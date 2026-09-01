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Взривове събудиха Киев. Четирима загинали и около 15 ранени
  Тема: Украйна

Взривове събудиха Киев. Четирима загинали и около 15 ранени

1 Септември, 2026 04:09, обновена 1 Септември, 2026 05:55 1 788 32

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  • пво тревога-
  • русия

Русия атакува украинската столица за шести пореден ден

Взривове събудиха Киев. Четирима загинали и около 15 ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Взривове разтърсиха украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден, съобщиха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на свои репортери на мястото на събитието и очевидци.

Властите обявиха в "Телеграм", че населението трябва да се скрие в бомбоубежищата, предаде БТА.

Четирима души загинаха, а около 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден, съобщиха местните власти. Това бе шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, предаде Ройтерс.

По-рано в града имаше гърмежи, както съобщиха журналисти на световните агенции и очевидци. Трима души загинаха, а петима бяха ранени, посочиха украинските власти в Телеграм и добавиха, че при атаката е възникнал пожар в район на столицата, който не е жилищен.

В Бориспил в Киевска област загина човек, а деветима бяха ранени, включително дете, след като жилищна и бизнес сграда пострадаха от удари с дронове и ракети, съобщи в Телеграм областният управител Тимур Ткаченко.

Нападенията ознаменуваха шестия пореден ден на непрестанни руски въздушни атаки срещу Киев и околността, нарушили ежедневния ритъм на живота на милиони хора, отбелязва Ройтерс. В ранните часове на днешния ден бе обявена въздушна тревога за почти цялата територия на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е имал "задълбочен и конструктивен" телефонен разговор с пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и че страните работят за финализиране на датите за посещението им в Украйна, чиято цел ще бъде постигане на напредък в мирните усилия.

Противовъздушната отбрана на Москва свали над десетина дрона, летящи по посока към нея, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин, докато на този фон Украйна продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си, започната преди четири и половина години.

В Самарска област в Русия, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, при въздушна атака пострадаха граждански обекти, съобщи местният губернатор в Телеграм.

Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни в отделни съобщения в Екс. Същевременно противовъздушната отбрана в северозападната Ленинградска област на Русия, където има важни за руския износ пристанища, откри огън по дронове.

Ленинградският губернатор Александър Дрозденко съобщи, че атака с безпилотни летателни апарати е предизвикала пожар в пристанищния район на Уст Луга и добави, че местните сили продължават и в момента да отблъскват нападения.

Русия и Украйна отричат ​​да атакуват цивилни цели. Изнесените данни от двете страни засега не могат да бъдат проверени чрез независим източник.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    3 32 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #5, #9, #10, #12, #14, #19

    04:28 01.09.2026

  • 2 Дръта чанта

    11 4 Отговор
    Що така

    04:29 01.09.2026

  • 3 Руският фашизъм е безграничен

    43 34 Отговор
    Но фашистите винаги губят!

    04:29 01.09.2026

  • 4 Маймунолог

    7 9 Отговор
    Добрутро, Прогресивни Бабуни!

    04:42 01.09.2026

  • 5 хихи

    35 4 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    ако се появят на Моста на Дружбата или във Варна най-големияти проблем ще е да не те премаже вълната посрещачи....

    04:44 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Селям Алейком

    18 33 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Време е да береш краставиците

    04:50 01.09.2026

  • 8 Ба бааааа

    11 34 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Ти си подлога не Русия

    04:51 01.09.2026

  • 9 Мухахаха

    26 28 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Кой ще чакаш на Калотина Сърбите ли иди на Русе Руснаците от там ще дойдат вземи си и тоалетна хартия че ще изсипваш като американски самолетоносач 😛

    04:55 01.09.2026

  • 10 Ба бааааа

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Пак си избегал от Карлуково

    04:59 01.09.2026

  • 11 Хайо

    24 0 Отговор
    Време е украинския наркоман да вее белия байрак или да хвърлят някой от лаещите (желаещите )

    05:00 01.09.2026

  • 12 Смотльо,

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    И какво ше търсят рамките на Калотина ? Нито престава от география ,нито армия ,най малкото от война .Личи колко си ходил на училище щом ще ги чакаш на Калотина .Аз да ги чакам в Рила планина ?Като най високо може да забера някой самолет поне ,ти на Калотина няма какво да забереш :)))))

    05:02 01.09.2026

  • 13 Добро утро бандери!

