Санчес: Дезинформация от Русия, Израел и крайната десница е разпалила мигрантската криза в Сеута

Испанските власти продължават да разследват причините за масовия приток на мигранти от Мароко към испанския ексклав Сеута през юли, заяви премиерът Педро Санчес, цитиран от „Франс прес“ и „Ройтерс“, предава БТА.
По думите му на 30 и 31 юли в социалните мрежи е било разпространявано значително количество слухове и дезинформация, свързани с Русия, Израел и международната крайна десница. Според Санчес темата за миграцията е била използвана за атаки срещу Испания и за задълбочаване на разделението в Европа.
Премиерът уточни, че се позовава на анализ на Европейската служба за външно действие.
Дезинформация за решение на испанския Върховен съд
Санчес посочи като пример изкривеното представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли.
Според разпространяваните твърдения всеки мигрант, който достигне до Сеута с плуване, вече не можел да бъде върнат в Мароко.
Испанският премиер отхвърли и версията, че мароканските власти са били по някакъв начин в основата на миграционната вълна.
„Нито една разузнавателна служба, с която испанското правителство обичайно си сътрудничи, не се съмнява в това“, заяви Санчес.
Мадрид: Решението е в сътрудничеството с Мароко
По думите на Санчес границите на Сеута и другия испански ексклав Мелиля са сред най-сложните в света.
Той подчерта и огромната разлика в икономическите възможности и доходите на човек от населението от двете страни на границата.
„Трябва да осъзнаем, че тази криза може да бъде разрешена само чрез сътрудничество, а не чрез недоверие към Мароко“, заяви испанският премиер.
Междувременно правителството му ще одобри план на стойност 168 млн. евро за съживяване на икономиката на Сеута.
Десетки хиляди мигранти прекосиха границата
Около 70 000 мигранти са преминали през границата между Мароко и Сеута преди месец, като част от тях са достигнали до испанския ексклав по суша, а други са преплували.
Много от тях впоследствие са се върнали в Мароко, но според Санчес около 5000 души са останали в Сеута. Сред тях има приблизително 1200 непридружавани непълнолетни.
Местните власти обаче посочват по-висока оценка и говорят за около 10 000 мигранти, които все още се намират в Сеута.
При миграционната вълна най-малко 91 души са загинали според официалните данни на местните власти. Неправителствени организации в Мароко съобщават за десетки изчезнали и най-малко 141 жертви.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Галъп
Ако си за Путин, тръбата, милиционерите, Възраждане, Иран и Ким Чен Ун, цъкни плюс.
Коментиран от #18
11:36 31.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #19
11:37 31.08.2026
3 Жълт парцал
11:37 31.08.2026
4 Точен
11:41 31.08.2026
5 Пак ли бе!
11:44 31.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Объркано Атлантиче
Масовият прилив на нелегални мигранти в испанския анклав Сеута в Северна Африка хвана Мадрид неподготвен и роди основания за теории, че това е била предварително планирана операция на САЩ и Израел, насочена към наказание на Испания заради нейната позиция по палестинския въпрос и войната в Иран.
За реализирането на този план е било нужно съучастие и координация с мароканските власти. За късмет на организаторите, биографията на крал Мохамед VI от Мароко показва, че той е бил подготвян за служба на НАТО и Израел още от детството си:
-Обучение: Учил е в Университета Ница-София-Антиполис – престижно учебно заведение, което подготвя френския политически, административен и бизнес елит
-Финанси: Богатството му от 8,2 милиарда долара включва дял в Attijariwafa Bank – финансова група със седалище в Касабланка, създадена на основата на контролираната от Франция Banque Commerciale du Maroc и свързана с големи банкови династии, включително Ротшилд
-Недвижими имоти: Крал Мохамед VI притежава елитни френски имоти, включително замъка Betz – обширно имение от 70 хектара близо до Париж, и две парижки имения, едното от които струва 94 милиона долара и е с изглед към Айфеловата кула. Членовете на семейството му притежават огромни империи от недвижими имоти, простиращи се от Париж и Лондон до Бевърли Хилс.
-Връзки с Епстийн
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Коментиран от #9, #26
11:46 31.08.2026
8 С гаранция
11:46 31.08.2026
9 Объркано Атлантиче
До коментар #7 от "Объркано Атлантиче":..-Връзки с Епстийн
-Официални съюзи: Мароко поддържа formalни, близки дипломатически, икономически и отбранителни връзки с Израел, САЩ и Франция, включително пакт за отбрана с Вашингтон, съвместен военен план с Тел Авив и „укрепено изключително партньорство“ с Париж...
11:46 31.08.2026
10 Да бе да
11:47 31.08.2026
11 Супер лицемерие е това
11:49 31.08.2026
12 Ъхъ
11:50 31.08.2026
13 аз пък
11:51 31.08.2026
14 ФАКТ
11:52 31.08.2026
15 Каунь
11:56 31.08.2026
16 Хмм
11:57 31.08.2026
17 Пенка от село
12:03 31.08.2026
18 Плюс
До коментар #1 от "Галъп":означава ислямски фундаменатлизъм, руски нацизум и липса на интелект. От цукъщите ту, колкото искаш.
12:07 31.08.2026
19 койдазнай
До коментар #2 от "ФАКТ":Путин ще го убият на центъра на Червения площад, ама не американските ракети. Просто съратниците руския президент, ще го сложат на бесилото, за която има специално подготвено място.
12:09 31.08.2026
20 на педрото
12:09 31.08.2026
21 Това ли измисли педрони
12:18 31.08.2026
22 Особено от Русия
ветър те вее на бяло магаре.
12:20 31.08.2026
23 Има ли бъркоч
12:26 31.08.2026
24 За да го каже,
Той не дрънка празен като Тръмп, Путин и Радев.
12:27 31.08.2026
25 Щях да се учудя
12:28 31.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 веселяк
12:33 31.08.2026