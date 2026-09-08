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Великобритания извика сръбския шарже д'афер заради присъствието на държавни служители на погребението на Ратко Младич

Великобритания извика сръбския шарже д'афер заради присъствието на държавни служители на погребението на Ратко Младич

8 Септември, 2026 18:45 948 51

  • ратко младич-
  • великобритания-
  • сърбия-
  • белград-
  • погребение

От министерството заявиха, че „всяко прославяне на военния престъпник подкопава помирението и регионалната стабилност в Западните Балкани“

Великобритания извика сръбския шарже д'афер заради присъствието на държавни служители на погребението на Ратко Младич - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания извика временно управляващия сръбското посолство в Лондон, за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението на осъдения бивш босненски сръбски командир Ратко Младич, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на британското външно министерство, съобщи БТА.

От министерството заявиха, че „всяко прославяне на военния престъпник подкопава помирението и регионалната стабилност в Западните Балкани“.

Генерал Ратко Младич, който е бивш командир на Армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Той почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага и беше погребан на 7 септември в Белград. На опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, и на погребението на Младич присъстваха хиляди души, сред които и сръбски длъжностни лица.

Ратко Младич, бивш командир на Армията на Република Сръбска, осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г., бе погребан с военни почести в Топчидерското гробище в Белград. Младич почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага.

На опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, и на погребението на Младич присъстваха хиляди хора, които дойдоха още от ранните сутрешни часове на 7 септември. Според тях Младич не е престъпник, а, както казаха, „герой, защитил сръбския народ“, като именно такива мотиви най-често се виждаха по тениските и транспарантите на много хора около църквата. Много от тях пристигнаха организирано с автобуси от Република Сръбска – една от двете съставни части на Босна и Херцеговина, където живеят предимно босненски сърби – и различни градове в Сърбия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    64 7 Отговор
    Фалиралите наглосакси се вземат много насериозно,кви са тия клоуни да казват кой на какво погребение да ходи

    18:48 08.09.2026

  • 2 Шопо

    56 8 Отговор
    Ратко Младич е герой защитил сръбския народ, той заслужава да бъде погребан с почести.
    Не можем да кажем същото за Урсула.

    Коментиран от #5

    18:50 08.09.2026

  • 3 Отец Дионисий

    51 7 Отговор
    Вече и православните погребения ли са забранени!?

    18:51 08.09.2026

  • 4 А такаааа!

    17 2 Отговор
    Скива ли?
    Дърпане на нацистки ушенца.

    18:51 08.09.2026

  • 5 хехе

    44 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    На погребението на Урсула ще има песни и танци на народите.

    18:51 08.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това е фашизъм

    39 4 Отговор
    а не демокрация! Демокрацията на запад се замени от фашизъм!

    Коментиран от #24

    18:53 08.09.2026

  • 9 Млатич

    35 5 Отговор
    Англичаните могат слободно да попγшат кγρац на сръбския шарже дафер !!!

    18:53 08.09.2026

  • 10 Огромен срам

    35 4 Отговор
    Срам за Великобритания

    Коментиран от #29

    18:53 08.09.2026

  • 11 Републиканец

    33 4 Отговор
    Можете да излъжете част от един народ за известно време, но не и целия народ завинаги. Карла дел Понте написа книга по въпроса. В Сребреница половината убити са били сърби. Гражданска война с жертви от двете страни.
    Какво спечелиха бошняците от отцепването? Сега са най-бедни в Европа.

    18:53 08.09.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    36 5 Отговор
    ДебилоБританците още си мислят, че могат да командват.
    Само че Сърбия не е Бандерайна...

    18:54 08.09.2026

  • 13 ПБ най-красиви

    5 32 Отговор
    Ще забраняваме нацистката партия Възраждане.
    И без това изпълни мисията си да бъде тор в Радевата градинка, той да цъфти и вързва с гласовете им.

    18:54 08.09.2026

  • 14 Имаше един филм

    24 2 Отговор
    Savior с Денис Куеид.Сърбите бяха малкото зло в сравмение с мюслите.Филмът е хамерикански,но е от 1998 г.

