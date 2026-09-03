Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Аляска

Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Аляска, съобщава Европейският средиземноморски сеизомологичен център (EMSC), предава News.bg.

Трусът е станал в 03:17 часа местно време, или 14:17 часа българско време. Епицентърът е бил на дълбочина 35 километра.

Земетресението е регистрирано край Алеутските острови

Земетресението е локализирано край Алеутските острови, на 1543 километра юг-югозапад от Анкъридж и на 263 километра югозападно от Уналаска.

Към момента няма информация за пострадали хора или материални щети.