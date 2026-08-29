Мъж се самозапали във фоайето на сграда на Google, арестуваха го

Мъж е арестуван за палеж, след като се самозапали във фоайето на сграда в Долен Манхатън, в която се помещава офис на Google. 63-годишният Джон Бъч се е самозапалил с помощта на запалима течност във фоайето на сградата на „Хъдсън стрийт“, близо до „Вандам стрийт“, около 15,00 часа в петък, предаде New York Post.

Мъжът е обвинен в палеж, хулиганство и непредпазливо създаване на опасност за живота и здравето на други хора.

След инцидента множество хора са подали сигнали на телефон 911. На място са пристигнали екипи на спешните служби, които са транспортирали Бъч до медицинския център „Уейл Корнел“. Той е настанен за лечение на изгаряния и е в стабилно състояние, съобщиха от полицията.

Сградата, в която се е случил инцидентът, се използва и от Бюрото за вътрешни разследвания на нюйоркската полиция. От полицията уточниха, че Бъч не е неин служител.

От Google потвърдиха, че са запознати със случилото се.

„Наясно сме с инцидент, който се случи днес във фоайето на 315 Hudson – сграда, която споделяме с други наематели“, заяви говорител на компанията.

По думите му мъжът изглежда е опитал да получи достъп до помещенията на друг наемател. От Google допълниха, че поддържат постоянен контакт с местните власти и са благодарни на екипите, оказали помощ на място.