Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Галина Николаева живее в Рига от края на 1950-те години. Пристигнала в Латвия като дете, учила, омъжила се, родила дъщеря. Жената взела руско гражданство само за да може да посещава майка си от другата страна на границата без виза. Междувременно майката починала, а паспортът се превърнал в проблем за Галина.
През лятото тя получила писмо от Управлението по гражданство и миграция – че трябва да напусне страната. Такива писма са били разпратени на 841 руски граждани, живеещи в Латвия. Всички те не са взели изпита по латвийски език или пък не са успели да подадат документи за удължаване на жителството.
Списъкът сега съдържа около 500 души
„Знаех, че ще ми се наложи да замина и ето че този момент дойде“, споделя Галина пред ДВ. Жената признава, че латвийският език ѝ е труден и сложен. „Много съм уморена. На моята възраст вече е трудно да учиш и да полагаш изпити.“ Все пак тя има късмет – съпругът ѝ успял да вземе изпита и семейството, както казват юристите, ще може да остане – законът не допуска разделянето на съпрузи.
Ситуацията на тези, които не са изпълнили изискванията на миграционните служби, е съвсем различна. По данни на властите, през октомври списъкът за депортиране е бил актуализиран и сега в него има около 500 руски граждани. Някой са успели да удължат жителството си, други са напуснали страната доброволно. И не е известно още колко руснаци подлежат на депортиране с конвой. От миграционната служба изясняват местонахождението им, за да решат какви да са следващите действия спрямо тях.
10 000 руснаци вече са напуснали Латвия
Законът, изискващ от гражданите на Русия да докажат владеенето на латвийски език на ниво А2, влезе в сила, скоро след като Русия нахлу в Украйна. От изпита бяха освободени само хората над 75 години и тези, които имат сериозни здравословни проблеми. Първо ставаше дума за почти 25 000 руски граждани, подлежащи на проверка в съответствие с новите изисквания за оставане в Латвия. Повечето от тях изпълниха изискванията, включително за езиковите познания, и получиха жителство.
В края на 2024 година латвийски власти споменаваха възможната депортация на 1167 граждани на Русия след което обаче цифрата намаля до 841 души, а сега са около 500. Те първо ще получат препоръка да напуснат Латвия доброволно, след което властите ще извършат повторна проверка – и само при неизпълнение на изискванията ще започне процедура по депортация. Хората ще трябва с конвой да бъдат отведени до някой от граничните пунктове, където ще бъдат предадени на руската страна.
Предстои обаче първо да се изясни каква част от тези 500 души все още се намира в Латвия. „Трябва да разберем колко са заминали, колко все пак са подали документи, колко вероятно вече не са сред живите“, заяви представителката на Управлението по гражданство и миграция на Латвия Мадара Пуке. Така че крайният брой на подлежащите на депортация ще бъде още по-малък. Но междувременно страната е била напусната от около 10 000 руснаци. Някои са заминали за Русия , други – за държави от Шенгенската зона. През 2022 година в Латвия са живеели 51 000 руски граждани, през лятото на 2025 – вече само 41 000.
Руският паспорт значи лоялност към Кремъл
Политиците от партията „Национално обединение“, инициирали поправките в Закона за имиграцията, първоначално обясняваха новите правила с необходимостта да се утвърдят позициите на латвийския език, да се създаде единно информационно пространство и да се постигне интеграция на обществото. „Трябва да се отнасяме еднакво към всички граждани на трети страни. Който иска да остане в Латвия – да научи езика и да стане част от обществото“, каза пред ДВ депутатът от „Националното обединение“ Артурс Бутанс. „Научаването на езика е въпрос на уважение към страната, в която живееш“, допълни неговия съпартиец евродепутатът Рихардс Колс.
През февруари 2024 година Конституционният съд в Рига обяви, че наличието на руски паспорт у резидентите в Латвия „създава рискове за националната сигурност“, тъй като те „са решили да установят отношения на лоялност и солидарност с Русия, ставайки нейни граждани“. Съдът потвърди, че новите правила съответстват на конституцията в страната, отбелязвайки, че геополитическата ситуация в района на Балтийско море е под влиянието на „агресивната военна и хибридна активност на Русия “.
