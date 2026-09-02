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Фон дер Лайен заяви, че Русия е нападнала Германия с използване на военни материали
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен заяви, че Русия е нападнала Германия с използване на военни материали

2 Септември, 2026 17:08 1 180 68

  • нато-
  • германия-
  • русия-
  • лайпциг-
  • урсула фон дер лaйен

Европа и НАТО не само ще продължат натиска върху Русия, ние ще го засилим и няма да спрем дотук, каза председателката на ЕК

Фон дер Лайен заяви, че Русия е нападнала Германия с използване на военни материали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг, приписван на Русия, бележи нова ескалация на действията ѝ на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

"Това беше нападение с използване на военни материали, извършено от руски агенти на територията на Европейския съюз", каза пред журналисти в Брюксел Фон дер Лайен. Тя добави, че е можело да се стигне до жертви, ако атаката е била успешна.

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"Европа и НАТО не само ще продължат натиска върху Русия. Ние ще го засилим и няма да спрем дотук", даде да се разбере председателката на Европейската комисия.

Фон дер Лайен отбеляза, че инцидентът е част от "по-широка поредица от все по-опасни инциденти". "Европейците са изправени пред горчивата истина, че това е новото нормално. Трябва да увеличим натиска", посочи тя.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се присъедини към коментарите на Фон дер Лайен, като, от своя страна, заяви, че Русия става "все по-безразсъдна".

Германското правителство заяви, че очаква Москва да предприеме ответни мерки, след като обвини Русия за осуетеното нападение миналия месец с дрон на натоварен логистичен хъб, съобщи правителствен говорител и добави, че Берлин е готов за тези мерки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"В същото време предполагаме, че в Кремъл са разбрали ясно и недвусмислено вчерашното ни послание. Тези хибридни атаки няма да постигнат политическата си цел", посочи говорителят.

Вчера Берлин обяви заключението си, че Русия стои зад опита за нападение на летище Лайпциг/Хале, и нареди редица мерки като ответна реакция, включително закриване на консулство и руски културен център в германската столица.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    66 4 Отговор
    Урсула, Урсула бела птицо!

    17:10 02.09.2026

  • 2 не ви стиска за мекия член 5 нали

    74 5 Отговор
    айде сбирайте се отбора на левите резби и вещиците като легранд рюте урсулица и кая щрауса

    и нападайте путин да го биете хха ха ха ама не ви стиска нали?

    17:10 02.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 4 Отговор
    Ами веднага чл.5 ❗

    Коментиран от #11, #21

    17:11 02.09.2026

  • 4 Верно ли

    63 4 Отговор
    С "военни материали"???? Чипове от перални ли, ма?

    17:11 02.09.2026

  • 5 Овчар

    46 3 Отговор
    През зимата украинския и ЕС курници ще бъдат тотално озаптени и вързани с верига .! Това всички анализатори го знаят но малко го казват

    Коментиран от #12

    17:11 02.09.2026

  • 6 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    38 1 Отговор
    нато и членовете му (особено 5ти) са като дядо коледа и елените му

    всички говорят за тях, но никой не ги е виждал

    Коментиран от #15

    17:11 02.09.2026

  • 7 Северен поток

    34 0 Отговор
    А пък аз си гръмнах сам. Самовзривих се един вид.

    17:12 02.09.2026

  • 8 Вътю Т Панчев

    2 20 Отговор
    За съжаление тъ пият путин няма да го машрави

    17:13 02.09.2026

  • 9 ХиХи

    51 1 Отговор
    Ми тя Жермания първа почна с оръжия за Покрайна, а и къде са доказателствата, че дроновете са руски и не са под чужд флаг? Иначе ако пробват номера на Хитлер, че полша ги е нападнала ще има ядрен удар и всички урсули приключват веднага

    17:13 02.09.2026

  • 10 Тити на Кака

    46 1 Отговор
    ЕС от пет години напада Русия с "военни материали" за десетки милиарди през прокситата си в Украйна, ама това никакъв проблем не е, нали така?

    17:14 02.09.2026

  • 11 е ми нали

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако направят това което казваш ти първи шЪ уривеш и маалата и ще се разквичиш, че били нацисти и без да е убит германски гражданин са ги нападнали. Аре не те знаем бе мух льо.

