: Ние сме държава в НАТО. Алиансът е по-силен от всякога. Ние сме близки стратегически партньори на САЩ, както и на други държави. Всички те присъстват тук, на наша територия са разположени сили на НАТО. Увеличихме присъствието си и разполагаме на място с повече сили, отколкото преди.
Трябва да подсигуряваме границата. И трябва да осъзнаваме, че пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна продължава вече пета година. Това е заплаха за Европа. Всяка война е неприемлива, затова трябва да сме подготвени за всеки сценарий.
Но да отговоря на вашия въпрос - подготвяме се, за да нямаме слабо звено. Трябва да останем силни и единни. НАТО стана по-силно. Видяхме как Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО, а доскоро не бяха част от Алианса.
ДВ: Какво бихте казали на Владимир Путин?
Кулбергс: Бих казал на руския народ: В бъдеще всеки руснак ще бъде принуден да поеме отговорност за това, което Путин е решил да направи. Осъзнайте се. Вие убивате собствения си народ. Вие унищожавате бъдещето и просперитета на собствената си страна. За Русия това няма да завърши добре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гук
Коментиран от #3, #9
09:46 29.08.2026
2 Пич
Вие представяте ли си...!?
Явно при Урсулианците тъпотията е не само норма, но и изискване!!!
Коментиран от #13, #35
09:47 29.08.2026
3 Тизе
До коментар #1 от "Гук":Осъзнаваш ли, що си праззз?
Я обясни какво ще направят тримата латвийци на Русия?!
Коментиран от #64
09:49 29.08.2026
4 Анонимен
Коментиран от #86
09:49 29.08.2026
5 Анонимен
09:50 29.08.2026
6 БРАВО
Коментиран от #19
09:50 29.08.2026
7 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
09:51 29.08.2026
8 РФ е въздух под налягане !
Това се знае от всеки мислещ, от поне 3 години, от както започна "вторая" да агонизира.
09:51 29.08.2026
9 Сигурно
До коментар #1 от "Гук":Може би нещо губи, но когато нещо се губи, от друго печелим.
Русия загуби фалшивите си приятели, но спечели истински другари и един обединен народ!
Коментиран от #27, #45
09:52 29.08.2026
10 Чел съм тук
09:52 29.08.2026
11 Шопо
Това е цената на войната.
Коментиран от #54
09:52 29.08.2026
12 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ.........
09:52 29.08.2026
13 СМЕХОРИИ
До коментар #2 от "Пич":Аме, борба за хляб...Също като нас, кликаме на всяко заглавие, зашото нямаме дуга работа
09:52 29.08.2026
14 Бунако,
Тя, горката, “от месеци не напреднала в Украйна”… сигурно си пази силите за вас?
Аман от откач@лки.
09:53 29.08.2026
15 Янко
09:53 29.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 последната укра
09:54 29.08.2026
18 ами
09:54 29.08.2026
19 Хайо
До коментар #6 от "БРАВО":Този на моя планета живее ?
09:55 29.08.2026
20 Добри новини
ВСУ запукаха и складовете на DNS – една от най-големите вериги за техника и домакински уреди в Русия.
През нощта украинската ПВО е неутрализирала 233 руски дрона от 267, с които агресорите са атакували страната.
В Русия вече върви пропагандата с новите братушки-севернокорейски собакоеди, новите братушки на копейките. 🤪
Коментиран от #71, #134
09:55 29.08.2026
21 Този,
Коментиран от #37
09:56 29.08.2026
22 ?????
Слава Богу.
Щом го казва "премиерът на Латвия пред ДВ" значи е така.
09:56 29.08.2026
23 Ебнвгазаускас от Каунас
Коментиран от #38
09:56 29.08.2026
24 ами
09:57 29.08.2026
25 последната укра
До коментар #16 от "Готов за бой":Ми то ако първата ти работа е да застанеш на Калотина с картешницата то вече щеше да си на фронта в укрия и да трепеш руснаци вече, първата работа на диванни поборници и герой като теб винаги е да си бият камшика, точно както направиха укрите и сега геройски се припичат на слънчака, а е ве диванен герой отивай викат те да трепеш руснаци хахахахахаха.
