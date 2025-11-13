Новини
Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

13 Ноември, 2025

Изтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната. В момента тях започват да ги депортират.

Deutsche Welle

Галина Николаева живее в Рига от края на 1950-те години. Пристигнала в Латвия като дете, учила, омъжила се, родила дъщеря. Жената взела руско гражданство само за да може да посещава майка си от другата страна на границата без виза. Междувременно майката починала, а паспортът се превърнал в проблем за Галина.

През лятото тя получила писмо от Управлението по гражданство и миграция – че трябва да напусне страната. Такива писма са били разпратени на 841 руски граждани, живеещи в Латвия. Всички те не са взели изпита по латвийски език или пък не са успели да подадат документи за удължаване на жителството.

Списъкът сега съдържа около 500 души

„Знаех, че ще ми се наложи да замина и ето че този момент дойде“, споделя Галина пред ДВ. Жената признава, че латвийският език ѝ е труден и сложен. „Много съм уморена. На моята възраст вече е трудно да учиш и да полагаш изпити.“ Все пак тя има късмет – съпругът ѝ успял да вземе изпита и семейството, както казват юристите, ще може да остане – законът не допуска разделянето на съпрузи.

Ситуацията на тези, които не са изпълнили изискванията на миграционните служби, е съвсем различна. По данни на властите, през октомври списъкът за депортиране е бил актуализиран и сега в него има около 500 руски граждани. Някой са успели да удължат жителството си, други са напуснали страната доброволно. И не е известно още колко руснаци подлежат на депортиране с конвой. От миграционната служба изясняват местонахождението им, за да решат какви да са следващите действия спрямо тях.

10 000 руснаци вече са напуснали Латвия

Законът, изискващ от гражданите на Русия да докажат владеенето на латвийски език на ниво А2, влезе в сила, скоро след като Русия нахлу в Украйна. От изпита бяха освободени само хората над 75 години и тези, които имат сериозни здравословни проблеми. Първо ставаше дума за почти 25 000 руски граждани, подлежащи на проверка в съответствие с новите изисквания за оставане в Латвия. Повечето от тях изпълниха изискванията, включително за езиковите познания, и получиха жителство.

В края на 2024 година латвийски власти споменаваха възможната депортация на 1167 граждани на Русия след което обаче цифрата намаля до 841 души, а сега са около 500. Те първо ще получат препоръка да напуснат Латвия доброволно, след което властите ще извършат повторна проверка – и само при неизпълнение на изискванията ще започне процедура по депортация. Хората ще трябва с конвой да бъдат отведени до някой от граничните пунктове, където ще бъдат предадени на руската страна.

Предстои обаче първо да се изясни каква част от тези 500 души все още се намира в Латвия. „Трябва да разберем колко са заминали, колко все пак са подали документи, колко вероятно вече не са сред живите“, заяви представителката на Управлението по гражданство и миграция на Латвия Мадара Пуке. Така че крайният брой на подлежащите на депортация ще бъде още по-малък. Но междувременно страната е била напусната от около 10 000 руснаци. Някои са заминали за Русия , други – за държави от Шенгенската зона. През 2022 година в Латвия са живеели 51 000 руски граждани, през лятото на 2025 – вече само 41 000.

Руският паспорт значи лоялност към Кремъл

Политиците от партията „Национално обединение“, инициирали поправките в Закона за имиграцията, първоначално обясняваха новите правила с необходимостта да се утвърдят позициите на латвийския език, да се създаде единно информационно пространство и да се постигне интеграция на обществото. „Трябва да се отнасяме еднакво към всички граждани на трети страни. Който иска да остане в Латвия – да научи езика и да стане част от обществото“, каза пред ДВ депутатът от „Националното обединение“ Артурс Бутанс. „Научаването на езика е въпрос на уважение към страната, в която живееш“, допълни неговия съпартиец евродепутатът Рихардс Колс.

През февруари 2024 година Конституционният съд в Рига обяви, че наличието на руски паспорт у резидентите в Латвия „създава рискове за националната сигурност“, тъй като те „са решили да установят отношения на лоялност и солидарност с Русия, ставайки нейни граждани“. Съдът потвърди, че новите правила съответстват на конституцията в страната, отбелязвайки, че геополитическата ситуация в района на Балтийско море е под влиянието на „агресивната военна и хибридна активност на Русия “.

