Румъния извика руския посланик във връзка с атаката с дронове на летището в Лайпциг

Посланикът на Русия в Букурещ ще бъде извикан в Министерството на външните работи в контекста на неуспешната атака с дронове на летището в Лайпциг през август, за която Германия обвини Русия, съобщи в мрежата Екс румънският външен министър Оана Цою, призовавайки за солидарност на европейско ниво, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.
"Решихме да извикаме посланика на Русия в Букурещ в Министерството на външните работи", написа Цою.
Тя подчерта, че Румъния е солидарна с Германия и останалите европейски страни, които са се сблъсквали с "хибридни действия, намеси и безразсъдни и настойчиви провокации от страна на Русия", и допълни, че Румъния е част от тези страни.
"След установяването от страна на германските власти, че Русия е отговорна за атаката с дронове срещу летището Лайпциг/Хале, действаме силно и съвместно като страни членки на ЕС и съюзници в НАТО", посочи още временният министър.
Тя добави, че отговорът на подобни действия ще бъде солидарен и координиран на европейско ниво.
"Нашето послание е ясно - няма да толерираме хибридните действия на Русия и ще отговорим единно. Няма да има безнаказаност. Възпирането означава да бъдем подготвени и да имаме волята да накараме агресора да плати", подчерта Цою.
Вчера германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец, предадоха световните агенции. Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден.
Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции".
Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Барабар
Коментиран от #5, #33
22:16 02.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Граф Дракула
Коментиран от #15
22:20 02.09.2026
4 По-лошите българи
22:20 02.09.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Барабар":Смешковци ,смешковци..... Поредната мащабна хибридна атака срещу Русия.... Организирана от кликата на урсулата и компания.....
22:20 02.09.2026
6 Водач на молитви
Коментиран от #16
22:21 02.09.2026
7 Дън Бай
Явно на терена нещата не вървят добре за "желаещите".
22:21 02.09.2026
8 Ще бъде
22:21 02.09.2026
9 Уффф
22:22 02.09.2026
10 Анонимен
22:22 02.09.2026
11 Румънски ли стана
22:23 02.09.2026
12 Така де
22:25 02.09.2026
13 БАРС
22:25 02.09.2026
14 Все повече си проличава,
22:25 02.09.2026
15 Соломон
До коментар #3 от "Граф Дракула":Ako бе прочел малко и след заглавието щеше да разбереш че става въпрос за солидарност
22:26 02.09.2026
16 Свири
До коментар #6 от "Водач на молитви":някъде
Коментиран от #28
22:27 02.09.2026
17 Терористю Ристю
22:28 02.09.2026
18 Не им е много лесно на руснаците
22:28 02.09.2026
19 Последния индианец
Коментиран от #25
22:29 02.09.2026
20 Сами си правете изводите хора
Коментиран от #31
22:31 02.09.2026
21 Да извикат
22:31 02.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
22:36 02.09.2026
24 Нека да се пенят и да врякат атлантенцат
22:36 02.09.2026
25 Йовка,
До коментар #19 от "Последния индианец":Организацията ДЪРЖАВА, изключва варианта да е пронечия си, но това в Тролистан не сте чували.
22:37 02.09.2026
26 руската мечка
22:38 02.09.2026
27 Ами
22:39 02.09.2026
28 На кавал
До коментар #16 от "Свири":ли или на флейта?
22:42 02.09.2026
29 1945
22:44 02.09.2026
30 Ти да видиш
22:45 02.09.2026
31 оня с коня
До коментар #20 от "Сами си правете изводите хора":Няма те питам откъде имаш подобно Инфо щото почти сигурно си си го измислил,но да предположим че е така както казвашИтака :Ако Българин убие някого с Нож закупен от Германия,Полицията Германец ли ще търси да арестува при положение че разполага с ДНК-то на престъпника по ножа?Няма проблем че сте се скупчили няколко Кухавела тука пишещи с бизброй никове колко е голяма Любовта ви към Русия,проблемът ви е че си въобразявате че сте "Целия народ" и съответно Ваше Управление трябва да оглави България!Еса...бива ли тъй да се излагате на Публично място ааа?:)
22:46 02.09.2026
32 така
22:47 02.09.2026
33 Христо Ботев
До коментар #1 от "Барабар":"Смешен плач" - фейлетон.
22:49 02.09.2026
34 Като сте солидарни с фашистите
22:51 02.09.2026
35 Нямат край
22:55 02.09.2026
36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Всичко останало са лаладжийски истории.
Мога да ви кажа, че най-егресивните русофоби в цяла Европа са някакви дърти, дебели и деградирали алкохолици, които ще пукнат на втория ден от сърдечен удар ако ги закарат на фронта.
В момента Украйна се разпада. Русия умишлено си играе като котка с мишка, като голямото шоу е предвидено за идващата зима. Вече рафтовете на хранителните магазини са празни в големите градове на Украйна, а представяйте си какво ще бъде следащия януари, февруари и март.
Много здраве от арменския поп.
22:56 02.09.2026
37 ДДТ за Путя
22:58 02.09.2026
38 Руският посланик
22:58 02.09.2026
39 Ъъъ
1. Как се преодолява зона на НАТО?
Ако версията на разследващите е вярна, тя разкрива потресаващ пропуск в сигурността....База на НАТО, от която всеки ден излитат военни/цивилни самолети, би трябвало да има най-модерните системи за заглушаване на дронове....Или не трябва?🤔
Фактът, че комерсиален или сглобен от подръчни материали дрон е успял да прелети, да влезе в строго охраняваната карго зона и да кацне необезпокояван до украински самолет, ще е грандиозен гаф за германските служби и ще влезне в учебниците.
Физическият достъп
Разследващите твърдят, че извършителите са действали от близка гора, където са монтирали антена на дърво....С га, колко човека вярват, че в периметъра на такова летище външни лица могат да извършват подобна "логистика", без да бъдат засечени от термокамери, патрули или датчици за движение? Някой вярва ли в Дядо Коледа?
Следва продължение.....
22:59 02.09.2026