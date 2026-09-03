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Германия смята, че ЕС издава твърде много туристически визи на руснаци
  Тема: Украйна

Германия смята, че ЕС издава твърде много туристически визи на руснаци

3 Септември, 2026 08:47 598 36

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Берлин припомни за постигнато през 2022 г. споразумение държавите да работят съвместно за намаляване на броя на издаваните краткосрочни визи

Германия смята, че ЕС издава твърде много туристически визи на руснаци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германското правителство призова европейските си партньори да въведат по-строги ограничения за туристическите пътувания на руски граждани в Европейския съюз, съобщи ДПА, предаде БТА.

„Броят на издаваните визи – визи тип С за руски граждани, които искат да почиват в Европейския съюз – е твърде висок“, заяви вчера говорител на германското външно министерство в Берлин.

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Той припомни за постигнато през 2022 г. споразумение в рамките на ЕС държавите членки да работят съвместно за намаляване на броя на издаваните краткосрочни визи от този тип.

По думите му договореността се прилага „с различна степен на строгост от различните държави“. Целта е в ЕС да могат да влизат единствено лица, които не представляват заплаха, допълни говорителят.

Изявлението идва ден след като германското правителство обвини Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището в Лайпциг и обяви ответни мерки.

Говорителят на външното министерство обясни и решението да бъде прекратена дейността на Руския културен институт в Берлин, известен като Руския дом.

„Вече връчихме предизвестието за прекратяване“, каза той. По думите му институтът ще преустанови дейността си в средата на следващата година.

Възможностите му за работа обаче ще бъдат ограничени още преди това, тъй като всички служители, командировани от Русия, ще бъдат задължени да напуснат Германия, заедно със служители на руското генерално консулство в Бон.

Заместник-говорителят на германското правителство Щефен Майер заяви, че Берлин е подготвен за евентуална реакция от страна на Москва на обявените предишния ден мерки.

„Същевременно приемаме, че Кремъл е разбрал вчерашния сигнал ясно и категорично. Тези хибридни атаки не постигат политическата си цел. В крайна сметка Русия вреди единствено на себе си“, каза Майер.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пешо

    27 8 Отговор
    европа фалира

    08:49 03.09.2026

  • 3 Трол

    30 3 Отговор
    Трябва да се въведат повече туристически визи за африканци и араби.

    08:50 03.09.2026

  • 4 Пич

    28 4 Отговор
    Тези олигофрени са толкова безпомощни и объркани, че мъка да ти стане!!!
    Методично режат клон след клон от дървото, което им поддържа икономиката!!!
    Защото руснаците са от добрите туристи, които харчат много!

    Коментиран от #24

    08:50 03.09.2026

  • 5 апък

    9 2 Отговор
    Лавров е обещал на Мерц, че този път няма да Германистан с никой!

    08:51 03.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    24 3 Отговор
    Германия твърдо остава най-идиотизираната държава в подобието на съюз

    08:51 03.09.2026

  • 7 Ами

    21 2 Отговор
    Германците да спрат с хибридните лъжи. Тази лъжа е като онази хибридна немска лъжа, заради която почна ВСВ.
    Германия е виновна и за ПСВ и за ВСВ и сега за ТСВ.

    08:52 03.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    Магазинерите в големите бутици в германия знаят руски, понеже най-платежоспособните им клиенти са руснаци. Това не може да преживее германския нацист и българското жълтопаветно, което ходи на пазар в Димитровград

    08:53 03.09.2026

  • 11 ПО ТОЧНО

    14 1 Отговор
    НА ФАЛИРАЛАТА ЕуРОПА , САМО РУСЛИТЕ ВИЗИ ДА СА И ПРОБЛЕМА......... 😂🤦‍♂️🤦‍♀️🤷‍♂️🤣🤣🤣

    08:54 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Госあ

    10 0 Отговор
    Ето това е ЕС, с две световни войни швабата не можа да сложи ръка върху Европа, щото и напукаха т@п@та каска, обаче с тоо съюз от който англичаните хитро се махнаха, немчугите си разиграват коня, както си искат с помощта на краварника разбира се! Срам за франсетата и италианците, бай дъ Уей.

