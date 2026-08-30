Нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване за смъртта на Ратко Младич

Съд на ООН обяви вчера вечерта, че нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване след смъртта на бившия босненски сръбски военен лидер Ратко Младич, който почина в четвъртък в Хага, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали, базиран в Хага, заяви още, че собственото му разследване на обстоятелствата около смъртта на Младич все още продължава.
„Както беше обявено от Механизма на 27 август 2026 г., г-н Ратко Младич (...) почина този ден, докато беше хоспитализиран в Хага, Нидерландия“, заяви съдът на ООН.
„Холандските власти незабавно започнаха стандартните процедури съгласно нидерландското законодателство. В петък, 28 август 2026 г., те потвърдиха, че няма да бъде започнато наказателно разследване и че няма да бъде извършена аутопсия“, добавиха от съда в изявление.
„Междувременно, на 27 август 2026 г., председателят на Механизма, съдия Грасиела Гати Сантана, разпореди задълбочено разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Младич и възложи делото на съдия Иън Бономи“, информираха още от съда.
Младич беше наречен „Касапина на Балканите“ заради ролята си в клането в Сребреница през 1995 г., припомня АФП. Бившият генерал излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, след като организира клането в Сребреница, най-тежкото в Европа след Втората световна война.
Тежко болен в продължение на месеци, той почина няколко дни след последния отказ от страна на Механизма на искането на семейството му и сръбското правителство да бъде преместен във военна болница в Белград за лечение.
Съдията Бономи пътува до Хага и започна разследването си в петък, включително посещения в ареста на ООН и затворническата болница, заяви още съдът.
„Разследването продължава и подробностите по него остават поверителни към този момент. Механизмът е в редовен контакт със семейството на г-н Младич след смъртта му, особено по отношение на прехвърлянето на тленните му останки“, подчертаха от съда.
Те допълниха, че не могат да предоставят допълнителна информация по този въпрос към този момент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затова
Коментиран от #16
16:05 30.08.2026
2 Ясно,
16:06 30.08.2026
3 Това ли е демокрация
Коментиран от #20
16:12 30.08.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #13
16:12 30.08.2026
5 Айляк
16:15 30.08.2026
6 1234567890
Коментиран от #14
16:15 30.08.2026
7 Абе великата Доли Партън си отиде
Коментиран от #29
16:17 30.08.2026
8 Анализатор
това сръбско мекере се заканваше по време на процеса срещу него на присъстващите от Бодна свидетели, че ще им реже главата...
Така че каквото повикало това се обадило, само че малко късно...с 15 години закъснение.
Коментиран от #19, #22
16:19 30.08.2026
9 Ако
16:21 30.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СЛОНА
16:22 30.08.2026
12 Българин
16:23 30.08.2026
13 Анонимен
До коментар #4 от "Сатана Z":Така наречения международен наказателен съд САЩ не го признавят
16:25 30.08.2026
14 дааа
До коментар #6 от "1234567890":Помогнали са му. Започна да става съвсем неудобен. Едва ли знаят, че го направиха светец и герой за сръбския народ.
16:25 30.08.2026
15 СЛОНА
16:27 30.08.2026
16 ФАКТ
До коментар #1 от "Затова":По времето на комунизма учехме че това на запад не е микаква демокрация а чисто криминален бандитски режим. Рак.
16:28 30.08.2026
17 Нидерландските власти
16:28 30.08.2026
18 Бит русораст
16:29 30.08.2026
19 Промит мозък
До коментар #8 от "Анализатор":Смени си дилъра докато е време. Едно време за контакт с фашизма на запад се лежеше в затвора.
16:29 30.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
16:32 30.08.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Анализатор":Сребреница е същия фалш, КАТО Буча.
Коментиран от #26
16:34 30.08.2026
23 Гаага
16:34 30.08.2026
24 Смело сърце
Коментиран от #30
16:36 30.08.2026
25 Пупи Вович
16:42 30.08.2026
26 Как същия фалш като Буча?
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Жените изнасилени и убити ли са? Изпокрали ли са им тоалетните чинии? Правели ли са си състезания на пияна глава кой първи ще уцели пешеходец? А армията състояла ли се е от амнистирани убийци и изнасилвачи? Носели ли са наподобяващия пречупен кръст символ Z?
Коментиран от #31
16:45 30.08.2026
27 Иванов
16:46 30.08.2026
28 Дон Корлеоне
16:52 30.08.2026
29 ....
До коментар #7 от "Абе великата Доли Партън си отиде":яж на долито долната..кравар
17:02 30.08.2026
30 Баба Ванга
До коментар #24 от "Смело сърце":Пукин ке пукне...
17:08 30.08.2026
31 Коментари
До коментар #26 от "Как същия фалш като Буча?":Ти не гледаш истинска телевизия и клипове: баби от Украйна разказват, как тяхната, украинска армия, обръща танка и им стрелят пияни по къщите, щото не искат да се "евакуират", вместо да ги "пазят", каквото им е предназначението.
17:10 30.08.2026
32 Хмм
17:20 30.08.2026
33 Международното
17:24 30.08.2026