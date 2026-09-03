Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Аляска

Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Аляска, съобщава Европейският средиземноморски сеизомологичен център (EMSC), предава News.bg.
Трусът е станал в 03:17 часа местно време, или 14:17 часа българско време. Епицентърът е бил на дълбочина 35 километра.
Земетресението е регистрирано край Алеутските острови
Земетресението е локализирано край Алеутските острови, на 1543 километра юг-югозапад от Анкъридж и на 263 километра югозападно от Уналаска.
Към момента няма информация за пострадали хора или материални щети.
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1 Аляскаааа
😀😀😀
15:29 03.09.2026
2 Духът на Анкъридж
16:01 03.09.2026