Руската пропаганда използва езиковата кампания в Латвия
Темата стана една от централните в руския политически дневен ред. Руските политици и пропагандисти обвиниха латвийските власти в краен национализъм и преследване на руските граждани за „инакомислие“. Като пример се посочва случай с възрастна двойка – 75-годишна поетеса и съпругът ѝ били „изгонени“ заради отказа си да потвърдят своята „лоялност“, въпреки успешното преминаване на езиковия тест.
Латвийското министерство на външните работи опроверга тези публикации, наричайки ги „лъжа и пореден пример за руска пропаганда“. От ведомството изтъкнаха, че не е била издавана заповед за екстрадиране на поетесата. „Затова и този факт, и сюжетът като цяло са измислени“, казват от пресслужбата на министерството.
Автор: Евгений Дюк
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СИВ
Коментиран от #3, #17, #50, #124, #129
07:10 13.11.2025
8 Гончар Романенко
ул. Граф Игнатиев--на Наси Пелоси.,
храм Александър Невски--на Игнаций Лойола и т. н
07:16 13.11.2025
12 Здравко
Коментиран от #128
07:17 13.11.2025
13 Аз само да кажа.....
07:17 13.11.2025
15 Някой
Ако това го прилагаха към американци, САЩ нямаше много да се бавят, с щяха да организират поредното налагане на демокрация със сила. Под бурните аплодисменти на "международната общност".
Коментиран от #39, #44
07:18 13.11.2025
17 Така се нарушава
До коментар #1 от "СИВ":Хартата за правата на човека на ООН по политически причини.
Коментиран от #34, #115
07:19 13.11.2025
18 В В.П.
Коментиран от #29
07:19 13.11.2025
19 Тия
07:19 13.11.2025
22 Хахахаха
До коментар #5 от "Стига с тия":Ба стун, не е ли точно путлера, който принудително сменя паспортите на хората в окупираните райони? От къде ви намират такива копейки?
07:24 13.11.2025
24 При това,
07:25 13.11.2025
25 Тити
Коментиран от #101
07:25 13.11.2025
27 защо
Възродителен процес!
Само, дето вече е демократичен.
Коментиран от #106
07:26 13.11.2025
28 В В.П.
Коментиран от #40, #47
07:27 13.11.2025
29 Хахахаха
До коментар #18 от "В В.П.":Написано е на руски, защото го пишат руснаци! Руснаците са написали - ПУТИН УБИЙЦА!
07:27 13.11.2025
30 Мишел
07:28 13.11.2025
32 В В.П.
Коментиран от #42
07:28 13.11.2025
33 Ветеран от Протеста
Коментиран от #53
07:29 13.11.2025
34 Хахахаха
До коментар #17 от "Така се нарушава":Нищо не се нарушава. Всяка държава си определя законите, а рашата нито е в Шенген нито в ЕС та техните граждани да имат право да живеят постоянно в тези съюзи! На каква база с руски паспорт живеят постоянно в ЕС?
Коментиран от #43
07:29 13.11.2025
37 В В.П.
07:31 13.11.2025
38 Кривоверен алкаш
Коментиран от #49, #108
07:31 13.11.2025
39 Хахахаха
До коментар #15 от "Някой":Точно за това се гонят! За да не влиза след това! Украйна просто закъсня с това, а и не очакваше че путлера ще направи война в 21 век! Тези руснаци всъщност не чакат рашата да ги асвабаждава. Те са там, защото не искат да са в раша. Вие не го ли разбрахте това? Който иска в раша се е прибрал в раша! Тези които живеят в Латвия не искат някой да ги асвабаждава, те за това са в Латвия, а не в раша.
Коментиран от #56
07:32 13.11.2025
40 Момчил
До коментар #28 от "В В.П.":Един милиард пъти е по - добре имаш за съжители цигани отколкото руснаци
07:33 13.11.2025
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието
07:33 13.11.2025
42 гост
До коментар #32 от "В В.П.":.....пумяри......ако срещна учителят ти по бълг.език и литература,такъв лобут ще му сложа......
07:34 13.11.2025
43 Хи ха хо ,
Коментиран от #52, #66, #133
07:34 13.11.2025
44 Крали Марко
До коментар #15 от "Някой":За да получиш " иншурънс" във Великобритания е необходимо да знаеш Английски език и го получаваш в личен разговор на английски език в Общината .Така трябва да бъде и в България,за всички,които искат да живеят,да купуват жилища и работят в България ,не само за руснаците ...А Най- вече за тях !!!
07:35 13.11.2025
49 Хахахаха
До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":Ама той путлера не иска те да напускат Украйна. Той иска те да живеят в Украйна, за да може уж да ги асвабаждава! Не че им е трябвало тяхното асвабаждение, но на путлера му трябва територията! Хората по принцип не му трябват! Или му трябват, ама само за месо. В Донбас мъжко население не е останало. Така ги асвабади.
50 Довчера
До коментар #1 от "СИВ":Пищяхте за демокрация, за правата на човека.
Като превзехте демокрацията станахте диктатори
07:37 13.11.2025
51 Как
07:38 13.11.2025
52 Хахахаха
До коментар #43 от "Хи ха хо ,":Къде пише, че са с двойно? Я дай да видим горе, къде пише?
Коментиран от #121
07:38 13.11.2025
53 Защото
До коментар #33 от "Ветеран от Протеста":Ами щото са малаумни унтерменшен.
07:38 13.11.2025
54 Василеску
07:38 13.11.2025
55 Верно било.
Коментиран от #58
07:41 13.11.2025
56 Ха-ха-ха
До коментар #39 от "Хахахаха":.Може би ще посъветваш и българското правителство да изгони например турскоговорящите у нас. .
Коментиран от #60, #81, #152
07:42 13.11.2025
58 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #55 от "Верно било.":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
07:44 13.11.2025
60 Хахахаха
До коментар #56 от "Ха-ха-ха":Ами ако са с само с турски паспорти, те нямат право да живеят в България! В България живеят турци с български паспорти и български граждани!
Коментиран от #85
07:45 13.11.2025
61 Последния Шоп
Коментиран от #84
07:46 13.11.2025
62 М да
07:46 13.11.2025
64 Те своя език не знаят
07:48 13.11.2025
65 Хахахаха
До коментар #57 от "А защо":А защо мятаме руски знамена на български празници? Български знамена нямаме ли?
07:48 13.11.2025
66 Хахахаха
До коментар #43 от "Хи ха хо ,":Пич, дай да видим, къде пише, че руските граждани са с двойно гражданство? Давай намери го? На каква база руски граждани, ще живеят в ЕС?
07:50 13.11.2025
67 Иван
07:50 13.11.2025
68 Пак ли фашисти
07:51 13.11.2025
69 Може да е за тяхно добро,
Коментиран от #70
07:51 13.11.2025
70 Хахахаха
До коментар #69 от "Може да е за тяхно добро,":Те ако не ги изселят, пак могат да са в разруха! Проблема е, че и ние копейките от България не изселваме и могат да ни докарат разруха!
Коментиран от #137
07:53 13.11.2025
71 Защо, защо....
Коментиран от #73
07:54 13.11.2025
72 Пиночет
07:55 13.11.2025
73 Хахахаха
До коментар #71 от "Защо, защо....":Така е. Рус-Наци!
07:55 13.11.2025
74 Гнилата ябълка ченалова
07:57 13.11.2025
75 гдфгфдг
07:57 13.11.2025
76 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
07:57 13.11.2025
77 Онегавон
07:57 13.11.2025
79 Това показва
08:01 13.11.2025
80 Гошо
Коментиран от #90
08:01 13.11.2025
81 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #56 от "Ха-ха-ха":сАМО ЧЕ ТУРСКОГОВОРЯЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗНАЯТ И БЪЛГАРСКИ И СЕ ОПРАВЯТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРСКИ.. ЗА РАЗЛИКА ОТ РУСНАЦИТЕ В лАТВИЯ, КОИТО ЦЯЛ ЖИВОТ СА ЖИВЕЛИ ТАМ, АМА НЕ ЗНАЯТ БЪКЕЛ ЛАТИШКИ. СХВАЩАШ ЛИ РАЗЛИКАТА..?
Коментиран от #87
08:01 13.11.2025
82 И защо Путин
Живееш над 70 год в една държава, а не говориш езика им!
Тоя Дюдук щом е в дойчето, то ясно какъв ще е! Като наш Ристю Грозев!
08:02 13.11.2025
83 Какво?
Коментиран от #94, #153
08:02 13.11.2025
84 Гошо
До коментар #61 от "Последния Шоп":В Казахстан, Киргизстан и Туркменистан руският го водят втори официален език,да. Но така те са решили. В Узбекистан примерно не е така и младите хора учат и говорят много английски. Предимно руски туристи имат в бившите републики на СССР и всички без узбеките се г.зят на руснаците просто.
