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"Русия губи войната": премиерът на Латвия пред ДВ
  Тема: Украйна

"Русия губи войната": премиерът на Латвия пред ДВ

29 Август, 2026 09:45 2 028 146

  • русия-
  • латвия-
  • украйна-
  • война-
  • нато-
  • андрис кулбергс

В бъдеще всеки руснак ще бъде принуден да поеме отговорност за това, което Путин е решил да направи, казва премиерът на Латвия Андрис Кулбергс

"Русия губи войната": премиерът на Латвия пред ДВ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

ДВ: За необявеното си посещение в Москва директорът на ЦРУ летя за руската столица през Рига. Има ли Латвия някаква връзка с тази визита?

Андрис Кулбергс: Ние сме стратегически партньор на Съединените щати и винаги сме готови да помагаме на нашите партньори да използват нашата инфраструктура. Мисля, че това просто е най-краткият и оптимален маршрут за пътуване до Русия.

Още новини от Украйна

ДВ: Някои медии съобщават, че Джон Ратклиф може да е обсъждал в Москва евентуалната готовност на Путин да нападне балтийските държави. Посочва се, че той е предупредил Москва да не предприема такава стъпка. Знаете ли нещо по този въпрос?

Кулбергс: Смятам, че основният въпрос е приключването на войната в Украйна, прекратяването на военните действия. Мисля, че именно това е било обсъждано. Подкрепяме всички усилия на САЩ в тази посока, тъй като именно Съединените щати могат наистина да повлияят на хода на войната. Подкрепяме САЩ във всички опити да се постигне нейния край.

"Ако искате мир, винаги трябва да сте подготвени за най-лошото"

ДВ: Но имате ли някакви конкретни доказателства, че Русия подготвя нападение срещу балтийските държави?

Кулбергс: Не, няма такива данни. Това беше потвърдено и от страна на Украйна след тридневната ми среща с президента Зеленски. Разбира се, живеем в променяща се обстановка. И макар да виждаме, че Русия не постига напредък във военно отношение, винаги са възможни някакви хибридни атаки или кибератаки. Ето защо, ако искате мир, винаги трябва да сте подготвени за най-лошото. Затова правим всичко възможно, за да инвестираме в нашата отбрана и сигурност.

ДВ: Какво имате предвид под "променяща се обстановка“?

Кулбергс: Русия губи войната, не успява да напредне и всеки месец губи много хора. Това означава, че руското ръководство трябва да отговори на собственото си население защо се случва всичко това. Защо са опитите да бъде окупирана Украйна? Защо се взривяват сгради и логистични центрове? Защо възниква недостиг на гориво? Всички тези въпроси се задават. Ето защо обстановката се променя. Нашият съсед е непредсказуем. И затова ние, като страна на източния фланг, трябва да подсигуряваме външните граници на целия Европейски съюз.

ДВ: Ако няма доказателства за подготовка за война, има ли други признаци за заплаха от страна на Русия срещу балтийските държави?

Кулбергс: И не само срещу балтийските държави. Такова вероятност винаги съществува. Наблюдаваме нарастване на броя на кибератаките. Наблюдаваме инструментализирана хибридна атака по нашата граница, организирана от Кремъл чрез Беларус под формата на прехвърляне на нелегални мигранти към нашите граници.

Виждаме, че в това участват специални сили и че има подкрепа от страна на правителството. Поддържаме границата укрепена. В момента при нас се провежда специална операция (за ограничаване на нелегалната миграция - бел. ред.). Това е пример за подобна заплаха.

"За Русия това няма да завърши добре"

ДВ: Говори ли се в момента на хората в Латвия за необходимостта да се подготвят за война?

Кулбергс: Ние сме държава в НАТО. Алиансът е по-силен от всякога. Ние сме близки стратегически партньори на САЩ, както и на други държави. Всички те присъстват тук, на наша територия са разположени сили на НАТО. Увеличихме присъствието си и разполагаме на място с повече сили, отколкото преди.

Трябва да подсигуряваме границата. И трябва да осъзнаваме, че пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна продължава вече пета година. Това е заплаха за Европа. Всяка война е неприемлива, затова трябва да сме подготвени за всеки сценарий.

Но да отговоря на вашия въпрос - подготвяме се, за да нямаме слабо звено. Трябва да останем силни и единни. НАТО стана по-силно. Видяхме как Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО, а доскоро не бяха част от Алианса.

ДВ: Какво бихте казали на Владимир Путин?