09:58 29.08.2026
26 Витя
09:58 29.08.2026
27 полулуда копейка
До коментар #9 от "Сигурно":ким и няколко африкански другари по неволя...венсеремос
Коментиран от #122
09:58 29.08.2026
28 Ами
09:58 29.08.2026
29 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #16 от "Готов за бой":И, като ти засече картечница, какво правиш? Знаеш ли? А, да пълниш гащи!!!
Коментиран от #39
10:00 29.08.2026
30 И с тоя
10:01 29.08.2026
31 Много яко
10:01 29.08.2026
32 DW - Пропаганден машинен
10:01 29.08.2026
33 Никаква отговорност няма да поеме
10:02 29.08.2026
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #88
10:02 29.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ставри
До коментар #16 от "Готов за бой":Евала батко но искам да си чисто гол и залегнал с картечницата
10:03 29.08.2026
37 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #21 от "Този,":Мечкарите бягат е Грузия, Беларус и Казахстан.
Бункерният просяк чака севернокорейци да му помагат в щурма на Мала Токмачка.
10:03 29.08.2026
38 Значи това било причината
До коментар #23 от "Ебнвгазаускас от Каунас":любимата ни Русия да не избие всички европейци?
10:03 29.08.2026
39 Готов за бой
До коментар #29 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Като засече картечница съм го оттренирал вече ,нося си кофа с грес ,заемам колянолакътна поза и чакам спецназ Ахмат и да видим кой кого .
Коментиран от #105
10:04 29.08.2026
40 Наш Мунчо да препише 100 пъти
България трябва да разположи всички възможни сили н НАТО и САЩ , които успее д привлече, на своя територия!
Не да се пени за всеки кацнал самолет и всеки дрон, паднал в някоя нива!
Коментиран от #93, #125
10:04 29.08.2026
41 хахаха
Коментиран от #60
10:05 29.08.2026
42 Ццц
10:05 29.08.2026
43 Това са фактите
10:06 29.08.2026
44 Сандо
10:06 29.08.2026
45 БГ путинофоб
До коментар #9 от "Сигурно":Най-фалшивите приятели на Русия са БГ путинофилите. Един не се пресели в Русия, един не отиде на фронта.
Всеки се бори за место да стане руски грантояд.
Направо е смайващо количеството медийни канали и онлайн издания, които бълват про-руска пропаганда. И за всичко това плаща някай. А партиите от Каракачанката до Прегресистите...?
Коментиран от #111, #117
10:07 29.08.2026
46 Стоянчо Пуканката
10:08 29.08.2026
47 ДВ..
Що не поръчахте на ИИ още по пресилена и глупава статия да ви изпише.
10:09 29.08.2026
48 Премиерът на Латвия
Премиерът на България говири в Брюксел едно, в София- второ , а пред руската посланичка- трето!
За президентката Йотова- Гундяева да не отваряме дума!
10:09 29.08.2026
49 Голям пердах
10:09 29.08.2026
50 Верно ли
10:09 29.08.2026
51 Казал
10:09 29.08.2026
52 СВО
Коментиран от #73
10:10 29.08.2026
53 След малко
Коментиран от #59
10:10 29.08.2026
54 Жожи
До коментар #11 от "Шопо":Да почне да събира латвийци, а и кая колосите те са най-големите пинчери, най много и гласовито лаят.
10:11 29.08.2026
55 Мнение
10:12 29.08.2026
56 Печели войната
10:12 29.08.2026
57 Бре бре
Латвия е сила, нищо не знаете вие!
10:12 29.08.2026
58 ЕС СЪЮЗЗЗ
10:13 29.08.2026
59 последната укра
До коментар #53 от "След малко":Що укрите колко села превзеха хахахахаха, иначе 2 села малко ли ти се виждат, то по2 по 2 по 2 и 1/3 от укрия уиде хахахахаха.
