Великобритания извика временно управляващия сръбското посолство в Лондон, за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението на осъдения бивш босненски сръбски командир Ратко Младич, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на британското външно министерство, съобщи БТА.
От министерството заявиха, че „всяко прославяне на военния престъпник подкопава помирението и регионалната стабилност в Западните Балкани“.
Генерал Ратко Младич, който е бивш командир на Армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Той почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага и беше погребан на 7 септември в Белград. На опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, и на погребението на Младич присъстваха хиляди души, сред които и сръбски длъжностни лица.
Ратко Младич, бивш командир на Армията на Република Сръбска, осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г., бе погребан с военни почести в Топчидерското гробище в Белград. Младич почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага.
На опелото в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал „Видиковац“, отслужено от сръбския патриарх Порфирий, и на погребението на Младич присъстваха хиляди хора, които дойдоха още от ранните сутрешни часове на 7 септември. Според тях Младич не е престъпник, а, както казаха, „герой, защитил сръбския народ“, като именно такива мотиви най-често се виждаха по тениските и транспарантите на много хора около църквата. Много от тях пристигнаха организирано с автобуси от Република Сръбска – една от двете съставни части на Босна и Херцеговина, където живеят предимно босненски сърби – и различни градове в Сърбия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
18:48 08.09.2026
2 Шопо
Не можем да кажем същото за Урсула.
Коментиран от #5
18:50 08.09.2026
3 Отец Дионисий
18:51 08.09.2026
4 А такаааа!
Дърпане на нацистки ушенца.
18:51 08.09.2026
5 хехе
До коментар #2 от "Шопо":На погребението на Урсула ще има песни и танци на народите.
18:51 08.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това е фашизъм
Коментиран от #24
18:53 08.09.2026
9 Млатич
18:53 08.09.2026
10 Огромен срам
Коментиран от #29
18:53 08.09.2026
11 Републиканец
Какво спечелиха бошняците от отцепването? Сега са най-бедни в Европа.
18:53 08.09.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Само че Сърбия не е Бандерайна...
18:54 08.09.2026
13 ПБ най-красиви
И без това изпълни мисията си да бъде тор в Радевата градинка, той да цъфти и вързва с гласовете им.
18:54 08.09.2026
14 Имаше един филм
Коментиран от #18
18:54 08.09.2026
15 Овчар
18:56 08.09.2026
16 Механик
Кои сте вие, та ще казвате кой на чие погребение да ходи бе?
Еш па ти! Малееееее!
18:57 08.09.2026
17 Мдаа
Мдаа....да не забравяме все пак , че Англия и Франция сключиха съюз с фашистите от Германия и Италия през 1938 година в Мюнхен.
Чембърлейн го подписа!
А английското кралско семейство ползваше хитлеристкия поздрав с вдигната ръка на официални събития, ясно показвайки симпатииите си към нацистът Хитлер.
Коментиран от #22
19:00 08.09.2026
18 6135
До коментар #14 от "Имаше един филм":Винаги се сещам за този филм. Как ли са допуснали да се снима!?
Сигурно, в онези далечни години демократичния запад още не беше нарочил сърбите за съвсем лоши.
"Балкански рубеж" също е много верен в това отношение, но той си е руско-сръбска продукция.
19:01 08.09.2026
19 Сатана Z
Коментиран от #21
19:04 08.09.2026
20 Кратко сравнение в долари
В долари
БВП България 130, 78 млн
БВП Сърбия 99, 95 млн
Коментиран от #30
19:07 08.09.2026
21 Руски фейк
До коментар #19 от "Сатана Z":Не се брои
19:07 08.09.2026
22 Кога са били в Москва на погребения?
До коментар #17 от "Мдаа":Украинските нацисти до един избягаха в Кремъл, ехеее откога!
Старо ти е инфото.
19:10 08.09.2026
23 Някой
19:11 08.09.2026
24 Нищо де
До коментар #8 от "Това е фашизъм":индийци и пакистанци ще им върнат демокрацията в британия.
