Лавров обяви „край на германското културно присъствие”: Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“

Русия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в страната, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон, посочи Ройтерс.
Лавров каза, че Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург в отговор на германското решение за прекратяване на дейността на Руския дом в Берлин.
„Те умишлено предприеха тази стъпка – няма как да не са разбирали това – което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток.
По думите му германските културни центрове са продължили да работят „въпреки всички усложнения в отношенията ни със Запада, свързани с Украйна“.
Първият институт „Гьоте“ в Русия отвори врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.
Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори „много скоро“ на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон.
Германските власти обвиниха Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале. Руският президент Владимир Путин отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
07:03 03.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #31
07:03 03.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 От Отчаяние
Закривай
07:10 03.09.2026
6 АНГЛОСАКСИТЕ ТРУДНО ЩЕ ПРЕГЛЪТНАТ
07:12 03.09.2026
7 Фръчилото
Хихихихи
Коментиран от #32
07:13 03.09.2026
8 Нима
Коментиран от #15
07:13 03.09.2026
9 Сер гейчо
07:13 03.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НЕучуден
07:17 03.09.2026
12 дядото
07:19 03.09.2026
13 СЕГАШНИТЕ ПОЛИТИЦИ В ЕВРОПА
07:21 03.09.2026
14 Стоянчо Пуканката
07:23 03.09.2026
15 А твоите
До коментар #8 от "Нима":културни ценности са взети от Азис, Ватман Минчев, Киро Парапета, Асен Кокорчо... Не говори за култура, че се излагаш.. Чувал ли си за Чайковски, Достоевски...?
07:24 03.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 СЛЕД КАТО ПОЖЕРТВАХА ОКРАИНА
07:27 03.09.2026
18 Някой
Най-добре би било двете държави да скъсат дипломатически отношения, след като не им останаха никакви други отношения.
07:28 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Василеску
07:34 03.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Всички русофили
Коментиран от #29
07:39 03.09.2026
25 Оня
Коментиран от #33
07:39 03.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дежавю
07:41 03.09.2026
28 Някой
07:41 03.09.2026
29 Всички психясали дърти русофобни
До коментар #24 от "Всички русофили":алкаши - памперсите и в старческите домове за алцхаймери.
07:41 03.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Всъщност
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Основна цел на управляващите атлантически ястреби в Германия е да смачкат авторитета на Алтернатива за Германия в предстоящите избори. Лайпциг е избран като важен център от бившата ГДР, където симпатиите към Русия и носталгията по бившия Соц са силни. Жалка атлантическа демагогия и лицемерие - типични характеристики
07:44 03.09.2026
32 точка
До коментар #7 от "Фръчилото":Те бяха там за тридена и на 12тият ден отидоха в Истамбул и Подписаха Мир!!!!! После Англия скъса договора , не Украйна. Също както Санстефано и Берлин!!!
07:45 03.09.2026
33 На една пуйка ѝ се струвАло, струвАло
До коментар #25 от "Оня":Па се гътнАла.
07:46 03.09.2026
34 Угро-финските варвари
07:46 03.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дон Корлеоне
07:49 03.09.2026