Кулбергс: Бих казал на руския народ: В бъдеще всеки руснак ще бъде принуден да поеме отговорност за това, което Путин е решил да направи. Осъзнайте се. Вие убивате собствения си народ. Вие унищожавате бъдещето и просперитета на собствената си страна. За Русия това няма да завърши добре.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гук

    24 84 Отговор
    Сеч на орки!!!

    Коментиран от #3, #9

    09:46 29.08.2026

  • 2 Пич

    141 16 Отговор
    Аз съм втрещен как някой може да плаща на такива некадърници като ДВ!!!
    Вие представяте ли си...!?
    Явно при Урсулианците тъпотията е не само норма, но и изискване!!!

    Коментиран от #13, #35

    09:47 29.08.2026

  • 3 Тизе

    93 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гук":

    Осъзнаваш ли, що си праззз?
    Я обясни какво ще направят тримата латвийци на Русия?!

    Коментиран от #64

    09:49 29.08.2026

  • 4 Анонимен

    85 6 Отговор
    Добър виц!

    Коментиран от #86

    09:49 29.08.2026

  • 5 Анонимен

    73 7 Отговор
    Ха-ха-ха! Джаф-джаф! Тия кои бяха?!!!

    09:50 29.08.2026

  • 6 БРАВО

    74 6 Отговор
    Това Латвия, колко милиона войска имат

    Коментиран от #19

    09:50 29.08.2026

  • 7 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    29 3 Отговор
    А добро утро.

    09:51 29.08.2026

  • 8 РФ е въздух под налягане !

    12 77 Отговор
    Голямо откритие е направил ?!
    Това се знае от всеки мислещ, от поне 3 години, от както започна "вторая" да агонизира.

    09:51 29.08.2026

  • 9 Сигурно

    77 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гук":

    Може би нещо губи, но когато нещо се губи, от друго печелим.
    Русия загуби фалшивите си приятели, но спечели истински другари и един обединен народ!

    Коментиран от #27, #45

    09:52 29.08.2026

  • 10 Чел съм тук

    53 2 Отговор
    Всякакви глупости

    09:52 29.08.2026

  • 11 Шопо

    66 2 Отговор
    Буданов заяви, че Украйна трябва да намира по 30 000 нови войници всеки месец.
    Това е цената на войната.

    Коментиран от #54

    09:52 29.08.2026

  • 12 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ.........

    64 2 Отговор
    .....ЕДИН ПРОСКУБАН ПИНЧЕР .........

    09:52 29.08.2026

  • 13 СМЕХОРИИ

    35 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Аме, борба за хляб...Също като нас, кликаме на всяко заглавие, зашото нямаме дуга работа

    09:52 29.08.2026

  • 14 Бунако,

    59 2 Отговор
    Как така “Русия губи войната” и едновременно е заплаха да прибалтийските държави⁉️⁉️
    Тя, горката, “от месеци не напреднала в Украйна”… сигурно си пази силите за вас?

    Аман от откач@лки.

    09:53 29.08.2026

  • 15 Янко

    58 0 Отговор
    Винаги при такива изказвания започвам да се радвам че има и по п.рости от нас

    09:53 29.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 последната укра

    44 1 Отговор
    Ааа, ясно и днес отново губят войната, както с чиповете от перални, магаретата, ракетите, армията, горивото, яйцата и кво ли не беше, да знаем, укрите отстъпват смело а руснаците напредват губейки хахахахаха, всеки ден да побеждавате по форуми и пресконференции не променят нещата на бойното поле.

    09:54 29.08.2026

  • 18 ами

    33 2 Отговор
    да вече 5та година от както русия губи войната и държи само 20% окупина украинска територия

    09:54 29.08.2026

  • 19 Хайо

    31 1 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    Този на моя планета живее ?

    09:55 29.08.2026

  • 20 Добри новини

    8 47 Отговор
    Украинските сили са издумкали през нощта авиобаза „Гвардейско“, мястото на пускове на „Шахед“-и по Одеса.

    ВСУ запукаха и складовете на DNS – една от най-големите вериги за техника и домакински уреди в Русия.

    През нощта украинската ПВО е неутрализирала 233 руски дрона от 267, с които агресорите са атакували страната.

    В Русия вече върви пропагандата с новите братушки-севернокорейски собакоеди, новите братушки на копейките. 🤪

    Коментиран от #71, #134

    09:55 29.08.2026

  • 21 Този,

    39 2 Отговор
    Да внимава какво говори,че мечката като заиграе в комшиите,може и тебе да навести.

    Коментиран от #37

    09:56 29.08.2026

  • 22 ?????

    39 3 Отговор
    Уф.
    Слава Богу.
    Щом го казва "премиерът на Латвия пред ДВ" значи е така.

