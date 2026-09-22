Гориво замърси водите на Киев, Украйна съобщи за ликвидиран руски полковник

Войната между Русия и Украйна продължава да оставя след себе си последствия далеч отвъд непосредствените бойни действия. В Киев руските атаки доведоха до попадане на нефтопродукти във водоеми, докато украинските сили съобщиха за ликвидиран руски полковник в Херсонска област.

Двата случая са различни по своя характер, но показват различните измерения на продължаващия конфликт – от пораженията върху градската инфраструктура и околната среда до бойните действия по фронтовата линия.

Гориво попадна във водоем в Киев

В Оболонския район на Киев са регистрирани последствия от попадане на гориво и нефтопродукти във водна система след руски удар.

Засегнатата зона е свързана с водоемите в района на Оболон. Подобни инциденти представляват сериозен проблем не само за инфраструктурата, но и за околната среда, тъй като нефтопродуктите могат да се разпространяват по водните течения и да засегнат растителността и животинския свят.

Това не е първият случай, при който руски атаки срещу Киев водят до подобни екологични последствия.

През юли след удар по обект в Оболонския район нефтопродукти попаднаха в Кириловското езеро. Тогава украинските спасителни служби проведоха продължителна операция за събиране на замърсяването.

В рамките на 16 дни от повърхността на езерото бяха събрани 317 кубически метра замърсяващо вещество. Работата беше извършена с помощта на скимъри и специални бонови заграждения.

Тези данни показват колко дълго могат да продължат последствията от един подобен удар.

Екологичните щети остават след атаките

Попадането на нефтопродукти във водни басейни е особено проблематично, тъй като замърсяването може да се разпространява и да засегне по-голяма площ.

В Киев специалистите следят състоянието на водоемите и предприемат действия за ограничаване на разпространението на замърсяването.

Подобни операции изискват време, техника и значителен човешки ресурс.

Освен непосредственото отстраняване на нефтената смес е необходимо и продължително наблюдение на екосистемата, за да се установи какви са дългосрочните последици.

Украйна съобщи за ликвидиран руски полковник

На другия фронт украинските сили съобщиха за смъртта на полковник Александър Исаев, командир на 8-и артилерийски полк на руските въоръжени сили.

Според украинската страна Исаев е бил поразен на 19 септември в Херсонска област с FPV дрон.

Информацията е публикувана от украинския проект „Книга на палачите“, на който се позовава „Украинская правда“.

Според съобщението Исаев е бил командир на 8-и артилерийски полк, който е действал на приморското тактическо направление като част от руската групировка „Днепър“.

От украинската армия към руските сили

Историята на Исаев е свързана с едно от най-противоречивите събития от началото на руската агресия срещу Украйна.

Той е роден в Николаев и от 1992 г. е служил във Въоръжените сили на Украйна.

Според украинските власти през 2014 г., когато Русия анексира Крим и започна войната в Донбас, Исаев преминава на страната на Русия.

Тогава той заема длъжност в украинска брегова артилерийска структура. След преминаването му в руските сили е назначен за началник на щаба и заместник-командир на 8-и артилерийски полк на 22-ри армейски корпус на руския Черноморски флот.

През 2015 г. е освободен от военна служба, но през октомври 2022 г. се връща в руската армия.

През септември 2024 г. е назначен за командир на 8-и артилерийски полк и получава звание полковник.

Източници: Ройтерс, Украинската правда