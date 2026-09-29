Наследниците на Алексей Петров осъдиха прокуратурата

Вдовицата и дъщерята на убития бизнесмен Алексей Петров осъдиха окончателно прокуратурата да им изплати обезщетение в размер на над 32 700 евро. Решението на Върховния касационен съд слага край на съдебната сага, започнала заради дългогодишните обвинения срещу него за пране на пари и присвояване, съобщава вестник „Сега“.

Обезщетение за неимуществени и имуществени вреди

От присъдената сума близо 20 450 евро са за неимуществени вреди, причинени от незаконното обвинение срещу Петров, а останалите над 12 270 евро са за имуществени вреди, свързани с разходи за адвокатска защита. Държавното обвинение трябва да плати и законните лихви, начислявани от 8 февруари 2020 година, когато бизнесменът е завел делото, до окончателното изплащане на сумата.

Към момента натрупаните лихви възлизат на над 25 300 евро, което означава, че общото задължение на прокуратурата почти се удвоява. Отделно институцията е осъдена да покрие и разноските по гражданското дело.

Алексей Петров е претендирал обезщетение от над 102 200 евро заради делото срещу него, отделено от процеса „Октопод“. По това дело той е бил обвинен, че в периода 2006–2009 година е участвал в присвояването на над 1,69 милиона евро от две дружества, както и в изпиране на пари за периода 2008–2015 година. Обвиненията са му повдигнати през юли 2016 година.

Мотивите на Върховния касационен съд

С окончателното си решение Върховният касационен съд увеличава обезщетението за неимуществени вреди на малко над 10 200 евро за всяка от двете жени. Върховните магистрати приемат, че апелативният съд неправилно е изчислил периода, през който Петров е търпял неимуществени вреди. Началният момент не трябва да бъде 15 юли 2016 година, когато му е повдигнато обвинението, а 16 август 2013 година, когато е образувано делото срещу него.

Съдът отчита публичния профил на Петров като бизнесмен и президент на Сдружение „Българска национална федерация Карате“, поради което приема, че претърпените вреди са по-значителни от обичайните. Според магистратите накърнената лична и професионална репутация не може да бъде напълно възстановена дори след постановяването на оправдателна присъда.

Разследването на убийството остава без напредък

Междувременно разследването на убийството на Алексей Петров изглежда без съществен напредък. Три години след разстрела му няма публична информация дори за заподозрени лица. Не е известно и дали експертите са успели да проникнат в телефона му и да извлекат данни, които да подпомогнат разследването.