10:13 29.08.2026
60 Ццц
До коментар #41 от "хахаха":Русия губи войната и е пред фалит заради санкциите. Няма ракети и войници, всичко е леш! Но до 5 години ще има парите и оръжията, за да атакува цяло НАТО. В твой интерес е да мълчиш, за да те грабят без излишни притеснения, че знаеш ли ги онези ушанките като дойдат колко са недемократични в противовес на демократичния ти избор? Кое не разбра? Просто не четеш правилно експертите! Едните се четат в събота, другите в неделя. Или нямаш експертно мислене, или си достатъчно облъчен с руска пропаганда, че да имаш наглостта да помниш в неделя какво си чел в събота!
Коментиран от #84
10:14 29.08.2026
61 "Русия губи войната":
10:15 29.08.2026
62 Киев - Страшно, очень страшно.....
10:15 29.08.2026
63 дискотека укрия
10:16 29.08.2026
64 Гук
До коментар #3 от "Тизе":Тизе-Мизе поголовна сеч на орки.Тоешва е положението на фронта
10:16 29.08.2026
65 Московските BAPBAPИ !
„Мислите, че призоваваме за зверства? Призоваваме обществеността да бъде деморализирана до степен, че да излезе да посрещне войските ни с вдигнати лапи“, заяви Толстой.
Лицемерието на „демилитаризацията и денацификацията“ е забравено и отхвърлено.
Медийните идоли вече открито крещят, че искат милиони трупове и превръщането на цяла Украйна в руини. В петата година от войната руснаците решиха, че „стига преструвки“. Дори пропагандата на хитлеристкия райх не беше толкова крещяща, колкото руската. Важно е да се разбере, че това е нелечимо. Това е истинската същност на Русия и тя никога няма да бъде, никога не е била и не може да бъде нищо друго.
10:16 29.08.2026
66 последната укра
10:17 29.08.2026
67 Оня
Коментиран от #89
10:17 29.08.2026
68 шаа
10:17 29.08.2026
69 балтийските държави
Коментиран от #74, #78
10:18 29.08.2026
70 Радклиф
10:18 29.08.2026
71 Д-р Гугуткова
До коментар #20 от "Добри новини":Иди на врачка, която тълкува мокри сънища. Но май ще ти трябва психиатър.
10:18 29.08.2026
72 Тити на Кака
Бая могъщичко звучи това изявленийце!
10:19 29.08.2026
73 Така е
До коментар #52 от "СВО":Разпада се. Това един го написа още преди 14-15 години - че Русия до шест месеца се разпада.
10:19 29.08.2026
74 Путин
До коментар #69 от "балтийските държави":демократ ли е?
10:19 29.08.2026
75 Никой не им пречи
10:19 29.08.2026
76 Tётя Мyтpaфановна
Очаквам ви в посоль, Носете си топли и здрави дрехи, аптечка и черен чувал.
10:19 29.08.2026
77 последната укра
10:20 29.08.2026
78 Злите пудели
До коментар #69 от "балтийските държави":При всяка война, най-много го отнасят, както и Полша.
10:20 29.08.2026
79 млад еврас
10:20 29.08.2026
80 Хаха
10:20 29.08.2026
81 Констатация
Нацистки латвийски премиер в розовия европейски балон говори пред нацистката DW,след което нацисткия български сайт препечатва послендата малоумщина ,надявайки се някой заблуден бългаски ид..от да се хване в мевжите на нацизма.
10:21 29.08.2026
82 бат Данчо
10:21 29.08.2026
83 млад еврас
10:21 29.08.2026
84 хахаха
До коментар #60 от "Ццц":не разбрах що ми коментираш коментара...били пояснил какво точно искаш да ми кажеш?
Коментиран от #110
10:21 29.08.2026
85 Ама да брееее,
10:23 29.08.2026
86 куку
До коментар #4 от "Анонимен":няма смисъл от такива интервьюта..специално тези от бившите руски губернии..те пък едни прашинки..а мислят че са титани..а дойче фашистен медия вече няма кого да набута между шамарите..били те стратегическа булка на САЩ..
