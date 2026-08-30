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Нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване за смъртта на Ратко Младич

Нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване за смъртта на Ратко Младич

30 Август, 2026 16:02 1 126 33

  • ратко младич-
  • нидерландия-
  • хага

Няма да бъде започнато наказателно разследване и няма да бъде извършена аутопсия, обявиха местните власти

Нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване за смъртта на Ратко Младич - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съд на ООН обяви вчера вечерта, че нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване след смъртта на бившия босненски сръбски военен лидер Ратко Младич, който почина в четвъртък в Хага, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали, базиран в Хага, заяви още, че собственото му разследване на обстоятелствата около смъртта на Младич все още продължава.

„Както беше обявено от Механизма на 27 август 2026 г., г-н Ратко Младич (...) почина този ден, докато беше хоспитализиран в Хага, Нидерландия“, заяви съдът на ООН.

„Холандските власти незабавно започнаха стандартните процедури съгласно нидерландското законодателство. В петък, 28 август 2026 г., те потвърдиха, че няма да бъде започнато наказателно разследване и че няма да бъде извършена аутопсия“, добавиха от съда в изявление.

„Междувременно, на 27 август 2026 г., председателят на Механизма, съдия Грасиела Гати Сантана, разпореди задълбочено разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Младич и възложи делото на съдия Иън Бономи“, информираха още от съда.

Младич беше наречен „Касапина на Балканите“ заради ролята си в клането в Сребреница през 1995 г., припомня АФП. Бившият генерал излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, след като организира клането в Сребреница, най-тежкото в Европа след Втората световна война.

Тежко болен в продължение на месеци, той почина няколко дни след последния отказ от страна на Механизма на искането на семейството му и сръбското правителство да бъде преместен във военна болница в Белград за лечение.

Съдията Бономи пътува до Хага и започна разследването си в петък, включително посещения в ареста на ООН и затворническата болница, заяви още съдът.

„Разследването продължава и подробностите по него остават поверителни към този момент. Механизмът е в редовен контакт със семейството на г-н Младич след смъртта му, особено по отношение на прехвърлянето на тленните му останки“, подчертаха от съда.

Те допълниха, че не могат да предоставят допълнителна информация по този въпрос към този момент.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова

    40 7 Отговор
    Тръмп поиска да ги изпоарестува всичките толупи от този измислен съд.

    Коментиран от #16

    16:05 30.08.2026

  • 2 Ясно,

    41 3 Отговор
    заметоха следите.

    16:06 30.08.2026

  • 3 Това ли е демокрация

    32 5 Отговор
    Това ли е европейската демокрация? Всеки престъпник има право на лечение при необходимост. Който и да е той. Просто изпраха престъпния нелегитимен трибунал в Хага.

    Коментиран от #20

    16:12 30.08.2026

  • 4 Сатана Z

    37 5 Отговор
    Въпросният наказателен съд в Хага е като Светата инквизиция през средновековието.Инструмент за потискане на инакомислещите и набедените за извършване на престъпления.Единственият съд е този на Господ,а след него е Народния съд.На който не му изнася в България —чемодан,вокзал,Куив

    Коментиран от #13

    16:12 30.08.2026

  • 5 Айляк

    27 6 Отговор
    Там, в оная ниската държава, дето не знаят Холандия или Нидерландия е, почти сички са пе да ли кат Рютко, тук-там по некой червен фенер за разнообразие:)

    16:15 30.08.2026

  • 6 1234567890

    2 5 Отговор
    Умрял :)

    Коментиран от #14

    16:15 30.08.2026

  • 7 Абе великата Доли Партън си отиде

    9 24 Отговор
    Вие ни занимавате с някакъв сръпски помияр.

    Коментиран от #29

    16:17 30.08.2026

  • 8 Анализатор

    10 26 Отговор
    В цивилизования свят няма място за убийци.
    това сръбско мекере се заканваше по време на процеса срещу него на присъстващите от Бодна свидетели, че ще им реже главата...
    Така че каквото повикало това се обадило, само че малко късно...с 15 години закъснение.

    Коментиран от #19, #22

    16:19 30.08.2026

  • 9 Ако

    23 6 Отговор
    Ратко Младич е касапина от..., кога този престъпен самоопределил се еврейски за "съд" ще закове Биби Нетаняху? Кога юдеите ще бъдат изхвърлени от ВСИЧКИ световни организации и мероприятия? Човек започва да да съжалява, че онзи немски чичко с мустачките не е изпълнил хуманната си мисия. Сега светът би бил много по-добро място за живот.