    23 0 Отговор
    Събудиха ли ви рано-рано? Падат ли плочките в метрото?

    05:06 01.09.2026

  • 14 Ъъъ

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    И що ще ги чакаш? Засдтаваш на табелата на Славянск или Крематорск и го подпукваш.... Тъкмо няма да чаша много ... Има-няма 2-3 месеца и ще дойдат.

    05:22 01.09.2026

  • 15 Удрете ги с атома бе

    13 1 Отговор
    Що ги бавите

    05:51 01.09.2026

  • 16 Ами

    10 0 Отговор
    време е укрите да стават !

    05:58 01.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Истина ти

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    кафенцето. Стига с тези вицове в стил Къци.

    06:06 01.09.2026

  • 19 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Много си здрав, Бат Рамбо!

    06:07 01.09.2026

  • 20 Нормално

    20 8 Отговор
    Поредното доказателство за безсилието на фашистите нападнали Украйна .

    Коментиран от #21, #25

    06:07 01.09.2026

  • 21 Вече отдавна няма "Украйна"

    3 35 Отговор

    До коментар #20 от "Нормално":

    Въобще и идея си нямаш какво става нали, ама да поблеем заедно с другите оФце?

    06:13 01.09.2026

  • 22 Някой си

    4 33 Отговор
    Киииииииф какво беше това!? То май го заличиха бе!

    06:15 01.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зелена еуглена

    6 13 Отговор

    До коментар #20 от "Нормално":

    Фашистите, нападнали Киев, са Порошенко и Зеленко.

    06:27 01.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    До като не обесят бункерното с ботокса няма да спре световния терор.

    06:38 01.09.2026

  • 28 Маринов

    1 1 Отговор
    Атанасова, а какво са атакували руснаците в Киев? Вече шести ден? И вие говорителите на Киев що нямате там репортер? Пишете дълги рамото статии пълни с въздух.

    06:43 01.09.2026

  • 29 Сводка

    2 2 Отговор
    🇺🇦 Украйна удари руски радари, С-400, дронова база и логистика в Русия.
    🔥 Милериво: унищожени са два радара, склад за боеприпаси и ремонтна база.
    💥 Yeysk: украински дронове поразиха „Панцир-С1“, радар „Сопка-2“ и склад за авиационно оръжие.
    🎯 Цимбулова: ударена е руска база за изстрелване и съхранение на реактивни „Геран“-и.
    🛢️ Руският петрол: украинските удари вече са извадили от строя над една трета от рафиниращите мощности.
    🚀 Украински прехващачи: четири модела дронове са преминали бойни изпитания срещу реактивни „Шахеди“.
    🇷🇺 Русия: атакува Украйна с 121 дрона и ракета Х-59, повечето дронове са реактивни.
    📉 Руски загуби: Украйна отчита около 1600 руски военнослужещи и над 2000 унищожени/потиснати дрона за деня.

    Коментиран от #31

    06:43 01.09.2026

  • 30 Сатана Z

    0 0 Отговор
    ботокса от 2022ра се крие по калните мазета и фулира памперса!

    06:45 01.09.2026

  • 31 И с водка и без

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сводка":

    Си много много зле. Иди при джипито, да ти даде направление за психолог, невролог или направо за психиатър.

    06:46 01.09.2026

  • 32 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Че те изобщо спят ли ?

    06:46 01.09.2026

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