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Санчес: Дезинформация от Русия, Израел и крайната десница е разпалила мигрантската криза в Сеута

Санчес: Дезинформация от Русия, Израел и крайната десница е разпалила мигрантската криза в Сеута

31 Август, 2026 11:34 850 27

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  • крайна десница-
  • мигрантска криза-
  • педро санчес

Испанският премиер отхвърли версията за участие на Мароко и обяви план за 168 млн. евро за икономиката на Сеута

Санчес: Дезинформация от Русия, Израел и крайната десница е разпалила мигрантската криза в Сеута - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанските власти продължават да разследват причините за масовия приток на мигранти от Мароко към испанския ексклав Сеута през юли, заяви премиерът Педро Санчес, цитиран от „Франс прес“ и „Ройтерс“, предава БТА.

По думите му на 30 и 31 юли в социалните мрежи е било разпространявано значително количество слухове и дезинформация, свързани с Русия, Израел и международната крайна десница. Според Санчес темата за миграцията е била използвана за атаки срещу Испания и за задълбочаване на разделението в Европа.

Премиерът уточни, че се позовава на анализ на Европейската служба за външно действие.

Дезинформация за решение на испанския Върховен съд

Санчес посочи като пример изкривеното представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли.

Според разпространяваните твърдения всеки мигрант, който достигне до Сеута с плуване, вече не можел да бъде върнат в Мароко.

Испанският премиер отхвърли и версията, че мароканските власти са били по някакъв начин в основата на миграционната вълна.

„Нито една разузнавателна служба, с която испанското правителство обичайно си сътрудничи, не се съмнява в това“, заяви Санчес.

Мадрид: Решението е в сътрудничеството с Мароко

По думите на Санчес границите на Сеута и другия испански ексклав Мелиля са сред най-сложните в света.

Той подчерта и огромната разлика в икономическите възможности и доходите на човек от населението от двете страни на границата.

„Трябва да осъзнаем, че тази криза може да бъде разрешена само чрез сътрудничество, а не чрез недоверие към Мароко“, заяви испанският премиер.

Междувременно правителството му ще одобри план на стойност 168 млн. евро за съживяване на икономиката на Сеута.

Десетки хиляди мигранти прекосиха границата

Около 70 000 мигранти са преминали през границата между Мароко и Сеута преди месец, като част от тях са достигнали до испанския ексклав по суша, а други са преплували.

Много от тях впоследствие са се върнали в Мароко, но според Санчес около 5000 души са останали в Сеута. Сред тях има приблизително 1200 непридружавани непълнолетни.

Местните власти обаче посочват по-висока оценка и говорят за около 10 000 мигранти, които все още се намират в Сеута.

При миграционната вълна най-малко 91 души са загинали според официалните данни на местните власти. Неправителствени организации в Мароко съобщават за десетки изчезнали и най-малко 141 жертви.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Галъп

    34 3 Отговор
    Ако си за ротшилдовата империя и "демократите" й, нпо-тата, Б.Борисов, Епщайн, Black Rock, Израел, BMW и третия пол, цъкни минус.
    Ако си за Путин, тръбата, милиционерите, Възраждане, Иран и Ким Чен Ун, цъкни плюс.

    Коментиран от #18

    11:36 31.08.2026

  • 2 ФАКТ

    4 39 Отговор
    Путин търпи, защото няма избор. Иначе ще го убият в центъра на Червения площад с ракети на НАТО.

    Коментиран от #19

    11:37 31.08.2026

  • 3 Жълт парцал

    32 2 Отговор
    Поредния ПП Де Би л, скоро и неговото място ще изстине... И разбира се руснаците са виновни...

    11:37 31.08.2026

  • 4 Точен

    43 2 Отговор
    Да, бе. Путин лично е ходил на границата на Мароко с ивицата Сеута и им е подавал стълби, за да прескачат граничната стена... Падението на Санчес е на равнището на Марианската падина...

    11:41 31.08.2026

  • 5 Пак ли бе!

    39 3 Отговор
    Универсалното зло Путин! Той и за свлачището в Непал е виновен, ама още не са се сетили другарите от ДВ !

