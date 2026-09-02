САЩ и Иран започнаха нова размяна на удари

Иран е изстрелял ракети към американски бази в региона след атаката на САЩ, съобщи агенция Tasnim.

"Някои източници съобщават за изстрелване на ирански ракети към американски бази в региона. Тази информация все още не е потвърдена официално“, допълва агенцията, цитирана от "Фокус".

Малко по-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че американските военни нанасят удари по Иран.

Американските въоръжени сили нанесоха допълнителни удари срещу цели на Корпуса на ислямската революционна гвардия в Иран във вторник, в отговор на неотдавнашните опити за атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу американските войски, разположени в региона, според Централното командване на САЩ (CENTCOM).

"Днес в 12:00 ч. източно време американските сили започнаха да нанасят удари срещу цели на Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC) в Иран“, пишат от CENTCOM в публикация в X.

"Ударите са в отговор на неотдавнашните опити за атаки от страна на IRGC срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу американски военнослужещи, разположени в региона“, се добавя в публикацията.

ФОКУС припомня, че новата серия от удари идва след като САЩ и Иран си размениха удари през нощта в понеделник — което бе първият обмен на огън между двете страни от повече от месец насам.

Тогава Иран заяви, че е изстрелял ракети срещу американски военни цели в Йордания и Обединените арабски емирства в отговор на американски удар срещу ирански ракетни установки на остров Ларак. САЩ заявиха, че Иран се е опитал да пусне морски мини в Ормузкия проток – морският път, който се превърна в център на регионалните напрежения и дипломатическите усилия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че действията на САЩ в Иран ще бъдат "много ограничени“ след ескалацията на напрежението през уикенда.