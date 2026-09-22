Гориво замърси водите на Киев, Украйна съобщи за ликвидиран руски полковник

Войната между Русия и Украйна продължава да оставя след себе си последствия далеч отвъд непосредствените бойни действия. В Киев руските атаки доведоха до попадане на нефтопродукти във водоеми, докато украинските сили съобщиха за ликвидиран руски полковник в Херсонска област.
Двата случая са различни по своя характер, но показват различните измерения на продължаващия конфликт – от пораженията върху градската инфраструктура и околната среда до бойните действия по фронтовата линия.
Гориво попадна във водоем в Киев
В Оболонския район на Киев са регистрирани последствия от попадане на гориво и нефтопродукти във водна система след руски удар.
Засегнатата зона е свързана с водоемите в района на Оболон. Подобни инциденти представляват сериозен проблем не само за инфраструктурата, но и за околната среда, тъй като нефтопродуктите могат да се разпространяват по водните течения и да засегнат растителността и животинския свят.
Това не е първият случай, при който руски атаки срещу Киев водят до подобни екологични последствия.
През юли след удар по обект в Оболонския район нефтопродукти попаднаха в Кириловското езеро. Тогава украинските спасителни служби проведоха продължителна операция за събиране на замърсяването.
В рамките на 16 дни от повърхността на езерото бяха събрани 317 кубически метра замърсяващо вещество. Работата беше извършена с помощта на скимъри и специални бонови заграждения.
Тези данни показват колко дълго могат да продължат последствията от един подобен удар.
Екологичните щети остават след атаките
Попадането на нефтопродукти във водни басейни е особено проблематично, тъй като замърсяването може да се разпространява и да засегне по-голяма площ.
В Киев специалистите следят състоянието на водоемите и предприемат действия за ограничаване на разпространението на замърсяването.
Подобни операции изискват време, техника и значителен човешки ресурс.
Освен непосредственото отстраняване на нефтената смес е необходимо и продължително наблюдение на екосистемата, за да се установи какви са дългосрочните последици.
Украйна съобщи за ликвидиран руски полковник
На другия фронт украинските сили съобщиха за смъртта на полковник Александър Исаев, командир на 8-и артилерийски полк на руските въоръжени сили.
Според украинската страна Исаев е бил поразен на 19 септември в Херсонска област с FPV дрон.
Информацията е публикувана от украинския проект „Книга на палачите“, на който се позовава „Украинская правда“.
Според съобщението Исаев е бил командир на 8-и артилерийски полк, който е действал на приморското тактическо направление като част от руската групировка „Днепър“.
От украинската армия към руските сили
Историята на Исаев е свързана с едно от най-противоречивите събития от началото на руската агресия срещу Украйна.
Той е роден в Николаев и от 1992 г. е служил във Въоръжените сили на Украйна.
Според украинските власти през 2014 г., когато Русия анексира Крим и започна войната в Донбас, Исаев преминава на страната на Русия.
Тогава той заема длъжност в украинска брегова артилерийска структура. След преминаването му в руските сили е назначен за началник на щаба и заместник-командир на 8-и артилерийски полк на 22-ри армейски корпус на руския Черноморски флот.
През 2015 г. е освободен от военна служба, но през октомври 2022 г. се връща в руската армия.
През септември 2024 г. е назначен за командир на 8-и артилерийски полк и получава звание полковник.
Източници: Ройтерс, Украинската правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опелото
Коментиран от #6
19:05 22.09.2026
2 Гук
19:05 22.09.2026
3 Лошо работа
Ще го направят накрая на салата
19:06 22.09.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #9, #10
19:06 22.09.2026
5 Дааа...
Операция...Баррель и... ФСБ... СДО хли...
Ееееедехееее
19:07 22.09.2026
6 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Опелото":Само да му намерят главата.
19:07 22.09.2026
7 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
И ВИЦЕГУБЕРНАТОР
НА БЕЛГОРОД
КОНСТАНТИН ПОЛОЖАЕВ.
ТАКА СТАВА КОГАТО ОТ ЗАТВОРА
ПОДПИСВАШ КОНТРАКТ
И НА ФРОНТА
ТЕ НАМИРА УКРАНСКИ ДРОН.
УРААААА УРААААА УРААААА
19:08 22.09.2026
8 Зелена муха
19:08 22.09.2026
9 Тъй..тъй...
До коментар #4 от "Сатана Z":67 монголски Генерали- Фашаги... Чернозем
Скоро...още
Хихихихихи
19:09 22.09.2026
10 ВЕЧНА ПАМЕТ
До коментар #4 от "Сатана Z":И на Щит Точката ти
Която пое Руския Бахур.
