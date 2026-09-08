Великобритания извика временно управляващия сръбското посолство в Лондон, за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението на осъдения бивш босненски сръбски командир Ратко Младич, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на британското външно министерство, съобщи БТА.

От министерството заявиха, че „всяко прославяне на военния престъпник подкопава помирението и регионалната стабилност в Западните Балкани“.

Генерал Ратко Младич, който е бивш командир на Армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Той почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага и беше погребан на 7 септември в Белград. На опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, и на погребението на Младич присъстваха хиляди души, сред които и сръбски длъжностни лица.

Ратко Младич, бивш командир на Армията на Република Сръбска, осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г., бе погребан с военни почести в Топчидерското гробище в Белград. Младич почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага.

На опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, и на погребението на Младич присъстваха хиляди хора, които дойдоха още от ранните сутрешни часове на 7 септември. Според тях Младич не е престъпник, а, както казаха, „герой, защитил сръбския народ“, като именно такива мотиви най-често се виждаха по тениските и транспарантите на много хора около църквата. Много от тях пристигнаха организирано с автобуси от Република Сръбска – една от двете съставни части на Босна и Херцеговина, където живеят предимно босненски сърби – и различни градове в Сърбия.