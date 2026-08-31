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Северна Корея отказва ядрено разоръжаване и обвинява САЩ във враждебна политика

Северна Корея отказва ядрено разоръжаване и обвинява САЩ във враждебна политика

31 Август, 2026 10:24 615 17

  • северна корея-
  • ядрено разоръжаване-
  • сащ

Пхенян заяви, че ще продължи да укрепва ядрения си арсенал, въпреки призивите на Вашингтон за денуклеаризация

Северна Корея отказва ядрено разоръжаване и обвинява САЩ във враждебна политика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея заяви, че политиката на Съединените щати спрямо Пхенян остава непроменена и обеща да продължи укрепването на ядрения си арсенал. Външното министерство на страната отхвърли многократните американски призиви за ядрено разоръжаване, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Говорител на севернокорейското външно министерство обвини Вашингтон, че запазва конфронтационната си позиция чрез настояването за „пълно ядрено разоръжаване“ на КНДР, критиките за състоянието на човешките права в страната и планираните военни учения със Южна Корея и Япония.

„Администрацията на Тръмп за пореден път потвърди неизменната си враждебна политика“, заяви говорителят, според когото Вашингтон „безразсъдно нарушава суверенитета, политическата система и интересите на КНДР в областта на сигурността“.

Пхенян: Ядреният арсенал е гаранция за суверенитета

Севернокорейският представител определи ядрените оръжия на страната като „абсолютна гаранция за защитата на нейния суверенитет“.

По думите му ядреният статут на КНДР няма да бъде променен под натиска на Съединените щати, а очакванията за намаляване на напрежението на Корейския полуостров са „безсмислени“.

В същото време Пхенян заяви, че няма промяна и в собствената му политика спрямо Вашингтон.

Тръмп намали мащаба на военните учения

Изявлението на Северна Корея идва, след като по-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди значително да бъде ограничен мащабът на ежегодните американско-южнокорейски военни учения.

Тръмп обоснова решението си с „много добрите си отношения“ със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и заяви, че ученията са скъпи и изпращат ненужно враждебен сигнал към Пхенян.

Американският президент също изрази желание за нова среща на върха с Ким. Двамата се срещнаха три пъти през 2018 и 2019 г.

Въпреки намаляването на мащаба на ученията Ким Йо-Чен, сестра на севернокорейския лидер, заяви този месец, че те остават „провокативни и агресивни“, независимо от съкращаването на продължителността и мащаба им.

САЩ, Южна Корея и Япония готвят ново учение

Междувременно Съединените щати, Южна Корея и Япония се очаква да проведат многостранното учение „Freedom Edge“ от 7 до 11 септември, съобщи южнокорейската армия.

Целта е да бъде подобрена координацията между трите държави при противодействие на ядрени и ракетни заплахи.

Северна Корея многократно е осъждала тристранните военни учения, определяйки ги като заплаха за регионалната сигурност.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само нака

    3 2 Отговор
    Само разумни политики

    10:26 31.08.2026

  • 2 Боко

    11 2 Отговор
    Като се разоръжат уса-то , тогава и ким👌

    10:27 31.08.2026

  • 3 Браво на Кимчо!

    8 2 Отговор
    Смър на С р АЩ

    10:29 31.08.2026

  • 4 ФАКТ

    9 1 Отговор
    Едно време когато имаше държава, имаше затвор за контакти със западния криюинален режим на Black Rock и Ротшилд.

    10:29 31.08.2026

  • 5 Ротшилд

    3 2 Отговор
    Искам да инсталирам марионетен нпо режим в Пхенян. Дайте съвети

    10:30 31.08.2026

  • 6 Маринов

    7 2 Отговор
    Няма такива прости като нашите - да се разоръжат доброволно. Те около 40 г работиха здраво за това ядрено оръжие и няма шанс да го ликвидират. При никакви условия. Които във всички случаи ще са измамни. А и там живеят хора, без хомо, без наркотици - нормални хора

    10:31 31.08.2026

  • 7 гост

    1 10 Отговор
    Този,дебелият от Пхенян,като е толкова хубаво в Северна Корея,защо широко не отвори границите,хора да влизат и да излизат от страната,за да се види кой прав кой крив...Преди време и при нас беше така...здравият ключ и тука,за да не виждаме как загива, загниващият Капитализъм...Басни на тоталитарните правителства.

    Коментиран от #9

    10:32 31.08.2026

  • 8 Браво Кими

    5 3 Отговор
    См ъ рт за U S A

    10:34 31.08.2026

  • 9 Ротшилд

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Коминизма ние западняците го измислихме. На запад. Нашият син Карл Маркс, евреин по майка, беше издържан от жена си.

    10:34 31.08.2026

  • 10 Карл Маркс

    2 0 Отговор
    Моята жена ме издържаше цял живот, а 3 от моите 7 деца умряха от глад. Създадох трудовете си в Лондон. Исторически факт.

    Коментиран от #12

    10:37 31.08.2026

  • 11 КНДР е номер 1

    4 1 Отговор
    Ние имаме поговорка на зло куче зъл прът това е единсвения правилен подход спрямо краварите!Много разумен подход на КНДР!

    10:38 31.08.2026

  • 12 ФАКТ

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Карл Маркс":

    Семейството на Карл Маркс наистина живее в тежка бедност, лоши и пренаселени помещения, с дългове и ограничен достъп до лечение. Когато Франциска умира, родителите нямат пари дори за ковчег и вземат заем.

    Коментиран от #13

    10:40 31.08.2026

  • 13 Агата Кристи

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    А ти да не мислиш, че копейките имат пари за ковчег? Или за лечение

    10:41 31.08.2026

  • 14 Джихади Йово

    1 1 Отговор
    Да не са луди да се разоръжават на днешно време???

    10:42 31.08.2026

  • 15 До соросите и копейките

    0 0 Отговор
    Ако си за ротшилдовата империя, Black Rock, BMW и третия пол, цъкни минус.
    Ако си за Путин, тръбата и милиционерите и Ким, цъкни плюс.

    10:46 31.08.2026

  • 16 сащ врага на човечеството

    0 0 Отговор
    сащ да си разоръжат всичкото ядрено оръжие и да спрат да тероризират света.

    10:52 31.08.2026

  • 17 хихи

    0 0 Отговор
    Чичо Дончо е бизнесмен. Пробва, ако мине с евтин номер добре, ако не пробва друг.

    10:54 31.08.2026

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