Повече от 60 са украинците, изчезнали при наводненията в Непал

Броят на украинците, изчезнали при наводненията в Непал, нарасна до 64, съобщи Министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Укринформ, предаде БТА.
Към момента няма информация дали има украински граждани сред ранените или загиналите.
Министерството отбеляза, че консулската му служба поддържа постоянен контакт със семействата, а украинските посолства в Индия и Китай, както и почетният консул на Украйна в Непал са в денонощна връзка с местните власти, екипите за търсене и спасяване, туроператорите и чуждестранните партньори. Група служители от украинското посолство в Индия в момента се намира в Непал.
Издирвателно-спасителните операции се провеждат ежедневно от рано сутринта, допълват от МВнР. Използването на самолети е затруднено от мъгла и е възможно само през първата половина на деня.
По инициатива на украинското посолство в Делхи бяха изпратени искания чрез Интерпол чрез съответните непалски власти до компанията, управляваща устройствата за геолокация, които някои украински граждани носят. Получени са данни за последните записани координати преди бедствието. Компанията продължава да се опитва да определи текущото местоположение на устройствата, за да подпомогне търсенето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #33
15:51 29.08.2026
3 Бумд
Аман от тенденциозни заглавия.
Коментиран от #10
15:53 29.08.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #56
15:53 29.08.2026
5 Урсулите:
Трябва да им се отпуснат още Милиарди и за този фронт!
Коментиран от #55
15:53 29.08.2026
6 Атина Палада
До коментар #1 от "Джок Съдбата":И защо да умират заради интересите на Западняците? Хищническият Запад така водят войните си- други народи да умират за тях...
15:55 29.08.2026
7 вероятно
До коментар #1 от "Джок Съдбата":са тръгнали за Тибет да медитират и да измолят победата на Украйна над Русия. Активната подкрепа на Запада е крайно недостатъчна, нуждаят се помощ свише.
Коментиран от #11
15:55 29.08.2026
8 златен кенеф
Коментиран от #14
15:56 29.08.2026
9 @@@
някой от тях си правят екскурзийки до екзотични места,
а други си позволяват Златни тоалетни и вани в разкошните
си Имения по света, вместо да са на фроната и да се бият за Укрия.
Коментиран от #17
15:57 29.08.2026
10 Бялджип
До коментар #3 от "Бумд":Осем се издирват.
15:57 29.08.2026
11 Седем години в Тибет
До коментар #7 от "вероятно":Украинци избягали от лагерите в Сибир стигнали до свещеният град Лхаса
15:58 29.08.2026
12 Били са последователи
16:00 29.08.2026
13 И руснаците са толкоз
16:01 29.08.2026
14 Я, Янукович,
До коментар #8 от "златен кенеф":ти ли си?
16:03 29.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не позна, всичко плаща Путин
До коментар #9 от "@@@":от активите си. 🥳🥳🥳
Коментиран от #41, #46
16:04 29.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 стоян георгиев
16:05 29.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПУТИН Е ВИНОВЕН !
16:07 29.08.2026
22 Читател
Коментиран от #27
16:07 29.08.2026
23 За шефовете си
До коментар #18 от "шаа":питай Митрофанова.
16:07 29.08.2026
24 Сори
16:07 29.08.2026
25 Укрите какво правят там
16:08 29.08.2026
26 Хохо Бохо
16:08 29.08.2026
27 Защото днес е на сняна
До коментар #22 от "Читател":руският редактор и броят само украински жертви.
16:09 29.08.2026
28 Хихихи
16:12 29.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зеля
16:13 29.08.2026
31 Верно ли
16:14 29.08.2026
32 Немо
16:15 29.08.2026
33 Последният от Варна
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ела да ги видиш какви коли карат...не плащат ни свинетки...ни ГО...ни паркотакси ни ГТП имат...ни ток...ни вода и се редят на опашки за...помощи...
Един приятел ме съветва да си сложа украински номера на 36-год. си все още вярна ,,Лада"...да ама номера няма да мине,защото НИКОЙ УКРАИНЕЦ НЕ КАРА ТАКАВА...
16:17 29.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 1111
16:27 29.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 1111
До коментар #17 от "Не позна, всичко плаща Путин":Руските активи не са барнати, бе таласъм...
16:30 29.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Възмутен
16:33 29.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Кая Калас
До коментар #17 от "Не позна, всичко плаща Путин":Много си Задръстен!
ЕС вече е Подарил от бюджета си на Украйна около Триста Милиарда евро,
които са за войната с Русия, но Зеленски и компания ги използват за други цели!
16:35 29.08.2026
47 КОЛЬО ПАРЪМА
16:36 29.08.2026
48 толкова хора са изчезнали
16:37 29.08.2026
49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
16:37 29.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Реалност
До коментар #42 от "Откъде идват парите за екзотични почивки":Не случайно цял свят са изненадани от напредъка в борбата с корупцията в Украйна и то по време на война. Вече е на 104-то място от 182 страни с 36 точки и запазва нивата си, движейки се в правилна посока поради реформи за интеграция в ЕС.
За разлика на Украйна, положението на РФ се влошава, РФ е на 154-то място с 22 точки. : Страната отбелязва най-лошото представяне в историята си на индекса, сривайки се до едва 22 точки. Тя се нарежда в списъка на държавите с традиционно най-високи нива на системна корупция в света, до страни като Хондурас и Ливан.
16:40 29.08.2026
55 Изглеждаш много глупаво
До коментар #5 от "Урсулите:":тролейки лъжи и пропаганда.
16:41 29.08.2026
56 Дзак
До коментар #4 от "Боруна Лом":Явно се познавате!
16:42 29.08.2026
57 жик так
16:43 29.08.2026