Коментиран от #127
08:06 13.11.2025
85 Ха-ха-ха
До коментар #60 от "Хахахаха":А дали тази жена живееща в Латва от 1950 г не е имала латвийски паспорт? Мъжът и имал пък тя нямала, хайде де? Ами децата и? В ЕС защо държат толкова мигранти без гражданство, че дори им плащат за престоя.
Коментиран от #89
08:06 13.11.2025
86 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #63 от "Тйху бе простаК!":ТАКА ДЕ
😝
В КОЛОНИИТЕ СЕ ПИШЕ НА ЕЗИКА НА ГОСПОДАРИТЕ
🤣😆🥺
08:07 13.11.2025
87 Пълни глупости
До коментар #81 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":На теб драги, известно ли ти е, че в БГ в райони като Търговище, Шумен, Разград, кърджали има цели населени места, където няма един човек да говори български, че даже и кметовете сричат!?
Училища- няма. Зиганите са също, като турците!
България има огромен проблем! С една дума потъваме!
Коментиран от #105
08:07 13.11.2025
88 Да обясня на DW, защо!
Защото след загубата и унижението на запада в Украйна, Русия трябва да бъде предизвикана пак! Без враг НАТО става излишно! А там далаверата е с пъти по-яка от ваксите!
Ескалират с Латвия, защото е в НАТО!
А за латвийците им пука също колкото и за украинците!
Коментиран от #122
08:08 13.11.2025
89 Хахахаха
До коментар #85 от "Ха-ха-ха":Ами а де! За 50 години едни документи не може да си оправи и езика да научи! Ами така е! Обратно в раша! Всяка държава трябва да мисли за националната си сигурност. Само България не мисли и оставя хора подкрепящи вражеска държава, която ни е обявила за враг, да щъкат свободно!
Коментиран от #96, #138, #151
08:10 13.11.2025
90 Ха-ха-ха
До коментар #80 от "Гошо":Така е , но кой ще и плаща пенсията ако отиде в Русия. Цял живот е живяла работила и плащала данъците си в Латвия и сега я гонят, защо? Че говорила на руски.
Коментиран от #95
08:11 13.11.2025
91 Кит
Белгия дори е поискала няколко десетки от тези нечовеци, за да ги изложи в зоологическите си градини.
Коментиран от #100
08:11 13.11.2025
92 Демократ
08:13 13.11.2025
93 Факт
08:13 13.11.2025
94 Ами
До коментар #83 от "Какво?":в щатите е пълно с хора, които не знаят английски , а си живеят десетилетия там...нещо да кажеш?
Коментиран от #134, #143
08:13 13.11.2025
95 Хахахаха
До коментар #90 от "Ха-ха-ха":Те не я гонят! Те и дават избор, да вземе изпита и да си оправи документите! Как да живее с руски паспорт в ЕС за постоянно?
Коментиран от #113
08:14 13.11.2025
96 Ха-ха-ха
До коментар #89 от "Хахахаха":Ами много от нашите турскоговорящи не могат да говорят български. Дори някои от тези дето са депутати в НС.
Коментиран от #144
08:14 13.11.2025
97 факуса
08:14 13.11.2025
98 висша раса :)))
Коментиран от #119
08:15 13.11.2025
99 Бай Араб
08:15 13.11.2025
100 И кво
До коментар #91 от "Кит":Хем атракцион,хем Белгия ще печели от входна такса.
Му ха ха ха.
08:16 13.11.2025
101 1234
До коментар #25 от "Тити":ами никога ревльо,айде иди да плачеш в банята
08:16 13.11.2025
102 Ха-ха-ха
08:17 13.11.2025
103 Новият фашизъм
08:17 13.11.2025
104 Я пък тоя
Простотия до шия!
Има доста руснаци които са с руски паспорти и мразят Путин, има и руснаци които се бият на страната на Украйна.
Паспорта е само късче хартия.
Дявола когато си нямал работа си посипал пишката с мокър пясък.
08:18 13.11.2025
105 Оди у русиа
До коментар #87 от "Пълни глупости":С латвийските руснаци.На хубавото.