    09:56 29.08.2026

  • 23 Ебнвгазаускас от Каунас

    39 6 Отговор
    Русия не смее да нападне Европа ,защото се страхува от балтийските тигри !

    Коментиран от #38

    09:56 29.08.2026

  • 24 ами

    37 5 Отговор
    освен че губи войната всеки месец русия губи по 6000 войника, а украина неясно защо трябва да мобилизира всеки месец поне по 30 000 войника за да държи фронта и да продължава с победите

    09:57 29.08.2026

  • 25 последната укра

    33 1 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    Ми то ако първата ти работа е да застанеш на Калотина с картешницата то вече щеше да си на фронта в укрия и да трепеш руснаци вече, първата работа на диванни поборници и герой като теб винаги е да си бият камшика, точно както направиха укрите и сега геройски се припичат на слънчака, а е ве диванен герой отивай викат те да трепеш руснаци хахахахахаха.

    09:58 29.08.2026

  • 26 Витя

    29 2 Отговор
    Това ДВ, ще се събудите с тежък махмурлук,но ще е късно.

    09:58 29.08.2026

  • 27 полулуда копейка

    3 26 Отговор

    До коментар #9 от "Сигурно":

    ким и няколко африкански другари по неволя...венсеремос

    Коментиран от #122

    09:58 29.08.2026

  • 28 Ами

    19 3 Отговор
    Тия са следващите :)

    09:58 29.08.2026

  • 29 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    22 1 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    И, като ти засече картечница, какво правиш? Знаеш ли? А, да пълниш гащи!!!

    Коментиран от #39

    10:00 29.08.2026

  • 30 И с тоя

    24 4 Отговор
    жалък смешник сме съюзници.

    10:01 29.08.2026

  • 31 Много яко

    29 4 Отговор
    Лагвийският президент -те губят войната! Руският - вашата армия в кой хотел е отседнала?

    10:01 29.08.2026

  • 32 DW - Пропаганден машинен

    23 3 Отговор
    Да, да до довечера още десет пъти, дойчезелски иди00ти!

    10:01 29.08.2026

  • 33 Никаква отговорност няма да поеме

    5 17 Отговор
    всеки руснак в бъдеще. Защото първо трябва да притежават съзнанието на свободни хора. А не на роби, които или се подчиняват на господаря си, или се опитват да му забият нож в гърба, ако се разсее.

    10:02 29.08.2026

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 27 Отговор
    Това го знаят и децата, само празноглавите копейки палат свещи по бунищата и се надяват на чудо❗

    Коментиран от #88

    10:02 29.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ставри

    17 1 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    Евала батко но искам да си чисто гол и залегнал с картечницата

    10:03 29.08.2026

  • 37 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 18 Отговор

    До коментар #21 от "Този,":

    Мечкарите бягат е Грузия, Беларус и Казахстан.
    Бункерният просяк чака севернокорейци да му помагат в щурма на Мала Токмачка.

    10:03 29.08.2026

  • 38 Значи това било причината

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ебнвгазаускас от Каунас":

    любимата ни Русия да не избие всички европейци?

    10:03 29.08.2026

  • 39 Готов за бой

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Като засече картечница съм го оттренирал вече ,нося си кофа с грес ,заемам колянолакътна поза и чакам спецназ Ахмат и да видим кой кого .

    Коментиран от #105

    10:04 29.08.2026

  • 40 Наш Мунчо да препише 100 пъти

    7 17 Отговор
    всяка една дума , казана от този човек и да изпълнява буквално същото!

    България трябва да разположи всички възможни сили н НАТО и САЩ , които успее д привлече, на своя територия!

    Не да се пени за всеки кацнал самолет и всеки дрон, паднал в някоя нива!

    Коментиран от #93, #125

    10:04 29.08.2026

  • 41 хахаха

    16 2 Отговор
    Русия губи войната, ама западняците я предупреждават да не правила намквоси...нали губи, довършете я, ще се молите да спре? Как му викаха на това, когнитивен дисонанс или просто шизофрения? :))))

    Коментиран от #60

    10:05 29.08.2026

  • 42 Ццц

    25 3 Отговор
    Добре де! Вече 7-8 експерта от сутринта четохме по темата и разбрахме, че Русия губи войната, тройните цени нямат общо с еврото, макар и да станаха тройни веднага след еврото и всъщност поскъпване няма, а има руска пропаганда. А новини днес ще има ли?

    10:05 29.08.2026

  • 43 Това са фактите

    2 9 Отговор
    И те са безспорни.