    16:21 30.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СЛОНА

    17 3 Отговор
    ГОСПОД ДА ГИ НАКАЖЕ ТЕЗ ФАШИСТИ!!!

    16:22 30.08.2026

  • 12 Българин

    20 3 Отговор
    Нацисти или по-точно казано неонацисти. Европа е поела в една деструктивна посока.

    16:23 30.08.2026

  • 13 Анонимен

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Така наречения международен наказателен съд САЩ не го признавят

    16:25 30.08.2026

  • 14 дааа

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "1234567890":

    Помогнали са му. Започна да става съвсем неудобен. Едва ли знаят, че го направиха светец и герой за сръбския народ.

    16:25 30.08.2026

  • 15 СЛОНА

    8 3 Отговор
    НЕКА СЕ ПРЕРОДИ И ДА ПРОДЪЛЖИМ РАМО ДО РАМО ДО КАТО КОСОВО СТАНЕ СЪРБИЯ...

    16:27 30.08.2026

  • 16 ФАКТ

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Затова":

    По времето на комунизма учехме че това на запад не е микаква демокрация а чисто криминален бандитски режим. Рак.

    16:28 30.08.2026

  • 17 Нидерландските власти

    4 17 Отговор
    Излишно са се грижили за този касапин. В Сърбия отдавна щеше да си е умрял. Да не говорим пък, че за такива престъпници отмяната на смъртното наказание е безотговорност спрямо обществото.

    16:28 30.08.2026

  • 18 Бит русораст

    7 11 Отговор
    Всички диктори и диктатури си отиват по един и същи начин.Като кучета.

    16:29 30.08.2026

  • 19 Промит мозък

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Анализатор":

    Смени си дилъра докато е време. Едно време за контакт с фашизма на запад се лежеше в затвора.

    16:29 30.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 5 Отговор
    Ратко Младич казва на руснаците:"Запад оторвет от вас Украину и превратит в вашего злейшего врага, ненавидящего всё русское и российское, хотя сами они по сути — русские и неотъемлемая часть исторической России. Поверь, так будет. Они сделали это с нами, потренировались на Югославии и если вы не поймете, что произошло с нами, то это же произойдет и с вами. Деритесь. "

    16:32 30.08.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 6 Отговор

    До коментар #8 от "Анализатор":

    Сребреница е същия фалш, КАТО Буча.

    Коментиран от #26

    16:34 30.08.2026

  • 23 Гаага

    4 6 Отговор
    На другия ден щеше да разкаже за връзките с Путин!

    16:34 30.08.2026

  • 24 Смело сърце

    7 6 Отговор
    Дано Путин освободи Европа.

    Коментиран от #30

    16:36 30.08.2026

  • 25 Пупи Вович

    1 3 Отговор
    Жива спокойни старини!

    16:42 30.08.2026

  • 26 Как същия фалш като Буча?

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Жените изнасилени и убити ли са? Изпокрали ли са им тоалетните чинии? Правели ли са си състезания на пияна глава кой първи ще уцели пешеходец? А армията състояла ли се е от амнистирани убийци и изнасилвачи? Носели ли са наподобяващия пречупен кръст символ Z?

    Коментиран от #31

    16:45 30.08.2026

  • 27 Иванов

    11 3 Отговор
    Наказателния съд в Хага е незаконен и корумпиран трябва незабавно да бъде разпуснат а съдите в него вкарани в затвора 92

    16:46 30.08.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско що не прати спецназовците да го освободят?

    16:52 30.08.2026

  • 29 ....

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе великата Доли Партън си отиде":

    яж на долито долната..кравар

    17:02 30.08.2026

  • 30 Баба Ванга

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Смело сърце":

    Пукин ке пукне...

    17:08 30.08.2026

  • 31 Коментари

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Как същия фалш като Буча?":

    Ти не гледаш истинска телевизия и клипове: баби от Украйна разказват, как тяхната, украинска армия, обръща танка и им стрелят пияни по къщите, щото не искат да се "евакуират", вместо да ги "пазят", каквото им е предназначението.

    17:10 30.08.2026

  • 32 Хмм

    1 0 Отговор
    сърбите предадоха всичките си герои от войната, натовариха ги на самолета и ги заведоха в Хага, за да изберат бандита Джиджич, който прекара бомбардировките в чужбина, да не би да го улучи някоя натовска бомба, сега искали били, той е на 84 години

    17:20 30.08.2026

  • 33 Международното

    0 0 Отговор
    право ги задължава да завършат всички процесионални процедури до установяване на фАКТи, условия и действия довели до смъртта на лицето.

    17:24 30.08.2026

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