10:23 29.08.2026
87 Гресирана ватенка
10:23 29.08.2026
88 Точно в момента
До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ти за кой си, защото един ден ги говориш едни, а на другия ден обратното. Съвсем полудя.
10:24 29.08.2026
89 Гресирана ватенка
До коментар #67 от "Оня":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
Коментиран от #136
10:25 29.08.2026
90 Който
Коментиран от #100
10:25 29.08.2026
91 И защо се случва всичко това ?
10:26 29.08.2026
92 Гост
10:27 29.08.2026
93 Ццц
До коментар #40 от "Наш Мунчо да препише 100 пъти":Ако си чувал някъде фразата "О, неразумний юроде" и се чудиш какво означава, нямаме нервите да ти обесняваме. Просто върви в банята и се виж в огледалото. Тъкмо да преодолееш и страха си от баня!
10:27 29.08.2026
94 Маринов
10:27 29.08.2026
95 Всички губим
10:28 29.08.2026
96 Име
10:28 29.08.2026
97 балтийските държави
10:29 29.08.2026
98 Драги ми смехурко,
10:30 29.08.2026
99 балтийските джуджета
10:31 29.08.2026
100 оНзи,
До коментар #90 от "Който":който мисли обратно,вероятно е гласът на Карлуково.Тук има доста гласове,просто си пийте хапчетата,защото след нервната криза към която сте тръгнали,руснаците ще ви докарат и 3апек.Тогава ще търсите 3латния ке..еф на 3елника!
10:33 29.08.2026
101 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Приятен ден на всички нормални хора!
10:33 29.08.2026
102 5 години от Киев за два дня
Коментиран от #106
10:33 29.08.2026
103 Любопитен
Или вече думаме за Лиса бон?
Коментиран от #121
10:34 29.08.2026
104 Аеееееееее
Митрфанова открива пункт.
10:35 29.08.2026
105 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #39 от "Готов за бой":Ясно, само, че греста е след бойни действия.... Истината е, че никога не си пипал бойно, оръжие.
10:36 29.08.2026
106 Тъй де...
До коментар #102 от "5 години от Киев за два дня":Забавно е техното..МАЛО УМИЕ
Хихихихи
10:36 29.08.2026
107 осраински
Коментиран от #112
10:36 29.08.2026
108 мишо
10:36 29.08.2026
109 Никой
10:37 29.08.2026
110 Ццц
До коментар #84 от "хахаха":Искам да кажа, че в Брюксел не обичат да задаваш въпроси по официалната пропаганда, въпреки че е неизбежно поради очевидните противоречия. Добрият европеец не задава въпроси, защото са знак за мислене, което не е модерна работа. Той трябва послушно да се бори с корупцията, давайки милиарди в ръцете на най-корумпираните същества на планетата, бори се с варварщината, давайки ракети за стрелба по цивилни цели и плажове и слага маска на носа през която тече вода като от лейка, за да спира вирус по-малък от молекулата на водата и стои здрав в къщи, за да не доразболее болните, които щъкат навън!
10:39 29.08.2026
111 Зависи
До коментар #45 от "БГ путинофоб":Зависи от гледната точка.
На мен пък ми се чини, че медиите ни са пълни с фашистка пропаганда.
10:41 29.08.2026
112 Последният софианец
До коментар #107 от "осраински":?!? И къде е тая... руска република?!?
Или думаш за монголо татарската.. УЛУС МУХША ( моксель)?
10:41 29.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #127
10:43 29.08.2026
116 Орк на тротинетка 🧌🛴
10:43 29.08.2026
117 Има
До коментар #45 от "БГ путинофоб":Има истински българофили, но цифрата е тяйна. Едва ли някой ще ти признае тук, че отишъл на фронта. Хитро подпитваш..
10:43 29.08.2026
118 Димяща ушанка 🤩💀
Коментиран от #120, #123
10:43 29.08.2026
119 Ивайло Мирчев
Каня всички русофоби, пишещи коментари в този сайт да празнуваме заедно.
Коментиран от #124
10:44 29.08.2026
120 Съвсем сериозен въпрос
До коментар #118 от "Димяща ушанка 🤩💀":Имаш ли завършен четвърти клас?