    10:06 29.08.2026

  • 44 Сандо

    16 2 Отговор
    Каквото и да говорят балтите,те няма да кажат открито,че са окупирани държави,подготвени за плацдарм във война срещу Русия.Всички останали приказки са пускане на димна завеса.

    10:06 29.08.2026

  • 45 БГ путинофоб

    3 19 Отговор

    До коментар #9 от "Сигурно":

    Най-фалшивите приятели на Русия са БГ путинофилите. Един не се пресели в Русия, един не отиде на фронта.

    Всеки се бори за место да стане руски грантояд.

    Направо е смайващо количеството медийни канали и онлайн издания, които бълват про-руска пропаганда. И за всичко това плаща някай. А партиите от Каракачанката до Прегресистите...?

    Коментиран от #111, #117

    10:07 29.08.2026

  • 46 Стоянчо Пуканката

    14 2 Отговор
    Не го знам тоя прибалт какво пуши, ама сигурно е много яко. И аз искам да опитам..

    10:08 29.08.2026

  • 47 ДВ..

    13 2 Отговор
    Ще ви се....
    Що не поръчахте на ИИ още по пресилена и глупава статия да ви изпише.

    10:09 29.08.2026

  • 48 Премиерът на Латвия

    3 15 Отговор
    навсякъде говори едно и също- Русия е враг на цивилизацията и трябва да бъде спряна .

    Премиерът на България говири в Брюксел едно, в София- второ , а пред руската посланичка- трето!

    За президентката Йотова- Гундяева да не отваряме дума!

    10:09 29.08.2026

  • 49 Голям пердах

    21 2 Отговор
    Тази нощ шоуто в Киев е експлозивно......вече часове наред експлоадират ракети Патриот и всякакви други прясно доставени чудотворни натовски оръжия, които се превръщат в прах след като ги навести един Геран ( Мушкато) ....за помен.....а цял един квартал е заличен до основи.....едната страна на Киев е изцяло без ток за което се погрижи друго мушкато за да може зрителите пълноценно да се насладят на ексклузивното експлозивно светлинно шоу!

    10:09 29.08.2026

  • 50 Верно ли

    14 3 Отговор
    Хахахахха, повтаряйте до припадък, па може да вземе и да загуби значи!

    10:09 29.08.2026

  • 51 Казал

    11 2 Отговор
    Балтийския 🐅 тигър.

    10:09 29.08.2026

  • 52 СВО

    4 19 Отговор
    Путинска Русия се разпада.Колосални загуби на войници.Икономика в колапс.Обкръжрнието на Путин мисли за край на войната.

    Коментиран от #73

    10:10 29.08.2026

  • 53 След малко

    2 8 Отговор
    Превзехме 2 села....

    Коментиран от #59

    10:10 29.08.2026

  • 54 Жожи

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Да почне да събира латвийци, а и кая колосите те са най-големите пинчери, най много и гласовито лаят.

    10:11 29.08.2026

  • 55 Мнение

    12 3 Отговор
    Този е за обесване!

    10:12 29.08.2026

  • 56 Печели войната

    5 3 Отговор
    Губи само малко складове и НПЗ!

    10:12 29.08.2026

  • 57 Бре бре

    17 3 Отговор
    Вчера един военен завод в Латвия предаде на укронацистите "цели два" танка Леопард които отремонтира след като бяха повредени на бойното поле.
    Латвия е сила, нищо не знаете вие!

    10:12 29.08.2026

  • 58 ЕС СЪЮЗЗЗ

    13 2 Отговор
    ЩЕ ОСТАНЕМ БЕЗ ГАЩИ ДОКАТО ЧАКАМЕ ДА Я ИЗГУБИ.

    10:13 29.08.2026

  • 59 последната укра

    11 2 Отговор

    До коментар #53 от "След малко":

    Що укрите колко села превзеха хахахахаха, иначе 2 села малко ли ти се виждат, то по2 по 2 по 2 и 1/3 от укрия уиде хахахахаха.

    10:13 29.08.2026

  • 60 Ццц

    5 6 Отговор

    До коментар #41 от "хахаха":

    Русия губи войната и е пред фалит заради санкциите. Няма ракети и войници, всичко е леш! Но до 5 години ще има парите и оръжията, за да атакува цяло НАТО. В твой интерес е да мълчиш, за да те грабят без излишни притеснения, че знаеш ли ги онези ушанките като дойдат колко са недемократични в противовес на демократичния ти избор? Кое не разбра? Просто не четеш правилно експертите! Едните се четат в събота, другите в неделя. Или нямаш експертно мислене, или си достатъчно облъчен с руска пропаганда, че да имаш наглостта да помниш в неделя какво си чел в събота!

