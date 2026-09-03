Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп обеща активно да агитира за републиканците

Доналд Тръмп обеща активно да агитира за републиканците

3 Септември, 2026 05:36 432 5

  • доналд тръмп-
  • избори-
  • кампания

Президентът е изправен пред нисък рейтинг на одобрение

Доналд Тръмп обеща активно да агитира за републиканците - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да води активна кампания в подкрепа на кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори през ноември, като заяви, че планира множество посещения в щати, където се очакват оспорвани надпревари, предаде Ройтерс.

По време на вечеря в Белия дом с републиканци от Конгреса Тръмп изтъкна досегашната си роля в предизборните кампании на партията и обеща натоварена програма през последния месец преди вота, подобна на тази от собствената му президентска кампания през 2024 г., посочи БТА.

„Ще бъда с вас на 100% чак до ноември“, каза Тръмп пред присъстващите, сред които бяха и републикански конгресмени от едни от най-оспорваните избирателни райони.

„Всичко се свежда до 35 надпревари. Ще видим дали можем да осигурим победа на всички“, добави той, имайки предвид изборите за Конгреса.

Президентът е изправен пред нисък рейтинг на одобрение на фона на недоволството на избирателите от войната с Иран и продължаващата инфлация. Това поражда тревога сред републиканците, които се опитват да запазят крехките си мнозинства в двете камари на Конгреса на изборите на 3 ноември, посочи Ройтерс.

Според проучване на Ройтерс/Ипсос, публикувано на 31 август, едва 33% от американците одобряват работата на Тръмп – най-ниското равнище в политическата му кариера и трети пореден месец, в който показателят остава на това ниво.

Войната с Иран наруши световните доставки на петрол, доведе до поскъпване на енергията в САЩ и задълбочи кризата с разходите за живот. Конфликтът навлезе в седмия си месец, без да се очертават непосредствени дипломатически усилия за прекратяването му. През последните дни Вашингтон и Техеран си размениха най-интензивните удари от юли насам, което отново засили опасенията от пълномащабна война.

През последните седмици Тръмп посети Тексас, където участва в събитие за набиране на средства за главния прокурор на щата Кен Пакстън, който се кандидатира за Сената. Президентът води кампания и в Южна Каролина за Дарлийн Греъм, която спечели балотаж на републиканските първични избори и през ноември ще се бори за мястото в Сената на покойния си брат Линдзи Греъм.

„Ще направя много посещения“, заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. Сред тях ще бъде и предизборна проява в Аляска в подкрепа на действащия сенатор Дан Съливан. Президентът каза още, че ще агитира и за „няколко губернатори“.

„Обичам губернаторите, но се интересуваме от Сената и от Камарата на представителите“, каза Тръмп.

Президентът вече се очаква да говори и в двете вечери на необичайния предизборен конгрес на Републиканската партия следващата седмица. Някои партийни представители свързват разширеното му участие с опасенията, че Националният комитет на републиканците може да изпита затруднения да привлече достатъчно членове и активисти на проявата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе стига

    1 1 Отговор
    С тоя театър..Избори и ала бала. И който и ще да е президент на фалиралата кравария, няма да може да я оправи. Видя се. Избрали, когото и да е, системата си е такава, с тях и без тях, има си банани и цените им растат. Войните си продължават и пожарите горят. Безумията си ги има.

    05:41 03.09.2026

  • 2 Величко

    0 0 Отговор
    А да , ето още един досадник ... Оффф ... , повръща ми се от него ...

    05:46 03.09.2026

  • 3 Това си има и опашка

    1 0 Отговор
    Иран е ударил „ключов обект“ в американска военна база, разположена в Кувейт, съобщи Press TV .

    05:49 03.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какъвто президента такава и държавата

    1 0 Отговор
    УПСкрайна
    Франция
    Америка
    Примери много

    05:52 03.09.2026