10:45 29.08.2026
121 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #103 от "Любопитен":Славков ,Лап Пай У Йотт бре,горноджумайски хъесосс ,кво пак пелтечиш,мррршооо !
10:45 29.08.2026
122 Ами да
До коментар #27 от "полулуда копейка":Това ще са народите, които ще се съхранят и преумножат... Други, фалшиви, като нас са на път да изчезнат..
10:46 29.08.2026
123 ХА ХА
До коментар #118 от "Димяща ушанка 🤩💀":Дими на май .кятти смрррд.лиффката ,че са я натиснали мради роми от маалата заради съботната промоция 👈😂😂😂.
10:47 29.08.2026
124 БЛОНДИ и МАХМУД
До коментар #119 от "Ивайло Мирчев":В столицата москалбад има 730.. г ЕЙ клуба!
В кой от тях ще празнувате,москали?
10:48 29.08.2026
125 Правилно
До коментар #40 от "Наш Мунчо да препише 100 пъти":"България трябва да разположи всички възможни сили н НАТО и САЩ , които успее д привлече, на своя територия!"
Плюс седемте самурай, тримата мускетари (и дАртанян задължително!), 47-те ронини, Терминатора, Рамбо и Роки (те вървят две в едно).
10:48 29.08.2026
126 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #129, #141
10:49 29.08.2026
127 Клати Курти
До коментар #115 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Грррzния ,ма що трябва Осрайна да се предава ,с това темпо не след дълго руснаците ще са им унищожили боеспособните мъже ,после трябва да внасят африканци и араби за дамазлък .
10:50 29.08.2026
128 стоян георгиев
Коментиран от #133
10:50 29.08.2026
129 Новите Братушки
До коментар #126 от "ПЪЛНИ Глупости":И ще ви каже всеки Ка.путин:за всичко виновен е Путин !
10:51 29.08.2026
130 Смешник
10:52 29.08.2026
131 Едно и също
10:52 29.08.2026
132 Ммммм
10:53 29.08.2026
133 Така е
До коментар #128 от "стоян георгиев":При...2 и половина милиона москаль фира, 13 год без аналогов щурм на Украйна и нито една Превзета Област и областен град,..
Това Победа ли се явява или...загуба?!?
10:53 29.08.2026
134 Това
До коментар #20 от "Добри новини":което ни разказа е само част от сладките сънища на дрогирания клоун.
10:53 29.08.2026
135 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #138
10:55 29.08.2026
136 Гресиран козяк
До коментар #89 от "Гресирана ватенка":Пак не виждам палеца ☝️бе,гресирания ,явно пак е на топло ,тъмно и влажно 👈.
10:56 29.08.2026
137 до дойче фъссссс
10:57 29.08.2026
138 Новите Братушки
До коментар #135 от "ПЪЛНИ Глупости":Либералите ли въртят Педалите или пък Педалите въртят Либералите ?
10:57 29.08.2026
139 стоян георгиев
Коментиран от #146
10:58 29.08.2026
140 Абе
10:59 29.08.2026
141 оня с коня
До коментар #126 от "ПЪЛНИ Глупости":Муци 🦄 вместо да славиш Украйна ,чемодан ,епилатор, лак 💅,вокзал ,Осрайна !
11:00 29.08.2026
142 Русия печели
11:01 29.08.2026
143 Умен атлантик
11:02 29.08.2026
144 А сега де
Успехите в кавички на украинците са в серия от терористични акции на руска територия. Нещо,което няма да промени по никакъв начин хода на събитията . В близките месеци и Дойче веле ще започне с корекциите към вярно
11:02 29.08.2026
145 Клоуни
11:02 29.08.2026
146 Абе кви вицове
До коментар #139 от "стоян георгиев":У Йло избега само по трусики от некаков готвач! Ааааахахаха
Думаше за некви..3 дня а излезна..3... ПЕТИЛЕТКИ и още у Донбас
Ааааахахаха
Пен Делски истории...
11:02 29.08.2026