    Коментиран от #84

    10:14 29.08.2026

  • 61 "Русия губи войната":

    9 3 Отговор
    Вервайте ми....

    10:15 29.08.2026

  • 62 Киев - Страшно, очень страшно.....

    9 2 Отговор
    Что случилось???

    10:15 29.08.2026

  • 63 дискотека укрия

    10 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:16 29.08.2026

  • 64 Гук

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Тизе":

    Тизе-Мизе поголовна сеч на орки.Тоешва е положението на фронта

    10:16 29.08.2026

  • 65 Московските BAPBAPИ !

    2 15 Отговор
    В пропагандно предаване по руския телевизионен канал „Първи канал“ Пьотър Толстой призова Русия да удари украинските градове, за да деморализира населението и да го принуди да се предаде.
    „Мислите, че призоваваме за зверства? Призоваваме обществеността да бъде деморализирана до степен, че да излезе да посрещне войските ни с вдигнати лапи“, заяви Толстой.

    Лицемерието на „демилитаризацията и денацификацията“ е забравено и отхвърлено.
    Медийните идоли вече открито крещят, че искат милиони трупове и превръщането на цяла Украйна в руини. В петата година от войната руснаците решиха, че „стига преструвки“. Дори пропагандата на хитлеристкия райх не беше толкова крещяща, колкото руската. Важно е да се разбере, че това е нелечимо. Това е истинската същност на Русия и тя никога няма да бъде, никога не е била и не може да бъде нищо друго.

    10:16 29.08.2026

  • 66 последната укра

    14 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    10:17 29.08.2026

  • 67 Оня

    13 1 Отговор
    Искрено се забавлявам с тия балтииски " тигри" Кайчето и тоя в комбинация с Дойче нещо си! Трябва да сме благодарни че се грижат за доброто настроение на хората! Мисля се трябва да се обособи специален институт за подобни личности! Съмнявам се че ще може да им се помогне дори и с най тежките психотропни,но все пак трябва да се изучава този нов човекоподобен вид!

    Коментиран от #89

    10:17 29.08.2026

  • 68 шаа

    8 1 Отговор
    ден на смеха. фракти по кифладжийски ни предлага само хумор, жалко, че е е жълто-кафяв

    10:17 29.08.2026

  • 69 балтийските държави

    13 2 Отговор
    Винаги са били територия на нацисти и фашисти. Да припомням ли до коя година там има "Горски Братя" и какво представляват ? А докладите на САЩ за тях?

    Коментиран от #74, #78

    10:18 29.08.2026

  • 70 Радклиф

    3 10 Отговор
    Само Путин и български русофили вярват на руските генерали!

    10:18 29.08.2026

  • 71 Д-р Гугуткова

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Добри новини":

    Иди на врачка, която тълкува мокри сънища. Но май ще ти трябва психиатър.

    10:18 29.08.2026

  • 72 Тити на Кака

    11 2 Отговор
    Мдамммм, Русия губи войната с Латвия....пореден пинчерски хит...
    Бая могъщичко звучи това изявленийце!

    10:19 29.08.2026

  • 73 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #52 от "СВО":

    Разпада се. Това един го написа още преди 14-15 години - че Русия до шест месеца се разпада.

    10:19 29.08.2026

  • 74 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "балтийските държави":

    демократ ли е?

    10:19 29.08.2026

  • 75 Никой не им пречи

    6 1 Отговор
    да си подсигуряват границата !

    10:19 29.08.2026

  • 76 Tётя Мyтpaфановна

    2 11 Отговор
    Братушки, няма как, ще трябва да помагате да спасим матушка.
    Очаквам ви в посоль, Носете си топли и здрави дрехи, аптечка и черен чувал.

    10:19 29.08.2026

  • 77 последната укра

    12 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    10:20 29.08.2026

  • 78 Злите пудели

    11 1 Отговор

    До коментар #69 от "балтийските държави":

    При всяка война, най-много го отнасят, както и Полша.

    10:20 29.08.2026

  • 79 млад еврас

    11 1 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    10:20 29.08.2026

  • 80 Хаха

    12 1 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    10:20 29.08.2026

  • 81 Констатация

    13 1 Отговор
    Kaкво може да очаква нормалният човек в този сайт?
    Нацистки латвийски премиер в розовия европейски балон говори пред нацистката DW,след което нацисткия български сайт препечатва послендата малоумщина ,надявайки се някой заблуден бългаски ид..от да се хване в мевжите на нацизма.