    Коментиран от #18

    18:54 08.09.2026

  • 15 Овчар

    28 4 Отговор
    Този родолюбец ще бъде помнен 1000 г. Радко Младич не искаше държавата да бъде разделена и ограбена .Какво се случва в момента в Босна и Херцеговина чужди компании грабят природни ресурси почти безплатно, икономиката е счупена и хората масово емигрират..! Това в Сърбия е НЕВЪЗМОЖНО затова запада е бесен..

    18:56 08.09.2026

  • 16 Механик

    31 4 Отговор
    Я каква наглост и какво безочие бе! Я ги гледай ти тях!
    Кои сте вие, та ще казвате кой на чие погребение да ходи бе?
    Еш па ти! Малееееее!

    18:57 08.09.2026

  • 17 Мдаа

    28 3 Отговор
    ....но същевременно англичаните приветстваха разкопаването на останките на погребаните украински нацистки военнопрестъпници от времето на втората световна война от украинците и прехвърлянето им в мемориал в Киев!!!

    Мдаа....да не забравяме все пак , че Англия и Франция сключиха съюз с фашистите от Германия и Италия през 1938 година в Мюнхен.
    Чембърлейн го подписа!
    А английското кралско семейство ползваше хитлеристкия поздрав с вдигната ръка на официални събития, ясно показвайки симпатииите си към нацистът Хитлер.

    Коментиран от #22

    19:00 08.09.2026

  • 18 6135

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Имаше един филм":

    Винаги се сещам за този филм. Как ли са допуснали да се снима!?
    Сигурно, в онези далечни години демократичния запад още не беше нарочил сърбите за съвсем лоши.

    "Балкански рубеж" също е много верен в това отношение, но той си е руско-сръбска продукция.

    19:01 08.09.2026

  • 19 Сатана Z

    16 2 Отговор
    А кога ще разговарят с Украинският посланник ген.Залужни ,който също е военнопрестъпник съдейки по неговите изяви като главнокомандващ Украинския Вермахт!

    Коментиран от #21

    19:04 08.09.2026

  • 20 Кратко сравнение в долари

    4 4 Отговор
    2025 г.
    В долари
    БВП България 130, 78 млн
    БВП Сърбия 99, 95 млн

    Коментиран от #30

    19:07 08.09.2026

  • 21 Руски фейк

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Не се брои

    19:07 08.09.2026

  • 22 Кога са били в Москва на погребения?

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Украинските нацисти до един избягаха в Кремъл, ехеее откога!
    Старо ти е инфото.

    19:10 08.09.2026

  • 23 Някой

    13 2 Отговор
    Великозападналите да мълчат - нямат вече думата. Никой не ги брои за слива.

    19:11 08.09.2026

  • 24 Нищо де

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Това е фашизъм":

    индийци и пакистанци ще им върнат демокрацията в британия.

    Коментиран от #42

    19:13 08.09.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор
    Англичаните по-скоро да връщат островите на Аржентина, не да се правят на морални съдници! 🤣

    Коментиран от #32, #37, #38, #48

    19:14 08.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    тая сбирющина отГЕЮВЕ за фактор ли се имат?

    19:16 08.09.2026

  • 28 Ами

    7 1 Отговор
    Точно пък Великобритания да извика временно управляващия
    сръбското посолство си е направо цинизъм.

    Коментиран от #45

    19:16 08.09.2026

  • 29 Отдавна

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Огромен срам":

    От Великобритания остана само Британия. Бившите им слуги от Индия отдавна станаха господари в Англия. Ирония на съдбата.

    Коментиран от #41

    19:16 08.09.2026

  • 30 Поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кратко сравнение в долари":

    Цифрите са в милиарди.

