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Повече от 60 са украинците, изчезнали при наводненията в Непал

Повече от 60 са украинците, изчезнали при наводненията в Непал

29 Август, 2026 15:49 1 106 57

  • непал-
  • хималаи-
  • украйна-
  • китай-
  • наводнения

Издирвателно-спасителните операции се провеждат ежедневно от рано сутринта, допълват от МВнР

Повече от 60 са украинците, изчезнали при наводненията в Непал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на украинците, изчезнали при наводненията в Непал, нарасна до 64, съобщи Министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Укринформ, предаде БТА.

Към момента няма информация дали има украински граждани сред ранените или загиналите.

Министерството отбеляза, че консулската му служба поддържа постоянен контакт със семействата, а украинските посолства в Индия и Китай, както и почетният консул на Украйна в Непал са в денонощна връзка с местните власти, екипите за търсене и спасяване, туроператорите и чуждестранните партньори. Група служители от украинското посолство в Индия в момента се намира в Непал.

Издирвателно-спасителните операции се провеждат ежедневно от рано сутринта, допълват от МВнР. Използването на самолети е затруднено от мъгла и е възможно само през първата половина на деня.

По инициатива на украинското посолство в Делхи бяха изпратени искания чрез Интерпол чрез съответните непалски власти до компанията, управляваща устройствата за геолокация, които някои украински граждани носят. Получени са данни за последните записани координати преди бедствието. Компанията продължава да се опитва да определи текущото местоположение на устройствата, за да подпомогне търсенето.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    60 0 Отговор
    Късаме от залъка на децата си за помощи за Украйна а те си правят екскурзии до Хималаите.

    Коментиран от #33

    15:51 29.08.2026

  • 3 Бумд

    11 24 Отговор
    А колко руснаци са изчезнали или патагонците?

    Аман от тенденциозни заглавия.

    Коментиран от #10

    15:53 29.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    29 1 Отговор
    ОЩЕЕЕЕ Е ТРЯБВАЛО! ПАРАЗИТИТЕ ...

    Коментиран от #56

    15:53 29.08.2026

  • 5 Урсулите:

    41 0 Отговор
    Горките Укри, вече се бият и на фронта в Непал.
    Трябва да им се отпуснат още Милиарди и за този фронт!

    Коментиран от #55

    15:53 29.08.2026

  • 6 Атина Палада

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Джок Съдбата":

    И защо да умират заради интересите на Западняците? Хищническият Запад така водят войните си- други народи да умират за тях...

    15:55 29.08.2026

  • 7 вероятно

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джок Съдбата":

    са тръгнали за Тибет да медитират и да измолят победата на Украйна над Русия. Активната подкрепа на Запада е крайно недостатъчна, нуждаят се помощ свише.

    Коментиран от #11

    15:55 29.08.2026

  • 8 златен кенеф

    23 1 Отговор
    Там ТЦК не може да ги бусифицира, но за лош късмет ги е застигнала приливната вълна.

    Коментиран от #14

    15:56 29.08.2026

  • 9 @@@

    30 2 Отговор
    Докато ЕС мизерува за да отделя Милиарди за Укрите,
    някой от тях си правят екскурзийки до екзотични места,
    а други си позволяват Златни тоалетни и вани в разкошните
    си Имения по света, вместо да са на фроната и да се бият за Укрия.

    Коментиран от #17

    15:57 29.08.2026

  • 10 Бялджип

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бумд":

    Осем се издирват.

    15:57 29.08.2026

  • 11 Седем години в Тибет

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "вероятно":

    Украинци избягали от лагерите в Сибир стигнали до свещеният град Лхаса

    15:58 29.08.2026

  • 12 Били са последователи

    9 1 Отговор
    на Лама Зеленски и са отишли на поклонение, с надеждата да получат безсмъртие чрез култивация! Но са достигнали да етапа Прераждане!

    16:00 29.08.2026

  • 13 И руснаците са толкоз

    1 11 Отговор
    Танго за танто.

    16:01 29.08.2026

  • 14 Я, Янукович,

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "златен кенеф":

    ти ли си?

    16:03 29.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не позна, всичко плаща Путин

    1 12 Отговор

    До коментар #9 от "@@@":

    от активите си. 🥳🥳🥳

    Коментиран от #41, #46

    16:04 29.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    Ауу, е няма ли да излезе Шаламанката и да обвини Путин за тяхната липса! 🤭

    16:05 29.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПУТИН Е ВИНОВЕН !

    9 0 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН !

    16:07 29.08.2026

  • 22 Читател

    15 2 Отговор
    Това е трагедия но над 150 души но Мария пише само за украинците.Тогава ще ти кажа че най много изчезнали украинци има в Украйна по ред причини.

    Коментиран от #27

    16:07 29.08.2026

  • 23 За шефовете си

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "шаа":

    питай Митрофанова.

    16:07 29.08.2026

  • 24 Сори

    7 0 Отговор
    ...малко са...

    16:07 29.08.2026

  • 25 Укрите какво правят там

    12 0 Отговор
    А не са на фронта ????

    16:08 29.08.2026

  • 26 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Наш ме жоли кра за загиналите в Непал нацисти.

    16:08 29.08.2026

  • 27 Защото днес е на сняна

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Читател":

    руският редактор и броят само украински жертви.

    16:09 29.08.2026

  • 28 Хихихи

    8 0 Отговор
    И кво? Да бяха си стояли на сигурно в 404, ааа, а да...то там дебне Зеля с бусифкаторите си 😂

    16:12 29.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зеля

    7 0 Отговор
    И за тия няма плащам компенсация на родата им!

    16:13 29.08.2026

  • 31 Верно ли

    10 0 Отговор
    И кво ме грее мене колко украинци са изчезнали, или ни интересува, щото им плащаме масрафа! Нещо за българите да кажеш, менте Маро, или не е важно???

    16:14 29.08.2026

  • 32 Немо

    5 1 Отговор
    И там ли има дезертьори?!

    16:15 29.08.2026

  • 33 Последният от Варна

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ела да ги видиш какви коли карат...не плащат ни свинетки...ни ГО...ни паркотакси ни ГТП имат...ни ток...ни вода и се редят на опашки за...помощи...
    Един приятел ме съветва да си сложа украински номера на 36-год. си все още вярна ,,Лада"...да ама номера няма да мине,защото НИКОЙ УКРАИНЕЦ НЕ КАРА ТАКАВА...

    16:17 29.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 1111

    2 1 Отговор
    Всички имат устройство за геолокация и то се нарича телефон. Странни са тези устройства за геолокация в украинците - това може единствено да са устрийства за Star Link - т.е. оттам са управлявали дронове гадовете...

    16:27 29.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не позна, всичко плаща Путин":

    Руските активи не са барнати, бе таласъм...

    16:30 29.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Възмутен

    2 0 Отговор
    Тез война водят пари им пращаме!

    16:33 29.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кая Калас

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не позна, всичко плаща Путин":

    Много си Задръстен!
    ЕС вече е Подарил от бюджета си на Украйна около Триста Милиарда евро,
    които са за войната с Русия, но Зеленски и компания ги използват за други цели!

    16:35 29.08.2026

  • 47 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 1 Отговор
    Добра новина не 60 а 6000 да са

    16:36 29.08.2026

  • 48 толкова хора са изчезнали

    1 0 Отговор
    Но украинците отново са с предимство. Спрете да ни досаждате с тази изчезваща държава. За българи не видях много инфо.

    16:37 29.08.2026

  • 49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Бандераинците могат да избягат от войната, но не и от съдбата...

    16:37 29.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Реалност

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Откъде идват парите за екзотични почивки":

    Не случайно цял свят са изненадани от напредъка в борбата с корупцията в Украйна и то по време на война. Вече е на 104-то място от 182 страни с 36 точки и запазва нивата си, движейки се в правилна посока поради реформи за интеграция в ЕС.

    За разлика на Украйна, положението на РФ се влошава, РФ е на 154-то място с 22 точки. : Страната отбелязва най-лошото представяне в историята си на индекса, сривайки се до едва 22 точки. Тя се нарежда в списъка на държавите с традиционно най-високи нива на системна корупция в света, до страни като Хондурас и Ливан.

    16:40 29.08.2026

  • 55 Изглеждаш много глупаво

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Урсулите:":

    тролейки лъжи и пропаганда.

    16:41 29.08.2026

  • 56 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Явно се познавате!

    16:42 29.08.2026

  • 57 жик так

    1 0 Отговор
    Избягали са в Китай за да не ходят на фронта .

    16:43 29.08.2026