    10:21 29.08.2026

  • 82 бат Данчо

    6 1 Отговор
    До коментар 16 от "Готов за бой": Грешиш , първата ти работа е да прибереш майка си от магистралата , че турските тираджии я съсипаха !

    10:21 29.08.2026

  • 83 млад еврас

    8 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    10:21 29.08.2026

  • 84 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ццц":

    не разбрах що ми коментираш коментара...били пояснил какво точно искаш да ми кажеш?

    Коментиран от #110

    10:21 29.08.2026

  • 85 Ама да брееее,

    7 2 Отговор
    Видяхме верно как Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО и колко по стабилни и сигурни станаха. Вместо Карелия да се превърне в най елитният курорт в Европа със осигорено финансиране и готови проекти сега е военна база с ядрено оръжие....

    10:23 29.08.2026

  • 86 куку

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    няма смисъл от такива интервьюта..специално тези от бившите руски губернии..те пък едни прашинки..а мислят че са титани..а дойче фашистен медия вече няма кого да набута между шамарите..били те стратегическа булка на САЩ..

    10:23 29.08.2026

  • 87 Гресирана ватенка

    2 9 Отговор
    Ватенките каталясаха,а копейките се разгрухтяха 😁

    10:23 29.08.2026

  • 88 Точно в момента

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти за кой си, защото един ден ги говориш едни, а на другия ден обратното. Съвсем полудя.

    10:24 29.08.2026

  • 89 Гресирана ватенка

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "Оня":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    Коментиран от #136

    10:25 29.08.2026

  • 90 Който

    3 7 Отговор
    Си мисли, че на Путин и на руснаците ще им се размине, то той или е луд или е роб.

    Коментиран от #100

    10:25 29.08.2026

  • 91 И защо се случва всичко това ?

    5 0 Отговор
    А? Тоя Андрис Кулбергс думичка не казва ... питайте този, питайте онзи....

    10:26 29.08.2026

  • 92 Гост

    6 1 Отговор
    Айдееее, и тоя омаза ефира! Явно нещата вървят на мноу зле..., за Зе!

    10:27 29.08.2026

  • 93 Ццц

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Наш Мунчо да препише 100 пъти":

    Ако си чувал някъде фразата "О, неразумний юроде" и се чудиш какво означава, нямаме нервите да ти обесняваме. Просто върви в банята и се виж в огледалото. Тъкмо да преодолееш и страха си от баня!

    10:27 29.08.2026

  • 94 Маринов

    4 4 Отговор
    Пропаганда! То затова им плащат. Русия губи войната само в нечии очи и глава. Русия не може да загуби тази война, защото държи всички с ядрените си оръжия. Ако по някакъв начин Англия е спряна от участие, войната свършва до месец. С подписан документ за капитулация на Киев. Ако продължи настоящото й вмешателство, доставки, управление и целеполагане, водене на техните ракети, ще се стигне да директен сблъсък. Елементарно е. Прави се ултиматум със срок. След като той изрече, се гръмва един Посейдон и тогава пак ултиматум. Но вече пусковите копчета са отворени и ще има бързи решения, най вече в НАТО. Ще видим. С този либерал в Кремъл Англия ще си разиграва коня.

    10:27 29.08.2026

  • 95 Всички губим

    2 3 Отговор
    от тази война. Само корпорациите от ВПК печелят. Няма военно решение на конфликта Русия Украйна.

    10:28 29.08.2026

  • 96 Име

    4 3 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува!

    10:28 29.08.2026

  • 97 балтийските държави

    5 2 Отговор
    С толкова много "стратегически партньори" направо цъфнаха и вързаха.. хахахахаха....

    10:29 29.08.2026

  • 98 Драги ми смехурко,

    5 1 Отговор
    нарочно не казват от 3елето,че онзи латвийски еднор0г това го е сънувал.Ро3ови сънища,едн0р03и,пабеди и т.н.Под въздействието на руския филм от 80те "Мечтатели".

    10:30 29.08.2026

  • 99 балтийските джуджета

    5 2 Отговор
    тотално сдадоха багажа

    10:31 29.08.2026

  • 100 оНзи,

    5 2 Отговор

    До коментар #90 от "Който":

    който мисли обратно,вероятно е гласът на Карлуково.Тук има доста гласове,просто си пийте хапчетата,защото след нервната криза към която сте тръгнали,руснаците ще ви докарат и 3апек.Тогава ще търсите 3латния ке..еф на 3елника!

    10:33 29.08.2026

  • 101 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 1 Отговор
    Не си губете времето да четете пoмията горе.
    Приятен ден на всички нормални хора!