Руската пропаганда използва езиковата кампания в Латвия

Темата стана една от централните в руския политически дневен ред. Руските политици и пропагандисти обвиниха латвийските власти в краен национализъм и преследване на руските граждани за „инакомислие“. Като пример се посочва случай с възрастна двойка – 75-годишна поетеса и съпругът ѝ били „изгонени“ заради отказа си да потвърдят своята „лоялност“, въпреки успешното преминаване на езиковия тест.

Латвийското министерство на външните работи опроверга тези публикации, наричайки ги „лъжа и пореден пример за руска пропаганда“. От ведомството изтъкнаха, че не е била издавана заповед за екстрадиране на поетесата. „Затова и този факт, и сюжетът като цяло са измислени“, казват от пресслужбата на министерството.

Автор: Евгений Дюк


Латвия
  • 1 СИВ

    42 80 Отговор
    Така се прави! А тук, кога???

    Коментиран от #3, #17, #50, #124, #129

    07:10 13.11.2025

  • 8 Гончар Романенко

    34 22 Отговор
    Пък у нас само преименуват:
    ул. Граф Игнатиев--на Наси Пелоси.,
    храм Александър Невски--на Игнаций Лойола и т. н

    07:16 13.11.2025

  • 12 Здравко

    55 7 Отговор
    В Елените освен портиера на бариерата, никой друг не говори български.

    Коментиран от #128

    07:17 13.11.2025

  • 13 Аз само да кажа.....

    38 6 Отговор
    Не сме звъняли от Брюксел на факти за анти руска пропаганда !

    07:17 13.11.2025

  • 15 Някой

    82 30 Отговор
    Хаха. И после, що Русия се месела. И в тази микродържава ще влезе, ако трябва. Щото са тормозени етнически руснаци.
    Ако това го прилагаха към американци, САЩ нямаше много да се бавят, с щяха да организират поредното налагане на демокрация със сила. Под бурните аплодисменти на "международната общност".

    Коментиран от #39, #44

    07:18 13.11.2025

  • 17 Така се нарушава

    46 15 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Хартата за правата на човека на ООН по политически причини.

    Коментиран от #34, #115

    07:19 13.11.2025

  • 18 В В.П.

    54 25 Отговор
    Това ,,Путин Убиец,,е написано на руски .Нее на латвийски...защото такъв език няма ..Да се знае че там са фашистки режим..няма и цигани ..няма и хора .. Враждебни индивиди..

    Коментиран от #29

    07:19 13.11.2025

  • 19 Тия

    34 20 Отговор
    балтийски джуджета ........... ?

    07:19 13.11.2025

  • 22 Хахахаха

    27 38 Отговор

    До коментар #5 от "Стига с тия":

    Ба стун, не е ли точно путлера, който принудително сменя паспортите на хората в окупираните райони? От къде ви намират такива копейки?

    07:24 13.11.2025

  • 24 При това,

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "Онзи индивид,":

    Долна,безпринципна и евтина…..

    07:25 13.11.2025

  • 25 Тити

    23 39 Отговор
    Кога и ние ще изгоним Митрофанова?

    Коментиран от #101

  • 27 защо

    40 10 Отговор
    Вече сме го гледали!
    Възродителен процес!
    Само, дето вече е демократичен.

    Коментиран от #106

    07:26 13.11.2025

  • 28 В В.П.

    54 7 Отговор
    Нито един циганин в България от мааалата ,няма да издържи на изпит по български език...Ама не ги гоним..

    07:27 13.11.2025

  • 29 Хахахаха

    13 26 Отговор

    До коментар #18 от "В В.П.":

    Написано е на руски, защото го пишат руснаци! Руснаците са написали - ПУТИН УБИЙЦА!

    07:27 13.11.2025

  • 30 Мишел

    11 8 Отговор
    Стара новина.Вече ги изритаха.

    07:28 13.11.2025

  • 32 В В.П.

    30 12 Отговор
    От ЕСсср,много искат да затрият и тия пумяри...Балтийските муруци...

    Коментиран от #42

    07:28 13.11.2025

  • 33 Ветеран от Протеста

    22 31 Отговор
    Трудно им е на руснаците да учат други езици и за това бяха задължили всички в окупираните европейски държави да учат Руски език от 5 ти клас....Нито един руснак в България не говори Български език на ниво А2...Що така бе,таварищи ???

    Коментиран от #53

    07:29 13.11.2025

  • 34 Хахахаха

    18 26 Отговор

    До коментар #17 от "Така се нарушава":

    Нищо не се нарушава. Всяка държава си определя законите, а рашата нито е в Шенген нито в ЕС та техните граждани да имат право да живеят постоянно в тези съюзи! На каква база с руски паспорт живеят постоянно в ЕС?