    Коментиран от #19, #24

    17:14 02.09.2026

  • 12 5-та година "Киев за 3 дня"

    2 17 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Пиши си, пиши си ... щом те успокоява .

    17:14 02.09.2026

  • 13 14/88

    26 2 Отговор
    зимата ще видиме
    еурогеец газ пикае ли
    и скакалец яде ли

    17:14 02.09.2026

  • 14 Чакам изказване от

    24 0 Отговор
    Аналена Бербок! За мен тя е единственият безспорен умствен капацитет на Европа!

    Коментиран от #55

    17:14 02.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Голям майтап, елените на Дядо Коледа са с рога, а през зимата елените НЯМАТ рога❗

    17:15 02.09.2026

  • 16 Кокорчо 🌈🌈🌈

    14 1 Отговор
    Искам член 5 ти.И да е голям!

    17:15 02.09.2026

  • 17 Без име

    21 1 Отговор
    Вече писаха, че Германия ще се включи във войната. И това ще фоведе до разпаданс ЕС.

    17:15 02.09.2026

  • 18 Чук-чук, изборите идват

    25 1 Отговор
    И всякакви мръсни номерца са позволени, особено в бившата ГДР, където АзГ е силна. Тежка зима се задава по немските земи.

    17:15 02.09.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "е ми нали":

    Ако❗
    /такъв бил и отговорът на спартанците/

    Коментиран от #31

    17:16 02.09.2026

  • 20 Лена

    11 0 Отговор
    Русия нападна Германия с продукти от лайнмотива на многото изобилие в централата ви в Брюксел!
    За многото пари, много отделят! Боклуци!

    17:17 02.09.2026

  • 21 Клети съветски Zoмбита 🤪

    3 20 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Оооо, naмnepc, днес какви чорапки изглади на тъnaнаpa кРадев ?
    Гледам, пак си писал цял ден хвалебствия за монголята.

    17:17 02.09.2026

  • 22 колю надървения

    12 2 Отговор
    на урсуспията на макя и в разперения гарван да го дам

    17:18 02.09.2026

  • 23 ужас

    31 4 Отговор
    Зощо смятат 450 млн население в европа за баламурници, та се опитват да манипулират хората с такива обидни измишльотини.

    Коментиран от #29

    17:18 02.09.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #11 от "е ми нали":

    Ти май НЕ знаеш, че чл.5 не означава непременно нападение ❗
    За НЕпрочелите пл.5 предполага и изпращане на минерална вода, дамски превръзки и пакетчета с шоколади или бонбонки 😀😀

    Коментиран от #32

    17:19 02.09.2026

  • 25 оня с коня

    4 31 Отговор
    Русия е много Мръснишка държава,но Колективният Запад ЧРЕЗ Украйна ще я вкара в Правия път.

    Коментиран от #56

    17:19 02.09.2026

  • 26 Тошо

    21 3 Отговор
    Мале тая ще се пръсне от злоба.

    17:19 02.09.2026

  • 27 Баба

    18 1 Отговор
    С части от откраднатите в Украйна перални.

    17:20 02.09.2026

  • 28 Някой

    22 3 Отговор
    Въх, това бабче много войнствено, бе? Да не иска реванш за загубата от СССР през 1945 г.?
    Иначе, търсят под вола теле. Но вола може да стане малко гаден в такава ситуация, и да почне да мушка ида тъпче.
    С тази провокация, направена от Украйна или от някоя държава от ЕС (Полша е достатъчно глупава, за да го направи), се цели да се покаже колкое е лоша Русия. И няма да се учудя, ако почнат да говорят за активиране на петия им член. Но се надявам най-накрая на Путин да му писне от тези лаладжии и да пусне руските генерали да воюват, както могат и знаят.

    Коментиран от #64

    17:20 02.09.2026

  • 29 Ужас

    3 16 Отговор

    До коментар #23 от "ужас":

    За копейките в ЕС те да баламурниците и вярват в добрия дядя Пуся

    17:21 02.09.2026

  • 30 Направо

    4 4 Отговор
    си е за член пети!

    17:21 02.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТИР

    16 2 Отговор
    Чудя се кой нормален би тръгнал да воюва срещу руснаците , и.по какви причини,,, не са те причината за липсата на заводи ,болници ,селско стопанство ,обезлюдени села , градове ,наложени директиви,,,

    17:23 02.09.2026

  • 34 хахаха

    12 3 Отговор
    ВЕДНАГА повярвах, даже предварително бях уверен. Само дето не мога да си обясня защо не можаха да отровят скрипал, гебрев, навални , а сега не можаха да гръмнат на пистата в лайпциг най големия товарен самолет. Толкова ли са некадърни

    Коментиран от #38

    17:23 02.09.2026

  • 35 Хахахаха

    14 2 Отговор
    ХИТЛЕР ГОВОРЕШЕ ПЪК ЧЕ ПОЛША ГО НАПАДНАЛА ? И КО ТАНА ?

    17:23 02.09.2026

  • 36 Путин

    2 9 Отговор
    се дръвчи на НАТО,но като стане нещо,отрича!

    17:24 02.09.2026

  • 37 дядото

    14 3 Отговор
    тази да не е внучка на хитлер.нужен й е инцидента с полша от 1939 год.пфу.

    17:24 02.09.2026

  • 38 Отровиха ги

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "хахаха":

    но само Литвиненко умря!

    Коментиран от #59

    17:25 02.09.2026

  • 39 Агджа

    1 7 Отговор
    КГБ организира атентата!

    17:25 02.09.2026

  • 40 Уронг Търн

    12 2 Отговор
    Много са надъхани западняците ама да не си обират зъбките после!

    17:25 02.09.2026

  • 41 Читател

    9 3 Отговор
    Проклета нацистка фон де нацисен вакизизен

    17:25 02.09.2026

  • 42 точка

    15 3 Отговор
    На датата Първи септември станаха подозрително нагли. И ВСВ започна с провокация от страна на Германия. И сега същата история от същите хора.Провокации,Истерия и ескалация на говорене и действия. Това не е на добре.

    17:25 02.09.2026

  • 43 Путин

    14 3 Отговор
    Урсула ,виждаш ли руски танк пред Бундестага? Като го видиш, значи сме ви нападнали и победили за пореден път.

    17:26 02.09.2026

  • 44 Леля Дрол

    11 2 Отговор
    Когато кажат че сестра ти е к..ва, иди та обяснявай как нямаш сестра. Според европейските кукумявки, Русия сама си взриви Северен поток. Продължава сама да обстрелва запорожката АЕЦ, която е под техен контрол от години.
    Сенилната баба Урсула не спира да скимти и заплашва, вместо да грабне точилката и да опердаши "грохналата" Русия!

    17:26 02.09.2026

  • 45 незнайко

    13 3 Отговор
    Няма ли истински мъже да свият перките на тази жена ? Тя за каква се мисли, че дава изявления от името на всички страни ? Германия като ползва нефта и газа на Русия каква е ? Това да търсиш начини да се биеш с Русия е кощунство !!!

    17:26 02.09.2026

  • 46 Жалка работа

    10 3 Отговор
    Вовата ги пита в прав текст - Има ли доказателства!? Пищят джендарите с постановки, че идват избори и губят. И нашите канални плъхове изпълзяха да цвъркат небивалици.

    17:28 02.09.2026

  • 47 Абе,

    10 2 Отговор
    фонлайнар забравя , че е начело на икономически съюз , а не на военен ... Да си харчи комисионните от така наречените "ваксини" и да се успокои малко ...

    17:29 02.09.2026

  • 48 Като

    1 3 Отговор
    не давате Таурус!

    17:29 02.09.2026

  • 49 Дън Бай

    6 1 Отговор
    Така е било в Германия през 1944/5 година. Интересно ми какъв ще бъде краят на фон дер Онова. Роднините и са били решителни, няма спор!

    17:30 02.09.2026

  • 50 14-те признака на фашизъм

    1 5 Отговор
    1. Култ към традицията — Традиционни ценности, православие, духовни скрепи.

    2. Отхвърляне на модернизма — Упадъчният Запад, либерализмът и Просвещението се представят като морална деградация.

    3. Действие заради самото действие — Култът към силата и войната често се поставя над всичко.

    4. Несъгласието е предателство — Критиците на войната и властта са обявени за чужди агенти, екстремисти или предатели.

    5. Страх от различието — Враждебност към различни етнически, политически и културни групи и към малцинства.

    6. Апел към социалното недоволство — насочва се към външни врагове: Запада, НАТО и предателите.

    7. Обсебеност от заговори — Русия се представя като обсадена крепост, атакувана чрез глобални западни конспирации.

    8. Врагът е едновременно силен и слаб — Западът е описван като всемогъщ, но едновременно загниващ и обречен.

    9. Животът е постоянна война — Обществото се мобилизира около идеята за постоянна екзистенциална заплаха.

    10. Презрение към слабите — Култ към силата, армията и победителя; слабостта се представя като морален порок.

    11. Култ към героизма и смъртта — Саможертвата за държавата и войната се превръща в идеологически идеал.

    12. Мачизъм и оръжейна култура — Милитаризмът и агресивната мъжественост са официалната култура.

    13. Качествен популизъм — Властта претендира, че тя и лидерът изразяват истинската воля на народа

    14. Новоговор — Специална военна операция, чужд агент, национален предател и др.

    17:30 02.09.2026

  • 51 Мич

    11 0 Отговор
    Така и навремето Гьоринг направи провокация в Катин с части от SS- войски и после обвиниха Русия. Сега е същото.

    17:30 02.09.2026

  • 52 По-полека

    1 13 Отговор
    А се замислете какво я чака Русия след тая война. Пълна изолация. Всички бягат от нея като от чумава. Русия и руснак стават синоним за нещо зло и долно. Никаква търговия с цивилизованите държави. Васал на Китай. А Путин с напредването на старостта все повече заприличва на злото човече Ам-гъл от "Властелина на пръстените".

    17:31 02.09.2026

  • 53 Азззззззз

    10 1 Отговор
    Има ли някой изненадан от изказването на гинеколожката?! Толкова да са прозрачни тия патки...

    17:31 02.09.2026

  • 54 Не разбирам

    0 7 Отговор
    Путин от страх ли отрича!

    Коментиран от #66

    17:31 02.09.2026

  • 55 Ама

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Чакам изказване от":

    нема да обиждаш Калас, тя е по умна от бербок ...

    17:31 02.09.2026

  • 56 Хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    коня ти така те е обяздил , че не ти е останало нищо в кратуната ...

    17:33 02.09.2026

  • 57 нннн

    9 0 Отговор
    Стига вицове, стига глупости. Евроатлантическите ястреби сами си подхвърлят тия играчки да плашат хората и да скубят пари за крадене.

    17:35 02.09.2026

  • 58 Бай онзи

    6 0 Отговор
    А нещо като факти,доказателства???????????

    17:37 02.09.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Отровиха ги":

    Скрипал го отровиха директно МИ-6-ките❗
    За НаХални пак те играха чрез съпругата и съветничката му❗

    17:37 02.09.2026

  • 60 Тиква

    3 0 Отговор
    Оха Хиени,главните лъжци на света, бълват както и зеления наркоман едно и също.

    17:38 02.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 хихи

    4 0 Отговор
    Фон дер Л@йнен да граба пушката и каската и на източния фронт...

    17:39 02.09.2026

  • 63 Моряка

    5 0 Отговор
    Тази истеричка като нищо ще ни вкара във война с Русия,изживява се като главнокомандващ.ЕС не е военна организация, докога ще търпим психопатки да ни управляват.Не съм чул нито Президентката,нито Премиера, нито Микробиоложката да реагират.

    17:39 02.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мишел

    3 0 Отговор
    Дронът на немското летище е украинска и/или полска провокация, по схемата с взривяването на Северните потоци.

    17:41 02.09.2026

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Не разбирам":

    Не разбираш ли как звучи:
    Вероятно, може би, предполагаме че ...
    мислим че....
    Какво да отричаш или опровергаваш❓

    17:42 02.09.2026

  • 67 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    ЗАЯВИ?!!! А ДОКАЗАТЕЛСТВА ПАК НЯМА!!!
    колко трябва да си кух да се ловиш на тая плява?

    17:43 02.09.2026

  • 68 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор
    Укренска провокация, пуснали са си ги дрончетата от самия самолет, как иначе ще влязат в летището, може да са работили заедно с немците, укренските и немските нацисти са гадно племе, то така разправяха и как Русия си взривила газопровода и после хванаха укрите, сега са по внимателни.

    17:44 02.09.2026

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