    10:33 29.08.2026

  • 102 5 години от Киев за два дня

    3 3 Отговор
    Копейките иначе са забавни.

    Коментиран от #106

    10:33 29.08.2026

  • 103 Любопитен

    3 3 Отговор
    След 13 г...БЕЗ аналогов ...3 дневен Блиц криг на 23 ядрени монгольяк републики у Донбас,.. Пиздоглазите влезнаха ли у Киев?!?
    Или вече думаме за Лиса бон?

    Коментиран от #121

    10:34 29.08.2026

  • 104 Аеееееееее

    3 4 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта.
    Митрфанова открива пункт.

    10:35 29.08.2026

  • 105 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Готов за бой":

    Ясно, само, че греста е след бойни действия.... Истината е, че никога не си пипал бойно, оръжие.

    10:36 29.08.2026

  • 106 Тъй де...

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "5 години от Киев за два дня":

    Забавно е техното..МАЛО УМИЕ
    Хихихихи

    10:36 29.08.2026

  • 107 осраински

    3 3 Отговор
    и рига е руска

    Коментиран от #112

    10:36 29.08.2026

  • 108 мишо

    3 2 Отговор
    населението на латвия е по малко от София !

    10:36 29.08.2026

  • 109 Никой

    3 3 Отговор
    Не занм за Русия, но за Латвия със сигурност нещата няма да завършат добре. Население под 2 млн.

    10:37 29.08.2026

  • 110 Ццц

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "хахаха":

    Искам да кажа, че в Брюксел не обичат да задаваш въпроси по официалната пропаганда, въпреки че е неизбежно поради очевидните противоречия. Добрият европеец не задава въпроси, защото са знак за мислене, което не е модерна работа. Той трябва послушно да се бори с корупцията, давайки милиарди в ръцете на най-корумпираните същества на планетата, бори се с варварщината, давайки ракети за стрелба по цивилни цели и плажове и слага маска на носа през която тече вода като от лейка, за да спира вирус по-малък от молекулата на водата и стои здрав в къщи, за да не доразболее болните, които щъкат навън!

    10:39 29.08.2026

  • 111 Зависи

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "БГ путинофоб":

    Зависи от гледната точка.
    На мен пък ми се чини, че медиите ни са пълни с фашистка пропаганда.

    10:41 29.08.2026

  • 112 Последният софианец

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "осраински":

    ?!? И къде е тая... руска република?!?
    Или думаш за монголо татарската.. УЛУС МУХША ( моксель)?

    10:41 29.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 1 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #127

    10:43 29.08.2026

  • 116 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 1 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    10:43 29.08.2026

  • 117 Има

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "БГ путинофоб":

    Има истински българофили, но цифрата е тяйна. Едва ли някой ще ти признае тук, че отишъл на фронта. Хитро подпитваш..

    10:43 29.08.2026

  • 118 Димяща ушанка 🤩💀

    1 1 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #120, #123

    10:43 29.08.2026

  • 119 Ивайло Мирчев

    2 4 Отговор
    Довечера ще празнувам загубата на Русия в най-големия столичен гей-клуб.
    Каня всички русофоби, пишещи коментари в този сайт да празнуваме заедно.

    Коментиран от #124

    10:44 29.08.2026

  • 120 Съвсем сериозен въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Имаш ли завършен четвърти клас?

    10:45 29.08.2026

  • 121 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Любопитен":

    Славков ,Лап Пай У Йотт бре,горноджумайски хъесосс ,кво пак пелтечиш,мррршооо !

    10:45 29.08.2026

  • 122 Ами да

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "полулуда копейка":

    Това ще са народите, които ще се съхранят и преумножат... Други, фалшиви, като нас са на път да изчезнат..

    10:46 29.08.2026

  • 123 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Дими на май .кятти смрррд.лиффката ,че са я натиснали мради роми от маалата заради съботната промоция 👈😂😂😂.

    10:47 29.08.2026

  • 124 БЛОНДИ и МАХМУД

    3 2 Отговор

    До коментар #119 от "Ивайло Мирчев":

    В столицата москалбад има 730.. г ЕЙ клуба!
    В кой от тях ще празнувате,москали?

    10:48 29.08.2026

  • 125 Правилно

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Наш Мунчо да препише 100 пъти":

    "България трябва да разположи всички възможни сили н НАТО и САЩ , които успее д привлече, на своя територия!"
    Плюс седемте самурай, тримата мускетари (и дАртанян задължително!), 47-те ронини, Терминатора, Рамбо и Роки (те вървят две в едно).