Коментиран от #42
19:13 08.09.2026
25 az СВО Победа 81
Коментиран от #32, #37, #38, #48
19:14 08.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:16 08.09.2026
28 Ами
сръбското посолство си е направо цинизъм.
Коментиран от #45
19:16 08.09.2026
29 Отдавна
До коментар #10 от "Огромен срам":От Великобритания остана само Британия. Бившите им слуги от Индия отдавна станаха господари в Англия. Ирония на съдбата.
Коментиран от #41
19:16 08.09.2026
30 Поправка
До коментар #20 от "Кратко сравнение в долари":Цифрите са в милиарди.
Коментиран от #34
19:17 08.09.2026
31 Сценарий за сръбска комедия
От сръбското посолство пращат нота гласяща : Не може да изпратим никой, защото всички са в Сърбия на погребението. До завръщането ни може да извикате някой от българското посолство. Те там са свикнали да им държат сметка и не смеят да мръднат и до тоалетна без да искат нечие разрешение.
Действие трето :
В министерството прочитат нотата и настава смях, а министъра през сълзи от смях казва - Кой пък ще се занимава да вика тези българите, където който ги хване него обслужват. Тези сърбите имат чувство за хумор ама попрекаляват. Я извикайте турският посланик да убедим и сериозна Турция да осъди сръбските действия, пък тогава да видим дали ще ни пращат българи за майтап.
19:17 08.09.2026
32 Тиква
До коментар #25 от "az СВО Победа 81":Гиблартар същото, да си гледат мухъла на острова.
Коментиран от #35, #40
19:17 08.09.2026
33 Royal Navy към сърбите:
19:17 08.09.2026
34 Кратко сравнение в млрд евро
До коментар #30 от "Поправка":2025 г.
БВП България 116,01 млрд евро
БВП Сърбия 91,8 млрд евро
19:19 08.09.2026
35 az СВО Победа 81
До коментар #32 от "Тиква":👍
И от още много места да си обират крушите!
Коментиран от #39
19:19 08.09.2026
36 точка
19:22 08.09.2026
37 Англичаните
До коментар #25 от "az СВО Победа 81":Не си ни шеф. Заповядвай на ваште вкъщи, когато им прибираш пенсиите. Тук не важиш, пос ерко.
19:23 08.09.2026
38 Иди да им
До коментар #25 от "az СВО Победа 81":заповядаш лично.
19:25 08.09.2026
39 Иди да им ги обереш
До коментар #35 от "az СВО Победа 81":С диванни лозунги не става.
19:25 08.09.2026
40 Иди ги изгони оттам
До коментар #32 от "Тиква":Действай! Не си пиши сам коментари.
19:26 08.09.2026
41 Теб какво те бърка
До коментар #29 от "Отдавна":Глей си ислямска Русия.
19:28 08.09.2026
42 Копейската завист
До коментар #24 от "Нищо де":край няма.
19:28 08.09.2026
43 Напълно
Коментиран от #46
19:31 08.09.2026
44 точка
19:31 08.09.2026
45 Амброуз Биърс:
До коментар #28 от "Ами":"Циник е човек, който вижда нещата, каквито са, а не каквито би трябвало, да бъдат".
Коментиран от #49
19:32 08.09.2026
46 Нареченото от двама-трима копейци
До коментар #43 от "Напълно":не се брои.
19:33 08.09.2026
47 Кратко сравнение на глава от
2025 г.
България 18 504
Сърбия 13 568
19:37 08.09.2026
48 Румен Решетников
До коментар #25 от "az СВО Победа 81":Молодец!
По те боли за аржентински остров, отколкото за Западните Покрайнини, Нишко, Пиротско и Вранско!
Червен боkluк!
19:40 08.09.2026
49 Ами
До коментар #45 от "Амброуз Биърс:":Според ИИ, а и според мен цинизм е нагло и презрително отношение
към общоприетите морални норми, етика и благоприличие.
19:42 08.09.2026
50 нервен ( разбивача на тролове )
19:45 08.09.2026
51 Сръбският шарже дафер
19:45 08.09.2026