    Коментиран от #43

    07:29 13.11.2025

  • 37 В В.П.

    31 16 Отговор
    И ония от Окрайната гониха руснаците ,даже убиха няколко хиляди ..затуй сега им се случват само хубави неща .В дайте някой ред на латвийски...или литовски ...

    07:31 13.11.2025

  • 38 Кривоверен алкаш

    16 23 Отговор
    Русия,,, необятна страна...може да засели милиони рускоговорящи намиращи се в други държави..Вижда се че 51000 са напуснали Литва...,не можеше ли и рускоговорящите от Донбас,да напуснат Украйна без сътресения....не,,,,,,,война за назидание...побъркано руско племе.

    Коментиран от #49, #108

    07:31 13.11.2025

  • 39 Хахахаха

    13 27 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Точно за това се гонят! За да не влиза след това! Украйна просто закъсня с това, а и не очакваше че путлера ще направи война в 21 век! Тези руснаци всъщност не чакат рашата да ги асвабаждава. Те са там, защото не искат да са в раша. Вие не го ли разбрахте това? Който иска в раша се е прибрал в раша! Тези които живеят в Латвия не искат някой да ги асвабаждава, те за това са в Латвия, а не в раша.

    Коментиран от #56

    07:32 13.11.2025

  • 40 Момчил

    14 30 Отговор

    До коментар #28 от "В В.П.":

    Един милиард пъти е по - добре имаш за съжители цигани отколкото руснаци

    07:33 13.11.2025

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    14 18 Отговор
    Клепарите заминават за руският рай.




    Благодаря за вниманието

    07:33 13.11.2025

  • 42 гост

    18 1 Отговор

    До коментар #32 от "В В.П.":

    .....пумяри......ако срещна учителят ти по бълг.език и литература,такъв лобут ще му сложа......

    07:34 13.11.2025

  • 43 Хи ха хо ,

    15 9 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Тези хора са с двойно гражданство! Стига се хваща като удавник за сламка. Това твоето не са доводи, а доказателство за това че сте коне с капаци и приемате това което ви изнася! А то е далеч от истината и реалността!

    Коментиран от #52, #66, #133

    07:34 13.11.2025

  • 44 Крали Марко

    26 6 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    За да получиш " иншурънс" във Великобритания е необходимо да знаеш Английски език и го получаваш в личен разговор на английски език в Общината .Така трябва да бъде и в България,за всички,които искат да живеят,да купуват жилища и работят в България ,не само за руснаците ...А Най- вече за тях !!!

    07:35 13.11.2025

  • 49 Хахахаха

    14 21 Отговор

    До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":

    Ама той путлера не иска те да напускат Украйна. Той иска те да живеят в Украйна, за да може уж да ги асвабаждава! Не че им е трябвало тяхното асвабаждение, но на путлера му трябва територията! Хората по принцип не му трябват! Или му трябват, ама само за месо. В Донбас мъжко население не е останало. Така ги асвабади.

    07:37 13.11.2025

  • 50 Довчера

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Пищяхте за демокрация, за правата на човека.
    Като превзехте демокрацията станахте диктатори

    07:37 13.11.2025

  • 51 Как

    17 20 Отговор
    Руснаците трябва да се запитат защо постоянно създават проблеми в държавите където да избягали от Русия!

    07:38 13.11.2025

  • 52 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "Хи ха хо ,":

    Къде пише, че са с двойно? Я дай да видим горе, къде пише?

    Коментиран от #121

    07:38 13.11.2025

  • 53 Защото

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ветеран от Протеста":

    Ами щото са малаумни унтерменшен.

    07:38 13.11.2025

  • 54 Василеску

    16 2 Отговор
    По отношение критерий за владеене на език на ниво не А2, а АА5 трябва всичкото сиган и половината ататюрк да ги пратим в Румъния или Бангладеш

    07:38 13.11.2025

  • 55 Верно било.

    6 20 Отговор
    Една трета от руснаците нямат пари за храна.Отварят се нови и нови базари за храна с изтекъл срок на годност.

    Коментиран от #58

    07:41 13.11.2025

  • 56 Ха-ха-ха

    15 5 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    .Може би ще посъветваш и българското правителство да изгони например турскоговорящите у нас. .

