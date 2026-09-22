Токаев: Руският език да не се политизира

Езикът трябва да обединява хората, а не да се политизира, заяви президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на среща с Наталия Бочарова, генерален секретар на Международната организация по руски език (IORLA).
Страните обсъдиха перспективите за сътрудничество в образованието, науката и културата, според пресслужбата на Токаев. Според президента на Казахстан е важно да се осигури балансирано отчитане на интересите на всички участващи държави при реализирането на съвместни проекти. Токаев подчерта, че „езикът трябва да обединява хората, да служи на взаимното разбирателство и да не се превръща в обект на политизация“.
Ръководителят на Казахстан отбеляза „фундаменталното значение на утвърждаването на организацията като модерна, авторитетна и ефективно функционираща структура, фокусирана върху укрепване на хуманитарните връзки“, се казва в изявлението. Бочарова изрази благодарност към Токаев за подкрепата му за дейността на организацията и го информира за плановете за по-нататъшното ѝ развитие, съобщи пресслужбата.
Токаев предложи създаването на организацията по време на разговори с руския президент Владимир Путин на 28 декември 2021 г. в Санкт Петербург. Инициативата беше подкрепена от лидерите на Русия, Беларус, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Съответното споразумение беше подписано в Бишкек на 13 октомври 2023 г.
Организацията е отворена за присъединяване от всяка държава, включително тези извън ОНД, заинтересована от сътрудничество по нейните дейности. Основните цели на МОРЯ са укрепване на статута на руския език като официален и/или работен език на международни и регионални междуправителствени организации и структури, подкрепа на висококачествено образование и обучение на учители и изследователи на руски език.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МакедонецЪТ
Коментиран от #2, #3
17:40 22.09.2026
2 МакедонецЪТ
До коментар #1 от "МакедонецЪТ":Българската маса.
17:40 22.09.2026
3 МакедонецЪТ
До коментар #1 от "МакедонецЪТ":Македонски език е език на древността...
17:41 22.09.2026
4 !!!?
Коментиран от #6
17:41 22.09.2026
5 обща база
Коментиран от #9
17:41 22.09.2026
6 Това са
До коментар #4 от "!!!?":два еднакви езика
17:42 22.09.2026
7 Манол Глишев
Коментиран от #11
17:43 22.09.2026
8 Ами
Коментиран от #20
17:44 22.09.2026
9 МакедонецЪТ
До коментар #5 от "обща база":А руски, украински и белоруски?
Коментиран от #19
17:44 22.09.2026
10 Възpожденец 🇧🇬
Това е угротатарски диалект на българския език!
17:45 22.09.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Манол Глишев":И копейките!
Коментиран от #18
17:45 22.09.2026
12 Овчар
Коментиран от #14, #15
17:46 22.09.2026
13 Розовото пони зеля
17:47 22.09.2026
14 хахахаха
До коментар #12 от "Овчар":Да де, ама в днешно време оставихме oФцата да води и дои овчaря и глей до де я докарахме.
17:49 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гост
17:50 22.09.2026
17 Дрън дрън та пляс
17:51 22.09.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Исках да кажа че обичам копейките, не пропагандирам насилие, извинявам се на всички които съм обидил и още хиляди извинения за моите писани глупости!
17:54 22.09.2026
19 норм
До коментар #9 от "МакедонецЪТ":питай украинците в България.
17:55 22.09.2026
20 Да ги наречем
До коментар #8 от "Ами":славянски, или по-точно църковно-славябски езици...
17:57 22.09.2026
21 Помаклиев
17:58 22.09.2026
22 1234
17:59 22.09.2026