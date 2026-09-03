Германия смята, че ЕС издава твърде много туристически визи на руснаци

Германското правителство призова европейските си партньори да въведат по-строги ограничения за туристическите пътувания на руски граждани в Европейския съюз, съобщи ДПА, предаде БТА.
„Броят на издаваните визи – визи тип С за руски граждани, които искат да почиват в Европейския съюз – е твърде висок“, заяви вчера говорител на германското външно министерство в Берлин.
Той припомни за постигнато през 2022 г. споразумение в рамките на ЕС държавите членки да работят съвместно за намаляване на броя на издаваните краткосрочни визи от този тип.
По думите му договореността се прилага „с различна степен на строгост от различните държави“. Целта е в ЕС да могат да влизат единствено лица, които не представляват заплаха, допълни говорителят.
Изявлението идва ден след като германското правителство обвини Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището в Лайпциг и обяви ответни мерки.
Говорителят на външното министерство обясни и решението да бъде прекратена дейността на Руския културен институт в Берлин, известен като Руския дом.
„Вече връчихме предизвестието за прекратяване“, каза той. По думите му институтът ще преустанови дейността си в средата на следващата година.
Възможностите му за работа обаче ще бъдат ограничени още преди това, тъй като всички служители, командировани от Русия, ще бъдат задължени да напуснат Германия, заедно със служители на руското генерално консулство в Бон.
Заместник-говорителят на германското правителство Щефен Майер заяви, че Берлин е подготвен за евентуална реакция от страна на Москва на обявените предишния ден мерки.
„Същевременно приемаме, че Кремъл е разбрал вчерашния сигнал ясно и категорично. Тези хибридни атаки не постигат политическата си цел. В крайна сметка Русия вреди единствено на себе си“, каза Майер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 пешо
08:49 03.09.2026
3 Трол
08:50 03.09.2026
4 Пич
Методично режат клон след клон от дървото, което им поддържа икономиката!!!
Защото руснаците са от добрите туристи, които харчат много!
Коментиран от #24
08:50 03.09.2026
5 апък
08:51 03.09.2026
6 ДрайвингПлежър
08:51 03.09.2026
7 Ами
Германия е виновна и за ПСВ и за ВСВ и сега за ТСВ.
08:52 03.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вашето мнение
08:53 03.09.2026
11 ПО ТОЧНО
08:54 03.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Госあ
08:58 03.09.2026
14 Ако ..
Коментиран от #19
08:59 03.09.2026
15 Госта.
08:59 03.09.2026
16 Раша=С.Корея 2
09:00 03.09.2026
17 АГАТ а Кристи
09:00 03.09.2026
18 фашистката змия
09:01 03.09.2026
19 Тошо Сводката
До коментар #14 от "Ако ..":Само да падне Мала Токмачка.Към 2040.Ако има още живи руснаци в Украйна де.
09:01 03.09.2026
20 Русия при путин трябваше да стане
09:01 03.09.2026
21 Атина Палада
09:02 03.09.2026
22 Германците
09:03 03.09.2026
23 Българин
Коментиран от #31
09:03 03.09.2026
24 оня с коня
До коментар #4 от "Пич":Руснаците харчели много?Има СТОТИНА Руски граждани които харчат действително много и това са руски Олигарси и Висши Политици със Семействата си.Обикновеният Руски Мужик обаче няма как да харчи при положение че Русия е с Икономика колкото една Италия или Испания.
09:03 03.09.2026
25 Госあ
09:04 03.09.2026
26 Хахахаха
09:07 03.09.2026
27 Съгласен
Да се стоят в блатата!
09:07 03.09.2026
28 гост
Коментиран от #35
09:07 03.09.2026
29 Докато германците помагат на
09:09 03.09.2026
30 той
09:10 03.09.2026
31 Пич
До коментар #23 от "Българин":"им га виде на мама си"!? "Що ни се върна там да олекне на свето от простотата ти??"
09:10 03.09.2026
32 Анонимен
09:11 03.09.2026
33 Долу ЕС
09:12 03.09.2026
34 Червен кхмер
09:16 03.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хохо Бохо
09:20 03.09.2026