    Коментиран от #60, #81, #152

    07:42 13.11.2025

  • 58 Всяка сутрин милиарди хора по света

    11 19 Отговор

    До коментар #55 от "Верно било.":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    07:44 13.11.2025

  • 60 Хахахаха

    9 9 Отговор

    До коментар #56 от "Ха-ха-ха":

    Ами ако са с само с турски паспорти, те нямат право да живеят в България! В България живеят турци с български паспорти и български граждани!

    Коментиран от #85

    07:45 13.11.2025

  • 61 Последния Шоп

    12 18 Отговор
    Руските Окупатори бяха изчислили,че ако заселят във всяка окупирана от тях държава етнически руснаци колкото 15 % от местното население ,а цялото население изучава руски език Задължително ,то окупацията става Необратима.Така в Казахстан няма нито едно училище да учат на Казахски език,а 50% от населението да руснаци...Същото важи и за всички републики от руската федерация .За европейските държави не им стигнаха руснаци ,които да заселят ..

    Коментиран от #84

    07:46 13.11.2025

  • 62 М да

    13 16 Отговор
    М дааа, за 34 години не научили езика. Не могли да се впишар в нацуоналното пространство на един по-културен и цивилизован народ. Аз лично не съм учуден

    07:46 13.11.2025

  • 64 Те своя език не знаят

    9 14 Отговор
    Рашките като хората, камо ли да се интегрират и да учат друг...

    07:48 13.11.2025

  • 65 Хахахаха

    12 14 Отговор

    До коментар #57 от "А защо":

    А защо мятаме руски знамена на български празници? Български знамена нямаме ли?

    07:48 13.11.2025

  • 66 Хахахаха

    5 11 Отговор

    До коментар #43 от "Хи ха хо ,":

    Пич, дай да видим, къде пише, че руските граждани са с двойно гражданство? Давай намери го? На каква база руски граждани, ще живеят в ЕС?

    07:50 13.11.2025

  • 67 Иван

    10 17 Отговор
    Браво Латвия!

    07:50 13.11.2025

  • 68 Пак ли фашисти

    19 7 Отговор
    пишат поредните лъжи? Кръвта вода не става, бяха фашисти преди, и сега децата на фашистите са фашисти.

    07:51 13.11.2025

  • 69 Може да е за тяхно добро,

    9 12 Отговор
    скоро и Латвия ще е като Украйна, в разруха!?

    Коментиран от #70

    07:51 13.11.2025

  • 70 Хахахаха

    8 12 Отговор

    До коментар #69 от "Може да е за тяхно добро,":

    Те ако не ги изселят, пак могат да са в разруха! Проблема е, че и ние копейките от България не изселваме и могат да ни докарат разруха!

    Коментиран от #137

    07:53 13.11.2025

  • 71 Защо, защо....

    2 5 Отговор
    Защото са руснаци.Елементарно.

    Коментиран от #73

    07:54 13.11.2025

  • 72 Пиночет

    7 13 Отговор
    Кога товарим копейките?

    07:55 13.11.2025

  • 73 Хахахаха

    1 12 Отговор

    До коментар #71 от "Защо, защо....":

    Така е. Рус-Наци!

    07:55 13.11.2025

  • 74 Гнилата ябълка ченалова

    3 6 Отговор
    Опраскаха ги😂

    07:57 13.11.2025

  • 75 гдфгфдг

    5 2 Отговор
    Тегля ножа на Евгений Дюк и го обезглавявам!

    07:57 13.11.2025

  • 76 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    5 11 Отговор
    Браво,така се постъпва с блатари и слугите им,и в България трябва да стане задължително!

    07:57 13.11.2025

  • 77 Онегавон

    8 16 Отговор
    Руснака е същество вредно и за себе си и за околните. Единственото място за местообитание което би му прилягало напълно е пъклото.

    07:57 13.11.2025

  • 79 Това показва

    13 8 Отговор
    колко е фашизирана Латвия и запада.

    08:01 13.11.2025

  • 80 Гошо

    10 6 Отговор
    Не е голяма загуба да напускат Латвия, където минималната пенсия ( 154 евро месечно) е по-ниска от нашата. Много са май прокопсали за 11 години в еврозоната латвийците. Яко са забогатели. )))

    Коментиран от #90

    08:01 13.11.2025

  • 81 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    7 12 Отговор

    До коментар #56 от "Ха-ха-ха":

    сАМО ЧЕ ТУРСКОГОВОРЯЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗНАЯТ И БЪЛГАРСКИ И СЕ ОПРАВЯТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРСКИ.. ЗА РАЗЛИКА ОТ РУСНАЦИТЕ В лАТВИЯ, КОИТО ЦЯЛ ЖИВОТ СА ЖИВЕЛИ ТАМ, АМА НЕ ЗНАЯТ БЪКЕЛ ЛАТИШКИ. СХВАЩАШ ЛИ РАЗЛИКАТА..?