    10:48 29.08.2026

  • 126 ПЪЛНИ Глупости

    2 2 Отговор
    Специалната Внезапна Опсирация за седмица постигна това че продължава вече ПЕТА година !! И все по ясно става че никой не иска да живее под болшевишко иго ,защото каквото и да ми говорите в Русия/СССР все още не са се променили нещата !Нищо че имат Айфони и интернет ! Русия продължава като в най добрите Ленинско/Сталински директиви за износ на болшевизъм !!Слава на Украйна !

    Коментиран от #129, #141

    10:49 29.08.2026

  • 127 Клати Курти

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Грррzния ,ма що трябва Осрайна да се предава ,с това темпо не след дълго руснаците ще са им унищожили боеспособните мъже ,после трябва да внасят африканци и араби за дамазлък .

    10:50 29.08.2026

  • 128 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Прекрасен пример за дебилизъм. В думите на това нещо няма нито смисъл, нито логика.

    Коментиран от #133

    10:50 29.08.2026

  • 129 Новите Братушки

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "ПЪЛНИ Глупости":

    И ще ви каже всеки Ка.путин:за всичко виновен е Путин !

    10:51 29.08.2026

  • 130 Смешник

    1 1 Отговор
    Какво да очакваме от хора на които в кръвта им е заложено омразата към Русия Приемат желаното от тях за действително

    10:52 29.08.2026

  • 131 Едно и също

    2 1 Отговор
    Премиер на Латвия, ДиВаци, клоуни от един цирк.

    10:52 29.08.2026

  • 132 Ммммм

    2 1 Отговор
    DW и факти - дънотъ

    10:53 29.08.2026

  • 133 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "стоян георгиев":

    При...2 и половина милиона москаль фира, 13 год без аналогов щурм на Украйна и нито една Превзета Област и областен град,..
    Това Победа ли се явява или...загуба?!?

    10:53 29.08.2026

  • 134 Това

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Добри новини":

    което ни разказа е само част от сладките сънища на дрогирания клоун.

    10:53 29.08.2026

  • 135 ПЪЛНИ Глупости

    3 2 Отговор
    Владимир Путин е бил член на Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС) от 1975 до 1991 година.Членувал е в партията по време на цялата си кариера в КГБ, до официалното разпускане на КПСС през 1991 г. Какво очаквате от комунист ??Нищо добро само разруха !!

    Коментиран от #138

    10:55 29.08.2026

  • 136 Гресиран козяк

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Гресирана ватенка":

    Пак не виждам палеца ☝️бе,гресирания ,явно пак е на топло ,тъмно и влажно 👈.

    10:56 29.08.2026

  • 137 до дойче фъссссс

    2 1 Отговор
    Явно снощи руски ракети са били по-силнички от обикновено и нещо главите неработят както трябва.

    10:57 29.08.2026

  • 138 Новите Братушки

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Либералите ли въртят Педалите или пък Педалите въртят Либералите ?

    10:57 29.08.2026

  • 139 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Още от сутринта Факти започва с вицове.

    Коментиран от #146

    10:58 29.08.2026

  • 140 Абе

    0 0 Отговор
    Сериозно ли. Майтапчия. Май само една гънка.

    10:59 29.08.2026

  • 141 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #126 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Муци 🦄 вместо да славиш Украйна ,чемодан ,епилатор, лак 💅,вокзал ,Осрайна !

    11:00 29.08.2026

  • 142 Русия печели

    0 0 Отговор
    също,като Иран!

    11:01 29.08.2026

  • 143 Умен атлантик

    0 1 Отговор
    Вижте в тубата видеа за латвийската армия . Македонската е на по високо ниво.

    11:02 29.08.2026

  • 144 А сега де

    0 0 Отговор
    Интересно ,че украинците признават ,че губят с всеки изминал ден . Ама от Дойче Веле продължават и току виж утре , вдругиден са на Червения площад всу-то .
    Успехите в кавички на украинците са в серия от терористични акции на руска територия. Нещо,което няма да промени по никакъв начин хода на събитията . В близките месеци и Дойче веле ще започне с корекциите към вярно

    11:02 29.08.2026

  • 145 Клоуни

    0 1 Отговор
    Колко памперса смени премиера на Латвия докато громи Русия на думи в пропаганда сравнение с която и приказките от 1001 нощ са реалистични.

    11:02 29.08.2026

  • 146 Абе кви вицове

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "стоян георгиев":

    У Йло избега само по трусики от некаков готвач! Ааааахахаха
    Думаше за некви..3 дня а излезна..3... ПЕТИЛЕТКИ и още у Донбас
    Ааааахахаха
    Пен Делски истории...

    11:02 29.08.2026

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