Новини
Свят »
Румъния »
Румъния извика руския посланик във връзка с атаката с дронове на летището в Лайпциг
  Тема: Украйна

Румъния извика руския посланик във връзка с атаката с дронове на летището в Лайпциг

2 Септември, 2026 22:15 747 39

  • лайпциг-
  • румъния-
  • германия-
  • русия-
  • украйна

Румъния е солидарна с Германия и останалите европейски страни, които са се сблъсквали с "хибридни действия и провокации от страна на Русия"

Румъния извика руския посланик във връзка с атаката с дронове на летището в Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Русия в Букурещ ще бъде извикан в Министерството на външните работи в контекста на неуспешната атака с дронове на летището в Лайпциг през август, за която Германия обвини Русия, съобщи в мрежата Екс румънският външен министър Оана Цою, призовавайки за солидарност на европейско ниво, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"Решихме да извикаме посланика на Русия в Букурещ в Министерството на външните работи", написа Цою.

Още новини от Украйна

Тя подчерта, че Румъния е солидарна с Германия и останалите европейски страни, които са се сблъсквали с "хибридни действия, намеси и безразсъдни и настойчиви провокации от страна на Русия", и допълни, че Румъния е част от тези страни.

"След установяването от страна на германските власти, че Русия е отговорна за атаката с дронове срещу летището Лайпциг/Хале, действаме силно и съвместно като страни членки на ЕС и съюзници в НАТО", посочи още временният министър.

Тя добави, че отговорът на подобни действия ще бъде солидарен и координиран на европейско ниво.

"Нашето послание е ясно - няма да толерираме хибридните действия на Русия и ще отговорим единно. Няма да има безнаказаност. Възпирането означава да бъдем подготвени и да имаме волята да накараме агресора да плати", подчерта Цою.

Вчера германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец, предадоха световните агенции. Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции".

Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барабар

    35 8 Отговор
    Петкулеску с мъжете

    Коментиран от #5, #33

    22:16 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Граф Дракула

    34 5 Отговор
    Лайпциг в Карпатите ли е?

    Коментиран от #15

    22:20 02.09.2026

  • 4 По-лошите българи

    29 7 Отговор
    Подли, по-подли, най-подли, румунещи. Същата градация е и нагли.

    22:20 02.09.2026

  • 5 Европеец

    29 9 Отговор

    До коментар #1 от "Барабар":

    Смешковци ,смешковци..... Поредната мащабна хибридна атака срещу Русия.... Организирана от кликата на урсулата и компания.....

    22:20 02.09.2026

  • 6 Водач на молитви

    21 2 Отговор
    Колеги,някой знае ли ко стана с Мария Габриел?

    Коментиран от #16

    22:21 02.09.2026

  • 7 Дън Бай

    19 2 Отговор
    Цо-ю си го търси май? После "ох-ах".
    Явно на терена нещата не вървят добре за "желаещите".

    22:21 02.09.2026

  • 8 Ще бъде

    6 12 Отговор
    Изгонен в Блатистан.

    22:21 02.09.2026

  • 9 Уффф

    16 6 Отговор
    Очаквайте и нашите слуги да направят същото.

    22:22 02.09.2026

  • 10 Анонимен

    22 7 Отговор
    Не, по-добре да не "отговаряме единно". Ако Германия иска да воюва с Русия, нека да го прави самостоятелно. Защо прави провокации и намесва и останалите държави от ЕС?

    22:22 02.09.2026

  • 11 Румънски ли стана

    24 5 Отговор
    Лайпциг. Не знаех до сега

    22:23 02.09.2026

  • 12 Така де

    17 2 Отговор
    Ние пък ще извикаме украинския посланик, за всеки случай!