    Коментиран от #87

    08:01 13.11.2025

  • 82 И защо Путин

    10 3 Отговор
    Да е убиец?
    Живееш над 70 год в една държава, а не говориш езика им!
    Тоя Дюдук щом е в дойчето, то ясно какъв ще е! Като наш Ристю Грозев!

    08:02 13.11.2025

  • 83 Какво?

    14 14 Отговор
    „Много съм уморена. На моята възраст вече е трудно да учиш и да полагаш изпити.“ -- от 1950-та живее там и не е научила езика? И това ми било оправдание? Руснаците наистина са нагли, смятат че целият свят им е бащиния...

    Коментиран от #94, #153

    08:02 13.11.2025

  • 84 Гошо

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Последния Шоп":

    В Казахстан, Киргизстан и Туркменистан руският го водят втори официален език,да. Но така те са решили. В Узбекистан примерно не е така и младите хора учат и говорят много английски. Предимно руски туристи имат в бившите републики на СССР и всички без узбеките се г.зят на руснаците просто.

    Коментиран от #127

    08:06 13.11.2025

  • 85 Ха-ха-ха

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    А дали тази жена живееща в Латва от 1950 г не е имала латвийски паспорт? Мъжът и имал пък тя нямала, хайде де? Ами децата и? В ЕС защо държат толкова мигранти без гражданство, че дори им плащат за престоя.

    Коментиран от #89

    08:06 13.11.2025

  • 86 АМАH OT ИДИOTИ

    7 2 Отговор

    До коментар #63 от "Тйху бе простаК!":

    ТАКА ДЕ
    😝
    В КОЛОНИИТЕ СЕ ПИШЕ НА ЕЗИКА НА ГОСПОДАРИТЕ
    🤣😆🥺

    08:07 13.11.2025

  • 87 Пълни глупости

    12 3 Отговор

    До коментар #81 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    На теб драги, известно ли ти е, че в БГ в райони като Търговище, Шумен, Разград, кърджали има цели населени места, където няма един човек да говори български, че даже и кметовете сричат!?
    Училища- няма. Зиганите са също, като турците!
    България има огромен проблем! С една дума потъваме!

    Коментиран от #105

    08:07 13.11.2025

  • 88 Да обясня на DW, защо!

    12 3 Отговор
    Не са ме попитали- не съм им отговорил.
    Защото след загубата и унижението на запада в Украйна, Русия трябва да бъде предизвикана пак! Без враг НАТО става излишно! А там далаверата е с пъти по-яка от ваксите!
    Ескалират с Латвия, защото е в НАТО!
    А за латвийците им пука също колкото и за украинците!

    Коментиран от #122

    08:08 13.11.2025

  • 89 Хахахаха

    5 10 Отговор

    До коментар #85 от "Ха-ха-ха":

    Ами а де! За 50 години едни документи не може да си оправи и езика да научи! Ами така е! Обратно в раша! Всяка държава трябва да мисли за националната си сигурност. Само България не мисли и оставя хора подкрепящи вражеска държава, която ни е обявила за враг, да щъкат свободно!

    Коментиран от #96, #138, #151

    08:10 13.11.2025

  • 90 Ха-ха-ха

    8 5 Отговор

    До коментар #80 от "Гошо":

    Така е , но кой ще и плаща пенсията ако отиде в Русия. Цял живот е живяла работила и плащала данъците си в Латвия и сега я гонят, защо? Че говорила на руски.

    Коментиран от #95

    08:11 13.11.2025

  • 91 Кит

    6 4 Отговор
    Демократична Европа възхитено аплодира този нов връх в хуманизма!
    Белгия дори е поискала няколко десетки от тези нечовеци, за да ги изложи в зоологическите си градини.

    Коментиран от #100

    08:11 13.11.2025

  • 92 Демократ

    6 1 Отговор
    Имат демократичното право да се оплачат на арменският поп.

    08:13 13.11.2025

  • 93 Факт

    5 1 Отговор
    Какво е мнението на обикновените хора в Латвия?

