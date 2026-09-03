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Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Аляска

Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Аляска

3 Септември, 2026 15:10 531 2

  • земетресение-
  • магнитуд-
  • аляска

Трусът е регистриран край Алеутските острови, като към момента няма информация за пострадали или материални щети

Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Аляска - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Аляска, съобщава Европейският средиземноморски сеизомологичен център (EMSC), предава News.bg.

Трусът е станал в 03:17 часа местно време, или 14:17 часа българско време. Епицентърът е бил на дълбочина 35 километра.

Земетресението е регистрирано край Алеутските острови

Земетресението е локализирано край Алеутските острови, на 1543 километра юг-югозапад от Анкъридж и на 263 километра югозападно от Уналаска.

Към момента няма информация за пострадали хора или материални щети.


САЩ
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  • 1 Аляскаааа

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    Разтърси си мънимейкъра, Аляскаааа!
    😀😀😀

    15:29 03.09.2026

  • 2 Духът на Анкъридж

    0 0 Отговор
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    16:01 03.09.2026