Повече от 60 са украинците, изчезнали при наводненията в Непал

Броят на украинците, изчезнали при наводненията в Непал, нарасна до 64, съобщи Министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Укринформ, предаде БТА.

Към момента няма информация дали има украински граждани сред ранените или загиналите.

Министерството отбеляза, че консулската му служба поддържа постоянен контакт със семействата, а украинските посолства в Индия и Китай, както и почетният консул на Украйна в Непал са в денонощна връзка с местните власти, екипите за търсене и спасяване, туроператорите и чуждестранните партньори. Група служители от украинското посолство в Индия в момента се намира в Непал.

Издирвателно-спасителните операции се провеждат ежедневно от рано сутринта, допълват от МВнР. Използването на самолети е затруднено от мъгла и е възможно само през първата половина на деня.

По инициатива на украинското посолство в Делхи бяха изпратени искания чрез Интерпол чрез съответните непалски власти до компанията, управляваща устройствата за геолокация, които някои украински граждани носят. Получени са данни за последните записани координати преди бедствието. Компанията продължава да се опитва да определи текущото местоположение на устройствата, за да подпомогне търсенето.