    08:13 13.11.2025

  • 94 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #83 от "Какво?":

    в щатите е пълно с хора, които не знаят английски , а си живеят десетилетия там...нещо да кажеш?

    Коментиран от #134, #143

    08:13 13.11.2025

  • 95 Хахахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #90 от "Ха-ха-ха":

    Те не я гонят! Те и дават избор, да вземе изпита и да си оправи документите! Как да живее с руски паспорт в ЕС за постоянно?

    Коментиран от #113

    08:14 13.11.2025

  • 96 Ха-ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Ами много от нашите турскоговорящи не могат да говорят български. Дори някои от тези дето са депутати в НС.

    Коментиран от #144

    08:14 13.11.2025

  • 97 факуса

    6 3 Отговор
    а на кой са лоялни тез с двойното гражданство у нас,кво ли не прави безсилието на пуделите и желанието да се докажат унищожавайки живота на хората,остава и надпис да слагат кой не скача е червен както крещяха сините идиоти по площадите,и познат възрастен озовал се там се притеснил,щот не издържа на темпото излиза,че е червен и може да го бият,и това се води цивилизован свят,а нищо не се е променило освен по добрия живот за някои

    08:14 13.11.2025

  • 98 висша раса :)))

    5 9 Отговор
    руснаците са нагли и се имат за визша раса! 50 години не научила езика на държавата която я храни?!?!

    Коментиран от #119

    08:15 13.11.2025

  • 99 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Руснаците напускат Латвия и се връщат на хубавото в Русия .

    08:15 13.11.2025

  • 100 И кво

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Кит":

    Хем атракцион,хем Белгия ще печели от входна такса.
    Му ха ха ха.

    08:16 13.11.2025

  • 101 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тити":

    ами никога ревльо,айде иди да плачеш в банята

    08:16 13.11.2025

  • 102 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор
    Да питам колко от мургавите мигранти в ЕС незнаят езика на страната в която живеят или пък нямат гражданство. Тях що не ги гонят.

    08:17 13.11.2025

  • 103 Новият фашизъм

    7 1 Отговор
    Преди гонеха евреите, сега руснаците.

    08:17 13.11.2025

  • 104 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    "Руският паспорт значи лоялност към Кремъл"
    Простотия до шия!
    Има доста руснаци които са с руски паспорти и мразят Путин, има и руснаци които се бият на страната на Украйна.
    Паспорта е само късче хартия.
    Дявола когато си нямал работа си посипал пишката с мокър пясък.

    08:18 13.11.2025

  • 105 Оди у русиа

    1 5 Отговор

    До коментар #87 от "Пълни глупости":

    С латвийските руснаци.На хубавото.

    08:18 13.11.2025

  • 106 1234

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "защо":

    руснаците си живеят и работят и нищо не правят освен,че са руснаци,а турския етнос бе подлъган за искане автономия,което доведе до въпросния процес

    08:19 13.11.2025

  • 107 Ицо

    2 2 Отговор
    Една копейка по желание да мине да побере сутрешните краставици!!

    08:20 13.11.2025

  • 108 факуса

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":

    донбас е прехвърлен към осрайна,ама четете малко повече

    Коментиран от #110, #114

    08:21 13.11.2025

  • 109 Хахахах

    5 1 Отговор
    Фашизмът се завръща

    Коментиран от #111, #117

    08:23 13.11.2025

  • 110 Обтегач

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "факуса":

    Изправям криви русофилски кратуни..

    08:24 13.11.2025

  • 111 Да,

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахах":

    чрез господарят ти Путлер

    Коментиран от #130

    08:24 13.11.2025

  • 113 Ха-ха-ха

    4 4 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахаха":

    А защо да не може да живее с руски паспорт в ЕС? С турски може, с американски може, с израелски може? Не съм чул ЕС да е обявил война на Русия. Имаме думи "антисемитисъм" и "расизъм" смятаме това за лошо но когато се проявява "антирусизъм" е нещо добро така ли. Куде са принципите на демокрацията и човешките права с които толкова се гордее запада?

    Коментиран от #150

    08:26 13.11.2025

  • 114 Копеи не философствай!

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "факуса":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!

    08:26 13.11.2025

  • 115 А твоят господар

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Така се нарушава":

    Кремълското Джудже Путин , което ще остане в историята като най-голямата гротеска на лидер и водач, довел до унищожението на милиони семейства и домове, колко харти и разпоредби на Международното право е нарушил до момента, бе ка у н ?

