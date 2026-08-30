Нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване за смъртта на Ратко Младич

Съд на ООН обяви вчера вечерта, че нидерландските власти няма да започнат наказателно разследване след смъртта на бившия босненски сръбски военен лидер Ратко Младич, който почина в четвъртък в Хага, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали, базиран в Хага, заяви още, че собственото му разследване на обстоятелствата около смъртта на Младич все още продължава.

„Както беше обявено от Механизма на 27 август 2026 г., г-н Ратко Младич (...) почина този ден, докато беше хоспитализиран в Хага, Нидерландия“, заяви съдът на ООН.

„Холандските власти незабавно започнаха стандартните процедури съгласно нидерландското законодателство. В петък, 28 август 2026 г., те потвърдиха, че няма да бъде започнато наказателно разследване и че няма да бъде извършена аутопсия“, добавиха от съда в изявление.

„Междувременно, на 27 август 2026 г., председателят на Механизма, съдия Грасиела Гати Сантана, разпореди задълбочено разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Младич и възложи делото на съдия Иън Бономи“, информираха още от съда.

Младич беше наречен „Касапина на Балканите“ заради ролята си в клането в Сребреница през 1995 г., припомня АФП. Бившият генерал излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, след като организира клането в Сребреница, най-тежкото в Европа след Втората световна война.

Тежко болен в продължение на месеци, той почина няколко дни след последния отказ от страна на Механизма на искането на семейството му и сръбското правителство да бъде преместен във военна болница в Белград за лечение.

Съдията Бономи пътува до Хага и започна разследването си в петък, включително посещения в ареста на ООН и затворническата болница, заяви още съдът.

„Разследването продължава и подробностите по него остават поверителни към този момент. Механизмът е в редовен контакт със семейството на г-н Младич след смъртта му, особено по отношение на прехвърлянето на тленните му останки“, подчертаха от съда.

Те допълниха, че не могат да предоставят допълнителна информация по този въпрос към този момент.