    22:25 02.09.2026

  • 13 БАРС

    15 7 Отговор
    ТОВА Е НЕМСКА ИЗМИСЛИЦА.ТЕ САМИ СА 7О НАПРАВИЛИ ЗА ДА ОБВИНЯТ РОСИЯ .ЗНАЧИ ПРЕЗ 1939 ГОДИНА СЪЩОТО НАПРАВИХА НЕМЦИТЕ ПРИ ХИТЛЕР.ИЗКАРАЛИ СА ОКОЛО 70 НЕМЦИ ОСЪДЕНИ НА СМЪРТ ,ОБЛЯКЛИ ГИ С ВОЕННИ НЕМСКИ УНИФОРМИ ТА ГИ ЗАКАРАЛИ НА ГРАНИЦАТА С ПОЛША И ГИ РАЗТРЕЛЯЛИ .ПОСЛЕ ИМ ПОСТАВИЛИ КАРАБИНИ ДО УБИТИТЕ ТЕЛА ,НАПРАВИЛИ СНИМКИ ИЗВИКАЛИ ЧУЖЛИ ПРЕСТАВИТЕЛИ ДА ВИДЯТ ЧЕ УЖ ПОЛЯЦИИЕ ГИ РАЗТРЕЛЯЛИ.ТА ПОВОДЪТ Е ГОТОВ ЗА ДА НАПАДНАТ ПОЛША.ПОЛОВИНАТА ВАРШАВА Е БИЛА СРИНАТА.А ПРОЧЕТЕТЕ ЗА МЕРЦ КОЙ ОТ РОДАТА МУ Е БИЛ ОФИЦЕР ОТ СС.С ЕДНА ЛУМА НИЩО ОЧУДВАЩО

    22:25 02.09.2026

  • 14 Все повече си проличава,

    19 3 Отговор
    атлантическата олигофрения. Уникално смахнати същества са очевидно.

    22:25 02.09.2026

  • 15 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Граф Дракула":

    Ako бе прочел малко и след заглавието щеше да разбереш че става въпрос за солидарност

    22:26 02.09.2026

  • 16 Свири

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Водач на молитви":

    някъде

    Коментиран от #28

    22:27 02.09.2026

  • 17 Терористю Ристю

    16 2 Отговор
    Интересно защо още не са извикали украинският посланик, да обясни, как так ще свалят граждански самолети в небето на Русия или те нямат полети до Русия?

    22:28 02.09.2026

  • 18 Не им е много лесно на руснаците

    18 4 Отговор
    Да се разправят с толкова психопати и откачалки главно от ЕС като дойчовците и сега Влахи

    22:28 02.09.2026

  • 19 Последния индианец

    6 19 Отговор
    Евала на Румъния , знае си интереса и действа като проевропейска държава , а не като руска подлога.

    Коментиран от #25

    22:29 02.09.2026

  • 20 Сами си правете изводите хора

    14 4 Отговор
    потвърдено е на 100% още преди 4 дни че "Семтекс" или пентаеритритол тетранитрат (PETN) които са били сред взривните вещества, използвани за въоръжаване на дрона са произведени в немски завод в Чехия под лиценза на НАТО. Кви руснаци, кви марсианци, кви пет лева .... то е ясно чия е "провокацията" нали ?

    Коментиран от #31

    22:31 02.09.2026

  • 21 Да извикат

    7 3 Отговор
    И американския за солидарност с Иран.

    22:31 02.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Краставите магарета се нарушават през 9 баира.Румъния, както и България, са били военни и политически съюзници на Адолф Хитлер във войната на Германия срещу народите на СССР,чиито вратове бяха извити от Червената армия в прекия и преносен смисъл. Явно е настъпва времето да се повтори упражнението да им държи влага и през следващите 100 години докато се възпроизвеждат.

    22:36 02.09.2026

  • 24 Нека да се пенят и да врякат атлантенцат

    5 2 Отговор
    Ние пък ще им хакнем едно вето и ще са до там

    22:36 02.09.2026

  • 25 Йовка,

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Последния индианец":

    Организацията ДЪРЖАВА, изключва варианта да е пронечия си, но това в Тролистан не сте чували.

    22:37 02.09.2026

  • 26 руската мечка

    2 11 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    22:38 02.09.2026

  • 27 Ами

    10 2 Отговор
    Що не извикаха украинския за северен поток, лицемери!

    22:39 02.09.2026

  • 28 На кавал

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Свири":

    ли или на флейта?

