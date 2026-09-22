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Токаев: Руският език да не се политизира
  Тема: Казахстан

Токаев: Руският език да не се политизира

22 Септември, 2026 17:30 773 22

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  • казахстан-
  • руски език-
  • президент-
  • обединение-
  • политизация

Езикът трябва да обединява

Токаев: Руският език да не се политизира - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Езикът трябва да обединява хората, а не да се политизира, заяви президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на среща с Наталия Бочарова, генерален секретар на Международната организация по руски език (IORLA).

Страните обсъдиха перспективите за сътрудничество в образованието, науката и културата, според пресслужбата на Токаев. Според президента на Казахстан е важно да се осигури балансирано отчитане на интересите на всички участващи държави при реализирането на съвместни проекти. Токаев подчерта, че „езикът трябва да обединява хората, да служи на взаимното разбирателство и да не се превръща в обект на политизация“.

Ръководителят на Казахстан отбеляза „фундаменталното значение на утвърждаването на организацията като модерна, авторитетна и ефективно функционираща структура, фокусирана върху укрепване на хуманитарните връзки“, се казва в изявлението. Бочарова изрази благодарност към Токаев за подкрепата му за дейността на организацията и го информира за плановете за по-нататъшното ѝ развитие, съобщи пресслужбата.

Токаев предложи създаването на организацията по време на разговори с руския президент Владимир Путин на 28 декември 2021 г. в Санкт Петербург. Инициативата беше подкрепена от лидерите на Русия, Беларус, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Съответното споразумение беше подписано в Бишкек на 13 октомври 2023 г.

Организацията е отворена за присъединяване от всяка държава, включително тези извън ОНД, заинтересована от сътрудничество по нейните дейности. Основните цели на МОРЯ са укрепване на статута на руския език като официален и/или работен език на международни и регионални междуправителствени организации и структури, подкрепа на висококачествено образование и обучение на учители и изследователи на руски език.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МакедонецЪТ

    3 1 Отговор
    Български също.

    Коментиран от #2, #3

    17:40 22.09.2026

  • 2 МакедонецЪТ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "МакедонецЪТ":

    Българската маса.

    17:40 22.09.2026

  • 3 МакедонецЪТ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "МакедонецЪТ":

    Македонски език е език на древността...

    17:41 22.09.2026

  • 4 !!!?

    9 2 Отговор
    Кремъл се опитва да пропагандира развален български език като руски...!!!?

    Коментиран от #6

    17:41 22.09.2026

  • 5 обща база

    3 3 Отговор
    Руският и българският език са еднакви..

    Коментиран от #9

    17:41 22.09.2026

  • 6 Това са

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    два еднакви езика

    17:42 22.09.2026

  • 7 Манол Глишев

    4 3 Отговор
    всичко руско на сезала

    Коментиран от #11

    17:43 22.09.2026

  • 8 Ами

    5 0 Отговор
    Руския, македонския и сръбския, са български езици!

    Коментиран от #20

    17:44 22.09.2026

  • 9 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "обща база":

    А руски, украински и белоруски?

    Коментиран от #19

    17:44 22.09.2026

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Руски език няма !
    Това е угротатарски диалект на българския език!

    17:45 22.09.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Манол Глишев":

    И копейките!

    Коментиран от #18

    17:45 22.09.2026

  • 12 Овчар

    1 0 Отговор
    В днешно време езика няма никакво значение защото технологиите ни свързват..! По важно е на къде си тръгнал или на кой си повярвал .!

    Коментиран от #14, #15

    17:46 22.09.2026

  • 13 Розовото пони зеля

    1 2 Отговор
    Ми те в укрия го забраниха руския, обаче се оказа, че не знаят друг език хахахахаха.

    17:47 22.09.2026

  • 14 хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    Да де, ама в днешно време оставихме oФцата да води и дои овчaря и глей до де я докарахме.

    17:49 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    3 1 Отговор
    и този преви гръб.

    17:50 22.09.2026

  • 17 Дрън дрън та пляс

    1 0 Отговор
    Руския език умрЕ!

    17:51 22.09.2026

  • 18 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Исках да кажа че обичам копейките, не пропагандирам насилие, извинявам се на всички които съм обидил и още хиляди извинения за моите писани глупости!

    17:54 22.09.2026

  • 19 норм

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "МакедонецЪТ":

    питай украинците в България.

    17:55 22.09.2026

  • 20 Да ги наречем

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    славянски, или по-точно църковно-славябски езици...

    17:57 22.09.2026

  • 21 Помаклиев

    0 0 Отговор
    Най добрият рисунка е погребаният

    17:58 22.09.2026

  • 22 1234

    0 0 Отговор
    Като забранят руския както направи зеленски всички специалисти по точни итехнически науки и медицина ще се лишат от литературата, която е на руски. Или всички тези кадри трябва да научат английския, или тази литература трябва да се създава на казахски език и тепърва трябва да измислят хиляди термини. Точно това стана в украйна. унищожиха си и образованието

    17:59 22.09.2026