Взривове събудиха Киев. Четирима загинали и около 15 ранени

Взривове разтърсиха украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден, съобщиха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на свои репортери на мястото на събитието и очевидци.
Властите обявиха в "Телеграм", че населението трябва да се скрие в бомбоубежищата, предаде БТА.
Четирима души загинаха, а около 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден, съобщиха местните власти. Това бе шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, предаде Ройтерс.
По-рано в града имаше гърмежи, както съобщиха журналисти на световните агенции и очевидци. Трима души загинаха, а петима бяха ранени, посочиха украинските власти в Телеграм и добавиха, че при атаката е възникнал пожар в район на столицата, който не е жилищен.
В Бориспил в Киевска област загина човек, а деветима бяха ранени, включително дете, след като жилищна и бизнес сграда пострадаха от удари с дронове и ракети, съобщи в Телеграм областният управител Тимур Ткаченко.
Нападенията ознаменуваха шестия пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбелязва Ройтерс. В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е имал "задълбочен и конструктивен" телефонен разговор с пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и че страните работят за финализиране на датите за посещението им в Украйна, чиято цел ще бъде постигане на напредък в мирните усилия.
Противовъздушната отбрана на Москва свали над десетина дрона, летящи по посока към нея, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин, докато на този фон Украйна продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си, започната преди четири и половина години.
В Самарска област в Русия, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, при въздушна атака пострадаха граждански обекти, съобщи местният губернатор в Телеграм.
Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни в отделни съобщения в Екс. Същевременно противовъздушната отбрана в северозападната Ленинградска област на Русия, където има важни за руския износ пристанища, откри огън по дронове.
Ленинградският губернатор Александър Дрозденко съобщи, че атака с безпилотни летателни апарати е предизвикала пожар в пристанищния район на Уст Луга и добави, че местните сили продължават и в момента да отблъскват нападения.
Русия и Украйна отричат да атакуват цивилни цели. Изнесените данни от двете страни засега не могат да бъдат проверени чрез независим източник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
Коментиран от #5, #9, #10, #12, #14, #19
04:28 01.09.2026
2 Дръта чанта
04:29 01.09.2026
3 Руският фашизъм е безграничен
04:29 01.09.2026
4 Маймунолог
04:42 01.09.2026
5 хихи
До коментар #1 от "Готов за бой":ако се появят на Моста на Дружбата или във Варна най-големияти проблем ще е да не те премаже вълната посрещачи....
04:44 01.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Селям Алейком
До коментар #6 от "Истината":Време е да береш краставиците
04:50 01.09.2026
8 Ба бааааа
До коментар #6 от "Истината":Ти си подлога не Русия
04:51 01.09.2026
9 Мухахаха
До коментар #1 от "Готов за бой":Кой ще чакаш на Калотина Сърбите ли иди на Русе Руснаците от там ще дойдат вземи си и тоалетна хартия че ще изсипваш като американски самолетоносач 😛
04:55 01.09.2026
10 Ба бааааа
До коментар #1 от "Готов за бой":Пак си избегал от Карлуково
04:59 01.09.2026
11 Хайо
05:00 01.09.2026
12 Смотльо,
До коментар #1 от "Готов за бой":И какво ше търсят рамките на Калотина ? Нито престава от география ,нито армия ,най малкото от война .Личи колко си ходил на училище щом ще ги чакаш на Калотина .Аз да ги чакам в Рила планина ?Като най високо може да забера някой самолет поне ,ти на Калотина няма какво да забереш :)))))
05:02 01.09.2026
13 Добро утро бандери!
05:06 01.09.2026
14 Ъъъ
До коментар #1 от "Готов за бой":И що ще ги чакаш? Засдтаваш на табелата на Славянск или Крематорск и го подпукваш.... Тъкмо няма да чаша много ... Има-няма 2-3 месеца и ще дойдат.
05:22 01.09.2026
15 Удрете ги с атома бе
05:51 01.09.2026
16 Ами
05:58 01.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Истина ти
До коментар #6 от "Истината":кафенцето. Стига с тези вицове в стил Къци.
06:06 01.09.2026
19 Абе
До коментар #1 от "Готов за бой":Много си здрав, Бат Рамбо!
06:07 01.09.2026
20 Нормално
Коментиран от #21, #25
06:07 01.09.2026
21 Вече отдавна няма "Украйна"
До коментар #20 от "Нормално":Въобще и идея си нямаш какво става нали, ама да поблеем заедно с другите оФце?
06:13 01.09.2026
22 Някой си
06:15 01.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Зелена еуглена
До коментар #20 от "Нормално":Фашистите, нападнали Киев, са Порошенко и Зеленко.
06:27 01.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Последния Софиянец
06:38 01.09.2026
28 Маринов
06:43 01.09.2026
29 Сводка
🔥 Милериво: унищожени са два радара, склад за боеприпаси и ремонтна база.
💥 Yeysk: украински дронове поразиха „Панцир-С1“, радар „Сопка-2“ и склад за авиационно оръжие.
🎯 Цимбулова: ударена е руска база за изстрелване и съхранение на реактивни „Геран“-и.
🛢️ Руският петрол: украинските удари вече са извадили от строя над една трета от рафиниращите мощности.
🚀 Украински прехващачи: четири модела дронове са преминали бойни изпитания срещу реактивни „Шахеди“.
🇷🇺 Русия: атакува Украйна с 121 дрона и ракета Х-59, повечето дронове са реактивни.
📉 Руски загуби: Украйна отчита около 1600 руски военнослужещи и над 2000 унищожени/потиснати дрона за деня.
Коментиран от #31
06:43 01.09.2026
30 Сатана Z
06:45 01.09.2026
31 И с водка и без
До коментар #29 от "Сводка":Си много много зле. Иди при джипито, да ти даде направление за психолог, невролог или направо за психиатър.
06:46 01.09.2026
32 Ха ха ха
06:46 01.09.2026