    22:42 02.09.2026

  • 29 1945

    2 5 Отговор
    Както е тръгнало, жив руснак няма да остане в Европа

    22:44 02.09.2026

  • 30 Ти да видиш

    1 3 Отговор
    Медвед днес заяви , че това което се е случило в Лайпциг е долнопробна манипулация и провокация, но че швабите всъщност заслужават директен руски удар по всички производствени предприятия произвеждащи оръжия за нацистите в Украйна както и по административния център на Берлин. Предупреди ги внимателно да се оглеждат следващия път като пътуват на гости при своето изчадие Зеленски с влак до Киев.

    22:45 02.09.2026

  • 31 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Сами си правете изводите хора":

    Няма те питам откъде имаш подобно Инфо щото почти сигурно си си го измислил,но да предположим че е така както казвашИтака :Ако Българин убие някого с Нож закупен от Германия,Полицията Германец ли ще търси да арестува при положение че разполага с ДНК-то на престъпника по ножа?Няма проблем че сте се скупчили няколко Кухавела тука пишещи с бизброй никове колко е голяма Любовта ви към Русия,проблемът ви е че си въобразявате че сте "Целия народ" и съответно Ваше Управление трябва да оглави България!Еса...бива ли тъй да се излагате на Публично място ааа?:)

    22:46 02.09.2026

  • 32 така

    3 1 Отговор
    Хайде и Митрофановна на килимчето, да пият по едно кафе.

    22:47 02.09.2026

  • 33 Христо Ботев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Барабар":

    "Смешен плач" - фейлетон.

    22:49 02.09.2026

  • 34 Като сте солидарни с фашистите

    2 1 Отговор
    Като путин метне атома по фашистите ше вземете ли от радиацията на фашистите да си я носите в румелингия🤣🤣🤣🤣🤣нали сте солидарни да им намалите малко от радиацията на фашистите🤣🤣🤣

    22:51 02.09.2026

  • 35 Нямат край

    1 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    22:55 02.09.2026

  • 36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 1 Отговор
    Да ходят да се оплакват на арменския поп. Русия са в правото си да правят такива удари защото тези държави подкрепят активно Украйна във войната срещу Русия.
    Всичко останало са лаладжийски истории.
    Мога да ви кажа, че най-егресивните русофоби в цяла Европа са някакви дърти, дебели и деградирали алкохолици, които ще пукнат на втория ден от сърдечен удар ако ги закарат на фронта.
    В момента Украйна се разпада. Русия умишлено си играе като котка с мишка, като голямото шоу е предвидено за идващата зима. Вече рафтовете на хранителните магазини са празни в големите градове на Украйна, а представяйте си какво ще бъде следащия януари, февруари и март.
    Много здраве от арменския поп.

    22:56 02.09.2026

  • 37 ДДТ за Путя

    1 0 Отговор
    А нашият миризлив Зелен чорап Гадев се крие като поммияр и прати неделника от парламента да говори шизо-глупости - вярвали на Германия, но не били сигурни дали пРосия е виновна. И.диоти на каишката на Мацква....

    22:58 02.09.2026

  • 38 Руският посланик

    1 0 Отговор
    го премести от левия в десния.

    22:58 02.09.2026

  • 39 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Защо това е лъжа?

    1. Как се преодолява зона на НАТО?

    Ако версията на разследващите е вярна, тя разкрива потресаващ пропуск в сигурността....База на НАТО, от която всеки ден излитат военни/цивилни самолети, би трябвало да има най-модерните системи за заглушаване на дронове....Или не трябва?🤔
    Фактът, че комерсиален или сглобен от подръчни материали дрон е успял да прелети, да влезе в строго охраняваната карго зона и да кацне необезпокояван до украински самолет, ще е грандиозен гаф за германските служби и ще влезне в учебниците.

    Физическият достъп

    Разследващите твърдят, че извършителите са действали от близка гора, където са монтирали антена на дърво....С га, колко човека вярват, че в периметъра на такова летище външни лица могат да извършват подобна "логистика", без да бъдат засечени от термокамери, патрули или датчици за движение? Някой вярва ли в Дядо Коледа?

    Следва продължение.....

    22:59 02.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания