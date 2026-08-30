Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб

Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд в резултат на 10-дневен "настойчив военен натиск", при който са били убити 14 пирати, съобщи правителството в Могадишу, цитирано от Франс прес.

От април крайбрежието на Африканския рог е подложено отново на зачестяващи пиратски атаки, припомня БТА. От началото на годината край бреговете на Сомалия са извършени най-малко 15 нападения - рекорден брой от 2013 г. насам, показва анализ на АФП, базиран на данни на Международната морска организация (IMO).

В хода на 10-дневната операция бяха унищожени четири плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. Продължителният военен натиск в крайна сметка принуди останалите пирати да изоставят кораба. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораба "ЛУТУФ" (LUTUF), който е продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на сомалийското министерство на отбраната, без да се уточнява какъв товар е превозвал корабът.

Според сайта за проследяване на морския трафик MarineTraffic товарният кораб, плаващ под камерунски флаг, е напуснал Турция в края на юли и се е насочил към танзанийското пристанище Дар ес Салам.

Международни медии съобщиха, че на борда му има турско оръжие. Федералните власти на Сомалия и властите в щата Пунтленд не са потвърдили тази информация пред АФП в отговор на запитване от страна на агенцията.

Най-малко пет кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен.