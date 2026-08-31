Северна Корея отказва ядрено разоръжаване и обвинява САЩ във враждебна политика

Северна Корея заяви, че политиката на Съединените щати спрямо Пхенян остава непроменена и обеща да продължи укрепването на ядрения си арсенал. Външното министерство на страната отхвърли многократните американски призиви за ядрено разоръжаване, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Говорител на севернокорейското външно министерство обвини Вашингтон, че запазва конфронтационната си позиция чрез настояването за „пълно ядрено разоръжаване“ на КНДР, критиките за състоянието на човешките права в страната и планираните военни учения със Южна Корея и Япония.

„Администрацията на Тръмп за пореден път потвърди неизменната си враждебна политика“, заяви говорителят, според когото Вашингтон „безразсъдно нарушава суверенитета, политическата система и интересите на КНДР в областта на сигурността“.

Пхенян: Ядреният арсенал е гаранция за суверенитета

Севернокорейският представител определи ядрените оръжия на страната като „абсолютна гаранция за защитата на нейния суверенитет“.

По думите му ядреният статут на КНДР няма да бъде променен под натиска на Съединените щати, а очакванията за намаляване на напрежението на Корейския полуостров са „безсмислени“.

В същото време Пхенян заяви, че няма промяна и в собствената му политика спрямо Вашингтон.

Тръмп намали мащаба на военните учения

Изявлението на Северна Корея идва, след като по-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди значително да бъде ограничен мащабът на ежегодните американско-южнокорейски военни учения.

Тръмп обоснова решението си с „много добрите си отношения“ със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и заяви, че ученията са скъпи и изпращат ненужно враждебен сигнал към Пхенян.

Американският президент също изрази желание за нова среща на върха с Ким. Двамата се срещнаха три пъти през 2018 и 2019 г.

Въпреки намаляването на мащаба на ученията Ким Йо-Чен, сестра на севернокорейския лидер, заяви този месец, че те остават „провокативни и агресивни“, независимо от съкращаването на продължителността и мащаба им.

САЩ, Южна Корея и Япония готвят ново учение

Междувременно Съединените щати, Южна Корея и Япония се очаква да проведат многостранното учение „Freedom Edge“ от 7 до 11 септември, съобщи южнокорейската армия.

Целта е да бъде подобрена координацията между трите държави при противодействие на ядрени и ракетни заплахи.

Северна Корея многократно е осъждала тристранните военни учения, определяйки ги като заплаха за регионалната сигурност.