    11:44 31.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Объркано Атлантиче

    19 1 Отговор
    Какво не ви казват: Кралското семейство на Мароко: DGSE, ЦРУ и Мосад създадоха структура за поддържане статуса на кралството като неоколония.
    ​Масовият прилив на нелегални мигранти в испанския анклав Сеута в Северна Африка хвана Мадрид неподготвен и роди основания за теории, че това е била предварително планирана операция на САЩ и Израел, насочена към наказание на Испания заради нейната позиция по палестинския въпрос и войната в Иран.
    ​За реализирането на този план е било нужно съучастие и координация с мароканските власти. За късмет на организаторите, биографията на крал Мохамед VI от Мароко показва, че той е бил подготвян за служба на НАТО и Израел още от детството си:

    -Обучение: Учил е в Университета Ница-София-Антиполис – престижно учебно заведение, което подготвя френския политически, административен и бизнес елит
    -Финанси: Богатството му от 8,2 милиарда долара включва дял в Attijariwafa Bank – финансова група със седалище в Касабланка, създадена на основата на контролираната от Франция Banque Commerciale du Maroc и свързана с големи банкови династии, включително Ротшилд
    -Недвижими имоти: Крал Мохамед VI притежава елитни френски имоти, включително замъка Betz – обширно имение от 70 хектара близо до Париж, и две парижки имения, едното от които струва 94 милиона долара и е с изглед към Айфеловата кула. Членовете на семейството му притежават огромни империи от недвижими имоти, простиращи се от Париж и Лондон до Бевърли Хилс.
    -Връзки с Епстийн
    -

    Коментиран от #9, #26

    11:46 31.08.2026

  • 8 С гаранция

    16 1 Отговор
    Майката и бащата на този, са знаели какво са пръкнали и съответно са му дали правилното име.

    11:46 31.08.2026

  • 9 Объркано Атлантиче

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Объркано Атлантиче":

    ..-Връзки с Епстийн
    -Официални съюзи: Мароко поддържа formalни, близки дипломатически, икономически и отбранителни връзки с Израел, САЩ и Франция, включително пакт за отбрана с Вашингтон, съвместен военен план с Тел Авив и „укрепено изключително партньорство“ с Париж...

    11:46 31.08.2026

  • 10 Да бе да

    19 2 Отговор
    той Путин лично ги събра и лодките даже им купи.

    11:47 31.08.2026

  • 11 Супер лицемерие е това

    20 1 Отговор
    Всички други са виновни...-но само не политиката на ЕС...!!!! Следващият път евро"умниците" ще обвинят и марсианците....

    11:49 31.08.2026

  • 12 Ъхъ

    17 3 Отговор
    Ама няма как и в тая работа да не е замесена Русия...дали Санчес си вярва като го казва това? Или това е мантра, която трябва да се повтаря постоянно по всякакъв повод? Нещо като "Картаген трябва да бъде разрушен" на Марк Катон, с която фраза той завършвал всяка своя реч, независимо от темата и...

    11:50 31.08.2026

  • 13 аз пък

    12 2 Отговор
    мисля, че сигурно са гледали клип с нашите лодкари от Росенец и така се е отпочнало.

    11:51 31.08.2026

  • 14 ФАКТ

    10 3 Отговор
    Дойче веле е партийното издание на Black Rock. Като работническо дело за БКП.

    11:52 31.08.2026

  • 15 Каунь

    13 2 Отговор
    Така им се пада на испанците, като не пуснаха американските самолети да бомбят Иран. И после пак им е виновен Путин

    11:56 31.08.2026

  • 16 Хмм

    11 1 Отговор
    даде на 500 хиляди имигранти испанско гражданство накуп, с което ги насърчи да влязат в Испания, сега Путин му виновен

    11:57 31.08.2026

  • 17 Пенка от село

    5 1 Отговор
    Ма пак ли нашите приятели кабало -ротшилови са в дъното🤣🤣😂😂

    12:03 31.08.2026

  • 18 Плюс

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Галъп":

    означава ислямски фундаменатлизъм, руски нацизум и липса на интелект. От цукъщите ту, колкото искаш.

    12:07 31.08.2026

  • 19 койдазнай

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Путин ще го убият на центъра на Червения площад, ама не американските ракети. Просто съратниците руския президент, ще го сложат на бесилото, за която има специално подготвено място.

    12:09 31.08.2026

  • 20 на педрото

    4 1 Отговор
    друг му виновен

    12:09 31.08.2026

  • 21 Това ли измисли педрони

    5 1 Отговор
    На калпав водолаз водораслите му пречат

    12:18 31.08.2026

  • 22 Особено от Русия

    4 1 Отговор
    Санчо, Санчооо
    ветър те вее на бяло магаре.

    12:20 31.08.2026

  • 23 Има ли бъркоч

    1 3 Отговор
    в нормална държава, търси завистливата Русия. Другите са придатък.

    12:26 31.08.2026

  • 24 За да го каже,

    1 3 Отговор
    Санчес го е проверил.
    Той не дрънка празен като Тръмп, Путин и Радев.

    12:27 31.08.2026

  • 25 Щях да се учудя

    4 1 Отговор
    Ако Русия не беше намесена. Особена порода европейски лидери се пръкна - хомо дебьильос.

    12:28 31.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 веселяк

    0 0 Отговор
    Айде и на тоя Башаров и Петров в гардероба, Путин под кревата и Руска салата в хладилника!

    12:33 31.08.2026

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