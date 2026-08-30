Новини
Свят »
Украински дронове атакуваха руски нефтопреработвателен завод

Украински дронове атакуваха руски нефтопреработвателен завод

30 Август, 2026 10:30 366 11

  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • завод

Размерът на щетите по съоръжението се уточнява

Украински дронове атакуваха руски нефтопреработвателен завод - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Украинските сили атакуваха през нощта нефтопреработвателния завод „Киришинефтеоргсинтез“ (КИНЕФ) в Ленинградска област. Междувременно броят на загиналите при руския удар по склад с боеприпаси край Киев достигна 37 души.

В Кириши, Ленинградска област, е избухнал пожар след атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че именно КИНЕФ е бил основната цел на нападението. По последни данни няма загинали при атаката, а пожарът в промишлената зона е локализиран. Размерът на щетите по съоръжението се уточнява.

КИНЕФ е един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в Русия. Заводът вече е бил атакуван с украински дронове при предишни нападения.

В Краснодарския край са регистрирани взривове в района на Ейск.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 80 часа непрекъсната атака срещу Киев

    3 4 Отговор
    горят много складове за оръжие

    10:32 30.08.2026

  • 2 руската мечка

    4 4 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    10:33 30.08.2026

  • 3 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Нищо им няма.на руснака бензин не му трябва.вече почнаха руските блогери да обясняват как не им трябва бензин .

    Коментиран от #6

    10:34 30.08.2026

  • 4 в склада на файърпойнт до Киев

    3 3 Отговор
    40 души отидоха в по добрия свят след мощната детонация

    10:34 30.08.2026

  • 5 Европеец

    4 3 Отговор
    А пък аз чета,,че руското министерство на отбраната съобщава, че е започнало подготовка за масирани удари по енергийната система на киевската хунта в отговор на украинските удари по гражданска и цивилна инфраструктура в Русия..... Значи багарангата в киев ще продължава....

    10:34 30.08.2026

  • 6 Смях в залата

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин. В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в областта. В нея взеха участие и операторите на бензиностанции. Населението беше призовано да не използва автомобили, а да се придвижва пеша или с велосипед.

    😆

    Коментиран от #10

    10:35 30.08.2026

  • 7 Пич

    1 3 Отговор
    Уффф....... олекна ми!!!
    Помислих, че са атакували я Ахтопол, я Созопол !!!
    Иначе не фронта - точно както казах!!!
    Украйна е почти разрушена, Русия настъпва по всички направления, а купища английски инструктори вече си почиват........форевър!!!

    Коментиран от #11

    10:35 30.08.2026

  • 8 варна

    4 2 Отговор
    руското военно летище в Ейск тази сутрин е хвръкнало във въздуха

    10:36 30.08.2026

  • 9 банга-ранга

    2 1 Отговор
    в завода Киришинефтеоргсинтез

    10:37 30.08.2026

  • 10 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Смях в залата":

    Не било важно да имат бензин а да се събират заедно и да славят путин.интереснанрябота нито един бг трол не се е отказал от бвнзина?уж толкова искат и нашите да приличат на руските...

    10:37 30.08.2026

  • 11 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Така е.купища не направо планини...само не е ясно що русия не напредва ама то е като с бензина .просто не им се напредва на руснаците нали?хах...

    10:38 30.08.2026