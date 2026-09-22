Токаев: Руският език да не се политизира

Езикът трябва да обединява хората, а не да се политизира, заяви президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на среща с Наталия Бочарова, генерален секретар на Международната организация по руски език (IORLA).

Страните обсъдиха перспективите за сътрудничество в образованието, науката и културата, според пресслужбата на Токаев. Според президента на Казахстан е важно да се осигури балансирано отчитане на интересите на всички участващи държави при реализирането на съвместни проекти. Токаев подчерта, че „езикът трябва да обединява хората, да служи на взаимното разбирателство и да не се превръща в обект на политизация“.

Ръководителят на Казахстан отбеляза „фундаменталното значение на утвърждаването на организацията като модерна, авторитетна и ефективно функционираща структура, фокусирана върху укрепване на хуманитарните връзки“, се казва в изявлението. Бочарова изрази благодарност към Токаев за подкрепата му за дейността на организацията и го информира за плановете за по-нататъшното ѝ развитие, съобщи пресслужбата.

Токаев предложи създаването на организацията по време на разговори с руския президент Владимир Путин на 28 декември 2021 г. в Санкт Петербург. Инициативата беше подкрепена от лидерите на Русия, Беларус, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Съответното споразумение беше подписано в Бишкек на 13 октомври 2023 г.

Организацията е отворена за присъединяване от всяка държава, включително тези извън ОНД, заинтересована от сътрудничество по нейните дейности. Основните цели на МОРЯ са укрепване на статута на руския език като официален и/или работен език на международни и регионални междуправителствени организации и структури, подкрепа на висококачествено образование и обучение на учители и изследователи на руски език.