08:18 13.11.2025
106 1234
До коментар #27 от "защо":руснаците си живеят и работят и нищо не правят освен,че са руснаци,а турския етнос бе подлъган за искане автономия,което доведе до въпросния процес
08:19 13.11.2025
107 Ицо
08:20 13.11.2025
108 факуса
До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":донбас е прехвърлен към осрайна,ама четете малко повече
Коментиран от #110, #114
08:21 13.11.2025
109 Хахахах
Коментиран от #111, #117
08:23 13.11.2025
110 Обтегач
До коментар #108 от "факуса":Изправям криви русофилски кратуни..
08:24 13.11.2025
111 Да,
До коментар #109 от "Хахахах":чрез господарят ти Путлер
Коментиран от #130
08:24 13.11.2025
113 Ха-ха-ха
До коментар #95 от "Хахахаха":А защо да не може да живее с руски паспорт в ЕС? С турски може, с американски може, с израелски може? Не съм чул ЕС да е обявил война на Русия. Имаме думи "антисемитисъм" и "расизъм" смятаме това за лошо но когато се проявява "антирусизъм" е нещо добро така ли. Куде са принципите на демокрацията и човешките права с които толкова се гордее запада?
Коментиран от #150
08:26 13.11.2025
114 Копеи не философствай!
До коментар #108 от "факуса":Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!
08:26 13.11.2025
115 А твоят господар
До коментар #17 от "Така се нарушава":Кремълското Джудже Путин , което ще остане в историята като най-голямата гротеска на лидер и водач, довел до унищожението на милиони семейства и домове, колко харти и разпоредби на Международното право е нарушил до момента, бе ка у н ?
08:27 13.11.2025
116 Дон Дони
08:28 13.11.2025
117 ХЕРА
До коментар #109 от "Хахахах":Това е положението.Зле за рашковците,още по-зле за копейките.
08:28 13.11.2025
118 Данко Харсъзина
08:29 13.11.2025
119 Ха-ха-ха
До коментар #98 от "висша раса :)))":Повечето от тези години официалният език в тази държава е бил руския.
Коментиран от #131
08:30 13.11.2025
120 Слуга на дявола
08:30 13.11.2025
121 Функционална неграмотност
До коментар #52 от "Хахахаха":при четене на текст: Още в първия абзац (ако знаеш какво е това) пише, че жената е на 75 години, родена е там и съответно е с латвийско гражданство. След отделянето на Латвия от СССР си е взела и руски паспорт, за да си посещава роднините си в Русия безвизово.
08:30 13.11.2025
122 Продажните лицемери от DW
До коментар #88 от "Да обясня на DW, защо!":хитричко премълчават, че една от причините за "непредизвиканото пълномащабно" в Укракна не бе руското население в украйна, а терора над него! И това нямаше нищо общо с народа на Украйна, а с назначените му политици, и със шепа арийски нацита.
Сега миротворците разработват същата схема в Латвия, без латвийския народ да има нещо общо с това. А пак назначени политици и шепа арийски нацита.
08:31 13.11.2025
123 стоян георгиев
08:33 13.11.2025
125 Данко Харсъзина
08:33 13.11.2025
126 Защото
08:35 13.11.2025
127 Ха-ха-ха
До коментар #84 от "Гошо":Това да имаш добри съсетски отношения ти го наричаш гъзене?
08:36 13.11.2025
128 Иве
До коментар #12 от "Здравко":В Елените вероятно са дошли легално с виза, а тия в Прибалтика са окупатори и колонизатори.
08:37 13.11.2025
129 Тома
До коментар #1 от "СИВ":Тука батко ще слушаш новини на майчин език и ако руснаците не бяха ни освободили щеше да имаш и фес
Коментиран от #136, #146
08:37 13.11.2025
130 Орк
До коментар #111 от "Да,":Недей да приписваш на Путин чисто европейски продукт. Европа -гнездо на фашизма.
08:37 13.11.2025
131 ПростаК!
До коментар #119 от "Ха-ха-ха":Когато Латвия е била в границите на руската империя (кочина) и СССР (кочина)латвийският е бил забранен.Чети !
А сега изчезни!
08:38 13.11.2025
132 Спас
08:39 13.11.2025
133 Еест
До коментар #43 от "Хи ха хо ,":От Прибалтика гонят руснаци настанили се след съветската окупация без местно гражданство и които отказват да научат езика (изискване да придобият гражданство). Руснаци които са живяли там преди съветската окупация си имат гражданство.
