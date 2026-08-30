Украински дронове атакуваха руски нефтопреработвателен завод

Украинските сили атакуваха през нощта нефтопреработвателния завод „Киришинефтеоргсинтез“ (КИНЕФ) в Ленинградска област. Междувременно броят на загиналите при руския удар по склад с боеприпаси край Киев достигна 37 души.
В Кириши, Ленинградска област, е избухнал пожар след атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че именно КИНЕФ е бил основната цел на нападението. По последни данни няма загинали при атаката, а пожарът в промишлената зона е локализиран. Размерът на щетите по съоръжението се уточнява.
КИНЕФ е един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в Русия. Заводът вече е бил атакуван с украински дронове при предишни нападения.
В Краснодарския край са регистрирани взривове в района на Ейск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 80 часа непрекъсната атака срещу Киев
10:32 30.08.2026
2 руската мечка
10:33 30.08.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #6
10:34 30.08.2026
4 в склада на файърпойнт до Киев
10:34 30.08.2026
5 Европеец
10:34 30.08.2026
6 Смях в залата
До коментар #3 от "стоян георгиев":Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин. В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в областта. В нея взеха участие и операторите на бензиностанции. Населението беше призовано да не използва автомобили, а да се придвижва пеша или с велосипед.
😆
Коментиран от #10
10:35 30.08.2026
7 Пич
Помислих, че са атакували я Ахтопол, я Созопол !!!
Иначе не фронта - точно както казах!!!
Украйна е почти разрушена, Русия настъпва по всички направления, а купища английски инструктори вече си почиват........форевър!!!
Коментиран от #11
10:35 30.08.2026
8 варна
10:36 30.08.2026
9 банга-ранга
10:37 30.08.2026
10 стоян георгиев
До коментар #6 от "Смях в залата":Не било важно да имат бензин а да се събират заедно и да славят путин.интереснанрябота нито един бг трол не се е отказал от бвнзина?уж толкова искат и нашите да приличат на руските...
10:37 30.08.2026
11 стоян георгиев
До коментар #7 от "Пич":Така е.купища не направо планини...само не е ясно що русия не напредва ама то е като с бензина .просто не им се напредва на руснаците нали?хах...
10:38 30.08.2026