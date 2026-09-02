Фон дер Лайен заяви, че Русия е нападнала Германия с използване на военни материали

Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг, приписван на Русия, бележи нова ескалация на действията ѝ на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
"Това беше нападение с използване на военни материали, извършено от руски агенти на територията на Европейския съюз", каза пред журналисти в Брюксел Фон дер Лайен. Тя добави, че е можело да се стигне до жертви, ако атаката е била успешна.
"Европа и НАТО не само ще продължат натиска върху Русия. Ние ще го засилим и няма да спрем дотук", даде да се разбере председателката на Европейската комисия.
Фон дер Лайен отбеляза, че инцидентът е част от "по-широка поредица от все по-опасни инциденти". "Европейците са изправени пред горчивата истина, че това е новото нормално. Трябва да увеличим натиска", посочи тя.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се присъедини към коментарите на Фон дер Лайен, като, от своя страна, заяви, че Русия става "все по-безразсъдна".
Германското правителство заяви, че очаква Москва да предприеме ответни мерки, след като обвини Русия за осуетеното нападение миналия месец с дрон на натоварен логистичен хъб, съобщи правителствен говорител и добави, че Берлин е готов за тези мерки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"В същото време предполагаме, че в Кремъл са разбрали ясно и недвусмислено вчерашното ни послание. Тези хибридни атаки няма да постигнат политическата си цел", посочи говорителят.
Вчера Берлин обяви заключението си, че Русия стои зад опита за нападение на летище Лайпциг/Хале, и нареди редица мерки като ответна реакция, включително закриване на консулство и руски културен център в германската столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
17:10 02.09.2026
2 не ви стиска за мекия член 5 нали
и нападайте путин да го биете хха ха ха ама не ви стиска нали?
17:10 02.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #11, #21
17:11 02.09.2026
4 Верно ли
17:11 02.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #12
17:11 02.09.2026
6 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
всички говорят за тях, но никой не ги е виждал
Коментиран от #15
17:11 02.09.2026
7 Северен поток
17:12 02.09.2026
8 Вътю Т Панчев
17:13 02.09.2026
9 ХиХи
17:13 02.09.2026
10 Тити на Кака
17:14 02.09.2026
11 е ми нали
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако направят това което казваш ти първи шЪ уривеш и маалата и ще се разквичиш, че били нацисти и без да е убит германски гражданин са ги нападнали. Аре не те знаем бе мух льо.
Коментиран от #19, #24
17:14 02.09.2026
12 5-та година "Киев за 3 дня"
До коментар #5 от "Овчар":Пиши си, пиши си ... щом те успокоява .
17:14 02.09.2026
13 14/88
еурогеец газ пикае ли
и скакалец яде ли
17:14 02.09.2026
14 Чакам изказване от
Коментиран от #55
17:14 02.09.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Голям майтап, елените на Дядо Коледа са с рога, а през зимата елените НЯМАТ рога❗
17:15 02.09.2026
16 Кокорчо 🌈🌈🌈
17:15 02.09.2026
17 Без име
17:15 02.09.2026
18 Чук-чук, изборите идват
17:15 02.09.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "е ми нали":Ако❗
/такъв бил и отговорът на спартанците/
Коментиран от #31
17:16 02.09.2026
20 Лена
За многото пари, много отделят! Боклуци!
17:17 02.09.2026
21 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Оооо, naмnepc, днес какви чорапки изглади на тъnaнаpa кРадев ?
Гледам, пак си писал цял ден хвалебствия за монголята.
17:17 02.09.2026
22 колю надървения
17:18 02.09.2026
23 ужас
Коментиран от #29
17:18 02.09.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "е ми нали":Ти май НЕ знаеш, че чл.5 не означава непременно нападение ❗
За НЕпрочелите пл.5 предполага и изпращане на минерална вода, дамски превръзки и пакетчета с шоколади или бонбонки 😀😀
Коментиран от #32
17:19 02.09.2026
25 оня с коня
Коментиран от #56
17:19 02.09.2026
26 Тошо
17:19 02.09.2026
27 Баба
17:20 02.09.2026
28 Някой
Иначе, търсят под вола теле. Но вола може да стане малко гаден в такава ситуация, и да почне да мушка ида тъпче.
С тази провокация, направена от Украйна или от някоя държава от ЕС (Полша е достатъчно глупава, за да го направи), се цели да се покаже колкое е лоша Русия. И няма да се учудя, ако почнат да говорят за активиране на петия им член. Но се надявам най-накрая на Путин да му писне от тези лаладжии и да пусне руските генерали да воюват, както могат и знаят.
Коментиран от #64
17:20 02.09.2026
29 Ужас
До коментар #23 от "ужас":За копейките в ЕС те да баламурниците и вярват в добрия дядя Пуся
17:21 02.09.2026
30 Направо
17:21 02.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТИР
17:23 02.09.2026
34 хахаха
Коментиран от #38
17:23 02.09.2026
35 Хахахаха
17:23 02.09.2026
36 Путин
17:24 02.09.2026
37 дядото
17:24 02.09.2026
38 Отровиха ги
До коментар #34 от "хахаха":но само Литвиненко умря!
Коментиран от #59
17:25 02.09.2026
39 Агджа
17:25 02.09.2026
40 Уронг Търн
17:25 02.09.2026
41 Читател
17:25 02.09.2026
42 точка
17:25 02.09.2026
43 Путин
17:26 02.09.2026
44 Леля Дрол
Сенилната баба Урсула не спира да скимти и заплашва, вместо да грабне точилката и да опердаши "грохналата" Русия!
17:26 02.09.2026
45 незнайко
17:26 02.09.2026
46 Жалка работа
17:28 02.09.2026
47 Абе,
17:29 02.09.2026
48 Като
17:29 02.09.2026
49 Дън Бай
17:30 02.09.2026
50 14-те признака на фашизъм
2. Отхвърляне на модернизма — Упадъчният Запад, либерализмът и Просвещението се представят като морална деградация.
3. Действие заради самото действие — Култът към силата и войната често се поставя над всичко.
4. Несъгласието е предателство — Критиците на войната и властта са обявени за чужди агенти, екстремисти или предатели.
5. Страх от различието — Враждебност към различни етнически, политически и културни групи и към малцинства.
6. Апел към социалното недоволство — насочва се към външни врагове: Запада, НАТО и предателите.
7. Обсебеност от заговори — Русия се представя като обсадена крепост, атакувана чрез глобални западни конспирации.
8. Врагът е едновременно силен и слаб — Западът е описван като всемогъщ, но едновременно загниващ и обречен.
9. Животът е постоянна война — Обществото се мобилизира около идеята за постоянна екзистенциална заплаха.
10. Презрение към слабите — Култ към силата, армията и победителя; слабостта се представя като морален порок.
11. Култ към героизма и смъртта — Саможертвата за държавата и войната се превръща в идеологически идеал.
12. Мачизъм и оръжейна култура — Милитаризмът и агресивната мъжественост са официалната култура.
13. Качествен популизъм — Властта претендира, че тя и лидерът изразяват истинската воля на народа
14. Новоговор — Специална военна операция, чужд агент, национален предател и др.
17:30 02.09.2026
51 Мич
17:30 02.09.2026
52 По-полека
17:31 02.09.2026
53 Азззззззз
17:31 02.09.2026
54 Не разбирам
Коментиран от #66
17:31 02.09.2026
55 Ама
До коментар #14 от "Чакам изказване от":нема да обиждаш Калас, тя е по умна от бербок ...
17:31 02.09.2026
56 Хихи
До коментар #25 от "оня с коня":коня ти така те е обяздил , че не ти е останало нищо в кратуната ...
17:33 02.09.2026
57 нннн
17:35 02.09.2026
58 Бай онзи
17:37 02.09.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Отровиха ги":Скрипал го отровиха директно МИ-6-ките❗
За НаХални пак те играха чрез съпругата и съветничката му❗
17:37 02.09.2026
60 Тиква
17:38 02.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 хихи
17:39 02.09.2026
63 Моряка
17:39 02.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Мишел
17:41 02.09.2026
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "Не разбирам":Не разбираш ли как звучи:
Вероятно, може би, предполагаме че ...
мислим че....
Какво да отричаш или опровергаваш❓
17:42 02.09.2026
67 ДрайвингПлежър
колко трябва да си кух да се ловиш на тая плява?
17:43 02.09.2026
68 Розовото пони зеля
17:44 02.09.2026