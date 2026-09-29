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Наследниците на Алексей Петров осъдиха прокуратурата

Наследниците на Алексей Петров осъдиха прокуратурата

29 Септември, 2026 08:38 2 158 20

  • алексей петров-
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  • прокуратурата

Вдовицата и дъщерята ще получат над 32 000 евро обезщетение

Наследниците на Алексей Петров осъдиха прокуратурата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вдовицата и дъщерята на убития бизнесмен Алексей Петров осъдиха окончателно прокуратурата да им изплати обезщетение в размер на над 32 700 евро. Решението на Върховния касационен съд слага край на съдебната сага, започнала заради дългогодишните обвинения срещу него за пране на пари и присвояване, съобщава вестник „Сега“.

Обезщетение за неимуществени и имуществени вреди

От присъдената сума близо 20 450 евро са за неимуществени вреди, причинени от незаконното обвинение срещу Петров, а останалите над 12 270 евро са за имуществени вреди, свързани с разходи за адвокатска защита. Държавното обвинение трябва да плати и законните лихви, начислявани от 8 февруари 2020 година, когато бизнесменът е завел делото, до окончателното изплащане на сумата.

Към момента натрупаните лихви възлизат на над 25 300 евро, което означава, че общото задължение на прокуратурата почти се удвоява. Отделно институцията е осъдена да покрие и разноските по гражданското дело.

Алексей Петров е претендирал обезщетение от над 102 200 евро заради делото срещу него, отделено от процеса „Октопод“. По това дело той е бил обвинен, че в периода 2006–2009 година е участвал в присвояването на над 1,69 милиона евро от две дружества, както и в изпиране на пари за периода 2008–2015 година. Обвиненията са му повдигнати през юли 2016 година.

Мотивите на Върховния касационен съд

С окончателното си решение Върховният касационен съд увеличава обезщетението за неимуществени вреди на малко над 10 200 евро за всяка от двете жени. Върховните магистрати приемат, че апелативният съд неправилно е изчислил периода, през който Петров е търпял неимуществени вреди. Началният момент не трябва да бъде 15 юли 2016 година, когато му е повдигнато обвинението, а 16 август 2013 година, когато е образувано делото срещу него.

Съдът отчита публичния профил на Петров като бизнесмен и президент на Сдружение „Българска национална федерация Карате“, поради което приема, че претърпените вреди са по-значителни от обичайните. Според магистратите накърнената лична и професионална репутация не може да бъде напълно възстановена дори след постановяването на оправдателна присъда.

Разследването на убийството остава без напредък

Междувременно разследването на убийството на Алексей Петров изглежда без съществен напредък. Три години след разстрела му няма публична информация дори за заподозрени лица. Не е известно и дали експертите са успели да проникнат в телефона му и да извлекат данни, които да подпомогнат разследването.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя прокуратура?!

    30 1 Отговор
    Цацаров, Гешев и Сарафов са лична собственост на Прасето и Тиквата. Борисов и Пеевски трябва да платят.

    Коментиран от #5, #13

    08:41 29.09.2026

  • 2 Обезщетение

    23 2 Отговор
    от нашия джоб. Некадърните прокурори не са виновни за нищо. А зеленият потник усилва с всеки ден щавенето на блеещото стадо. Но едва ли ще му уври акъла...

    Коментиран от #10

    08:42 29.09.2026

  • 3 Майстора

    20 1 Отговор
    Мутренските истории продължават и след смъртта им.Всички плащаме .

    08:43 29.09.2026

  • 4 умрял да краде

    11 0 Отговор
    Смятай и плащай

    08:44 29.09.2026

  • 5 Еволюция

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Коя прокуратура?!":

    Те сложиха Радев да ги покрива!

    08:45 29.09.2026

  • 6 Радев

    10 2 Отговор
    Още от същото !

    08:46 29.09.2026

  • 7 14/88

    7 0 Отговор
    отдавна избегах от ЛевИнс 90 лв стана месечна вноска за голфа

    в евроинс ми е 64

    08:47 29.09.2026

  • 8 С "прогресизъм" към нова катастрофа

    8 3 Отговор
    Я да видим Алексей Петров - ДС, Прогресистка България и тя е от ДС.

    Румен Радев бори корупцията.

    08:48 29.09.2026

  • 9 прокуратура

    8 1 Отговор
    ще плаща прос тия електорат,който си избира проекти на бкп-дс, последния пример е рестриктивна България!

    08:49 29.09.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Обезщетение":

    Какво си мислехте? Че като турите цялата власт в ръцете на фатмак от авиация без самолети и ще излитнете в космоса? Яжте го сега на Прогресивния Башибозук! Хранете го и не мрънкайте. Вече сте роби.

    08:50 29.09.2026

  • 11 Αлфа Bълкът

    12 0 Отговор
    Толкова за прокуратурата, която ви дава данни за Петрохан.

    08:54 29.09.2026

  • 12 91280

    5 1 Отговор
    Вдовицата и дъщерята да НЕ взимат тези пари - те ще бъдат прокълнати !!!

    08:56 29.09.2026

  • 13 Търновец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коя прокуратура?!":

    Цацаров е предложен от бившия Американски посланик а ако не се лъжа той след пенсиониране отиде в Руска нефтена фирма, а близки на Руския главен прокурор Чайка имат свои хора тук - поне така се твърди. По време на перестройката Русия беше разграбена - милиони обеднели и стотина милиардери, е България е подобно само че има и Израелско лоби.

    Коментиран от #18

    08:57 29.09.2026

  • 14 Хайде

    10 0 Отговор
    сарафчовци и гешефци - ПЛАЩАЙТЕ А НЕ ПАК НАРОДА

    09:00 29.09.2026

  • 15 Даа

    13 0 Отговор
    Осъдена прокуратура ,плаща народа

    09:02 29.09.2026

  • 16 А бе

    8 0 Отговор
    И цацаров,а не ани сандалич да му лапа ---и парите

    09:05 29.09.2026

  • 17 !!!

    6 0 Отговор
    Срамота!И Това е съдебната институция!

    09:32 29.09.2026

  • 18 Да те светна по въпроса:

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Търновец":

    Цацаров бе предложен от Цвъкито Цветан Цветанов, за да прикрива кражбите на герберо-борисовите калинки.

    09:37 29.09.2026

  • 19 Да. Да

    0 0 Отговор
    Алексей Петров стана неудобен за Мафията и беше убит без следа. Остава да предполагаме кой може да бъде.

    10:35 29.09.2026

  • 20 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ха ха ха тук пак мрънкачите са ревнали кой плащал ? Ами вие бе мишоци, вие ще плащате, нали затова ходите и гласувате вечно за неправилните управляващи, сега плащайте и мрънкайте, те тези които сте избрали друго не са очаквали, знаят, че каквото и да направят срещу суверенът, съпротивата ще б6де само - МРЪНКАНЕ и МИШКУВАНЕ !

    10:36 29.09.2026

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