    Коментиран от #34

    19:17 08.09.2026

  • 31 Сценарий за сръбска комедия

    7 2 Отговор
    Действие второ :
    От сръбското посолство пращат нота гласяща : Не може да изпратим никой, защото всички са в Сърбия на погребението. До завръщането ни може да извикате някой от българското посолство. Те там са свикнали да им държат сметка и не смеят да мръднат и до тоалетна без да искат нечие разрешение.
    Действие трето :
    В министерството прочитат нотата и настава смях, а министъра през сълзи от смях казва - Кой пък ще се занимава да вика тези българите, където който ги хване него обслужват. Тези сърбите имат чувство за хумор ама попрекаляват. Я извикайте турският посланик да убедим и сериозна Турция да осъди сръбските действия, пък тогава да видим дали ще ни пращат българи за майтап.

    19:17 08.09.2026

  • 32 Тиква

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 81":

    Гиблартар същото, да си гледат мухъла на острова.

    Коментиран от #35, #40

    19:17 08.09.2026

  • 33 Royal Navy към сърбите:

    2 1 Отговор
    Внимавайте на какви погребения ходите, че ще извадим греблата и ще направим едно кръгче с подводницатааааа "Row, Row, Row"

    19:17 08.09.2026

  • 34 Кратко сравнение в млрд евро

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Поправка":

    2025 г.
    БВП България 116,01 млрд евро
    БВП Сърбия 91,8 млрд евро

    19:19 08.09.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тиква":

    👍

    И от още много места да си обират крушите!

    Коментиран от #39

    19:19 08.09.2026

  • 36 точка

    2 1 Отговор
    Осъдиха???? човекът по Техният съдебен Ред!!!По техните правила,в които Няма място за сърбия и православните в Европа!!!!И зорко следяд да не вдигнем глава.Затова и периодично ни шамаросват с какви ли не обвинения за Българска следа в Руската хибридна война!!!!!А вие си мислете че са ви приели??????в ЕСъто!

    19:22 08.09.2026

  • 37 Англичаните

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 81":

    Не си ни шеф. Заповядвай на ваште вкъщи, когато им прибираш пенсиите. Тук не важиш, пос ерко.

    19:23 08.09.2026

  • 38 Иди да им

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 81":

    заповядаш лично.

    19:25 08.09.2026

  • 39 Иди да им ги обереш

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 81":

    С диванни лозунги не става.

    19:25 08.09.2026

  • 40 Иди ги изгони оттам

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тиква":

    Действай! Не си пиши сам коментари.

    19:26 08.09.2026

  • 41 Теб какво те бърка

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Отдавна":

    Глей си ислямска Русия.

    19:28 08.09.2026

  • 42 Копейската завист

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Нищо де":

    край няма.

    19:28 08.09.2026

  • 43 Напълно

    1 1 Отговор
    заслужават да ги наричат наглосаксонци.

    Коментиран от #46

    19:31 08.09.2026

  • 44 точка

    1 1 Отговор
    Веднага си врътвам от тубата,,култов Момент от делото срещу Слободан Милошевич в съда в ХАГА,,.Идеален отговор на англия,наглия!...показателно е и видеото със Слободан Приляк.

    19:31 08.09.2026

  • 45 Амброуз Биърс:

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    "Циник е човек, който вижда нещата, каквито са, а не каквито би трябвало, да бъдат".

    Коментиран от #49

    19:32 08.09.2026

  • 46 Нареченото от двама-трима копейци

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Напълно":

    не се брои.

    19:33 08.09.2026

  • 47 Кратко сравнение на глава от

    1 0 Отговор
    населението по БВП в евро:
    2025 г.
    България 18 504
    Сърбия 13 568

    19:37 08.09.2026

  • 48 Румен Решетников

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 81":

    Молодец!
    По те боли за аржентински остров, отколкото за Западните Покрайнини, Нишко, Пиротско и Вранско!
    Червен боkluк!

    19:40 08.09.2026

  • 49 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Амброуз Биърс:":

    Според ИИ, а и според мен цинизм е нагло и презрително отношение
    към общоприетите морални норми, етика и благоприличие.

    19:42 08.09.2026

  • 50 нервен ( разбивача на тролове )

    0 0 Отговор
    сите сърбе на върбе

    19:45 08.09.2026

  • 51 Сръбският шарже дафер

    0 0 Отговор
    "Дебре де, убаво. Ама като Умре Тони Блеър да не вземете сите да се изсипете на погребението."

    19:45 08.09.2026

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