    08:27 13.11.2025

  • 116 Дон Дони

    3 0 Отговор
    Латвия лекичко повтаря украинския сценарии започват да се превръщат в нацисти! Нали нацистите мразеха други? Та спасява е все още НАТО но при ескалация ще получат може би един от най звучните шамари!

    08:28 13.11.2025

  • 117 ХЕРА

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Хахахах":

    Това е положението.Зле за рашковците,още по-зле за копейките.

    08:28 13.11.2025

  • 118 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Статията е тенденциозна. Изискванията за руснаците са същите като за всички останали. В България изискванията са същите. 100 000 руснаци говорят далеч по добър български от нас българите. Ние шляпаме на всякъде на всевъзможни диалекти, докато руснаците говорят литературен български език

    08:29 13.11.2025

  • 119 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "висша раса :)))":

    Повечето от тези години официалният език в тази държава е бил руския.

    Коментиран от #131

    08:30 13.11.2025

  • 120 Слуга на дявола

    1 1 Отговор
    защото Латвия е била и остава държава с фашистка идеология както в момента е навсякъде в европа внуците на на приближените на фурера идват на власт и за това не ни очаква нищо добро в следващите години освен обикновения народ да бъде превърнат в роби

    08:30 13.11.2025

  • 121 Функционална неграмотност

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    при четене на текст: Още в първия абзац (ако знаеш какво е това) пише, че жената е на 75 години, родена е там и съответно е с латвийско гражданство. След отделянето на Латвия от СССР си е взела и руски паспорт, за да си посещава роднините си в Русия безвизово.

    08:30 13.11.2025

  • 122 Продажните лицемери от DW

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Да обясня на DW, защо!":

    хитричко премълчават, че една от причините за "непредизвиканото пълномащабно" в Укракна не бе руското население в украйна, а терора над него! И това нямаше нищо общо с народа на Украйна, а с назначените му политици, и със шепа арийски нацита.
    Сега миротворците разработват същата схема в Латвия, без латвийския народ да има нещо общо с това. А пак назначени политици и шепа арийски нацита.

    08:31 13.11.2025

  • 123 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    защото в Латвия са фашисти ...

    08:33 13.11.2025

  • 125 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Руснаците са бракя и българският го учат лесно. Имат проблем само с пълният член, но пък в българския език няма падежи, докато в руския са цели шест. Латвийският за руснаците е като марсианския и не си дават труд да го учат.

    08:33 13.11.2025

  • 126 Защото

    0 0 Отговор
    Са нелегални окупатори и никой не ги е канил.

    08:35 13.11.2025

  • 127 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Гошо":

    Това да имаш добри съсетски отношения ти го наричаш гъзене?

    08:36 13.11.2025

  • 128 Иве

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Здравко":

    В Елените вероятно са дошли легално с виза, а тия в Прибалтика са окупатори и колонизатори.

    08:37 13.11.2025

  • 129 Тома

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Тука батко ще слушаш новини на майчин език и ако руснаците не бяха ни освободили щеше да имаш и фес

    Коментиран от #136, #146

    08:37 13.11.2025

  • 130 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Да,":

    Недей да приписваш на Путин чисто европейски продукт. Европа -гнездо на фашизма.

    08:37 13.11.2025

  • 131 ПростаК!

    4 3 Отговор

    До коментар #119 от "Ха-ха-ха":

    Когато Латвия е била в границите на руската империя (кочина) и СССР (кочина)латвийският е бил забранен.Чети !
    А сега изчезни!

    08:38 13.11.2025

  • 132 Спас

    4 2 Отговор
    Май никой не иска да напуска Латвия но си обича Русия и е против капитализма и империализъма.Същото е и с нашите тука б.мозъци.

    08:39 13.11.2025

  • 133 Еест

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хи ха хо ,":

    От Прибалтика гонят руснаци настанили се след съветската окупация без местно гражданство и които отказват да научат езика (изискване да придобият гражданство). Руснаци които са живяли там преди съветската окупация си имат гражданство.

    Както обикновено разпространявате лъжи и манипулации.

    08:44 13.11.2025

  • 134 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ами":

    Не само това. В квартали където живеят предимно хора от една етност надписите са предимно на езикака на съответната едностранно. В много от предприятията мениджърите учат испански за да могат да контактуват с работниците си.

    08:45 13.11.2025

  • 135 Факти

    1 2 Отговор
    Путин причинява огромно страдание на руснаците със завоевателната си война. Те сами са си виновни, че го избраха и продължават да го търпят. Докато не съберат смелост да го свалят ще страдат.

