Украински дронове атакуваха руски нефтопреработвателен завод

Украинските сили атакуваха през нощта нефтопреработвателния завод „Киришинефтеоргсинтез“ (КИНЕФ) в Ленинградска област. Междувременно броят на загиналите при руския удар по склад с боеприпаси край Киев достигна 37 души.

В Кириши, Ленинградска област, е избухнал пожар след атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че именно КИНЕФ е бил основната цел на нападението. По последни данни няма загинали при атаката, а пожарът в промишлената зона е локализиран. Размерът на щетите по съоръжението се уточнява.

КИНЕФ е един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в Русия. Заводът вече е бил атакуван с украински дронове при предишни нападения.

В Краснодарския край са регистрирани взривове в района на Ейск.