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Лавров обяви „край на германското културно присъствие”: Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“
  Тема: Украйна

Лавров обяви „край на германското културно присъствие”: Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“

3 Септември, 2026 07:01 1 561 36

  • лайпциг-
  • русия-
  • германия-
  • гьоте-
  • сергей лавров-
  • култура

Германските власти обвиниха Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли обвинението.

Лавров обяви „край на германското културно присъствие”: Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в страната, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон, посочи Ройтерс.

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Лавров каза, че Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург в отговор на германското решение за прекратяване на дейността на Руския дом в Берлин.

„Те умишлено предприеха тази стъпка – няма как да не са разбирали това – което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток.

По думите му германските културни центрове са продължили да работят „въпреки всички усложнения в отношенията ни със Запада, свързани с Украйна“.

Първият институт „Гьоте“ в Русия отвори врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.

Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори „много скоро“ на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон.

Германските власти обвиниха Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале. Руският президент Владимир Путин отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    39 3 Отговор
    Закривай!

    07:03 03.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 17 Отговор
    хм..Медведев вече щеше да е до Берлин

    Коментиран от #31

    07:03 03.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 От Отчаяние

    10 36 Отговор
    Какво да правят Монголите?!?
    Закривай

    07:10 03.09.2026

  • 6 АНГЛОСАКСИТЕ ТРУДНО ЩЕ ПРЕГЛЪТНАТ

    51 5 Отговор
    Шамарите, които ядат в окраина. Ще гледаме всекидневни провокации.

    07:12 03.09.2026

  • 7 Фръчилото

    7 35 Отговор
    Даа....2 дня в Киеве,..после тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон....
    Хихихихи

    Коментиран от #32

    07:13 03.09.2026

  • 8 Нима

    13 46 Отговор
    германците държат все още някакви културни институти в Русия!? Всички избягаха през глава от там, а германците държат културни институти!? Че трябваше самите руснаци да ги изгонят. Самите руснаци видяха, че нямат общо с културата на Европа. С талибаните от Афганистан обаче имат общо, със севернокорейците, дето ядят плъхове и корени, молейки се ден и нощ за вожда - дебелия Ким - също имат.

    Коментиран от #15

    07:13 03.09.2026

  • 9 Сер гейчо

    7 37 Отговор
    ще свърши самохвърлен от 8 мия етаж на някоя москквическа психиатрия

    07:13 03.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НЕучуден

    24 0 Отговор
    Правилно

    07:17 03.09.2026

  • 12 дядото

    25 0 Отговор
    това отдавна не е "тема украйна",а придвижване човечеството към неговия край - премислено и целенасочено

    07:19 03.09.2026

  • 13 СЕГАШНИТЕ ПОЛИТИЦИ В ЕВРОПА

    32 1 Отговор
    Упорито ни тласкат към голяма война с Русия. Едва ли вече някой си спомня, че конфликта в окраина започна със свалянето на самолет от украинците, за което запада дружно и веднага обвини Русия.

    07:21 03.09.2026

  • 14 Стоянчо Пуканката

    26 0 Отговор
    Най- добре е Русия да я закрие изцяло. От швабите полза никаква- икономически се спихнаха, благодарение на малоумните им политици наводниха Европа с пришълци-друговерци, с евро- то изискват като лимон по-слабите икономики(като родната), постоянно мислят разни провокации, нанасят икономическа вреда на Стария континент с невъзможността да си опазят енергийната инфраструктура(Северна поток, Зелени сделки и др.)..., абе, ако сложим чертата-минусите от съществуването на изпадналите алемани са повече от минусите.С две думи- безполезни хора.

    07:23 03.09.2026

  • 15 А твоите

    22 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нима":

    културни ценности са взети от Азис, Ватман Минчев, Киро Парапета, Асен Кокорчо... Не говори за култура, че се излагаш.. Чувал ли си за Чайковски, Достоевски...?

    07:24 03.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 СЛЕД КАТО ПОЖЕРТВАХА ОКРАИНА

    18 1 Отговор
    Новите ни приятели са подготвили Полша, Румъния и България.

    07:27 03.09.2026

  • 18 Някой

    14 1 Отговор
    Очаквано и правилно. След германските действия, това е просто реципрочен отговор.
    Най-добре би било двете държави да скъсат дипломатически отношения, след като не им останаха никакви други отношения.

    07:28 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Василеску

    12 1 Отговор
    Каквото (п)овикало, такова се обадило. Мерц с всякакви хватки и усилия се опитва да се спаси.

    07:34 03.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Всички русофили

    2 5 Отговор
    Мешка, вокзал и на фронта

    Коментиран от #29

    07:39 03.09.2026

  • 25 Оня

    3 1 Отговор
    Ами струва ми се че няма да закрият само института Гьоте! Закриването май ще повсеместно!

    Коментиран от #33

    07:39 03.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дежавю

    7 1 Отговор
    Дано германците да не допуснат да ги използват както преди 80 години да се бият с руснаците,не че могат този пат ще бъдат брутално смазани.Важното е да не повтарят грешките от преди 80 години.Но най важното остава за Русия да обърне внимание на тези които дърпат конците на Германия!

    07:41 03.09.2026

  • 28 Някой

    6 1 Отговор
    Естествени ответни мерки от същото естество. Немците да научат трети закон на Нютон, за равно по сила противодействие.

    07:41 03.09.2026

  • 29 Всички психясали дърти русофобни

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Всички русофили":

    алкаши - памперсите и в старческите домове за алцхаймери.

    07:41 03.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Основна цел на управляващите атлантически ястреби в Германия е да смачкат авторитета на Алтернатива за Германия в предстоящите избори. Лайпциг е избран като важен център от бившата ГДР, където симпатиите към Русия и носталгията по бившия Соц са силни. Жалка атлантическа демагогия и лицемерие - типични характеристики

    07:44 03.09.2026

  • 32 точка

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фръчилото":

    Те бяха там за тридена и на 12тият ден отидоха в Истамбул и Подписаха Мир!!!!! После Англия скъса договора , не Украйна. Също както Санстефано и Берлин!!!

    07:45 03.09.2026

  • 33 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Оня":

    Па се гътнАла.

    07:46 03.09.2026

  • 34 Угро-финските варвари

    2 1 Отговор
    получиха държава от шведското племе руси и взеха за столица Киев. Киевска Рус взе писмо и четмо от Дунавска България. Българи преведоха гръцките християнски книги на разбираем за дивия местен народ език. Москва Дивата (както самите руси са наричали Московията) открадна идентичността на Киевска Рус и се самопровъзгласи за Русия. Два века по-късно германските аристократи Петър и Екатерина и дошлите с тях десетки хиляди европейски архитекти, строители, инженери, занаятчии, земеделци, военни, администратори, дипломати, учени, учители, художници, композитори, търговци и работници превърнаха държавата в империя. През последните 110 години местните руски “патриоти” усилено рушат величието, което получиха от варяги, гърци, българи, германци, италианци, французи, белгийци, англичани, холандци и други европейци, връщайки се усилено към утро-финското си варварско минало.

    07:46 03.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:49 03.09.2026

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