    Коментиран от #142

    08:46 13.11.2025

  • 136 Рабфак

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Тома":

    Фесовете в Турция са ги забранили преди 100 години. Май вие сте мераклии да носите фесове.

    Да речем, че руснаците са ни оквободили, това според вас ем дава право да поробят други 200 нарада, така ли?

    Коментиран от #148

    08:46 13.11.2025

  • 137 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    и да не забравиш да премахнеш всички църкви и паметници - Руската църква, Александър Невски, Александър II, Докторски и Руски паметници, Шипка - всичко построено и проектирано от руснаци. И да не забравиш да преименуваш булеварди на Пеевски и Борисов. Това е твоят свят и светът на твоите деца - без всичко руско.

    08:46 13.11.2025

  • 138 Нация

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Ами там пт 1939 до 1991г се говореше само на руски език. Отделно им бяха направили завод за микробуси които целия СИВ и не само купуваше както и заводи за бяла техника и електроника и бяха добре. Имаха и революционна слава. Това няма голямо оправдание но те се опитват да си запазят. Нацията защото и те са на изчезване като нас че и по бързо. Но с този закон може би ще ускорят процеса. Този език е труден и не виждам много желаещи

    08:47 13.11.2025

  • 139 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Алексею Ефимовичу Едрихин (Вандаму), писавшему 100 лет назад:

    Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним

    08:47 13.11.2025

  • 140 Наташките от Латвия

    1 1 Отговор
    Идват в България.
    Не искат във великата си матушка да ходят!

    08:47 13.11.2025

  • 141 чикчирик

    1 0 Отговор
    Урсула в действие: отричането на всичко руско, убива самите фоби. Доказана практика

    08:47 13.11.2025

  • 142 Гледай си

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Факти":

    Пеевски и да не ти пука за руснаците. Те ще се оправят

    08:48 13.11.2025

  • 143 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ами":

    Работа на американците. Тръмп обаче е против. И вече изгони половин милион испаноговорящи.

    08:48 13.11.2025

  • 144 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Ха-ха-ха":

    ДА НО СА С БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО (НЯМАМ ПО-ГОЛЕМИ БУКВИ ДА ТИ ГО НАПИША). В Латвия рашите са с руски паспорти, какво не разбра? Когато си вземат латвийски, си остават в Латвия.

    08:48 13.11.2025

  • 145 Каунь

    0 0 Отговор
    Да нв съм лош пророк ама да не стане точно обратното

    08:48 13.11.2025

  • 146 Да разбираме,че прадядо ти

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Тома":

    е носил фес,подлого?!

    08:49 13.11.2025

  • 147 Zахарова

    3 0 Отговор
    Чакаме всички руснациэл да ни ги върнат, да да ги хвърлим на фронта.
    Как пък един българин не дойде да се бие за Путин, само плямпате

    08:50 13.11.2025

  • 148 Поробването в момента ти се случва

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Рабфак":

    само, че от тези дето анатемосват руснаците, за да блееш там и да не осъзнаваш какво ти се случва.

    08:50 13.11.2025

  • 149 Пенчо

    0 0 Отговор
    Кристалната нощ - началото! Ако има повторение ще е трагично!

    08:51 13.11.2025

  • 150 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Ха-ха-ха":

    Ами това го определя държавата бе ейййй! В малко държави, чужди граждани имат право да живеят постоянно! Ние също нямахме право да живеем в държава от Европа, преди да влезем в Шенген и ЕС, без оправени документи! Ти в крайна сметка, не си гражданин на тази държава, като нямаш гражданство!

    08:52 13.11.2025

  • 151 Каква "националната си сигурност" бе?

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Швейцарците на швейцарски ли си говорят? Ооох отиде им националната сигурност:)
    Същото положение бе и в украйна! Унгарци, румънци, поляци, българи ...! И руснаци, но не в това е проблема, а че бяха тероризирани.
    Бандеровците опитаха и с унгарци, румънци, поляци, българи ..но ЕС се намеси

    08:53 13.11.2025

  • 152 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ха-ха-ха":

    Те турците в България не са от миналата година в България като руснаците,а са от векове в България

    08:53 13.11.2025

  • 153 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Какво?":

    Руснаците са рядко прости. С десетилетия не могат да научат български, който е основата на собствения им език. До мен на квартира живее едно момче сириец. От три години е в България и говори правилен български език.

    08:53 13.11.2025

