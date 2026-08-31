Санчес: Дезинформация от Русия, Израел и крайната десница е разпалила мигрантската криза в Сеута

Испанските власти продължават да разследват причините за масовия приток на мигранти от Мароко към испанския ексклав Сеута през юли, заяви премиерът Педро Санчес, цитиран от „Франс прес“ и „Ройтерс“, предава БТА.

По думите му на 30 и 31 юли в социалните мрежи е било разпространявано значително количество слухове и дезинформация, свързани с Русия, Израел и международната крайна десница. Според Санчес темата за миграцията е била използвана за атаки срещу Испания и за задълбочаване на разделението в Европа.

Премиерът уточни, че се позовава на анализ на Европейската служба за външно действие.

Дезинформация за решение на испанския Върховен съд

Санчес посочи като пример изкривеното представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли.

Според разпространяваните твърдения всеки мигрант, който достигне до Сеута с плуване, вече не можел да бъде върнат в Мароко.

Испанският премиер отхвърли и версията, че мароканските власти са били по някакъв начин в основата на миграционната вълна.

„Нито една разузнавателна служба, с която испанското правителство обичайно си сътрудничи, не се съмнява в това“, заяви Санчес.

Мадрид: Решението е в сътрудничеството с Мароко

По думите на Санчес границите на Сеута и другия испански ексклав Мелиля са сред най-сложните в света.

Той подчерта и огромната разлика в икономическите възможности и доходите на човек от населението от двете страни на границата.

„Трябва да осъзнаем, че тази криза може да бъде разрешена само чрез сътрудничество, а не чрез недоверие към Мароко“, заяви испанският премиер.

Междувременно правителството му ще одобри план на стойност 168 млн. евро за съживяване на икономиката на Сеута.

Десетки хиляди мигранти прекосиха границата

Около 70 000 мигранти са преминали през границата между Мароко и Сеута преди месец, като част от тях са достигнали до испанския ексклав по суша, а други са преплували.

Много от тях впоследствие са се върнали в Мароко, но според Санчес около 5000 души са останали в Сеута. Сред тях има приблизително 1200 непридружавани непълнолетни.

Местните власти обаче посочват по-висока оценка и говорят за около 10 000 мигранти, които все още се намират в Сеута.

При миграционната вълна най-малко 91 души са загинали според официалните данни на местните власти. Неправителствени организации в Мароко съобщават за десетки изчезнали и най-малко 141 жертви.