19:09 22.09.2026
11 Иван 1
19:09 22.09.2026
12 Примати
19:10 22.09.2026
13 А след ударите
19:11 22.09.2026
14 Ристе кьоравото
Ееееедехееее
19:11 22.09.2026
15 Руският тролей е изчезнал безследно.
19:12 22.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин 🇧🇬
За замърсяването - Украйна замърси цяло Черно море с ударени кораби и бойни мини . Това , че някъде при тях се замърсило , заслужено !
Коментиран от #19
19:17 22.09.2026
18 Сатана Z
🟥 Киев
Ударен бе цех на компанията „Fire Point“ ООД, участваща в производството на крилатите ракети FP-5 „Flamingo“. Попадението засегна участъка, отговарящ за изработката на компоненти и бойни глави.
Работата в монтажния цех е частично преустановена. Повредени са оборудване за подготовка на корпуси на ракети, стендове за изпитване на бордовата авионика и склад за компоненти.
Ударен бе и склад за горива и смазочни материали на компанията „Грандтерминал“ (Grandterminal LLC), използван за дистрибуция на дизелово гориво. Поразени бяха резервоари за съхранение, тръбопроводи, помпи и зоната за товарене на автоцистерни.
🟥 Днепропетровск
Удар бе нанесен по „Интерпайп Стийл“ (Interpipe Steel) – производител на стоманени заготовки. Производствената линия на предприятието включва електродъгова пещ, пещ-кофа, инсталация за вакуумна дегазация и машини за непрекъснато леене.
Щетите засегнаха цикъла на топене и леене, като нарушиха интегрирания процес на производство на стомана – по-конкретно последователността от топене, обработка и леене.
Поразени бяха и съоръжения на „Сириус Екстружън“ (Sirius Extrusion) – производител на полимерни и опаковъчни материали. В тези обекти са разположени оборудване за екструзия и рязане, както
19:19 22.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 До примати
Коментиран от #22
19:22 22.09.2026
21 Сатана Z
Докато фюрерът Зеленски се разхожда в Обора ,404 гори
🟥 Павлоград
Ударът засегна Павлоградския химически завод, където се обработват взривни вещества и твърдо ракетно гориво.
Според наличната информация са поразени зоната за подготовка на химически съединения и част от складовете за високоенергийни материали, съобщава каналът „Донбаски партизанин“.
🟥 Кременчук
В Кременчушката нефтена рафинерия ударът засегна оборудването за преработка на нефт, включително инсталациите за първична преработка, помпите, продуктопроводите и резервоарите за съхранение.
Работните процеси по цялата верига – от приемането на суровия нефт до натрупването на готовите продукти – са нарушени.
🟥 Одеска област
Ударени бяха логистични обекти в Одеса и района на Черноморск, включително терминал на „Нова Поща“. Тези съоръжения обслужват приемането, сортирането, съхранението и експедирането на товари.
Някои складови съоръжения са изведени от експлоатация, а дейностите по обработка на товари и дистрибуция са нарушени. Стачките засегнаха не само производството, но и маршрутите за доставка на продуктите до получателите.
19:25 22.09.2026
22 гру гайтанджиева
До коментар #20 от "До примати":Руски фейкове колега.
19:25 22.09.2026
23 Ц А Р Путин
19:30 22.09.2026
24 Сатана Z
Потвърдени са съобщения за удари по завода на компанията Kromberg Schubert в Житомир. Кадри от мястото показват мащабен пожар в предприятието, като стълб от черен дим се вижда от километри разстояние. Към момента огънят все още не е овладян. Какво представляват този завод и компанията собственик?
Kromberg Schubert е германска семейна индустриална група, основана през 1902 г. Тя е значим доставчик на автомобилни компоненти. Компанията е специализирана в разработването и производството на кабелни снопове и електрически системи за превозни средства – сложни съвкупности от проводници, конектори и модули, които обединяват електронни блокове за управление, сензори, осветителни системи, двигателя, вратите, интериора и други системи на автомобила в единно цяло.
Очевидно е, че подобен обект разполага с всичко необходимо за производството на дронове. Именно затова руският Генерален щаб определи завода като приоритетна цел. Самият Мерц наскоро призова германската автомобилна индустрия да премине на военновременен режим на работа – с което на практика превърна всичките ѝ производствени мощности в легитимни военни цели. Който има възражения, може да пише на „Спортлото“.
С прецизния удар по завода на „Кромберг и Шуберт“ Русия изпраща недвусмислен сигнал: от нашите дронове и ракети няма спасение, дори в Западна Украйна. Докато противникът не разполага с достатъчно зенитни ракети, тази уязвимост трябва да се използва на
19:36 22.09.2026