Както обикновено разпространявате лъжи и манипулации.
08:44 13.11.2025
134 Ха-ха-ха
До коментар #94 от "Ами":Не само това. В квартали където живеят предимно хора от една етност надписите са предимно на езикака на съответната едностранно. В много от предприятията мениджърите учат испански за да могат да контактуват с работниците си.
08:45 13.11.2025
135 Факти
Коментиран от #142
08:46 13.11.2025
136 Рабфак
До коментар #129 от "Тома":Фесовете в Турция са ги забранили преди 100 години. Май вие сте мераклии да носите фесове.
Да речем, че руснаците са ни оквободили, това според вас ем дава право да поробят други 200 нарада, така ли?
Коментиран от #148
08:46 13.11.2025
137 Да бе
До коментар #70 от "Хахахаха":и да не забравиш да премахнеш всички църкви и паметници - Руската църква, Александър Невски, Александър II, Докторски и Руски паметници, Шипка - всичко построено и проектирано от руснаци. И да не забравиш да преименуваш булеварди на Пеевски и Борисов. Това е твоят свят и светът на твоите деца - без всичко руско.
08:46 13.11.2025
138 Нация
До коментар #89 от "Хахахаха":Ами там пт 1939 до 1991г се говореше само на руски език. Отделно им бяха направили завод за микробуси които целия СИВ и не само купуваше както и заводи за бяла техника и електроника и бяха добре. Имаха и революционна слава. Това няма голямо оправдание но те се опитват да си запазят. Нацията защото и те са на изчезване като нас че и по бързо. Но с този закон може би ще ускорят процеса. Този език е труден и не виждам много желаещи
08:47 13.11.2025
139 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним
08:47 13.11.2025
140 Наташките от Латвия
Не искат във великата си матушка да ходят!
08:47 13.11.2025
141 чикчирик
08:47 13.11.2025
142 Гледай си
До коментар #135 от "Факти":Пеевски и да не ти пука за руснаците. Те ще се оправят
08:48 13.11.2025
143 Ха ха ха ха
До коментар #94 от "Ами":Работа на американците. Тръмп обаче е против. И вече изгони половин милион испаноговорящи.
08:48 13.11.2025
144 Хахахаха
До коментар #96 от "Ха-ха-ха":ДА НО СА С БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО (НЯМАМ ПО-ГОЛЕМИ БУКВИ ДА ТИ ГО НАПИША). В Латвия рашите са с руски паспорти, какво не разбра? Когато си вземат латвийски, си остават в Латвия.
08:48 13.11.2025
145 Каунь
08:48 13.11.2025
146 Да разбираме,че прадядо ти
До коментар #129 от "Тома":е носил фес,подлого?!
08:49 13.11.2025
147 Zахарова
Как пък един българин не дойде да се бие за Путин, само плямпате
08:50 13.11.2025
148 Поробването в момента ти се случва
До коментар #136 от "Рабфак":само, че от тези дето анатемосват руснаците, за да блееш там и да не осъзнаваш какво ти се случва.
08:50 13.11.2025
149 Пенчо
08:51 13.11.2025
150 Хахахаха
До коментар #113 от "Ха-ха-ха":Ами това го определя държавата бе ейййй! В малко държави, чужди граждани имат право да живеят постоянно! Ние също нямахме право да живеем в държава от Европа, преди да влезем в Шенген и ЕС, без оправени документи! Ти в крайна сметка, не си гражданин на тази държава, като нямаш гражданство!
08:52 13.11.2025
151 Каква "националната си сигурност" бе?
До коментар #89 от "Хахахаха":Швейцарците на швейцарски ли си говорят? Ооох отиде им националната сигурност:)
Същото положение бе и в украйна! Унгарци, румънци, поляци, българи ...! И руснаци, но не в това е проблема, а че бяха тероризирани.
Бандеровците опитаха и с унгарци, румънци, поляци, българи ..но ЕС се намеси
08:53 13.11.2025
152 хаха
До коментар #56 от "Ха-ха-ха":Те турците в България не са от миналата година в България като руснаците,а са от векове в България
08:53 13.11.2025
153 Факти
До коментар #83 от "Какво?":Руснаците са рядко прости. С десетилетия не могат да научат български, който е основата на собствения им език. До мен на квартира живее едно момче сириец. От три години е в България и говори правилен български език.
08:53 13.11.2025