    08:58 03.09.2026

  • 14 Ако ..

    7 4 Отговор
    Западна Европа бъде унищожена ще настъпят щастливи дни за света . Създателите на две световни войни трябва да нямат думата !

    Коментиран от #19

    08:59 03.09.2026

  • 15 Госта.

    1 0 Отговор
    Въпрос, може ли да се денонсира договора "4+2"???

    08:59 03.09.2026

  • 16 Раша=С.Корея 2

    3 3 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!

    09:00 03.09.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор
    Тук не търпят друго мнение, освен проруско

    09:00 03.09.2026

  • 18 фашистката змия

    6 2 Отговор
    вече умира и хапе на посоки - трагикомична гледка..

    09:01 03.09.2026

  • 19 Тошо Сводката

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ако ..":

    Само да падне Мала Токмачка.Към 2040.Ако има още живи руснаци в Украйна де.

    09:01 03.09.2026

  • 20 Русия при путин трябваше да стане

    1 3 Отговор
    500-600 милиона руснаЧета

    09:01 03.09.2026

  • 21 Атина Палада

    0 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    09:02 03.09.2026

  • 22 Германците

    5 1 Отговор
    отново са употребени за нуждите на алчните евреи! "Че ги ручат жабетата"...

    09:03 03.09.2026

  • 23 Българин

    2 6 Отговор
    И една виза за руснак е много !!! Крепостните нямат място тук !

    Коментиран от #31

    09:03 03.09.2026

  • 24 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Руснаците харчели много?Има СТОТИНА Руски граждани които харчат действително много и това са руски Олигарси и Висши Политици със Семействата си.Обикновеният Руски Мужик обаче няма как да харчи при положение че Русия е с Икономика колкото една Италия или Испания.

    09:03 03.09.2026

  • 25 Госあ

    2 1 Отговор
    И тоя път, като пукат отново каските на скапаните шваби, да ги напукат завинаги.

    09:04 03.09.2026

  • 26 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Изобщо да не пускат рашите в "прогнилия" запад.

    09:07 03.09.2026

  • 27 Съгласен

    0 3 Отговор
    Руснаците нямат място в Европа!
    Да се стоят в блатата!

    09:07 03.09.2026

  • 28 гост

    3 5 Отговор
    Руската зараза трябва да се ограничи максимално,..вън тези крепостни от европейската цивилизация....там...в блатото.

    Коментиран от #35

    09:07 03.09.2026

  • 29 Докато германците помагат на

    3 2 Отговор
    укрофашистите,то те ще бъдат легитимна цел на Русия!

    09:09 03.09.2026

  • 30 той

    2 0 Отговор
    Наближават избори в Германия, и сега управляващите искат да се говори за украинският дрон, а не защо икономиката буксува от наложените санкции на Русия

    09:10 03.09.2026

  • 31 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    "им га виде на мама си"!? "Що ни се върна там да олекне на свето от простотата ти??"

    09:10 03.09.2026

  • 32 Анонимен

    5 0 Отговор
    Пука им на руснаците - ще отидат в друга европейска държава, ако толкова им е нужно. И без това Германия запада все повече и квалифицираните имигранти я напускат.

    09:11 03.09.2026

  • 33 Долу ЕС

    3 0 Отговор
    ами спрете им визите, ние пък ще ги махнем напълно за руснаци, искаме ги за туристи както посоедните 70 г, откак ни нкаархте да ги наритаме сме с 600 хил годишно назад и ако хотелиер и ресторантьор каже че не е вярно, е глупак и заслужава да фалира

    09:12 03.09.2026

  • 34 Червен кхмер

    0 1 Отговор
    Крайно време е ЕС да затвори границите за монголоидните нацисти

    09:16 03.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    То и на меркелица бабата се беше подготвила със сребърно, златно и порцеланено цукала ама се на ака в гащите, когато дойде руснака

    09:20 03.09.2026

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